Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 10 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 10 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 5-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Татьяна Веденеева
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Сын. 1-я серия
22:20 Сын. 2-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 17-я - 18-я серии
03:55 Семейный детектив. 20-я серия - «Шедевр»
ТВЦ
05:00 10 самых... Фанаты фотошопа
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП по причине съезда с дороги
08:40 Железный лес. 1-я - 2-я серии
10:40 Георгий Жженов. Судьба резидента
11:30 События
11:50 Московские тайны. Проклятие Мастера. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Михаил Кожухов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Каменный гость». 1-я - 2-я серии
17:00 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
17:50 События
18:05 Отчим. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Большая семья
23:05 Знак качества. Сосиски и колбаски
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Политическое животное
01:25 Николай Щёлоков. Тайны жизни и смерти
02:10 Убийца за письменным столом
02:45 Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни
03:10 Смерть в объективе. «Каменный гость». 1-я - 2-я серии
04:40 Георгий Жженов. Судьба резидента
НТВ
03:00 Гончие-6. «Ящик Пандоры«, 2-я - 4-я серии
05:15 Возвращение Мухтара-2. Под колпаком
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
07:00 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Сосед«. 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Сосед«. 1-я - 4-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 11-я - 12-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 28-я - 30-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 7. «Змея в траве». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 7. «Змея в траве». 1-я - 4-я серии
00:25 Основано на реальных событиях
01:20 Внутреннее расследование. «Революция», 1-я - 4-я серии
04:35 Таинственная Россия
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Пасечник. «Дело о коллекторах». 1-я - 2-я части
07:10 Пасечник. «Старые долги Макарыча». 1-я - 2-я части
09:00 Известия
09:30 Настоятель
11:25 Настоятель-2
13:00 Известия
13:30 Настоятель-2
13:45 Пасечник. «Пропавший пистолет». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Черные риелторы». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Запах мести
18:50 След. Дело - табак
19:50 След. Кофточник
20:40 След. Здоровье богов
21:30 След. Черноводье
22:20 Свои-4. Повелитель дорог
23:10 Свои-4. Ожившие рисунки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Охота на большую медведицу
01:15 След. Общественно - полезный труп
02:00 След. Темный ритуал
02:40 След. Вечный спор
03:15 Прокурорская проверка. Ловушка для ангелов
04:10 Прокурорская проверка. Кровавый бизнес
Домашний
04:05 Сестренка
05:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Осколки фарфора
06:25 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
07:50 Давай разведёмся!
08:50 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Домашнее задание». «На край света»
12:20 Порча. Ошибки прошлого
12:50 Знахарка
13:25 Верну любимого. Клянусь полюбит
14:00 Голоса ушедших душ. Отец
14:35 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи». 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»
19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
22:45 Понять. Простить. «Домашнее задание». «На край света»
00:00 Порча. Ошибки прошлого
00:25 Знахарка
00:50 Верну любимого. Клянусь полюбит
01:20 Голоса ушедших душ. Отец
01:45 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии
04:55 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»
ТНТ
04:55 «Шоу «Студия Союз». 20-я серия
05:45 «Шоу «Студия Союз». 22-я серия
06:30 Импровизация. Дайджесты. 192-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 19-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 46-я серия
09:00 Выжить в Дубае. 3-я серия
11:00 Универ. Новая общага. 136-я - 144-я серии
15:30 Полярный. 1-я - 9-я серии
20:00 Открывай, полиция! 1-я серия
21:00 Почка. Сезон 2. 7-я - 8-я серии
22:00 Падение Олимпа
00:20 Тупой и еще тупее-2
02:20 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии
04:00 «Шоу «Студия Союз». 23-я серия
04:45 «Шоу «Студия Союз». 25-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:25 Взрослым не понять. 8-я серия
09:25 Дозор джунглей
11:25 Пушистые мошенники
13:05 Пёс под прикрытием
14:55 1+1
17:15 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Малыш на драйве
22:20 Форсаж. Китайский дрифт
00:25 Али, рули!
02:05 Оленьи рога
03:35 Выжить после
Матч ТВ
05:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
06:00 Спортивный интерес
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь«
10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Црвена Звезда»
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный интерес
14:55 Новости
15:00 Кто кого?
15:30 Реальный Рокки
17:00 Новости
17:05 Реальный Рокки
17:30 Громко
18:55 Новости
19:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Роузи - Х. Холм
20:20 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:40 Специальный репортаж
00:00 Лошадиная сила
01:20 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4
02:55 Новости
03:00 Кто кого?
03:30 Академическая гребля. Кубок мира
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Турист
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Крепкий орешек
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
Звезда
04:40 Родина ждет
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Два капитана. Старые письма
12:30 Отдел С.С.С.Р. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Отдел С.С.С.Р. 1-я - 4-я серии
17:05 Освобождение Европы. От Буга до Одера
18:00 Освобождение Европы. Пражский прорыв
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. СССР. Урановый проект
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двойной обгон
01:00 Русские амазонки. 1-я - 3-я серии
03:15 Выдающиеся авиаконструкторы. Семен Лавочкин
03:50 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва ар-деко
07:00 Театральная летопись. Михаил Ульянов. Избранное
07:55 Роман в камне. Мальта
08:20 Жизнь и судьба
08:45 Кортик. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Доски судьбы. «Законы времени» Велимира Хлебникова
11:15 Забытое ремесло. Извозчик
11:35 Линия жизни. Николай Немоляев
12:30 Новости культуры
12:45 Отцы и дети. 75 лет Михаилу Посохину
13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Яйцо
14:30 Острова. Элем Климов
15:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
16:20 Репортажи из будущего. Когда исчезнут деньги
17:00 Новости культуры
17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №4 для фортепиано с оркестром. Солист Алексей Володин. Симфония №7
18:25 Забытое ремесло. Шарманщик
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Ольга Фирсова
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 1-я серия
21:45 Баязет. 1-я и 2-я серии
23:15 Конец эпохи негатива
00:00 Спрут. 5-я серия
01:10 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
01:55 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №4 для фортепиано с оркестром. Солист Алексей Володин. Симфония №7
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 11-я - 12-я серии
06:20 Пятница News. 115-я серия
06:40 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
07:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»
10:00 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
11:10 Адская кухня. Сезон 4. 6-я серия
13:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
14:30 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
15:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
17:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
18:00 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»
19:00 Черный список. Сезон 3. 34-я серия - «Мастера по ремонту окон»
19:40 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»
20:40 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»
21:40 Черный список. Сезон 3. 25-я серия - «Специалисты по дезинфекции»
22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»
00:00 Сахар
01:30 Пятница News. 117-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 11-я серия
02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 12-я серия
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»
04:10 Пятница News. 116-я серия
04:30 Простоквашино
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:25 Деревенский роман. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Деревенский роман. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:25 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:50 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
00:15 Рожденные в СССР. Пионерские лагеря
00:40 Наше кино. История большой любви
01:05 Пятнадцатилетний капитан
02:20 Новости
02:35 [Не]Фантастика
02:50 С миру по нитке
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.