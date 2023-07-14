Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 14 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 14 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:35 Информационный канал
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Творческий вечер Алексея Рыбникова. «Через тернии к звездам»
23:30 Джим Моррисон - Последние дни в Париже
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Программа передач на 15 июля
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 Веймарская республика
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Бешеные миллионы звезды
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:35 Вести. Местное время
21:50 Торжественная церемония открытия ХХXII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
23:55 Танец для двоих
03:25 Обменяйтесь кольцами
ТВЦ
04:45 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек
05:20 Мой герой. Олег Штефанко
06:00 Настроение
08:20 Жена напрокат. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Жена напрокат. 4-я серия
12:30 Купель дьявола. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Купель дьявола. 3-я - 4-я серии
17:00 Актёрские драмы. Не своим голосом
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Удиви меня
20:05 Полицейский роман. 1-я - 2-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни большой страны
00:05 Сицилианская защита
01:35 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я - 4-я серии
04:30 Петровка, 38
04:45 Политическое животное
НТВ
04:35 Таинственная Россия
05:20 Возвращение Мухтара-2. Тихий человек
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Выстрел». 1-я - 2-я серии, «Заповедник». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Выстрел», 1-я и 2-я серии, «Заповедник», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 19-я - 20-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 38-я - 40-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 7. «Невские партизаны». 1-я - 4-я серии
00:00 Авторитеты
01:00 Инфощит
01:35 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:45 Шуберт. 1-я - 3-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. «Бойфренд-разбойник». 1-я - 2-я части
06:50 Три капитана. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Три капитана. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:30 Три капитана. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Цена жизни
18:50 След. Осторожно, добрая собака!
19:40 След. Последний приют
20:35 След. Как снежный ком
21:25 След. Игра по-взрослому
22:20 Свои-2. На златом крыльце сидели
23:10 Свои-2. Красота внутри нас
23:55 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил
00:45 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё
01:35 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой
02:15 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины
02:55 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого
03:35 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги
04:15 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой
04:55 Они потрясли мир. Витас. Испытание славой
Домашний
02:05 Тест на верность. 1-я - 4-я серии
05:20 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить»
06:10 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Надежда и любовь». «Весёлая семейка»
12:25 Порча. Пуд соли
12:55 Знахарка. Муза
13:30 Верну любимого. Клятва
14:05 Голоса ушедших душ. Долг
14:40 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»
19:00 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии
22:45 Понять. Простить. «Надежда и любовь». «Весёлая семейка»
00:00 Порча. Пуд соли
00:25 Знахарка. Муза
00:50 Верну любимого. Клятва
01:20 Голоса ушедших душ. Долг
01:45 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 31-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 7. 202-я - 204-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 23-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 50-я серия
09:00 СашаТаня. 96-я - 109-я серии
15:45 Падение Лондона
17:35 Падение Олимпа
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 773-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 784-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 774-я серия
23:00 Галустян плюс. 14-я серия
23:30 Галустян плюс. 13-я серия
00:00 Стас. 1-я - 4-я серии
01:40 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии
03:20 Студия Союз. Сезон 2. 32-я - 33-я серии
04:50 Импровизация. Сезон 7. 205-я серия
СТС
04:40 6 кадров
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 8-я серия
09:00 Стать шефом. 8-я серия
11:00 Уральские пельмени. Смехbook
13:35 Шоу «Уральских пельменей«
23:00 КликКлак шоу. 6-я серия
00:00 КликКлак шоу. 5-я серия
01:05 Обратный отсчёт. 9-я серия
02:05 Выжить после
04:25 6 кадров
Матч ТВ
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Сборная Санкт-Петербурга - «Звезда». Прямой эфир
06:00 Третий тайм
06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:05 Небесная грация
10:25 Лёгкая атлетика. Кубок России. Прямая трансляция
15:25 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Иран. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Краснодар-ЮМР». Прямой эфир
19:10 Все на Матч!
19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак». Прямой эфир
20:40 Все на Матч!
21:25 Новости
21:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:55 Спортивный детектив. Золотой дубль
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бандитки
21:50 Быстрый и мертвый
00:00 Соль. Drummatix
01:30 Рэмбо: Последняя кровь
03:00 Рэмбо IV
04:20 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Оружие Победы
05:10 Эшелон. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 «Мерседес» уходит от погони
11:00 Два капитана. Бороться и искать...
12:40 Два капитана. Найти и не сдаваться
13:00 Новости дня
13:25 Два капитана. Найти и не сдаваться
14:25 Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало
15:20 Криминальный квартет
17:05 Трасса. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Трасса. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Игорь Саруханов
00:00 Мама вышла замуж
01:30 Государственный преступник
03:05 Революция. Западня для России
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Углич дивный
07:00 Театральная летопись. Петр Фоменко. 4-я часть
07:30 Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете
08:20 Жизнь и судьба
08:40 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
08:50 Бронзовая птица. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Борис Мессерер
11:15 Спрут-2. 2-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Пряничный домик. Загадки восточных узоров
13:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
14:00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Композиция
14:30 Баязет. 7-я и 8-я серии
16:05 Забытое ремесло. Целовальник
16:20 Репортажи из будущего. Говорящие коты и другие химеры
17:00 Новости культуры
17:15 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №5
18:00 Билет в Большой
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
20:15 Искатели. Сокровища Плюшкина
21:00 Линия жизни. К 60-летию Александра Домогарова
21:55 Мелодия на два голоса
00:20 Страна птиц. Лесные стражники. Дятлы
01:00 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
01:45 Русский симфонизм. Шедевры Прокофьева. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Симфония №5
02:30 «Легенды перуанских индейцев». «Гром не грянет»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 19-я - 20-я серии
06:30 Пятница News. 119-я серия
06:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
08:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 13-я серия - «Зеленый выпуск»
10:10 Умнее всех. Сезон 1. 12-я серия
11:40 Адская кухня. Сезон 4. 9-я серия
13:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
16:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
18:10 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия
23:00 Эспен в королевстве троллей
01:00 Реки
02:10 Пятница News. 121-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 19-я - 20-я серии
04:00 Пятница News. 120-я серия
04:20 Простоквашино
Программа передач на 15 июля
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Не может быть!
20:40 Штрафной удар
22:25 Открытие XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
00:20 Искренне ваш...
01:45 Наше кино. История большой любви
02:35 Веселые ребята
04:05 Музыкальная история
Время начала передач - московское.