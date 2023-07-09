Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 9 июля 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Эквадор
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 «И плавилась броня». К 80-й годовщине начала Курской битвы
15:10 «Освобождение». «Огненная дуга»
17:00 «Мина в сердце». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон. Финал
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 3-я серия
23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
01:05 Абриколь
05:03 Перерыв в вещании
06:05 Малахольная
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Стенограмма судьбы. 13-я - 16-я серии
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Малахольная
ТВЦ
04:30 Вопреки очевидному. 4-я серия
05:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:25 Закон и порядок
05:50 Большая семья
07:30 Зорро
09:40 Парижская тайна. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Женатый холостяк
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 3-я серия
16:05 Мой белый и пушистый
17:55 Печали-радости Надежды
21:20 Разоблачение Единорога. 1-я - 4-я серии
00:35 События
00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:00 Прогулки со смертью. 1-я - 4-я серии
04:10 Роковой курс. Триумф и гибель
НТВ
04:45 Возвращение Мухтара-2. Гитара
05:30 Возвращение Мухтара-2. Жалюзи
06:15 Возвращение Мухтара-2. Обручальное кольцо
07:00 Возвращение Мухтара-2. Бюст
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Практикант-2
23:45 Маска
03:00 Гончие-6. «Ящик Пандоры», 2-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:10 Прокурорская проверка. Люди в белом
06:05 Прокурорская проверка. Франкенштейн
07:00 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
10:40 Наводчица. 1-я - 4-я серии
14:20 Настоятель
16:20 Настоятель-2
18:15 След. Заграничный гость
19:10 След. Медвежий угол
19:55 След. Дефект
20:45 След. Захватчик
21:35 След. Женю похитили
22:25 След. В ледяном отражении
23:15 След. Гадский папа
00:05 Каменская. «Стечение обстоятельств». 1-я - 2-я части
02:05 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:25 Знать будущее. Жизнь после Ванги
06:05 Истерзанная. 117-я серия
06:30 Истерзанная. 117-я - 122-я серии
10:50 Сезон любви. 1-я - 4-я серии
15:00 Плохая дочь. 1-я - 4-я серии
19:00 Тест на верность
23:00 Моя мама. 50-я - 54-я серии
02:55 Моя мама - невеста
04:05 Сестренка
ТНТ
04:55 Импровизация. Дайджесты. 189-я - 191-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 45-я серия
09:00 Битва пикников. 23-я серия
09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 114-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. Сезон 16. 245-я - 250-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 3-я серия
21:00 Шоу Воли. 13-я серия
22:00 Пропавшая
00:00 Опасный Бангкок
01:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 21-я - 22-я серии
03:20 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии
04:55 «Шоу «Студия Союз». 20-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник. 14-я - 21-я серии
07:55 Белка и Стрелка. Карибская тайна
09:30 Дозор джунглей
11:35 Форт Боярд. Возвращение
17:00 ОКнутые люди. 3-я серия
18:05 Все могу
19:50 Пёс под прикрытием
21:35 Отпетые напарники
23:45 Оленьи рога
01:45 Выжить после
04:05 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Я. Родригес. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
10:25 География спорта. Москва
10:55 Вы это видели
11:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Матч за 3-е место. Прямой эфир
13:10 Все на Матч!
13:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир
14:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Братский Кубок. «Динамо» - ЦСКА. Прямой эфир
18:35 Все на Матч!
19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Фенербахче». Прямой эфир
21:40 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Интернасьонал». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Ботафого». Прямой эфир
02:35 Небесная грация
02:55 Бокс. Кубок Победы
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:05 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Рэмбо IV
14:25 Рэмбо: Последняя кровь
16:20 Заложник
18:30 Крепкий орешек 4.0
21:05 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:40 Последний штурмовик
05:25 Новые приключения неуловимых
06:55 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 1-й
09:00 Новости дня
09:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 1-й
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа. Украинская Хиросима. Куда ведут американские планы
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Наумов
13:10 По горячим следам
13:30 Команда 8. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Легенды советского сыска
22:25 Золотая мина
01:10 По данным уголовного розыска...
02:25 Легендарные самолеты
03:05 Чужая родня
04:40 Родина ждет
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Тайна третьей планеты
07:25 Осенние утренники
09:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Московский зоопарк»
10:20 Тайны старого чердака. Портрет
10:50 Гараж
12:30 Человеческий фактор. Подкова доброты
13:00 Страна птиц. Год цапли
13:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. А.С. Пушкин. «Полтава»
14:35 Фильм-спектакль «Полтава»
15:50 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Зинаиды Кириенко
16:40 Сорока-воровка
18:00 Пешком... Крым серебряный
18:35 К юбилею Тамары Синявской. Концерт Тамары Синявской и Муслима Магомаева в ГЦКЗ «Россия». 1989 год
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Острова. 90 лет со дня рождения Элема Климова
21:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
22:15 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере А. Дворжака «Русалка». Королевский оперный театр «Реал» (Мадрид). Запись 2020 года
01:15 Диалоги о животных. 2-я серия - «Московский зоопарк«
01:55 Искатели. Клад грозного Ляли
02:40 «Путешествие муравья». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 116-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:25 Простоквашино
06:40 Рок Дог
08:10 Черный список. Сезон 3. 11-я серия - «Мастера тату и пирсинга»
09:00 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 4-я серия - «Балашиха. Ботаника»
10:50 Зовите шефа. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Мостик»
11:50 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
13:00 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»
14:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
15:10 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»
16:20 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»
17:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
18:30 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
19:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
20:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
21:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
22:50 Легенда о зеленом рыцаре
01:20 Пятница News. 116-я серия
01:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
04:20 Пятница News. 116-я серия
МИР
05:00 Аринка
05:55 Мультфильмы
07:15 Женитьба Бальзаминова
08:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею Э. Климова
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
11:35 Курьер
13:15 Неисправимый лгун
14:45 Перчатка Авроры. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Перчатка Авроры. 2-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Цветы зла. 1-я - 4-я серии
23:10 Концерт «Александрия собирает друзей«
00:00 Вместе
01:00 Любовь в СССР
02:30 Девушка с характером
03:55 Девушка спешит на свидание
Время начала передач - московское.