Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 18 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 18 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 2-я серия
23:00 Большая игра
00:00 Владимир Маяковский. Третий лишний
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. 2-я серия - «Наследник»
16:00 Вести
16:30 Малахов. Звезда шансона встретится с дочерью после 17 лет разлуки
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 3-я - 4-я серии
23:30 Тихий Дон. 3-я серия
00:20 Торжественная церемония закрытия XXXII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:20 Рая знает все! 27-я - 28-я серии
03:05 Семейный детектив. 24-я серия - «Крупная рыба». 25-я серия - «Слухач»
ТВЦ
04:40 Династия Дунаевских. В плену страстей
05:20 Мой герой. Ирина Грибулина
06:00 Настроение
08:15 Петровка, 38
08:40 Чёрная месса. 3-я - 4-я серии
10:35 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...
11:30 События
11:45 Нераскрытый талант. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Алёна Яковлева
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Запах убийцы». 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. 5-я серия - «Жёны секс-символов»
17:50 События
18:05 Гадалка. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Юные звездные мамы
23:10 Клуб первых жён
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. 8-я серия - «Валентин Ковалев»
01:25 Хроники московского быта. Возраст-приговор
02:05 Разбитый горшок президента Картера
02:45 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон
03:15 Смерть в объективе. «Запах убийцы». 1-я - 2-я серии
04:40 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...
НТВ
04:15 Дикий. Фамильное гнездо
05:20 Возвращение Мухтара-2. Перевёртыш
06:15 Мои университеты. Будущее за настоящим
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Незваные гости». 1-я - 2-я серии. «Маугли». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Незваные гости». 1-я - 2-я серии. «Маугли». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 3-я - 4-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 43-я - 45-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 8. «Большой брат», 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 8. «Большой брат», 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии
01:20 Дикий. Телохранитель
02:05 Дикий. Прощай, оружие
02:50 Дикий. Новый год точка ру
03:35 Дикий. Курьер
04:20 Дикий. Око за око
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Пасечник. «Месть по УДО». 1-я - 2-я части
07:10 Пасечник. «Прицельная зачистка». 1-я - 2-я части
09:00 Известия
09:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Аз воздам. 4-я серия
13:45 Пасечник. «Новогодний чёс». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Жадность и порок». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. От большого ума или прекрасная Марта
18:50 След. Заклинание кобры
19:45 След. Фурия
20:40 След. Красная черта
21:25 След. Вино Славы
22:20 Свои-4. Стечение обстоятельств
23:10 Свои-4. Бег по краю
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-2. Опасное любопытство
01:20 Свои-2. Нечего терять
02:05 След. Алиса сегодня не вернется
02:45 След. Последний подвиг
03:20 Прокурорская проверка. Шуточка
04:10 Прокурорская проверка. Спящая красавица
Домашний
03:00 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Мажор». «Остановите музыку»
12:25 Порча. Экспресс-приворот
12:55 Знахарка. Соври себе
13:30 Верну любимого. В поисках идеала
14:05 Голоса ушедших душ. Завещание
14:40 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»
19:00 Цыганка. 6-я - 10-я серии
00:20 Понять. Простить. «Мажор». «Остановите музыку»
01:15 Порча. Экспресс-приворот
01:40 Знахарка. Соври себе
02:05 Верну любимого. В поисках идеала
02:35 Голоса ушедших душ. Завещание
03:00 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:40 Студия Союз. 39-я серия
05:30 Импровизация. 211-я - 212-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 43-я серия
07:51 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 54-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 256-я серия
09:30 Универ. 257-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 258-я - 268-я серии
15:30 СашаТаня. Сезон 7. 240-я - 248-я серии
20:00 Бэби-тур. 2-я - 3-я серии
21:00 Неличная жизнь. 3-я - 4-я серии
22:00 Призрачный гонщик-2
00:00 Реальные упыри
01:40 Импровизация. Команды. 22-я - 23-я серии
03:15 Студия Союз. 41-я серия
04:05 Студия Союз. 43-я серия
04:50 Импровизация. 231-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:45 ОКнутые люди. 4-я серия
08:45 Осторожно, Кенгуру!
10:35 Прыгучая братва
12:25 Астерикс и Обеликс против Цезаря
14:40 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
16:55 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 На грани
22:00 Миссия: невыполнима
00:20 Миссия невыполнима-2
02:35 Модный синдикат
03:20 По колено
04:30 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта
05:30 Как это было на самом деле
06:00 Кто кого?
06:30 Лето. Евро. 2008
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:05 Новости
10:10 Специальный репортаж
10:30 Кубок pari Премьер. Итоги
11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Д. Кормье
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
15:30 Все на Матч!
16:30 На пределе: История легенды
16:55 Новости
17:00 На пределе: История легенды
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Ярцев. Вечное сияние
20:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:15 Королевский гамбит
00:35 Все на Матч!
01:25 Спортивный век
02:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
02:55 Новости
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Неизвестный спорт. На что уходит детство?
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Без компромиссов
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Планета обезьян: Революция
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Чкалов. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Карьера Димы Горина
13:00 Новости дня
13:25 Чкалов. 5-я - 8-я серии
18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Битва за Великие Луки
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Тайны Ледового побоища. Почему ошибаются историки?
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Таежная повесть
01:15 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии
03:25 Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека
04:15 Москва - фронту
04:35 Чкалов. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Сергий Радонежский. Путь подвижника
07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 2-я часть
07:35 Предки наших предков. Аркаим. Страна городов
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Забытое ремесло. Цирюльник
08:50 Последнее лето детства. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Цвет времени. Леонид Пастернак
11:30 Спрут-2. 3-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! Утка, золотая баба и медведь коми-зырян
13:15 Вселенная. 2-я серия
14:10 Коллекция. «Тайная вечеря« Леонардо да Винчи
14:40 Баязет. 11-я и 12-я серии
16:15 Предки наших предков. Аркаим. Страна городов
17:00 Новости культуры
17:15 Исторические концерты. Зураб Соткилава
18:05 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова
18:35 Вселенная. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Республика Адыгея
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Линия жизни. 70 лет Григорию Гладкову
21:30 Баязет. 11-я и 12-я серии
23:05 Холод. 2-я серия - «Тайны льда»
23:50 Спрут-2. 3-я серия
00:45 Вселенная. 2-я серия
01:40 Забытое ремесло. Старьевщик
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 9.59
Пятница
05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 23-я - 24-я серии
06:30 Пятница News. 121-я серия
07:00 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
08:10 Чисто английское убийство. Сезон 4. 2-я серия - «Ангел-разрушитель»
10:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
11:20 Адская кухня. Сезон 4. 11-я серия
13:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
15:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
17:50 Кондитер. Дети. Сезон 2. 5-я серия - «Торт для Антона Жижина»
19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 6-я серия - «Торт для Mia Boyka»
20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 10-я серия - «Дмитрий Харатьян и Ваня Дмитриенко»
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
00:00 Алкогольная зависимость. Выход
00:50 Пятница News. 123-я серия
01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 23-я - 24-я серии
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
04:30 Пятница News. 122-я серия
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Гараж
07:45 Татьянина ночь. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Татьянина ночь. 3-я - 5-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:55 Целуются зори
00:20 Наше кино. История большой любви
01:05 Сердца четырех
02:40 Новости
02:55 Евразия. Регионы
03:10 [Не]Фантастика
03:20 С миру по нитке
03:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.