Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 16 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 16 июля 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 «Михаил Пуговкин. Житие мое». К 100-летию любимого артиста
15:10 Свадьба в Малиновке
17:00 «Кто, кроме нас». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 4-я серия
23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
04:30 45 секунд
06:10 Отпуск летом
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Яна Поплавская
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:30 Водоворот. 6-я - 10-я серии
17:30 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Отпуск летом
ТВЦ
03:45 Юмористический концерт. Майские причуды-3
06:45 Кубанские казаки
08:35 Удиви меня
10:15 «Удачные песни». Летний концерт
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Сицилианская защита
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт
16:15 Не обмани. 1-я - 2-я серии
17:55 Отцовский инстинкт
21:30 Взгляд из прошлого. 1-я - 4-я серии
00:45 События
01:00 Купель дьявола. 1-я - 4-я серии
04:00 10 самых... Горький Запад
04:30 10 самых... Верные вдовы
04:55 Короли эпизода. Борислав Брондуков
НТВ
04:25 Шуберт. 7-я серия
05:55 Военно-исторические маршруты
06:05 Возвращение Мухтара-2. Кривое зеркало
06:30 Возвращение Мухтара-2. Опасайся блондинок
07:05 Возвращение Мухтара-2. Третья звездочка
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Практикант-3
23:35 Маска
02:50 Шуберт. 8-я - 10-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Самоубийство отложим на завтра
05:55 Прокурорская проверка. Невольный сообщник
06:50 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
10:20 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
14:15 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
18:00 След. Черноводье
18:55 След. Запас прочности
20:00 След. Зубы на полке
20:50 След. Наезд
21:40 След. Здоровье богов
22:30 След. Заткнись или умри
23:20 След. Футляр без человека
00:10 Каменская. «Игра на чужом поле». 3-я - 4-я серии
02:10 Прокурорская проверка. Осторожно радиация!
03:05 Прокурорская проверка. Двойняшки
04:00 Прокурорская проверка. Интересное положение
Домашний
04:40 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»
06:15 Истерзанная. 129-я - 134-я серии
11:15 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
15:05 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии
19:00 Белая лилия. 1-я - 4-я серии
23:05 Моя мама. 60-я - 64-я серии
03:05 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии
04:35 6 кадров
04:55 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»
ТНТ
04:50 Студия Союз. 61-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 7. 208-я - 209-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 32-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 52-я серия
09:00 Битва пикников. 24-я серия
09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 118-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. 253-я - 259-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 4-я серия
21:00 Шоу Воли. 14-я серия
22:00 Репродукция
00:00 Реальные упыри
01:45 Я тебе не верю. Сезон 2. 23-я - 24-я серии
03:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я - 19-я серии
04:50 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Уральские пельмени. Смехbook
07:55 Астерикс и тайное зелье
09:35 Пёс-самурай и город кошек
11:20 Форт Боярд. Сезон 2. 4-я, 8-я, 6-я серии
17:00 ОКнутые люди. 4-я серия
18:00 Маленький вампир
19:40 Сумерки. Сага. Новолуние
22:20 Гостья
00:45 Али, рули!
02:25 Выжить после
04:45 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - М. Буэно Сильва. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Команда МАТЧ
09:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
10:30 География спорта. Казань
11:00 Уличные игры МАТЧ. Прямой эфир
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Кристалл». Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» - «Крылья Советов». Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир
18:10 Все на Матч!
18:45 Футбол. BetBoom МКС-2023. Суперфинал. 2Drots - Broke Boys. Прямой эфир
21:05 Новости
21:10 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Фламенго». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:50 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Краснодар-ЮМР»
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Плохая компания
15:15 Бандитки
17:00 Умереть за доллар
19:00 Заступник
21:05 Без компромиссов
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:30 Подкидыш
05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й
09:00 Новости дня
09:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 2-й
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Кульбертинов
13:15 По горячим следам
13:55 Трасса. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Легенды советского сыска. Лисья маска
22:25 Криминальный квартет
00:20 Егорка
01:40 Девичья весна
03:10 Там, на неведомых дорожках...
04:30 Из пламя и света... 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». «Приключения Мюнхаузена»
07:30 Фаворит
09:35 Диалоги о животных. 3-я серия - «Московский зоопарк»
10:15 Тайны старого чердака. Натюрморт
10:45 Шестнадцатая весна
12:10 Человеческий фактор. Дом со щуками
12:40 Неизвестные маршруты России. Дагестан. От Каспийска до Кегера
13:20 Страна птиц. Лесные стражники. Дятлы
14:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей
14:40 Мультфильмы. «Кошкин дом«. «Верь-не-Верь«. «Шалтай-Болтай«
15:50 К 240-летию Мариинского театра. Шедевры классического танца. Звезды театра. Запись 1981 года
17:25 Пешком... Москва нескучная
17:55 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Андрея Дементьева
18:45 «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви». Телеверсия творческого вечера. Запись 2008 года
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Острова. К 100-летию со дня рождения Михаила Пуговкина
21:05 Под куполом цирка
23:20 Летний концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. 2021 год
00:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Московский зоопарк«
01:35 «Заяц, который любил давать советы». «Квартира из сыра»
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 121-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:45 Простоквашино
07:10 Том и Джерри
09:20 Черный список. Сезон 3. 34-я серия - «Мастера по ремонту окон»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Мексо»
10:50 Зовите шефа. Сезон 2. 4-я серия - «Балашиха. Ботаника»
11:50 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»
13:00 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
14:20 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»
15:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»
16:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
18:00 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
19:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
20:20 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
21:40 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
22:40 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
00:00 Город грехов 2
01:50 Реки
03:00 Пятница News. 121-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы«
04:40 Пятница News. 121-я серия
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
06:50 Мультфильмы
08:00 Целуются зори
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Гараж
12:05 Дайте жалобную книгу
13:55 Татьянина ночь. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Татьянина ночь. 3-я - 5-я серии
18:30 Вместе
19:30 Татьянина ночь. 5-я - 9-я серии
00:00 Вместе
01:00 Искренне ваш...
02:25 Частная жизнь Петра Виноградова
03:50 Волга-Волга
Время начала передач - московское.