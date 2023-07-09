Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 9 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 9 июля 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Эквадор

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 «И плавилась броня». К 80-й годовщине начала Курской битвы

15:10 «Освобождение». «Огненная дуга»

17:00 «Мина в сердце». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон. Финал

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 3-я серия

23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



01:05 Абриколь

05:03 Перерыв в вещании

06:05 Малахольная

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Стенограмма судьбы. 13-я - 16-я серии

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Малахольная



ТВЦ



04:30 Вопреки очевидному. 4-я серия

05:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:25 Закон и порядок

05:50 Большая семья

07:30 Зорро

09:40 Парижская тайна. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Женатый холостяк

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 3-я серия

16:05 Мой белый и пушистый

17:55 Печали-радости Надежды

21:20 Разоблачение Единорога. 1-я - 4-я серии

00:35 События

00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:00 Прогулки со смертью. 1-я - 4-я серии

04:10 Роковой курс. Триумф и гибель



НТВ



04:45 Возвращение Мухтара-2. Гитара

05:30 Возвращение Мухтара-2. Жалюзи

06:15 Возвращение Мухтара-2. Обручальное кольцо

07:00 Возвращение Мухтара-2. Бюст

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:40 Практикант-2

23:45 Маска

03:00 Гончие-6. «Ящик Пандоры», 2-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:10 Прокурорская проверка. Люди в белом

06:05 Прокурорская проверка. Франкенштейн

07:00 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

10:40 Наводчица. 1-я - 4-я серии

14:20 Настоятель

16:20 Настоятель-2

18:15 След. Заграничный гость

19:10 След. Медвежий угол

19:55 След. Дефект

20:45 След. Захватчик

21:35 След. Женю похитили

22:25 След. В ледяном отражении

23:15 След. Гадский папа

00:05 Каменская. «Стечение обстоятельств». 1-я - 2-я части

02:05 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:25 Знать будущее. Жизнь после Ванги

06:05 Истерзанная. 117-я серия

06:30 Истерзанная. 117-я - 122-я серии

10:50 Сезон любви. 1-я - 4-я серии

15:00 Плохая дочь. 1-я - 4-я серии

19:00 Тест на верность

23:00 Моя мама. 50-я - 54-я серии

02:55 Моя мама - невеста

04:05 Сестренка



ТНТ



04:55 Импровизация. Дайджесты. 189-я - 191-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 45-я серия

09:00 Битва пикников. 23-я серия

09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 114-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. Сезон 16. 245-я - 250-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 3-я серия

21:00 Шоу Воли. 13-я серия

22:00 Пропавшая

00:00 Опасный Бангкок

01:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 21-я - 22-я серии

03:20 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии

04:55 «Шоу «Студия Союз». 20-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник. 14-я - 21-я серии

07:55 Белка и Стрелка. Карибская тайна

09:30 Дозор джунглей

11:35 Форт Боярд. Возвращение

17:00 ОКнутые люди. 3-я серия

18:05 Все могу

19:50 Пёс под прикрытием

21:35 Отпетые напарники

23:45 Оленьи рога

01:45 Выжить после

04:05 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Я. Родригес. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

10:25 География спорта. Москва

10:55 Вы это видели

11:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Матч за 3-е место. Прямой эфир

13:10 Все на Матч!

13:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир

14:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Братский Кубок. «Динамо» - ЦСКА. Прямой эфир

18:35 Все на Матч!

19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Фенербахче». Прямой эфир

21:40 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Интернасьонал». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Ботафого». Прямой эфир

02:35 Небесная грация

02:55 Бокс. Кубок Победы



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:05 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Рэмбо IV

14:25 Рэмбо: Последняя кровь

16:20 Заложник

18:30 Крепкий орешек 4.0

21:05 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:40 Последний штурмовик

05:25 Новые приключения неуловимых

06:55 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 1-й

09:00 Новости дня

09:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 1-й

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. Украинская Хиросима. Куда ведут американские планы

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Наумов

13:10 По горячим следам

13:30 Команда 8. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Легенды советского сыска

22:25 Золотая мина

01:10 По данным уголовного розыска...

02:25 Легендарные самолеты

03:05 Чужая родня

04:40 Родина ждет



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Тайна третьей планеты

07:25 Осенние утренники

09:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Московский зоопарк»

10:20 Тайны старого чердака. Портрет

10:50 Гараж

12:30 Человеческий фактор. Подкова доброты

13:00 Страна птиц. Год цапли

13:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. А.С. Пушкин. «Полтава»

14:35 Фильм-спектакль «Полтава»

15:50 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Зинаиды Кириенко

16:40 Сорока-воровка

18:00 Пешком... Крым серебряный

18:35 К юбилею Тамары Синявской. Концерт Тамары Синявской и Муслима Магомаева в ГЦКЗ «Россия». 1989 год

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Острова. 90 лет со дня рождения Элема Климова

21:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

22:15 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере А. Дворжака «Русалка». Королевский оперный театр «Реал» (Мадрид). Запись 2020 года

01:15 Диалоги о животных. 2-я серия - «Московский зоопарк«

01:55 Искатели. Клад грозного Ляли

02:40 «Путешествие муравья». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 116-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:25 Простоквашино

06:40 Рок Дог

08:10 Черный список. Сезон 3. 11-я серия - «Мастера тату и пирсинга»

09:00 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 4-я серия - «Балашиха. Ботаника»

10:50 Зовите шефа. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Мостик»

11:50 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

13:00 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»

14:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

15:10 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»

16:20 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»

17:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

18:30 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

19:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

20:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

21:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

22:50 Легенда о зеленом рыцаре

01:20 Пятница News. 116-я серия

01:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

04:20 Пятница News. 116-я серия



МИР



05:00 Аринка

05:55 Мультфильмы

07:15 Женитьба Бальзаминова

08:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею Э. Климова

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

11:35 Курьер

13:15 Неисправимый лгун

14:45 Перчатка Авроры. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Перчатка Авроры. 2-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Цветы зла. 1-я - 4-я серии

23:10 Концерт «Александрия собирает друзей«

00:00 Вместе

01:00 Любовь в СССР

02:30 Девушка с характером

03:55 Девушка спешит на свидание



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 июля 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



