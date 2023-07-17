Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 17 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 17 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 1-я серия
23:00 Большая игра
00:00 Алексей Герман. Трудно быть с Богом
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Программа передач на 18 июля
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. «Царь всея Руси». 1-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Смертельное завещание Вячеслава Зайцева
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 1-я - 2-я серии
23:30 Бесогон ТВ
00:30 XXXII Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
02:05 Рая знает все! 25-я - 26-я серии
03:55 Семейный детектив. Крупная рыба
ТВЦ
04:55 Короли эпизода. Борислав Брондуков
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:35 Чёрная месса. 1-я - 2-я серии
10:35 Династия Дунаевских. В плену страстей
11:30 События
11:45 Нераскрытый талант. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Ирина Грибулина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды«. 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием мототранспорта
17:30 Петровка, 38
17:50 События
18:05 Гадалка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Фиктивные браки звезд
23:05 Знак качества. Продукты для микроволновой печи
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Степан Бандера. Теория зла
01:25 90-е. Звёздное достоинство
02:10 Пивной путч Адольфа Гитлера
02:45 Осторожно, мошенники! Дело «труба»
03:15 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия
03:59 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия
04:40 Династия Дунаевских. В плену страстей
НТВ
04:30 Шуберт. 10-я серия
05:25 Возвращение Мухтара-2. Я памятник себе
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Долг». 1-я - 2-я серии, «Послушница». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Долг». 1-я - 2-я серии, «Послушница». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 1-я - 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 41-я - 43-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии
01:15 Дикий. Ссылка
02:00 Дикий. Сухари из Амстердама
02:45 Дикий. Красная ртуть
03:30 Дикий. Кино для взрослых
04:15 Дикий. Фамильное гнездо
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Двойной блюз. 4-я серия
13:45 Пасечник. «Месть по УДО». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Прицельная зачистка». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Души прекрасные порывы
18:50 След. Без любви
19:45 След. Воспитание жестокости
20:35 След. Шутки разума
21:25 След. Спица
22:20 Свои-4. Золотой рожок
23:10 Свои-4. Дом восхода
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-2. Обреченная погибнуть
01:20 Свои-2. Сети судьбы
02:05 След. Не укрыться в чистом поле
02:45 След. Спецназ вызывали?
03:20 Прокурорская проверка. Приятного аппетита!
04:10 Прокурорская проверка. Золотые зубы
Домашний
04:55 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Незабываемая Джульетта». «Денежный вопрос»
12:25 Порча. Почерк судьбы
12:55 Знахарка. Чужая
13:30 Верну любимого. Детские капризы
14:05 Голоса ушедших душ. Пропавший
14:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка». 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек». 24-я серия - «Дачный сезон»
19:00 Цыганка. 1-я - 5-я серии
00:20 Понять. Простить. «Незабываемая Джульетта». «Денежный вопрос»
01:15 Порча. Почерк судьбы
01:40 Знахарка. Чужая
02:05 Верну любимого. Детские капризы
02:35 Голоса ушедших душ. Пропавший
03:00 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Студия Союз. Сезон 2. 36-я - 37-я серии
06:30 Импровизация. Сезон 7. 210-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 42-я серия
07:54 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 53-я серия
09:00 Выжить в Дубае. 4-я серия
11:00 Однажды в России. 237-я серия
12:00 Однажды в России. 240-я серия
13:00 Однажды в России. 246-я серия
14:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я - 6-я серии
20:00 Бэби-тур. 1-я - 2-я серии
21:00 Неличная жизнь. 1-я - 2-я серии
22:00 Тюрьма суперзлодеев
00:10 Неуловимые
01:55 Такое кино! 445-я серия
02:20 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия
03:05 Импровизация. Команды. 21-я серия
03:55 Студия Союз. 38-я - 39-я серии
СТС
04:45 6 кадров
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:35 Взрослым не понять. 9-я серия
09:40 Альфа и Омега. Клыкастая братва
11:20 Тарзан
13:15 Кролик Питер
15:00 Кролик Питер-2
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Война миров Z
22:20 Война миров
00:40 Селфи
02:40 Модный синдикат
03:30 По колено
04:40 6 кадров
Матч ТВ
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 11.00
11:00 Новости
11:05 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Фенербахче»
13:10 Новости
13:15 Есть тема!
14:35 Кто кого?
15:05 Новости
15:10 Специальный репортаж
15:30 Громко
16:50 Новости
16:55 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Химки». Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Первая Лига. «Черноморец» - «Алания». Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:15 На пределе: История легенды
00:35 Все на Матч!
01:25 Спортивный век
01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
04:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Плохая компания
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Восстание планеты обезьян
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
04:30 Из пламя и света... 1-я и 5-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Безотцовщина
13:00 Новости дня
13:25 Чкалов. 1-я - 4-я серии
18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. На Южном фланге. 1941 год
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Ужас за колючей проволокой
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 «Мерседес» уходит от погони
00:55 Русские амазонки-2. 1-я - 3-я серии
03:05 Безотцовщина
04:35 Чкалов. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва балетная
07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 1-я часть
07:35 Предки наших предков. Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Забытое ремесло. Городовой
08:50 Бронзовая птица. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Цвет времени. Михаил Врубель
11:30 Линия жизни. Мария Александрова
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! Нижегородские красавицы
13:15 Вселенная. 1-я серия
14:10 Коллекция. Пинакотека Брера
14:40 Баязет. 9-я и 10-я серии
16:15 Предки наших предков. Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины
17:00 Новости культуры
17:15 Исторические концерты. Елена Образцова
17:55 История в шифрах
18:35 Вселенная. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Псково-Печорский край
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Тайна Ипатьевского подвала. Предательство Европы
21:30 Баязет. 9-я и 10-я серии
23:05 Холод. 1-я серия - «Цивилизация»
23:50 «Оптическая ось». Юбилей Марины Разбежкиной
01:20 Вселенная. 1-я серия
02:15 Исторические концерты. Елена Образцова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 21-я - 22-я серии
06:30 Пятница News. 120-я серия
07:00 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
08:00 Чисто английское убийство. Сезон 4. 1-я серия - «Сад смерти»
10:10 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
11:10 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
12:00 Адская кухня. Сезон 4. 10-я серия
14:00 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия - «Фитнес-жена, госпожа, активная и надежная»
16:20 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»
19:00 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»
20:00 Черный список. Сезон 3. 15-я серия - «Услуги по уходу за волосами»
20:50 Черный список. Сезон 3. 3-я серия - «Няни»
21:30 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»
22:30 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»
23:20 Перевал Дятлова. Сезон 1. 1-я серия
00:00 Алкоголизм. Начало
01:00 Пятница News. 122-я серия
01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 21-я - 22-я серии
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 2-я серия - «Жуковский. Лина»
04:20 Пятница News. 121-я серия
04:45 Простоквашино
Программа передач на 18 июля
МИР
05:00 Волга-Волга
05:30 Мультфильмы
05:45 Ход конем
07:05 Большая перемена. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Большая перемена. 3-я и 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:20 Закрытие XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
01:10 Наше кино. История большой любви
02:15 Новости
02:30 Специальный репортаж
02:40 [Не]Фантастика
02:55 С миру по нитке
03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.