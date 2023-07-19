Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 19 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 19 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Главные слова Александра Ширвиндта»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. 3-я серия - «Ливонская война»

16:00 Вести

16:30 Малахов. Тайное оружие: военные экстрасенсы на передовой

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 5-я - 6-я серии

23:30 Тихий Дон. 4-я - 5-я серии

01:05 Рая знает все! 29-я - 30-я серии

02:55 Семейный детектив. 26-я серия - «Чужие дети». 27-я серия - «Дачное дело»



ТВЦ



04:40 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...

05:20 Мой герой. Алёна Яковлева

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Кукольный домик. 1-я - 2-я серии

10:35 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре

11:30 События

11:45 Нераскрытый талант-2. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Сергей Мигицко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд

17:50 События

18:05 Гадалка. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звёздные псевдонимы

23:05 Прощание. Валентин Гафт

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

01:25 Знак качества. Сосиски и колбаски

02:10 Атака с неба

02:50 Осторожно, мошенники! Адские соседи

03:15 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 1-я - 2-я серии

04:45 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре



НТВ



04:20 Дикий. Око за око

05:25 Возвращение Мухтара-2. Фиктивный брак

06:15 Мои университеты. Будущее за настоящим

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Фальшивки». 1-я - 2-я серии. «Минер». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Фальшивки». 1-я - 2-я серии. «Минер». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 5-я - 6-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 46-я - 48-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 8. «Китайская ничья». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 8. «Китайская ничья». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии

01:15 Дикий. Если друг оказался вдруг

02:00 Дикий. Ордена и медали

02:45 Дикий. Вервольф из Вышнегорска

03:30 Дикий. Дальнобойщики

04:15 Дикий. Подстава Дикого



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Пасечник. «Новогодний чёс». 1-я - 2-я части

07:10 Пасечник. «Жадность и порок». 1-я - 2-я части

09:00 Известия

09:30 Тайсон. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Тайсон. 4-я серия

13:45 Морские дьяволы. Подледный лов

14:40 Морские дьяволы. Обратный отсчетъ

15:35 Морские дьяволы. Золотые рыбки

16:30 Морские дьяволы. Пираты XXI века

17:30 Известия

18:00 След. Гонцы Бегемота

18:50 След. Синяк

19:45 След. Операция «Мусор»

20:40 След. Как в сказке

21:25 След. Адепты черного паука

22:20 Свои-4. Запертый демон

23:10 Свои-4. Мания величия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-2. Задохнуться от любви

01:15 Свои-2. Кукловод

02:05 След. Алиса в стране серебра

02:45 След. Троянский бумеранг

03:20 Прокурорская проверка. Дольче Вита

04:10 Прокурорская проверка. Будьте здоровы



Домашний



03:00 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии

05:50 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Лучший друг». «Прощание с иллюзией»

12:10 Порча. Отвращение

12:40 Знахарка. Каменная плита

13:15 Верну любимого. Неуёмная

13:45 Голоса ушедших душ. Мямля

14:20 Скажи, подруга

14:35 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»

19:00 Цыганка. 11-я - 15-я серии

00:25 Понять. Простить. «Лучший друг». «Прощание с иллюзией»

01:20 Порча. Отвращение

01:45 Знахарка. Каменная плита

02:10 Верну любимого. Неуёмная

02:40 Голоса ушедших душ. Мямля

03:05 Время счастья

04:45 6 кадров

04:55 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»



ТНТ



04:50 Импровизация. 231-я серия

05:40 Импровизация. 214-я серия

06:25 Импровизация. 215-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 35-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 55-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 269-я - 281-я серии

15:30 СашаТаня. Сезон 7. 249-я - 257-я серии

20:00 Бэби-тур. 3-я - 4-я серии

21:00 Неличная жизнь. 5-я - 6-я серии

22:00 Путь воина

00:00 Тюрьма суперзлодеев

02:00 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии

03:35 Студия Союз. 44-я серия

04:20 Студия Союз. 47-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:20 Пиноккио. Правдивая история

10:10 Маленький вампир

11:55 Гостья

14:20 Сумерки. Сага. Новолуние

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Медальон

21:55 Миссия: Невыполнима 3

00:30 Миссия: невыполнима

02:30 Модный синдикат

03:40 По колено

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Неизвестный спорт. На что уходит детство?

05:30 Как это было на самом деле

06:00 Кто кого?

06:30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный век

11:25 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - С. Рене Куэнка

12:15 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Дж. Вегас

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 География спорта. Минск

15:30 Все на Матч!

16:30 Королевский гамбит

16:55 Новости

17:00 Королевский гамбит

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:30 Наши в UFC

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:15 Тоня против всех

00:40 Все на Матч!

01:25 Спортивный век

02:25 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest

02:55 Новости

03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Паранойя

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Чкалов. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Живет такой парень

13:00 Новости дня

13:25 Легенды разведки. Вильям Фишер

14:10 На всех широтах. 1-я - 4-я серии

18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Под натиском финнов. 1941 год

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Зона поражения - Курск. Отложенный теракт вермахта

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Жажда

00:55 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии

03:10 Карьера Димы Горина

04:45 Москва - фронту



Культура



02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 9.59

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Цвет времени. Владимир Татлин

11:30 Спрут-2. 4-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! Предания села Уленкуль

13:15 Вселенная. 3-я серия

14:10 Коллекция. Национальный музей Каподимонте

14:40 Маяковский. Два дня. 1-я и 2-я серии

16:15 Предки наших предков. Государство Само. Первое славянское

17:00 Новости культуры

17:15 Исторические концерты. Ирина Архипова

18:05 Роман в камне. Испания. Тортоса

18:35 Вселенная. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Поселок Мстёра (Владимирская область)

20:15 Спокойной ночи, малыши!

20:35 «Монолог о времени и о себе». 100 лет Евгению Куропаткову

21:30 Маяковский. Два дня. 1-я и 2-я серии

23:05 Холод. 3-я серия - «Человек«

23:50 Спрут-2. 4-я серия

00:50 Вселенная. 3-я серия

01:40 Исторические концерты. Ирина Архипова

02:30 Роман в камне. Испания. Тортоса

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 25-я - 26-я серии

06:40 Пятница News. 122-я серия

07:10 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

08:10 Чисто английское убийство. Сезон 4. 3-я серия «Электрическая вендетта»

10:20 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

11:30 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

12:30 Адская кухня. Сезон 4. 12-я серия

14:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

16:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

17:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

18:10 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

19:20 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»

20:40 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

21:40 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Европейская кухня»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 17-я серия - «Тыква»

00:00 Табачный дым

01:00 Пятница News. 124-я серия

01:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 25-я - 26-я серии

02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»

04:30 Пятница News. 123-я серия

04:55 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Наше кино. История большой любви

06:50 Мимино

08:45 Татьянина ночь. 6-я и 7-я серии

10:00 Новости

10:10 Татьянина ночь. 7-я - 9-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:55 Дети понедельника

00:35 Наше кино. История большой любви

01:25 Веселые ребята

02:55 Новости

03:10 Сделано в Евразии

03:20 [Не]Фантастика

03:30 С миру по нитке

03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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