Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 11 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 11 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 6-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Любовный аферист и 50 обманутых женщин!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Сын. 3-я - 4-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 19-я - 20-я серии

03:55 Семейный детектив. 21-я серия - «Школьные друзья»



ТВЦ



04:40 Георгий Жженов. Судьба резидента

05:20 Мой герой. Михаил Кожухов

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Железный лес. 3-я - 3-я серии

10:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала

11:30 События

11:50 Московские тайны. Либерея. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Ирина Старшенбаум

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Паук». 1-я - 2-я серии

16:55 Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал

17:50 События

18:05 Отчим. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Верные вдовы

23:05 90-е. Звёздное достоинство

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Расписные звезды

01:25 Прощание. Ия Саввина

02:05 Ошибка президента Клинтона

02:45 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты

03:10 Смерть в объективе. «Паук». 1-я - 2-я серии

04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала



НТВ



04:35 Таинственная Россия

05:15 Возвращение Мухтара-2. Визит дамы

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

07:00 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Защитница». 1-я - 4-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Защитница». 1-я - 4-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 13-я - 14-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 31-я - 33-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 7. «Каратель». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 7. «Каратель». 1-я - 4-я серии

00:25 Основано на реальных событиях

01:20 Внутреннее расследование. «Подстава». 1-я - 4-я серии

04:35 Таинственная Россия



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Пасечник. «Пропавший пистолет». 1-я - 2-я части

07:10 Пасечник. «Черные риелторы». 1-я - 2-я части

09:00 Известия

09:30 Наводчица. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Наводчица. 4-я серия

13:45 Пасечник. «Дезертир». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Блеск мёда». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Наемник в белом воротничке

18:50 След. Ниндзя

19:45 След. Лучший папа на свете

20:40 След. Футляр без человека

21:25 След. Зубы на полке

22:20 Свои-4. Вдох без выдоха

23:10 Свои-4. Загадка запертой комнаты

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Сегодня мы с тобой бичуем

01:15 След. Пропавшие

02:00 След. Проклятый клад графа Обнорского

02:40 След. Пигмалионы

03:20 Прокурорская проверка. Полтергейст

04:10 Прокурорская проверка. Милосердие



Домашний



04:55 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Педагог с дипломом». «Уходящая любовь»

12:25 Порча. Стрелки назад

12:55 Знахарка. Тяжесть

13:30 Верну любимого. Спасение утопающих

14:05 Голоса ушедших душ. Любимая дочка

14:40 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире». 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»

19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

22:45 Понять. Простить. «Педагог с дипломом». «Уходящая любовь»

00:00 Порча. Стрелки назад

00:25 Знахарка. Тяжесть

00:50 Верну любимого. Спасение утопающих

01:20 Голоса ушедших душ. Любимая дочка

01:45 Сезон любви. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:45 Студия Союз. 25-я серия

05:30 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия

06:20 Импровизация. Сезон 7. 194-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 20-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 47-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 145-я - 157-я серии

15:30 Полярный. 8-я - 14-я серии

19:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 16-я серии

20:00 Открывай, полиция! 2-я серия

21:00 Почка. Сезон 2. 9-я - 10-я серии

22:00 Падение Лондона

00:00 Опасный Бангкок

01:50 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии

03:30 Студия Союз. 38-я серия

04:10 Студия Союз. 27-я серия



СТС



03:35 Выжить после

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:45 ОКнутые люди. 3-я серия

08:45 Альфа и Омега. Клыкастая братва

10:25 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

12:35 Школа магических зверей

14:30 Малыш на драйве

16:50 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 После нашей эры

22:00 Кин

00:00 Игра Эндера

02:10 Выжить после

04:30 6 кадров



Матч ТВ



04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала

06:00 Спортивный интерес

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Фенербахче»

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный интерес

14:55 Новости

15:00 Кто кого?

15:30 Все на Матч!

16:30 География спорта. Нижний Новгород

17:00 Новости

17:05 Чемпионы

18:55 Новости

19:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес

20:20 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:40 Специальный репортаж

00:00 Лошадиная сила

01:20 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4

02:55 Новости

03:00 Кто кого?

03:30 Академическая гребля. Кубок мира

04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Заложник

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Крепкий орешек 4.0

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Два капитана. Татариновы

12:30 Отдел С.С.С.Р. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Отдел С.С.С.Р. 5-я - 8-я серии

17:05 Освобождение Европы. Венская наступательная операция

18:00 Освобождение Европы. Огненный штурм Буда и Пешта

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Битва за эфир. Как средства РЭБ стали идеальным оружием

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Два долгих гудка в тумане

01:00 Русские амазонки. 4-я - 6-я серии

03:10 Выдающиеся авиаконструкторы. Олег Антонов

03:50 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва. Литературные дома

07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 1-я часть

07:30 Конец эпохи негатива

08:20 Жизнь и судьба

08:40 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

08:45 Кортик. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Творческий процесс и деньги

11:15 Спрут. 5-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Пряничный домик. Приморские кустари

13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Стекло

14:30 Баязет. 1-я и 2-я серии

16:05 Забытое ремесло. Телефонистка

16:20 Репортажи из будущего. Битва за воду

17:00 Новости культуры

17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №6

18:10 Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 2-я серия

21:45 Баязет. 3-я и 4-я серии

23:15 Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий

00:00 Спрут. 6-я серия

01:10 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

01:55 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №6

02:45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 13-я - 14-я серии

06:20 Пятница News. 116-я серия

06:50 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

07:50 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»

10:00 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

11:00 Адская кухня. Сезон 4. 7-я серия

13:10 Битва шефов. Сезон 2. 1-я - 2-я серии

17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 4-я серия - «Торт для Миланы Хаметовой»

19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 5-я серия - «Торт для Антона Жижина»

20:10 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

00:00 2050-й год. Мир без мяса?

00:50 Пятница News. 118-я серия

01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 13-я - 14-я серии

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 6-я серия - «Анапа. Надежда»

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»

04:20 Пятница News. 117-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Деревенский роман. 9-я - 13-я серии

10:00 Новости

10:10 Деревенский роман. 13-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:25 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:50 Курьер

00:25 Наше кино. История большой любви. К 120-летию Р. Абеля

01:15 Антон Иванович сердится

02:35 Новости

02:50 [Не]Фантастика

03:05 С миру по нитке

03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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