Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 15 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 15 июля 2023
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Поехали!
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса
14:15 Вариант «Омега». 1-я и 2-я серии
17:00 «Султанат Оман. Аравийское чудо». Фильм 2-й
18:00 Вечерние новости
18:20 Поём на кухне всей страной
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Отцы и дети. Семейные истории
23:05 «Леониду Агутину - 55». Концерт в Зеленом театре
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Программа передач на 16 июля
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Остров Коче, Венесуэла
09:00 Формула еды. Гречка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:30 Водоворот. 1-я - 5-я серии
17:30 Вести
17:50 Привет, Андрей! Ресторанные песни
20:00 Вести
21:00 Из чувства долга
01:10 Память сердца
04:30 45 секунд
ТВЦ
04:45 Политическое животное
05:25 Прощание. Сталин и Прокофьев
06:05 Не обмани. 1-я - 4-я серии
07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема Путешествие в Абрамцево Великая княгиня Елизавета Фёдоровна
08:00 «Координаты смеха». Юмористический концерт
09:35 Полицейский роман. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Кубанские казаки
13:55 Лекарство для бабушки. 1-я серия
14:30 События
14:45 Лекарство для бабушки. 2-я - 4-я серии
17:35 Выйти замуж любой ценой. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Степан Бандера. Теория зла
22:45 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
23:30 Обжалованию не подлежит. Душегубы
00:10 Дикие деньги. 8-я серия - «Валентин Ковалев»
00:50 Специальный репортаж. Большая семья
01:15 Александр Домогаров. Неудобный артист
01:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
02:35 Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал
03:20 10 самых... Странные увлечения звёздных деток
03:45 Юмористический концерт. Майские причуды-3
НТВ
04:25 Шуберт. 3-я серия
05:20 Возвращение Мухтара-2. Доля
06:10 Возвращение Мухтара-2. Шла Саша по шоссе
07:00 Возвращение Мухтара-2. Две половины
08:00 Сегодня
08:25 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:25 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...
18:00 Ментовские войны
19:00 Сегодня
19:25 Ментовские войны
22:05 «Форум Агутина-2023». Гала-концерт к 55-летию Леонида Агутина
00:10 Просто праздник
01:45 Дачный ответ
02:35 Шуберт. 4-я - 7-я серии
Пятый канал
05:00 Они потрясли мир. Витас. Испытание славой
05:30 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество
06:10 Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня
06:50 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи
07:40 Условный мент-3. Дело чести
08:25 Условный мент-3. Подвиг Тельцова
09:15 Условный мент-3. Зеленоглазое такси
10:10 Условный мент-3. Верность и ревность
11:05 Условный мент-3. Музыкальный привет
11:55 Условный мент-3. Дочка
12:45 Условный мент-3. Сказка с печальным концом
13:40 Условный мент-3. Троянский пони
14:30 Условный мент-3. Кино
15:20 Условный мент-3. Робин Гуд
16:15 Условный мент-3. Шериф
17:10 Условный мент-3. Легкие деньги
18:00 След. Спецназ вызывали?
18:45 След. Отморозок
19:25 След. Медвежий угол
20:15 След. Троянский бумеранг
21:00 След. Белые начинают и
21:40 След. Дети играли
22:30 След. Атака клоунов
23:10 След. Запах мести
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Двойняшки
02:15 Прокурорская проверка. Интересное положение
03:10 Прокурорская проверка. Плохая примета
04:05 Прокурорская проверка. Нехорошая квартира
Домашний
01:45 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
05:05 6 кадров
05:15 Преступления страсти. 6-я серия - «Выстрел в тире»
06:05 По делам несовершеннолетних
06:30 Истерзанная. 123-я - 128-я серии
11:40 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
15:35 Парфюмерша. 1-я - 8-я серии
22:55 Скажи, подруга
23:10 Моя мама. 55-я - 59-я серии
02:50 Время счастья
04:30 6 кадров
04:40 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»
ТНТ
04:50 Импровизация. Сезон 7. 205-я - 207-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 51-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 250-я - 253-я серии
15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 32-я серия
16:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 28-я серия
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 23-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 26-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 22-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 54-я серия
00:00 Такое кино! 445-я серия
00:30 Открытое море: Монстр глубины
02:10 Импровизация. Команды. 16-я серия
03:20 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия
04:05 Студия Союз. Сезон 2. 34-я серия
04:50 Студия Союз. 61-я серия
СТС
04:10 6 кадров
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». 46-я серия
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 265-я - 266-я серии
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
11:05 Астерикс и тайное зелье
13:00 Астерикс и Обеликс против Цезаря
15:15 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
17:20 Кролик Питер
19:10 Кролик Питер-2
21:00 Прыгучая братва
22:50 Осторожно, Кенгуру!
00:35 Селфи
02:40 Выжить после
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:55 Лёгкая атлетика. Кубок России. Прямой эфир
13:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Фенербахче». Прямой эфир
16:00 Футбол. Суперкубок России. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир
19:55 Бокс. Кубок Победы. Финал. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:55 Ярцев. Вечное сияние
00:00 Футбол. Суперкубок России. «Зенит» - ЦСКА
02:20 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Брагантино». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Смерть - наш бизнес
18:00 Засекреченные списки. Армия Зеленского: 5 главных секретов
19:00 Восстание планеты обезьян
21:00 Планета обезьян: Революция
23:30 Планета обезьян: Война
02:15 Ветреная река
03:50 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:05 Революция. Западня для России
05:40 Егорка
07:00 Там, на неведомых дорожках...
08:00 Новости дня
08:15 Там, на неведомых дорожках...
08:40 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
11:40 Легенды музыки. Михаил Круг
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Советское качество. Между правдой и мифом
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Битва за Сталинград: операция «Уран«
14:30 Легенды кино. Любовь Орлова
15:25 Время героев. Роман Кобец
16:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й
19:00 Новости дня
19:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й
20:50 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
00:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
03:10 Мама вышла замуж
04:30 Подкидыш
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Нодар Думбадзе «Закон вечности»
07:05 Мультфильмы. «Разные колеса«. «Сказка про чужие краски». «Слоненок». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
08:15 Не ждали, не гадали
09:30 Классная тема! Физика лирики
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Пейзаж
10:40 Под куполом цирка
12:55 Неизвестные маршруты России. Дагестан. От Дербента до Шалбуздага
13:35 Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд
14:30 Большой балет. 2-я серия - «Классика и неоклассика»
17:00 «Служебный роман» с кинокамерой». К 85-летию со дня рождения Владимира Нахабцева
17:40 Жаль, что ты каналья
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 1-й
20:30 Фаворит
22:40 История в шифрах
23:20 Сон в начале тумана
00:45 Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд
01:40 Искатели. Сокровища Плюшкина
02:25 «Следствие ведут Колобки». «Кот и клоун»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 120-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:30 Простоквашино
07:00 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»
08:20 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»
10:10 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»
12:50 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия - «Сильная, мягкая, дружбан, учится быть женой»
15:30 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»
17:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»
19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия
03:30 Пятница News. 120-я серия
03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»
04:40 Пятница News. 120-я серия
Программа ТВ на 16 июля
МИР
05:00 Свинарка и пастух
06:00 Всё как у людей
06:15 Мультфильмы
06:35 Золушка
08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею М. Пуговкина
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:15 Ход конем
11:50 Не может быть!
13:50 Штрафной удар
15:30 Большая перемена. 1-я серия
16:00 Новости
16:20 Большая перемена. 1-я и 2-я серии
18:30 Новости
18:50 Большая перемена. 2-я - 4-я серии
21:30 Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Гала-концерт «Союзное государство приглашает...»
00:25 Искренне ваш...
00:50 Любимая девушка
03:15 Свадьба
04:20 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.