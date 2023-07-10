Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 10 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 10 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 5-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Татьяна Веденеева

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Сын. 1-я серия

22:20 Сын. 2-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 17-я - 18-я серии

03:55 Семейный детектив. 20-я серия - «Шедевр»



ТВЦ



05:00 10 самых... Фанаты фотошопа

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП по причине съезда с дороги

08:40 Железный лес. 1-я - 2-я серии

10:40 Георгий Жженов. Судьба резидента

11:30 События

11:50 Московские тайны. Проклятие Мастера. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Михаил Кожухов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Каменный гость». 1-я - 2-я серии

17:00 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан

17:50 События

18:05 Отчим. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Большая семья

23:05 Знак качества. Сосиски и колбаски

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Политическое животное

01:25 Николай Щёлоков. Тайны жизни и смерти

02:10 Убийца за письменным столом

02:45 Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни

03:10 Смерть в объективе. «Каменный гость». 1-я - 2-я серии

04:40 Георгий Жженов. Судьба резидента



НТВ



03:00 Гончие-6. «Ящик Пандоры«, 2-я - 4-я серии

05:15 Возвращение Мухтара-2. Под колпаком

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

07:00 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Сосед«. 1-я - 4-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Сосед«. 1-я - 4-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 11-я - 12-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 28-я - 30-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 7. «Змея в траве». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 7. «Змея в траве». 1-я - 4-я серии

00:25 Основано на реальных событиях

01:20 Внутреннее расследование. «Революция», 1-я - 4-я серии

04:35 Таинственная Россия



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Пасечник. «Дело о коллекторах». 1-я - 2-я части

07:10 Пасечник. «Старые долги Макарыча». 1-я - 2-я части

09:00 Известия

09:30 Настоятель

11:25 Настоятель-2

13:00 Известия

13:30 Настоятель-2

13:45 Пасечник. «Пропавший пистолет». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Черные риелторы». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Запах мести

18:50 След. Дело - табак

19:50 След. Кофточник

20:40 След. Здоровье богов

21:30 След. Черноводье

22:20 Свои-4. Повелитель дорог

23:10 Свои-4. Ожившие рисунки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Охота на большую медведицу

01:15 След. Общественно - полезный труп

02:00 След. Темный ритуал

02:40 След. Вечный спор

03:15 Прокурорская проверка. Ловушка для ангелов

04:10 Прокурорская проверка. Кровавый бизнес



Домашний



04:05 Сестренка

05:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Осколки фарфора

06:25 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

07:50 Давай разведёмся!

08:50 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Домашнее задание». «На край света»

12:20 Порча. Ошибки прошлого

12:50 Знахарка

13:25 Верну любимого. Клянусь полюбит

14:00 Голоса ушедших душ. Отец

14:35 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи». 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»

19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

22:45 Понять. Простить. «Домашнее задание». «На край света»

00:00 Порча. Ошибки прошлого

00:25 Знахарка

00:50 Верну любимого. Клянусь полюбит

01:20 Голоса ушедших душ. Отец

01:45 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии

04:55 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»



ТНТ



04:55 «Шоу «Студия Союз». 20-я серия

05:45 «Шоу «Студия Союз». 22-я серия

06:30 Импровизация. Дайджесты. 192-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 19-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 46-я серия

09:00 Выжить в Дубае. 3-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 136-я - 144-я серии

15:30 Полярный. 1-я - 9-я серии

20:00 Открывай, полиция! 1-я серия

21:00 Почка. Сезон 2. 7-я - 8-я серии

22:00 Падение Олимпа

00:20 Тупой и еще тупее-2

02:20 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии

04:00 «Шоу «Студия Союз». 23-я серия

04:45 «Шоу «Студия Союз». 25-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:25 Взрослым не понять. 8-я серия

09:25 Дозор джунглей

11:25 Пушистые мошенники

13:05 Пёс под прикрытием

14:55 1+1

17:15 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Малыш на драйве

22:20 Форсаж. Китайский дрифт

00:25 Али, рули!

02:05 Оленьи рога

03:35 Выжить после



Матч ТВ



05:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

06:00 Спортивный интерес

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь«

10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Црвена Звезда»

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный интерес

14:55 Новости

15:00 Кто кого?

15:30 Реальный Рокки

17:00 Новости

17:05 Реальный Рокки

17:30 Громко

18:55 Новости

19:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Роузи - Х. Холм

20:20 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:40 Специальный репортаж

00:00 Лошадиная сила

01:20 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4

02:55 Новости

03:00 Кто кого?

03:30 Академическая гребля. Кубок мира

04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Турист

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Крепкий орешек

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман



Звезда



04:40 Родина ждет

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Два капитана. Старые письма

12:30 Отдел С.С.С.Р. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Отдел С.С.С.Р. 1-я - 4-я серии

17:05 Освобождение Европы. От Буга до Одера

18:00 Освобождение Европы. Пражский прорыв

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. СССР. Урановый проект

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двойной обгон

01:00 Русские амазонки. 1-я - 3-я серии

03:15 Выдающиеся авиаконструкторы. Семен Лавочкин

03:50 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва ар-деко

07:00 Театральная летопись. Михаил Ульянов. Избранное

07:55 Роман в камне. Мальта

08:20 Жизнь и судьба

08:45 Кортик. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Доски судьбы. «Законы времени» Велимира Хлебникова

11:15 Забытое ремесло. Извозчик

11:35 Линия жизни. Николай Немоляев

12:30 Новости культуры

12:45 Отцы и дети. 75 лет Михаилу Посохину

13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Яйцо

14:30 Острова. Элем Климов

15:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

16:20 Репортажи из будущего. Когда исчезнут деньги

17:00 Новости культуры

17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №4 для фортепиано с оркестром. Солист Алексей Володин. Симфония №7

18:25 Забытое ремесло. Шарманщик

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Ольга Фирсова

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 1-я серия

21:45 Баязет. 1-я и 2-я серии

23:15 Конец эпохи негатива

00:00 Спрут. 5-я серия

01:10 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

01:55 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №4 для фортепиано с оркестром. Солист Алексей Володин. Симфония №7

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 11-я - 12-я серии

06:20 Пятница News. 115-я серия

06:40 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

07:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»

10:00 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

11:10 Адская кухня. Сезон 4. 6-я серия

13:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

14:30 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

15:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

17:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

18:00 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»

19:00 Черный список. Сезон 3. 34-я серия - «Мастера по ремонту окон»

19:40 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»

20:40 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»

21:40 Черный список. Сезон 3. 25-я серия - «Специалисты по дезинфекции»

22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»

00:00 Сахар

01:30 Пятница News. 117-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 11-я серия

02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 12-я серия

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»

04:10 Пятница News. 116-я серия

04:30 Простоквашино



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:25 Деревенский роман. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Деревенский роман. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:25 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:50 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

00:15 Рожденные в СССР. Пионерские лагеря

00:40 Наше кино. История большой любви

01:05 Пятнадцатилетний капитан

02:20 Новости

02:35 [Не]Фантастика

02:50 С миру по нитке

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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