Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 16 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 16 июля 2023

Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 «Михаил Пуговкин. Житие мое». К 100-летию любимого артиста

15:10 Свадьба в Малиновке

17:00 «Кто, кроме нас». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 4-я серия

23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



04:30 45 секунд

06:10 Отпуск летом

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Яна Поплавская

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:30 Водоворот. 6-я - 10-я серии

17:30 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Отпуск летом



ТВЦ



03:45 Юмористический концерт. Майские причуды-3

06:45 Кубанские казаки

08:35 Удиви меня

10:15 «Удачные песни». Летний концерт

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Сицилианская защита

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт

16:15 Не обмани. 1-я - 2-я серии

17:55 Отцовский инстинкт

21:30 Взгляд из прошлого. 1-я - 4-я серии

00:45 События

01:00 Купель дьявола. 1-я - 4-я серии

04:00 10 самых... Горький Запад

04:30 10 самых... Верные вдовы

04:55 Короли эпизода. Борислав Брондуков



НТВ



04:25 Шуберт. 7-я серия

05:55 Военно-исторические маршруты

06:05 Возвращение Мухтара-2. Кривое зеркало

06:30 Возвращение Мухтара-2. Опасайся блондинок

07:05 Возвращение Мухтара-2. Третья звездочка

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:40 Практикант-3

23:35 Маска

02:50 Шуберт. 8-я - 10-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Самоубийство отложим на завтра

05:55 Прокурорская проверка. Невольный сообщник

06:50 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

10:20 Поезд на север. 1-я - 4-я серии

14:15 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

18:00 След. Черноводье

18:55 След. Запас прочности

20:00 След. Зубы на полке

20:50 След. Наезд

21:40 След. Здоровье богов

22:30 След. Заткнись или умри

23:20 След. Футляр без человека

00:10 Каменская. «Игра на чужом поле». 3-я - 4-я серии

02:10 Прокурорская проверка. Осторожно радиация!

03:05 Прокурорская проверка. Двойняшки

04:00 Прокурорская проверка. Интересное положение



Домашний



04:40 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»

06:15 Истерзанная. 129-я - 134-я серии

11:15 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

15:05 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии

19:00 Белая лилия. 1-я - 4-я серии

23:05 Моя мама. 60-я - 64-я серии

03:05 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии

04:35 6 кадров

04:55 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»



ТНТ



04:50 Студия Союз. 61-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 7. 208-я - 209-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 32-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 52-я серия

09:00 Битва пикников. 24-я серия

09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 118-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. 253-я - 259-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 4-я серия

21:00 Шоу Воли. 14-я серия

22:00 Репродукция

00:00 Реальные упыри

01:45 Я тебе не верю. Сезон 2. 23-я - 24-я серии

03:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я - 19-я серии

04:50 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Уральские пельмени. Смехbook

07:55 Астерикс и тайное зелье

09:35 Пёс-самурай и город кошек

11:20 Форт Боярд. Сезон 2. 4-я, 8-я, 6-я серии

17:00 ОКнутые люди. 4-я серия

18:00 Маленький вампир

19:40 Сумерки. Сага. Новолуние

22:20 Гостья

00:45 Али, рули!

02:25 Выжить после

04:45 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - М. Буэно Сильва. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Команда МАТЧ

09:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

10:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

10:30 География спорта. Казань

11:00 Уличные игры МАТЧ. Прямой эфир

13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Кристалл». Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» - «Крылья Советов». Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир

18:10 Все на Матч!

18:45 Футбол. BetBoom МКС-2023. Суперфинал. 2Drots - Broke Boys. Прямой эфир

21:05 Новости

21:10 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Фламенго». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:50 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Краснодар-ЮМР»

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Плохая компания

15:15 Бандитки

17:00 Умереть за доллар

19:00 Заступник

21:05 Без компромиссов

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Подкидыш

05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й

09:00 Новости дня

09:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Кульбертинов

13:15 По горячим следам

13:55 Трасса. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Легенды советского сыска. Лисья маска

22:25 Криминальный квартет

00:20 Егорка

01:40 Девичья весна

03:10 Там, на неведомых дорожках...

04:30 Из пламя и света... 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». «Приключения Мюнхаузена»

07:30 Фаворит

09:35 Диалоги о животных. 3-я серия - «Московский зоопарк»

10:15 Тайны старого чердака. Натюрморт

10:45 Шестнадцатая весна

12:10 Человеческий фактор. Дом со щуками

12:40 Неизвестные маршруты России. Дагестан. От Каспийска до Кегера

13:20 Страна птиц. Лесные стражники. Дятлы

14:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей

14:40 Мультфильмы. «Кошкин дом«. «Верь-не-Верь«. «Шалтай-Болтай«

15:50 К 240-летию Мариинского театра. Шедевры классического танца. Звезды театра. Запись 1981 года

17:25 Пешком... Москва нескучная

17:55 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Андрея Дементьева

18:45 «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви». Телеверсия творческого вечера. Запись 2008 года

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Острова. К 100-летию со дня рождения Михаила Пуговкина

21:05 Под куполом цирка

23:20 Летний концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. 2021 год

00:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Московский зоопарк«

01:35 «Заяц, который любил давать советы». «Квартира из сыра»

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 121-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:45 Простоквашино

07:10 Том и Джерри

09:20 Черный список. Сезон 3. 34-я серия - «Мастера по ремонту окон»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Мексо»

10:50 Зовите шефа. Сезон 2. 4-я серия - «Балашиха. Ботаника»

11:50 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»

13:00 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

14:20 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»

15:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»

16:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

18:00 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

19:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

20:20 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

21:40 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

22:40 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

00:00 Город грехов 2

01:50 Реки

03:00 Пятница News. 121-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы«

04:40 Пятница News. 121-я серия



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

06:50 Мультфильмы

08:00 Целуются зори

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Гараж

12:05 Дайте жалобную книгу

13:55 Татьянина ночь. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Татьянина ночь. 3-я - 5-я серии

18:30 Вместе

19:30 Татьянина ночь. 5-я - 9-я серии

00:00 Вместе

01:00 Искренне ваш...

02:25 Частная жизнь Петра Виноградова

03:50 Волга-Волга



Время начала передач - московское.



















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