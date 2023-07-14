Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 14 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 14 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:35 Информационный канал

19:50 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Творческий вечер Алексея Рыбникова. «Через тернии к звездам»

23:30 Джим Моррисон - Последние дни в Париже

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Программа передач на 15 июля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 Веймарская республика

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Бешеные миллионы звезды

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:35 Вести. Местное время

21:50 Торжественная церемония открытия ХХXII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»

23:55 Танец для двоих

03:25 Обменяйтесь кольцами



ТВЦ



04:45 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек

05:20 Мой герой. Олег Штефанко

06:00 Настроение

08:20 Жена напрокат. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Жена напрокат. 4-я серия

12:30 Купель дьявола. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Купель дьявола. 3-я - 4-я серии

17:00 Актёрские драмы. Не своим голосом

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Удиви меня

20:05 Полицейский роман. 1-я - 2-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни большой страны

00:05 Сицилианская защита

01:35 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я - 4-я серии

04:30 Петровка, 38

04:45 Политическое животное



НТВ



04:35 Таинственная Россия

05:20 Возвращение Мухтара-2. Тихий человек

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Выстрел». 1-я - 2-я серии, «Заповедник». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Выстрел», 1-я и 2-я серии, «Заповедник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 19-я - 20-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 38-я - 40-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 7. «Невские партизаны». 1-я - 4-я серии

00:00 Авторитеты

01:00 Инфощит

01:35 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:45 Шуберт. 1-я - 3-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. «Бойфренд-разбойник». 1-я - 2-я части

06:50 Три капитана. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Три капитана. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:30 Три капитана. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Цена жизни

18:50 След. Осторожно, добрая собака!

19:40 След. Последний приют

20:35 След. Как снежный ком

21:25 След. Игра по-взрослому

22:20 Свои-2. На златом крыльце сидели

23:10 Свои-2. Красота внутри нас

23:55 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил

00:45 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё

01:35 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой

02:15 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины

02:55 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого

03:35 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги

04:15 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой

04:55 Они потрясли мир. Витас. Испытание славой



Домашний



02:05 Тест на верность. 1-я - 4-я серии

05:20 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить»

06:10 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Надежда и любовь». «Весёлая семейка»

12:25 Порча. Пуд соли

12:55 Знахарка. Муза

13:30 Верну любимого. Клятва

14:05 Голоса ушедших душ. Долг

14:40 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»

19:00 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии

22:45 Понять. Простить. «Надежда и любовь». «Весёлая семейка»

00:00 Порча. Пуд соли

00:25 Знахарка. Муза

00:50 Верну любимого. Клятва

01:20 Голоса ушедших душ. Долг

01:45 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 31-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 7. 202-я - 204-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 23-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 50-я серия

09:00 СашаТаня. 96-я - 109-я серии

15:45 Падение Лондона

17:35 Падение Олимпа

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 773-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 784-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 774-я серия

23:00 Галустян плюс. 14-я серия

23:30 Галустян плюс. 13-я серия

00:00 Стас. 1-я - 4-я серии

01:40 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии

03:20 Студия Союз. Сезон 2. 32-я - 33-я серии

04:50 Импровизация. Сезон 7. 205-я серия



СТС



04:40 6 кадров

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 8-я серия

09:00 Стать шефом. 8-я серия

11:00 Уральские пельмени. Смехbook

13:35 Шоу «Уральских пельменей«

23:00 КликКлак шоу. 6-я серия

00:00 КликКлак шоу. 5-я серия

01:05 Обратный отсчёт. 9-я серия

02:05 Выжить после

04:25 6 кадров



Матч ТВ



04:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Сборная Санкт-Петербурга - «Звезда». Прямой эфир

06:00 Третий тайм

06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

10:05 Небесная грация

10:25 Лёгкая атлетика. Кубок России. Прямая трансляция

15:25 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Иран. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Краснодар-ЮМР». Прямой эфир

19:10 Все на Матч!

19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак». Прямой эфир

20:40 Все на Матч!

21:25 Новости

21:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:55 Спортивный детектив. Золотой дубль

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бандитки

21:50 Быстрый и мертвый

00:00 Соль. Drummatix

01:30 Рэмбо: Последняя кровь

03:00 Рэмбо IV

04:20 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Оружие Победы

05:10 Эшелон. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 «Мерседес» уходит от погони

11:00 Два капитана. Бороться и искать...

12:40 Два капитана. Найти и не сдаваться

13:00 Новости дня

13:25 Два капитана. Найти и не сдаваться

14:25 Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало

15:20 Криминальный квартет

17:05 Трасса. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Трасса. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Игорь Саруханов

00:00 Мама вышла замуж

01:30 Государственный преступник

03:05 Революция. Западня для России



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Углич дивный

07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 4-я часть

07:30 Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете

08:20 Жизнь и судьба

08:40 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

08:50 Бронзовая птица. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Борис Мессерер

11:15 Спрут-2. 2-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Пряничный домик. Загадки восточных узоров

13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Композиция

14:30 Баязет. 7-я и 8-я серии

16:05 Забытое ремесло. Целовальник

16:20 Репортажи из будущего. Говорящие коты и другие химеры

17:00 Новости культуры

17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №5

18:00 Билет в Большой

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер

20:15 Искатели. Сокровища Плюшкина

21:00 Линия жизни. К 60-летию Александра Домогарова

21:55 Мелодия на два голоса

00:20 Страна птиц. Лесные стражники. Дятлы

01:00 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

01:45 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №5

02:30 «Легенды перуанских индейцев». «Гром не грянет»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 19-я - 20-я серии

06:30 Пятница News. 119-я серия

06:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

08:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 13-я серия - «Зеленый выпуск»

10:10 Умнее всех. Сезон 1. 12-я серия

11:40 Адская кухня. Сезон 4. 9-я серия

13:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

16:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

18:10 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия

23:00 Эспен в королевстве троллей

01:00 Реки

02:10 Пятница News. 121-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 19-я - 20-я серии

04:00 Пятница News. 120-я серия

04:20 Простоквашино



Программа передач на 15 июля



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Не может быть!

20:40 Штрафной удар

22:25 Открытие XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

00:20 Искренне ваш...

01:45 Наше кино. История большой любви

02:35 Веселые ребята

04:05 Музыкальная история



Время начала передач - московское.



















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