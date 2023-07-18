Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 18 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 18 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 2-я серия

23:00 Большая игра

00:00 Владимир Маяковский. Третий лишний

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. 2-я серия - «Наследник»

16:00 Вести

16:30 Малахов. Звезда шансона встретится с дочерью после 17 лет разлуки

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 3-я - 4-я серии

23:30 Тихий Дон. 3-я серия

00:20 Торжественная церемония закрытия XXXII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»

01:20 Рая знает все! 27-я - 28-я серии

03:05 Семейный детектив. 24-я серия - «Крупная рыба». 25-я серия - «Слухач»



ТВЦ



04:40 Династия Дунаевских. В плену страстей

05:20 Мой герой. Ирина Грибулина

06:00 Настроение

08:15 Петровка, 38

08:40 Чёрная месса. 3-я - 4-я серии

10:35 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...

11:30 События

11:45 Нераскрытый талант. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Алёна Яковлева

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Запах убийцы». 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. 5-я серия - «Жёны секс-символов»

17:50 События

18:05 Гадалка. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Юные звездные мамы

23:10 Клуб первых жён

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. 8-я серия - «Валентин Ковалев»

01:25 Хроники московского быта. Возраст-приговор

02:05 Разбитый горшок президента Картера

02:45 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон

03:15 Смерть в объективе. «Запах убийцы». 1-я - 2-я серии

04:40 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...



НТВ



04:15 Дикий. Фамильное гнездо

05:20 Возвращение Мухтара-2. Перевёртыш

06:15 Мои университеты. Будущее за настоящим

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Незваные гости». 1-я - 2-я серии. «Маугли». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Незваные гости». 1-я - 2-я серии. «Маугли». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 3-я - 4-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 43-я - 45-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 8. «Большой брат», 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 8. «Большой брат», 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии

01:20 Дикий. Телохранитель

02:05 Дикий. Прощай, оружие

02:50 Дикий. Новый год точка ру

03:35 Дикий. Курьер

04:20 Дикий. Око за око



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Пасечник. «Месть по УДО». 1-я - 2-я части

07:10 Пасечник. «Прицельная зачистка». 1-я - 2-я части

09:00 Известия

09:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Аз воздам. 4-я серия

13:45 Пасечник. «Новогодний чёс». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Жадность и порок». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. От большого ума или прекрасная Марта

18:50 След. Заклинание кобры

19:45 След. Фурия

20:40 След. Красная черта

21:25 След. Вино Славы

22:20 Свои-4. Стечение обстоятельств

23:10 Свои-4. Бег по краю

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-2. Опасное любопытство

01:20 Свои-2. Нечего терять

02:05 След. Алиса сегодня не вернется

02:45 След. Последний подвиг

03:20 Прокурорская проверка. Шуточка

04:10 Прокурорская проверка. Спящая красавица



Домашний



03:00 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Мажор». «Остановите музыку»

12:25 Порча. Экспресс-приворот

12:55 Знахарка. Соври себе

13:30 Верну любимого. В поисках идеала

14:05 Голоса ушедших душ. Завещание

14:40 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»

19:00 Цыганка. 6-я - 10-я серии

00:20 Понять. Простить. «Мажор». «Остановите музыку»

01:15 Порча. Экспресс-приворот

01:40 Знахарка. Соври себе

02:05 Верну любимого. В поисках идеала

02:35 Голоса ушедших душ. Завещание

03:00 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. 39-я серия

05:30 Импровизация. 211-я - 212-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 43-я серия

07:51 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 54-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я серия

09:30 Универ. 257-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 258-я - 268-я серии

15:30 СашаТаня. Сезон 7. 240-я - 248-я серии

20:00 Бэби-тур. 2-я - 3-я серии

21:00 Неличная жизнь. 3-я - 4-я серии

22:00 Призрачный гонщик-2

00:00 Реальные упыри

01:40 Импровизация. Команды. 22-я - 23-я серии

03:15 Студия Союз. 41-я серия

04:05 Студия Союз. 43-я серия

04:50 Импровизация. 231-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:45 ОКнутые люди. 4-я серия

08:45 Осторожно, Кенгуру!

10:35 Прыгучая братва

12:25 Астерикс и Обеликс против Цезаря

14:40 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

16:55 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 На грани

22:00 Миссия: невыполнима

00:20 Миссия невыполнима-2

02:35 Модный синдикат

03:20 По колено

04:30 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта

05:30 Как это было на самом деле

06:00 Кто кого?

06:30 Лето. Евро. 2008

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:05 Новости

10:10 Специальный репортаж

10:30 Кубок pari Премьер. Итоги

11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Д. Кормье

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

15:30 Все на Матч!

16:30 На пределе: История легенды

16:55 Новости

17:00 На пределе: История легенды

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:30 Ярцев. Вечное сияние

20:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:15 Королевский гамбит

00:35 Все на Матч!

01:25 Спортивный век

02:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

02:55 Новости

03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Неизвестный спорт. На что уходит детство?



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Без компромиссов

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Планета обезьян: Революция

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Чкалов. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Карьера Димы Горина

13:00 Новости дня

13:25 Чкалов. 5-я - 8-я серии

18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Битва за Великие Луки

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Тайны Ледового побоища. Почему ошибаются историки?

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Таежная повесть

01:15 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии

03:25 Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека

04:15 Москва - фронту

04:35 Чкалов. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Сергий Радонежский. Путь подвижника

07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 2-я часть

07:35 Предки наших предков. Аркаим. Страна городов

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Забытое ремесло. Цирюльник

08:50 Последнее лето детства. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Цвет времени. Леонид Пастернак

11:30 Спрут-2. 3-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! Утка, золотая баба и медведь коми-зырян

13:15 Вселенная. 2-я серия

14:10 Коллекция. «Тайная вечеря« Леонардо да Винчи

14:40 Баязет. 11-я и 12-я серии

16:15 Предки наших предков. Аркаим. Страна городов

17:00 Новости культуры

17:15 Исторические концерты. Зураб Соткилава

18:05 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова

18:35 Вселенная. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Республика Адыгея

20:15 Спокойной ночи, малыши!

20:35 Линия жизни. 70 лет Григорию Гладкову

21:30 Баязет. 11-я и 12-я серии

23:05 Холод. 2-я серия - «Тайны льда»

23:50 Спрут-2. 3-я серия

00:45 Вселенная. 2-я серия

01:40 Забытое ремесло. Старьевщик

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 9.59



Пятница



05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»

05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 23-я - 24-я серии

06:30 Пятница News. 121-я серия

07:00 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

08:10 Чисто английское убийство. Сезон 4. 2-я серия - «Ангел-разрушитель»

10:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

11:20 Адская кухня. Сезон 4. 11-я серия

13:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

15:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

17:50 Кондитер. Дети. Сезон 2. 5-я серия - «Торт для Антона Жижина»

19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 6-я серия - «Торт для Mia Boyka»

20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 10-я серия - «Дмитрий Харатьян и Ваня Дмитриенко»

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

00:00 Алкогольная зависимость. Выход

00:50 Пятница News. 123-я серия

01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 23-я - 24-я серии

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

04:30 Пятница News. 122-я серия

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Гараж

07:45 Татьянина ночь. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Татьянина ночь. 3-я - 5-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:55 Целуются зори

00:20 Наше кино. История большой любви

01:05 Сердца четырех

02:40 Новости

02:55 Евразия. Регионы

03:10 [Не]Фантастика

03:20 С миру по нитке

03:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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