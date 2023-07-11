Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 11 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 11 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 6-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Любовный аферист и 50 обманутых женщин!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Сын. 3-я - 4-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 19-я - 20-я серии
03:55 Семейный детектив. 21-я серия - «Школьные друзья»
ТВЦ
04:40 Георгий Жженов. Судьба резидента
05:20 Мой герой. Михаил Кожухов
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Железный лес. 3-я - 3-я серии
10:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
11:30 События
11:50 Московские тайны. Либерея. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Ирина Старшенбаум
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Паук». 1-я - 2-я серии
16:55 Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал
17:50 События
18:05 Отчим. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Верные вдовы
23:05 90-е. Звёздное достоинство
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Расписные звезды
01:25 Прощание. Ия Саввина
02:05 Ошибка президента Клинтона
02:45 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты
03:10 Смерть в объективе. «Паук». 1-я - 2-я серии
04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
НТВ
04:35 Таинственная Россия
05:15 Возвращение Мухтара-2. Визит дамы
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
07:00 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Защитница». 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Защитница». 1-я - 4-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 13-я - 14-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 31-я - 33-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 7. «Каратель». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 7. «Каратель». 1-я - 4-я серии
00:25 Основано на реальных событиях
01:20 Внутреннее расследование. «Подстава». 1-я - 4-я серии
04:35 Таинственная Россия
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Пасечник. «Пропавший пистолет». 1-я - 2-я части
07:10 Пасечник. «Черные риелторы». 1-я - 2-я части
09:00 Известия
09:30 Наводчица. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Наводчица. 4-я серия
13:45 Пасечник. «Дезертир». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Блеск мёда». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Наемник в белом воротничке
18:50 След. Ниндзя
19:45 След. Лучший папа на свете
20:40 След. Футляр без человека
21:25 След. Зубы на полке
22:20 Свои-4. Вдох без выдоха
23:10 Свои-4. Загадка запертой комнаты
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Сегодня мы с тобой бичуем
01:15 След. Пропавшие
02:00 След. Проклятый клад графа Обнорского
02:40 След. Пигмалионы
03:20 Прокурорская проверка. Полтергейст
04:10 Прокурорская проверка. Милосердие
Домашний
04:55 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Педагог с дипломом». «Уходящая любовь»
12:25 Порча. Стрелки назад
12:55 Знахарка. Тяжесть
13:30 Верну любимого. Спасение утопающих
14:05 Голоса ушедших душ. Любимая дочка
14:40 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире». 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»
19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
22:45 Понять. Простить. «Педагог с дипломом». «Уходящая любовь»
00:00 Порча. Стрелки назад
00:25 Знахарка. Тяжесть
00:50 Верну любимого. Спасение утопающих
01:20 Голоса ушедших душ. Любимая дочка
01:45 Сезон любви. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:45 Студия Союз. 25-я серия
05:30 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия
06:20 Импровизация. Сезон 7. 194-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 20-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 47-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 145-я - 157-я серии
15:30 Полярный. 8-я - 14-я серии
19:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 16-я серии
20:00 Открывай, полиция! 2-я серия
21:00 Почка. Сезон 2. 9-я - 10-я серии
22:00 Падение Лондона
00:00 Опасный Бангкок
01:50 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии
03:30 Студия Союз. 38-я серия
04:10 Студия Союз. 27-я серия
СТС
03:35 Выжить после
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:45 ОКнутые люди. 3-я серия
08:45 Альфа и Омега. Клыкастая братва
10:25 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
12:35 Школа магических зверей
14:30 Малыш на драйве
16:50 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 После нашей эры
22:00 Кин
00:00 Игра Эндера
02:10 Выжить после
04:30 6 кадров
Матч ТВ
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала
06:00 Спортивный интерес
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Фенербахче»
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный интерес
14:55 Новости
15:00 Кто кого?
15:30 Все на Матч!
16:30 География спорта. Нижний Новгород
17:00 Новости
17:05 Чемпионы
18:55 Новости
19:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес
20:20 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:40 Специальный репортаж
00:00 Лошадиная сила
01:20 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4
02:55 Новости
03:00 Кто кого?
03:30 Академическая гребля. Кубок мира
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заложник
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Крепкий орешек 4.0
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Два капитана. Татариновы
12:30 Отдел С.С.С.Р. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Отдел С.С.С.Р. 5-я - 8-я серии
17:05 Освобождение Европы. Венская наступательная операция
18:00 Освобождение Европы. Огненный штурм Буда и Пешта
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Битва за эфир. Как средства РЭБ стали идеальным оружием
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Два долгих гудка в тумане
01:00 Русские амазонки. 4-я - 6-я серии
03:10 Выдающиеся авиаконструкторы. Олег Антонов
03:50 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва. Литературные дома
07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 1-я часть
07:30 Конец эпохи негатива
08:20 Жизнь и судьба
08:40 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
08:45 Кортик. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Творческий процесс и деньги
11:15 Спрут. 5-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Пряничный домик. Приморские кустари
13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Стекло
14:30 Баязет. 1-я и 2-я серии
16:05 Забытое ремесло. Телефонистка
16:20 Репортажи из будущего. Битва за воду
17:00 Новости культуры
17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №6
18:10 Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 2-я серия
21:45 Баязет. 3-я и 4-я серии
23:15 Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий
00:00 Спрут. 6-я серия
01:10 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
01:55 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №6
02:45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 13-я - 14-я серии
06:20 Пятница News. 116-я серия
06:50 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
07:50 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»
10:00 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
11:00 Адская кухня. Сезон 4. 7-я серия
13:10 Битва шефов. Сезон 2. 1-я - 2-я серии
17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 4-я серия - «Торт для Миланы Хаметовой»
19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 5-я серия - «Торт для Антона Жижина»
20:10 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
00:00 2050-й год. Мир без мяса?
00:50 Пятница News. 118-я серия
01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 13-я - 14-я серии
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 6-я серия - «Анапа. Надежда»
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»
04:20 Пятница News. 117-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Деревенский роман. 9-я - 13-я серии
10:00 Новости
10:10 Деревенский роман. 13-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:25 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:50 Курьер
00:25 Наше кино. История большой любви. К 120-летию Р. Абеля
01:15 Антон Иванович сердится
02:35 Новости
02:50 [Не]Фантастика
03:05 С миру по нитке
03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.