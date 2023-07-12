Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 12 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 12 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Программа передач на 13 июля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 7-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Предсказание карельской отшельницы

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Сын. 5-я - 6-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает все! 21-я - 22-я серии

03:55 Семейный детектив. 22-я серия - «Последний обход»



ТВЦ



04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала

05:20 Мой герой. Ирина Старшенбаум

06:00 Настроение

08:25 Петровка, 38

08:40 Игра с тенью. 1-я - 2-я серии

10:40 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину

11:30 События

11:50 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Анатолий Руденко

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Проклятие памяти». 1-я - 2-я серии

16:55 Александр Домогаров. Неудобный артист

17:50 События

18:05 Отчим. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Горький Запад

23:10 Хроники московского быта. Возраст-приговор

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Сталин и Прокофьев

01:30 Знак качества. Товары для садоводства

02:10 Ракетчики на продажу

02:50 Осторожно, мошенники! Шараш-массаж

03:15 Смерть в объективе. «Проклятие памяти». 1-я - 2-я серии

04:45 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину



НТВ



04:35 Таинственная Россия

05:20 Возвращение Мухтара-2. Гранатовый браслет

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

07:00 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Цейтнот». 1-я - 2-я серии. «Призраки». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Цейтнот». 1-я - 2-я серии. «Призраки». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 15-я - 16-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 33-я - 35-я серия

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 7. «Гонка на выживание». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 7. «Гонка на выживание». 1-я - 4-я серии

00:25 Основано на реальных событиях

01:20 Внутреннее расследование. «Детонатор». 1-я - 4-я серии

04:35 Таинственная Россия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. «Дезертир». 1-я - 2-я части

06:55 Пасечник. «Блеск мёда». 1-я - 2-я части

08:40 Неслужебное задание

09:00 Известия

09:30 Неслужебное задание

11:10 Мой грех

13:00 Известия

13:30 Мой грех

13:45 Пасечник. «Летальное такси». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Джек-пот для ма...». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Иногда они возвращаются

18:50 След. История на миллион долларов

19:45 След. Адвокатская тайна

20:35 След. Не укрыться в чистом поле

21:25 След. Алиса сегодня не вернется

22:20 Свои-4. Избавление

23:10 Свои-4. Курьер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. В одну воду

01:20 След. Женю похитили

02:00 След. Свинг со смертью

02:40 След. Ход конем

03:15 Прокурорская проверка. Детские слезы

04:10 Прокурорская проверка. Конфликт интересов



Домашний



01:45 Сезон любви. 1-я - 4-я серии

05:05 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение»

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Жизнь в большом городе». «Испытательный срок»

12:25 Порча. Новая жизнь

12:55 Знахарка. Вторая мама

13:30 Верну любимого. Нелюбимая жена

14:05 Голоса ушедших душ. Мухи

14:40 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»

19:00 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Жизнь в большом городе». «Испытательный срок»

00:20 Порча. Новая жизнь

00:45 Знахарка. Вторая мама

01:10 Верну любимого. Нелюбимая жена

01:40 Голоса ушедших душ. Мухи

02:05 Удержи меня. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 7. 196-я - 198-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 21-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 48-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 158-я - 170-я серии

15:30 Полярный. Сезон 2. 15-я - 23-я серии

20:00 Открывай, полиция! 3-я - 4-я серии

22:00 Пропавшая

00:00 Открытое море: Монстр глубины

01:50 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии

03:20 Студия Союз. Сезон 2. 28-я - 29-я серии



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:45 Пушистые мошенники

10:20 Игра Эндера

12:40 Кин

14:45 После нашей эры

16:50 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Стартрек. Бесконечность

22:25 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

00:45 Форсаж. Китайский дрифт

02:35 Выжить после

04:10 6 кадров



Матч ТВ



04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» - Сборная Санкт-Петербурга

06:00 Спортивный интерес

06:30 География спорта. Нижний Новгород

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

10:05 Специальный репортаж

10:25 Чемпионы

12:15 Матч! Парад

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный интерес

14:55 Новости

15:00 Кто кого?

15:30 Все на Кубок PARI Премьер!

16:15 Футбол. МКС-2023. Broke Boys - FC Bus. Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Новости

19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Фенербахче» - «Црвена Звезда». Прямой эфир

21:40 Все на Матч!

22:30 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest

23:00 Вы это видели

00:00 Лошадиная сила

01:10 Боулинг. Кубок России

02:55 Новости

03:00 Кто кого?

03:30 Смешанные единоборства. UFC. Р. Роузи - Х. Холм

04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Матч за 3-е место. «Локомотив» - «Кристалл». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Крепкий орешек 3: Возмездие

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Два капитана. Катин отец

12:50 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 По горячим следам

14:10 Эшелон. 1-я - 4-я серии

18:00 Освобождение Европы. Балканский эндшпиль

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Северный поток и другие диверсии: история нефтегазового террора США

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем« с Наталией Метлиной

23:15 Плата за проезд

01:10 Русские амазонки. 7-я - 9-я серии

03:25 Хроника Победы

03:50 Эшелон. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Быковских

07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 2-я часть

07:30 Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий

08:10 Цвет времени. Рене Магритт

08:20 Жизнь и судьба

08:45 Кортик. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Георгий Владимов

11:15 Спрут. 6-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Пряничный домик. Узоры Карелии

13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Сирень

14:30 Баязет. 3-я и 4-я серии

16:05 Забытое ремесло. Денщик

16:20 Репортажи из будущего. Путешествие к центру Земли

17:00 Новости культуры

17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Солист Сергей Бабаян. Симфония №3

18:10 Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 3-я серия

21:45 Баязет. 5-я и 6-я серии

23:15 Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей

00:00 Спрут-2. 1-я серия

00:55 Забытое ремесло. Извозчик

01:10 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

01:55 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Солист Сергей Бабаян. Симфония №3

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 15-я - 16-я серии

06:20 Пятница News. 117-я серия

06:50 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

07:50 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 14-я серия - «Консервы»

10:10 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

11:20 Адская кухня. Сезон 4. 8-я серия

13:20 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»

14:20 Зовите шефа. Сезон 2. 2-я серия - «Москва. Balance»

15:00 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

16:10 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»

17:10 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

18:10 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

19:20 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

20:20 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»

21:30 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Фастфуд»

00:00 Доесть, нельзя выбрасывать

01:10 Пятница News. 119-я серия

01:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 15-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 16-я серия

03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»

04:00 Пятница News. 118-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»



Программа передач на 13 июля



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:50 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии

09:15 Цветы зла. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Цветы зла. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:25 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:50 Белорусский вокзал

00:35 Освобождение. Схватка разведок. К 80-летию сражения под Прохоровкой

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Два бойца

02:45 Новости

03:00 [Не]Фантастика

03:15 С миру по нитке

03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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