Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 13 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 13 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 8-я серия
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Подменили в роддоме?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Сын. 7-я - 8-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает все! 23-я - 24-я серии
03:55 Семейный детектив. «Помни о смерти». 23-я серия
ТВЦ
04:45 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину
05:20 Мой герой. Анатолий Руденко
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Игра с тенью. 3-я - 4-я серии
10:40 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек
11:30 События
11:45 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Олег Штефанко
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Проклятие памяти». 3-я - 4-я серии
16:55 Марина Ладынина. В плену измен
17:50 События
18:05 Отчим. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Странные увлечения звёздных деток
23:10 Актёрские драмы. Неравный брак
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обыкновенный нацизм
01:25 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро
02:05 Убийство, оплаченное нефтью
02:45 Осторожно, мошенники! Похоронщики-лохотронщики
03:15 Смерть в объективе. «Проклятие памяти«. 3-я - 4-я серии
04:45 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек
НТВ
04:35 Таинственная Россия
05:20 Возвращение Мухтара-2. Химическая связь
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Лесные братья». 1-я - 2-я серии, «Мститель». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Лесные братья». 1-я - 2-я серии, «Мститель». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 17-я - 18-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 36-я - 38-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 7. «Граница зла». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 7. «Граница зла». 1-я - 4-я серии
00:25 Основано на реальных событиях
01:20 Внутреннее расследование. «Эхо войны», 1-я - 4-я серии
04:35 Таинственная Россия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. «Летальное такси». 1-я - 2-я части
06:50 Пасечник. «Джек-пот для ма...». 1-я - 2-я части
08:35 Возвращение
09:00 Известия
09:30 Возвращение
10:55 Америкэн бой
13:00 Известия
13:30 Америкэн бой
13:45 Пасечник. «Двойная подстава». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Бойфренд-разбойник». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Зеленый ангел
18:50 След. Проекция точки джи
19:45 След. Одноклассницы
20:40 След. Алиса в стране серебра
21:25 След. Последний подвиг
22:20 Свои-4. Верь мне
23:10 Свои-4. Одержимость
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Фейковые подруги
01:15 След. В ледяном отражении
02:00 След. Ячейка общества
02:40 След. Пепел Прометея
03:15 Прокурорская проверка. Засада
04:10 Прокурорская проверка. Восставшая из мертвых
Домашний
02:05 Удержи меня. 1-я - 4-я серии
05:15 Преступления страсти. 4-я серия - «Любовница»
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Собственность Кристины Фроловой». «Суровая дама»
12:25 Порча. Роковой клад
12:55 Знахарка. Голову в песок
13:30 Верну любимого. Любовница
14:05 Голоса ушедших душ. Готова на все
14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 15-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»
19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Собственность Кристины Фроловой». «Суровая дама»
00:20 Порча. Роковой клад
00:45 Знахарка. Голову в песок
01:10 Верну любимого. Любовница
01:40 Голоса ушедших душ. Готова на все
02:05 Тест на верность. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 7. 199-я - 201-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 22-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 49-я серия
08:30 Битва пикников. 23-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 171-я - 183-я серии
15:30 Полярный. 22-я - 26-я серии
18:00 Полярный. Сезон 2. 27-я - 30-я серии
20:00 Открывай, полиция! 5-я - 6-я серии
22:00 Мушкетёры в 3D
00:05 Такие разные близнецы
02:00 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 30-я - 31-я серии
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:35 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
10:35 Тарзан
12:25 Маленькое привидение
14:20 Стартрек. Бесконечность
16:50 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Красотка в ударе
22:05 Рашн Юг
00:25 Любовь с ограничениями
02:25 Выжить после
04:40 6 кадров
Матч ТВ
03:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Роузи - Х. Холм
05:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Матч за 3-е место. «Локомотив» - «Кристалл»
06:00 Спортивный интерес
06:30 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Фенербахче» - «Црвена Звезда»
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный интерес
14:55 Новости
15:00 Кто кого?
15:30 Все на Матч!
16:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
17:00 Новости
17:05 Марадона. Смерть бога
18:55 Новости
19:00 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Д. Кудряшов - С. Шумейкер
20:20 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Финал. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:40 Специальный репортаж
00:00 Лошадиная сила
01:25 Магия большого спорта
01:55 Спортивный детектив. Шахматная война
02:55 Новости
03:00 Кто кого?
03:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Сборная Санкт-Петербурга - «Звезда»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ветреная река
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Один путь
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Эшелон. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Два капитана. Дневник штурмана Климова
12:35 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 Легенды госбезопасности. Рэм Красильников. Охотник за шпионами
14:10 Эшелон. 5-я - 8-я серии
18:00 Освобождение Европы. Битва в логове зверя
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа. Поисковик под прикрытием. На кого работает Google?
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Государственный преступник
01:10 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии
03:25 Плата за проезд
04:55 Оружие Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва шоколадная
07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 3-я часть
07:30 Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей
08:10 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
08:20 Жизнь и судьба
08:40 Забытое ремесло. Шарманщик
08:50 Бронзовая птица. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Алексей Толстой. Сложный человек
11:15 Спрут-2. 1-я серия
12:15 Первые в мире. Электромобиль Романова
12:30 Новости культуры
12:45 Пряничный домик. Отважный народ суровых гор
13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Сельский пейзаж в тумане
14:30 Баязет. 5-я и 6-я серии
16:05 Забытое ремесло. Бурлак
16:20 Репортажи из будущего. Без леса
17:00 Новости культуры
17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта». Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Солист Александр Торадзе
18:10 Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Курнаков
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 4-я серия
21:45 Баязет. 7-я и 8-я серии
23:15 Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете
00:00 Спрут-2. 2-я серия
01:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
02:00 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта». Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Солист Александр Торадзе
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 17-я - 18-я серии
06:20 Пятница News. 118-я серия
06:50 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
07:50 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Фастфуд»
10:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия - «Свадьба за 1,5 млн VS свадьба за 350 тысяч»
11:30 Девичник. Сезон 1. 5-я серия
12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»
14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия
21:40 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»
00:00 Массовое вымирание
00:40 Пятница News. 120-я серия
01:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 17-я - 18-я серии
02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»
04:10 Пятница News. 119-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино. К юбилею М. Пуговкина
21:25 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:50 Дайте жалобную книгу
00:25 Наше кино. История большой любви
01:15 Остров сокровищ
02:45 Новости
03:00 [Не]Фантастика
03:10 С миру по нитке
03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.