Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 12 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 12 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Программа передач на 13 июля
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 7-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Предсказание карельской отшельницы
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Сын. 5-я - 6-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает все! 21-я - 22-я серии
03:55 Семейный детектив. 22-я серия - «Последний обход»
ТВЦ
04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
05:20 Мой герой. Ирина Старшенбаум
06:00 Настроение
08:25 Петровка, 38
08:40 Игра с тенью. 1-я - 2-я серии
10:40 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину
11:30 События
11:50 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Анатолий Руденко
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Проклятие памяти». 1-я - 2-я серии
16:55 Александр Домогаров. Неудобный артист
17:50 События
18:05 Отчим. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Горький Запад
23:10 Хроники московского быта. Возраст-приговор
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Сталин и Прокофьев
01:30 Знак качества. Товары для садоводства
02:10 Ракетчики на продажу
02:50 Осторожно, мошенники! Шараш-массаж
03:15 Смерть в объективе. «Проклятие памяти». 1-я - 2-я серии
04:45 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину
НТВ
04:35 Таинственная Россия
05:20 Возвращение Мухтара-2. Гранатовый браслет
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
07:00 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Цейтнот». 1-я - 2-я серии. «Призраки». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Цейтнот». 1-я - 2-я серии. «Призраки». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 15-я - 16-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 33-я - 35-я серия
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 7. «Гонка на выживание». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 7. «Гонка на выживание». 1-я - 4-я серии
00:25 Основано на реальных событиях
01:20 Внутреннее расследование. «Детонатор». 1-я - 4-я серии
04:35 Таинственная Россия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. «Дезертир». 1-я - 2-я части
06:55 Пасечник. «Блеск мёда». 1-я - 2-я части
08:40 Неслужебное задание
09:00 Известия
09:30 Неслужебное задание
11:10 Мой грех
13:00 Известия
13:30 Мой грех
13:45 Пасечник. «Летальное такси». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Джек-пот для ма...». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Иногда они возвращаются
18:50 След. История на миллион долларов
19:45 След. Адвокатская тайна
20:35 След. Не укрыться в чистом поле
21:25 След. Алиса сегодня не вернется
22:20 Свои-4. Избавление
23:10 Свои-4. Курьер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. В одну воду
01:20 След. Женю похитили
02:00 След. Свинг со смертью
02:40 След. Ход конем
03:15 Прокурорская проверка. Детские слезы
04:10 Прокурорская проверка. Конфликт интересов
Домашний
01:45 Сезон любви. 1-я - 4-я серии
05:05 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение»
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Жизнь в большом городе». «Испытательный срок»
12:25 Порча. Новая жизнь
12:55 Знахарка. Вторая мама
13:30 Верну любимого. Нелюбимая жена
14:05 Голоса ушедших душ. Мухи
14:40 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»
19:00 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Жизнь в большом городе». «Испытательный срок»
00:20 Порча. Новая жизнь
00:45 Знахарка. Вторая мама
01:10 Верну любимого. Нелюбимая жена
01:40 Голоса ушедших душ. Мухи
02:05 Удержи меня. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 7. 196-я - 198-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 21-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 48-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 158-я - 170-я серии
15:30 Полярный. Сезон 2. 15-я - 23-я серии
20:00 Открывай, полиция! 3-я - 4-я серии
22:00 Пропавшая
00:00 Открытое море: Монстр глубины
01:50 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии
03:20 Студия Союз. Сезон 2. 28-я - 29-я серии
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:45 Пушистые мошенники
10:20 Игра Эндера
12:40 Кин
14:45 После нашей эры
16:50 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Стартрек. Бесконечность
22:25 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
00:45 Форсаж. Китайский дрифт
02:35 Выжить после
04:10 6 кадров
Матч ТВ
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» - Сборная Санкт-Петербурга
06:00 Спортивный интерес
06:30 География спорта. Нижний Новгород
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:05 Специальный репортаж
10:25 Чемпионы
12:15 Матч! Парад
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный интерес
14:55 Новости
15:00 Кто кого?
15:30 Все на Кубок PARI Премьер!
16:15 Футбол. МКС-2023. Broke Boys - FC Bus. Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Новости
19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Фенербахче» - «Црвена Звезда». Прямой эфир
21:40 Все на Матч!
22:30 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest
23:00 Вы это видели
00:00 Лошадиная сила
01:10 Боулинг. Кубок России
02:55 Новости
03:00 Кто кого?
03:30 Смешанные единоборства. UFC. Р. Роузи - Х. Холм
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Матч за 3-е место. «Локомотив» - «Кристалл». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Крепкий орешек 3: Возмездие
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Два капитана. Катин отец
12:50 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 По горячим следам
14:10 Эшелон. 1-я - 4-я серии
18:00 Освобождение Европы. Балканский эндшпиль
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Северный поток и другие диверсии: история нефтегазового террора США
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем« с Наталией Метлиной
23:15 Плата за проезд
01:10 Русские амазонки. 7-я - 9-я серии
03:25 Хроника Победы
03:50 Эшелон. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Быковских
07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 2-я часть
07:30 Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий
08:10 Цвет времени. Рене Магритт
08:20 Жизнь и судьба
08:45 Кортик. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Георгий Владимов
11:15 Спрут. 6-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Пряничный домик. Узоры Карелии
13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Сирень
14:30 Баязет. 3-я и 4-я серии
16:05 Забытое ремесло. Денщик
16:20 Репортажи из будущего. Путешествие к центру Земли
17:00 Новости культуры
17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Солист Сергей Бабаян. Симфония №3
18:10 Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 3-я серия
21:45 Баязет. 5-я и 6-я серии
23:15 Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей
00:00 Спрут-2. 1-я серия
00:55 Забытое ремесло. Извозчик
01:10 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
01:55 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Солист Сергей Бабаян. Симфония №3
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 15-я - 16-я серии
06:20 Пятница News. 117-я серия
06:50 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
07:50 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 14-я серия - «Консервы»
10:10 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
11:20 Адская кухня. Сезон 4. 8-я серия
13:20 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»
14:20 Зовите шефа. Сезон 2. 2-я серия - «Москва. Balance»
15:00 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
16:10 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»
17:10 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
18:10 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
19:20 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
20:20 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»
21:30 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Фастфуд»
00:00 Доесть, нельзя выбрасывать
01:10 Пятница News. 119-я серия
01:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 15-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 16-я серия
03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»
04:00 Пятница News. 118-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
Программа передач на 13 июля
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:50 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии
09:15 Цветы зла. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Цветы зла. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:25 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:50 Белорусский вокзал
00:35 Освобождение. Схватка разведок. К 80-летию сражения под Прохоровкой
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Два бойца
02:45 Новости
03:00 [Не]Фантастика
03:15 С миру по нитке
03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.