Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 17 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 17 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 1-я серия

23:00 Большая игра

00:00 Алексей Герман. Трудно быть с Богом

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Программа передач на 18 июля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. «Царь всея Руси». 1-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Смертельное завещание Вячеслава Зайцева

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 1-я - 2-я серии

23:30 Бесогон ТВ

00:30 XXXII Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»

02:05 Рая знает все! 25-я - 26-я серии

03:55 Семейный детектив. Крупная рыба



ТВЦ



04:55 Короли эпизода. Борислав Брондуков

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:35 Чёрная месса. 1-я - 2-я серии

10:35 Династия Дунаевских. В плену страстей

11:30 События

11:45 Нераскрытый талант. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Ирина Грибулина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды«. 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием мототранспорта

17:30 Петровка, 38

17:50 События

18:05 Гадалка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Фиктивные браки звезд

23:05 Знак качества. Продукты для микроволновой печи

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Степан Бандера. Теория зла

01:25 90-е. Звёздное достоинство

02:10 Пивной путч Адольфа Гитлера

02:45 Осторожно, мошенники! Дело «труба»

03:15 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия

03:59 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия

04:40 Династия Дунаевских. В плену страстей



НТВ



04:30 Шуберт. 10-я серия

05:25 Возвращение Мухтара-2. Я памятник себе

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Долг». 1-я - 2-я серии, «Послушница». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Долг». 1-я - 2-я серии, «Послушница». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 1-я - 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 41-я - 43-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии

01:15 Дикий. Ссылка

02:00 Дикий. Сухари из Амстердама

02:45 Дикий. Красная ртуть

03:30 Дикий. Кино для взрослых

04:15 Дикий. Фамильное гнездо



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Поезд на север. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Двойной блюз. 4-я серия

13:45 Пасечник. «Месть по УДО». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Прицельная зачистка». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Души прекрасные порывы

18:50 След. Без любви

19:45 След. Воспитание жестокости

20:35 След. Шутки разума

21:25 След. Спица

22:20 Свои-4. Золотой рожок

23:10 Свои-4. Дом восхода

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-2. Обреченная погибнуть

01:20 Свои-2. Сети судьбы

02:05 След. Не укрыться в чистом поле

02:45 След. Спецназ вызывали?

03:20 Прокурорская проверка. Приятного аппетита!

04:10 Прокурорская проверка. Золотые зубы



Домашний



04:55 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Незабываемая Джульетта». «Денежный вопрос»

12:25 Порча. Почерк судьбы

12:55 Знахарка. Чужая

13:30 Верну любимого. Детские капризы

14:05 Голоса ушедших душ. Пропавший

14:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка». 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек». 24-я серия - «Дачный сезон»

19:00 Цыганка. 1-я - 5-я серии

00:20 Понять. Простить. «Незабываемая Джульетта». «Денежный вопрос»

01:15 Порча. Почерк судьбы

01:40 Знахарка. Чужая

02:05 Верну любимого. Детские капризы

02:35 Голоса ушедших душ. Пропавший

03:00 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Студия Союз. Сезон 2. 36-я - 37-я серии

06:30 Импровизация. Сезон 7. 210-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 42-я серия

07:54 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 53-я серия

09:00 Выжить в Дубае. 4-я серия

11:00 Однажды в России. 237-я серия

12:00 Однажды в России. 240-я серия

13:00 Однажды в России. 246-я серия

14:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я - 6-я серии

20:00 Бэби-тур. 1-я - 2-я серии

21:00 Неличная жизнь. 1-я - 2-я серии

22:00 Тюрьма суперзлодеев

00:10 Неуловимые

01:55 Такое кино! 445-я серия

02:20 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия

03:05 Импровизация. Команды. 21-я серия

03:55 Студия Союз. 38-я - 39-я серии



СТС



04:45 6 кадров

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:35 Взрослым не понять. 9-я серия

09:40 Альфа и Омега. Клыкастая братва

11:20 Тарзан

13:15 Кролик Питер

15:00 Кролик Питер-2

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Война миров Z

22:20 Война миров

00:40 Селфи

02:40 Модный синдикат

03:30 По колено

04:40 6 кадров



Матч ТВ



02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 11.00

11:00 Новости

11:05 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Фенербахче»

13:10 Новости

13:15 Есть тема!

14:35 Кто кого?

15:05 Новости

15:10 Специальный репортаж

15:30 Громко

16:50 Новости

16:55 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Химки». Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Первая Лига. «Черноморец» - «Алания». Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:15 На пределе: История легенды

00:35 Все на Матч!

01:25 Спортивный век

01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир

04:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Плохая компания

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Восстание планеты обезьян

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



04:30 Из пламя и света... 1-я и 5-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Безотцовщина

13:00 Новости дня

13:25 Чкалов. 1-я - 4-я серии

18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. На Южном фланге. 1941 год

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Ужас за колючей проволокой

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 «Мерседес» уходит от погони

00:55 Русские амазонки-2. 1-я - 3-я серии

03:05 Безотцовщина

04:35 Чкалов. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва балетная

07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 1-я часть

07:35 Предки наших предков. Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Забытое ремесло. Городовой

08:50 Бронзовая птица. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Цвет времени. Михаил Врубель

11:30 Линия жизни. Мария Александрова

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! Нижегородские красавицы

13:15 Вселенная. 1-я серия

14:10 Коллекция. Пинакотека Брера

14:40 Баязет. 9-я и 10-я серии

16:15 Предки наших предков. Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины

17:00 Новости культуры

17:15 Исторические концерты. Елена Образцова

17:55 История в шифрах

18:35 Вселенная. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Псково-Печорский край

20:15 Спокойной ночи, малыши!

20:30 Тайна Ипатьевского подвала. Предательство Европы

21:30 Баязет. 9-я и 10-я серии

23:05 Холод. 1-я серия - «Цивилизация»

23:50 «Оптическая ось». Юбилей Марины Разбежкиной

01:20 Вселенная. 1-я серия

02:15 Исторические концерты. Елена Образцова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 21-я - 22-я серии

06:30 Пятница News. 120-я серия

07:00 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

08:00 Чисто английское убийство. Сезон 4. 1-я серия - «Сад смерти»

10:10 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

11:10 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

12:00 Адская кухня. Сезон 4. 10-я серия

14:00 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия - «Фитнес-жена, госпожа, активная и надежная»

16:20 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»

19:00 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»

20:00 Черный список. Сезон 3. 15-я серия - «Услуги по уходу за волосами»

20:50 Черный список. Сезон 3. 3-я серия - «Няни»

21:30 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»

22:30 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»

23:20 Перевал Дятлова. Сезон 1. 1-я серия

00:00 Алкоголизм. Начало

01:00 Пятница News. 122-я серия

01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 21-я - 22-я серии

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 2-я серия - «Жуковский. Лина»

04:20 Пятница News. 121-я серия

04:45 Простоквашино



Программа передач на 18 июля



МИР



05:00 Волга-Волга

05:30 Мультфильмы

05:45 Ход конем

07:05 Большая перемена. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Большая перемена. 3-я и 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:20 Закрытие XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

01:10 Наше кино. История большой любви

02:15 Новости

02:30 Специальный репортаж

02:40 [Не]Фантастика

02:55 С миру по нитке

03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 июля 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



