Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 июля 2023

Программа передач ТВ на 13 июля 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 8-я серия

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Подменили в роддоме?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Сын. 7-я - 8-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает все! 23-я - 24-я серии

03:55 Семейный детектив. «Помни о смерти». 23-я серия



ТВЦ



04:45 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину

05:20 Мой герой. Анатолий Руденко

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Игра с тенью. 3-я - 4-я серии

10:40 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек

11:30 События

11:45 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Олег Штефанко

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Проклятие памяти». 3-я - 4-я серии

16:55 Марина Ладынина. В плену измен

17:50 События

18:05 Отчим. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Странные увлечения звёздных деток

23:10 Актёрские драмы. Неравный брак

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обыкновенный нацизм

01:25 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро

02:05 Убийство, оплаченное нефтью

02:45 Осторожно, мошенники! Похоронщики-лохотронщики

03:15 Смерть в объективе. «Проклятие памяти«. 3-я - 4-я серии

04:45 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек



НТВ



04:35 Таинственная Россия

05:20 Возвращение Мухтара-2. Химическая связь

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Лесные братья». 1-я - 2-я серии, «Мститель». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Лесные братья». 1-я - 2-я серии, «Мститель». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 17-я - 18-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 36-я - 38-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 7. «Граница зла». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 7. «Граница зла». 1-я - 4-я серии

00:25 Основано на реальных событиях

01:20 Внутреннее расследование. «Эхо войны», 1-я - 4-я серии

04:35 Таинственная Россия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. «Летальное такси». 1-я - 2-я части

06:50 Пасечник. «Джек-пот для ма...». 1-я - 2-я части

08:35 Возвращение

09:00 Известия

09:30 Возвращение

10:55 Америкэн бой

13:00 Известия

13:30 Америкэн бой

13:45 Пасечник. «Двойная подстава». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Бойфренд-разбойник». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Зеленый ангел

18:50 След. Проекция точки джи

19:45 След. Одноклассницы

20:40 След. Алиса в стране серебра

21:25 След. Последний подвиг

22:20 Свои-4. Верь мне

23:10 Свои-4. Одержимость

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Фейковые подруги

01:15 След. В ледяном отражении

02:00 След. Ячейка общества

02:40 След. Пепел Прометея

03:15 Прокурорская проверка. Засада

04:10 Прокурорская проверка. Восставшая из мертвых



Домашний



02:05 Удержи меня. 1-я - 4-я серии

05:15 Преступления страсти. 4-я серия - «Любовница»

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Собственность Кристины Фроловой». «Суровая дама»

12:25 Порча. Роковой клад

12:55 Знахарка. Голову в песок

13:30 Верну любимого. Любовница

14:05 Голоса ушедших душ. Готова на все

14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 15-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»

19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Собственность Кристины Фроловой». «Суровая дама»

00:20 Порча. Роковой клад

00:45 Знахарка. Голову в песок

01:10 Верну любимого. Любовница

01:40 Голоса ушедших душ. Готова на все

02:05 Тест на верность. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 7. 199-я - 201-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 22-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 49-я серия

08:30 Битва пикников. 23-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 171-я - 183-я серии

15:30 Полярный. 22-я - 26-я серии

18:00 Полярный. Сезон 2. 27-я - 30-я серии

20:00 Открывай, полиция! 5-я - 6-я серии

22:00 Мушкетёры в 3D

00:05 Такие разные близнецы

02:00 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 30-я - 31-я серии



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:35 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

10:35 Тарзан

12:25 Маленькое привидение

14:20 Стартрек. Бесконечность

16:50 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Красотка в ударе

22:05 Рашн Юг

00:25 Любовь с ограничениями

02:25 Выжить после

04:40 6 кадров



Матч ТВ



03:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Роузи - Х. Холм

05:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Матч за 3-е место. «Локомотив» - «Кристалл»

06:00 Спортивный интерес

06:30 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Фенербахче» - «Црвена Звезда»

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный интерес

14:55 Новости

15:00 Кто кого?

15:30 Все на Матч!

16:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

17:00 Новости

17:05 Марадона. Смерть бога

18:55 Новости

19:00 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Д. Кудряшов - С. Шумейкер

20:20 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Финал. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:40 Специальный репортаж

00:00 Лошадиная сила

01:25 Магия большого спорта

01:55 Спортивный детектив. Шахматная война

02:55 Новости

03:00 Кто кого?

03:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес

04:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Сборная Санкт-Петербурга - «Звезда»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ветреная река

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Один путь

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Эшелон. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Два капитана. Дневник штурмана Климова

12:35 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 Легенды госбезопасности. Рэм Красильников. Охотник за шпионами

14:10 Эшелон. 5-я - 8-я серии

18:00 Освобождение Европы. Битва в логове зверя

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа. Поисковик под прикрытием. На кого работает Google?

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Государственный преступник

01:10 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии

03:25 Плата за проезд

04:55 Оружие Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва шоколадная

07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 3-я часть

07:30 Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей

08:10 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

08:20 Жизнь и судьба

08:40 Забытое ремесло. Шарманщик

08:50 Бронзовая птица. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Алексей Толстой. Сложный человек

11:15 Спрут-2. 1-я серия

12:15 Первые в мире. Электромобиль Романова

12:30 Новости культуры

12:45 Пряничный домик. Отважный народ суровых гор

13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Сельский пейзаж в тумане

14:30 Баязет. 5-я и 6-я серии

16:05 Забытое ремесло. Бурлак

16:20 Репортажи из будущего. Без леса

17:00 Новости культуры

17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта». Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Солист Александр Торадзе

18:10 Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Курнаков

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 «Я в дверях вечности стою». К 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. 4-я серия

21:45 Баязет. 7-я и 8-я серии

23:15 Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете

00:00 Спрут-2. 2-я серия

01:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

02:00 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта». Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Солист Александр Торадзе

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 17-я - 18-я серии

06:20 Пятница News. 118-я серия

06:50 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

07:50 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Фастфуд»

10:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия - «Свадьба за 1,5 млн VS свадьба за 350 тысяч»

11:30 Девичник. Сезон 1. 5-я серия

12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»

14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия

21:40 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»

00:00 Массовое вымирание

00:40 Пятница News. 120-я серия

01:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 17-я - 18-я серии

02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»

04:10 Пятница News. 119-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино. К юбилею М. Пуговкина

21:25 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:50 Дайте жалобную книгу

00:25 Наше кино. История большой любви

01:15 Остров сокровищ

02:45 Новости

03:00 [Не]Фантастика

03:10 С миру по нитке

03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



