Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 15 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 15 июля 2023

Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Поехали!

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса

14:15 Вариант «Омега». 1-я и 2-я серии

17:00 «Султанат Оман. Аравийское чудо». Фильм 2-й

18:00 Вечерние новости

18:20 Поём на кухне всей страной

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Отцы и дети. Семейные истории

23:05 «Леониду Агутину - 55». Концерт в Зеленом театре

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Программа передач на 16 июля



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Остров Коче, Венесуэла

09:00 Формула еды. Гречка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:30 Водоворот. 1-я - 5-я серии

17:30 Вести

17:50 Привет, Андрей! Ресторанные песни

20:00 Вести

21:00 Из чувства долга

01:10 Память сердца

04:30 45 секунд



ТВЦ



04:45 Политическое животное

05:25 Прощание. Сталин и Прокофьев

06:05 Не обмани. 1-я - 4-я серии

07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема Путешествие в Абрамцево Великая княгиня Елизавета Фёдоровна

08:00 «Координаты смеха». Юмористический концерт

09:35 Полицейский роман. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Кубанские казаки

13:55 Лекарство для бабушки. 1-я серия

14:30 События

14:45 Лекарство для бабушки. 2-я - 4-я серии

17:35 Выйти замуж любой ценой. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Степан Бандера. Теория зла

22:45 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

23:30 Обжалованию не подлежит. Душегубы

00:10 Дикие деньги. 8-я серия - «Валентин Ковалев»

00:50 Специальный репортаж. Большая семья

01:15 Александр Домогаров. Неудобный артист

01:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан

02:35 Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал

03:20 10 самых... Странные увлечения звёздных деток

03:45 Юмористический концерт. Майские причуды-3



НТВ



04:25 Шуберт. 3-я серия

05:20 Возвращение Мухтара-2. Доля

06:10 Возвращение Мухтара-2. Шла Саша по шоссе

07:00 Возвращение Мухтара-2. Две половины

08:00 Сегодня

08:25 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:25 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:25 Следствие вели...

18:00 Ментовские войны

19:00 Сегодня

19:25 Ментовские войны

22:05 «Форум Агутина-2023». Гала-концерт к 55-летию Леонида Агутина

00:10 Просто праздник

01:45 Дачный ответ

02:35 Шуберт. 4-я - 7-я серии



Пятый канал



05:00 Они потрясли мир. Витас. Испытание славой

05:30 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество

06:10 Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня

06:50 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи

07:40 Условный мент-3. Дело чести

08:25 Условный мент-3. Подвиг Тельцова

09:15 Условный мент-3. Зеленоглазое такси

10:10 Условный мент-3. Верность и ревность

11:05 Условный мент-3. Музыкальный привет

11:55 Условный мент-3. Дочка

12:45 Условный мент-3. Сказка с печальным концом

13:40 Условный мент-3. Троянский пони

14:30 Условный мент-3. Кино

15:20 Условный мент-3. Робин Гуд

16:15 Условный мент-3. Шериф

17:10 Условный мент-3. Легкие деньги

18:00 След. Спецназ вызывали?

18:45 След. Отморозок

19:25 След. Медвежий угол

20:15 След. Троянский бумеранг

21:00 След. Белые начинают и

21:40 След. Дети играли

22:30 След. Атака клоунов

23:10 След. Запах мести

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Двойняшки

02:15 Прокурорская проверка. Интересное положение

03:10 Прокурорская проверка. Плохая примета

04:05 Прокурорская проверка. Нехорошая квартира



Домашний



01:45 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

05:05 6 кадров

05:15 Преступления страсти. 6-я серия - «Выстрел в тире»

06:05 По делам несовершеннолетних

06:30 Истерзанная. 123-я - 128-я серии

11:40 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

15:35 Парфюмерша. 1-я - 8-я серии

22:55 Скажи, подруга

23:10 Моя мама. 55-я - 59-я серии

02:50 Время счастья

04:30 6 кадров

04:40 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»



ТНТ



04:50 Импровизация. Сезон 7. 205-я - 207-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 51-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 250-я - 253-я серии

15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 32-я серия

16:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 28-я серия

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 23-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 26-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 22-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 54-я серия

00:00 Такое кино! 445-я серия

00:30 Открытое море: Монстр глубины

02:10 Импровизация. Команды. 16-я серия

03:20 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия

04:05 Студия Союз. Сезон 2. 34-я серия

04:50 Студия Союз. 61-я серия



СТС



04:10 6 кадров

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». 46-я серия

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 265-я - 266-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:05 Астерикс и тайное зелье

13:00 Астерикс и Обеликс против Цезаря

15:15 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

17:20 Кролик Питер

19:10 Кролик Питер-2

21:00 Прыгучая братва

22:50 Осторожно, Кенгуру!

00:35 Селфи

02:40 Выжить после



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:55 Лёгкая атлетика. Кубок России. Прямой эфир

13:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Фенербахче». Прямой эфир

16:00 Футбол. Суперкубок России. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир

19:55 Бокс. Кубок Победы. Финал. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:55 Ярцев. Вечное сияние

00:00 Футбол. Суперкубок России. «Зенит» - ЦСКА

02:20 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Брагантино». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Смерть - наш бизнес

18:00 Засекреченные списки. Армия Зеленского: 5 главных секретов

19:00 Восстание планеты обезьян

21:00 Планета обезьян: Революция

23:30 Планета обезьян: Война

02:15 Ветреная река

03:50 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:05 Революция. Западня для России

05:40 Егорка

07:00 Там, на неведомых дорожках...

08:00 Новости дня

08:15 Там, на неведомых дорожках...

08:40 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

11:40 Легенды музыки. Михаил Круг

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Советское качество. Между правдой и мифом

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Битва за Сталинград: операция «Уран«

14:30 Легенды кино. Любовь Орлова

15:25 Время героев. Роман Кобец

16:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й

19:00 Новости дня

19:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й

20:50 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии

00:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

03:10 Мама вышла замуж

04:30 Подкидыш



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Нодар Думбадзе «Закон вечности»

07:05 Мультфильмы. «Разные колеса«. «Сказка про чужие краски». «Слоненок». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

08:15 Не ждали, не гадали

09:30 Классная тема! Физика лирики

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Пейзаж

10:40 Под куполом цирка

12:55 Неизвестные маршруты России. Дагестан. От Дербента до Шалбуздага

13:35 Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд

14:30 Большой балет. 2-я серия - «Классика и неоклассика»

17:00 «Служебный роман» с кинокамерой». К 85-летию со дня рождения Владимира Нахабцева

17:40 Жаль, что ты каналья

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 1-й

20:30 Фаворит

22:40 История в шифрах

23:20 Сон в начале тумана

00:45 Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд

01:40 Искатели. Сокровища Плюшкина

02:25 «Следствие ведут Колобки». «Кот и клоун»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 120-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:30 Простоквашино

07:00 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»

08:20 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»

10:10 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»

12:50 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия - «Сильная, мягкая, дружбан, учится быть женой»

15:30 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»

17:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»

19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия

03:30 Пятница News. 120-я серия

03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»

04:40 Пятница News. 120-я серия



Программа ТВ на 16 июля



МИР



05:00 Свинарка и пастух

06:00 Всё как у людей

06:15 Мультфильмы

06:35 Золушка

08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею М. Пуговкина

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:15 Ход конем

11:50 Не может быть!

13:50 Штрафной удар

15:30 Большая перемена. 1-я серия

16:00 Новости

16:20 Большая перемена. 1-я и 2-я серии

18:30 Новости

18:50 Большая перемена. 2-я - 4-я серии

21:30 Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Гала-концерт «Союзное государство приглашает...»

00:25 Искренне ваш...

00:50 Любимая девушка

03:15 Свадьба

04:20 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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