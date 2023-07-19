Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 19 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 19 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «Главные слова Александра Ширвиндта»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. 3-я серия - «Ливонская война»
16:00 Вести
16:30 Малахов. Тайное оружие: военные экстрасенсы на передовой
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 5-я - 6-я серии
23:30 Тихий Дон. 4-я - 5-я серии
01:05 Рая знает все! 29-я - 30-я серии
02:55 Семейный детектив. 26-я серия - «Чужие дети». 27-я серия - «Дачное дело»
ТВЦ
04:40 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...
05:20 Мой герой. Алёна Яковлева
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Кукольный домик. 1-я - 2-я серии
10:35 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре
11:30 События
11:45 Нераскрытый талант-2. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Сергей Мигицко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд
17:50 События
18:05 Гадалка. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звёздные псевдонимы
23:05 Прощание. Валентин Гафт
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
01:25 Знак качества. Сосиски и колбаски
02:10 Атака с неба
02:50 Осторожно, мошенники! Адские соседи
03:15 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 1-я - 2-я серии
04:45 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре
НТВ
04:20 Дикий. Око за око
05:25 Возвращение Мухтара-2. Фиктивный брак
06:15 Мои университеты. Будущее за настоящим
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Фальшивки». 1-я - 2-я серии. «Минер». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Фальшивки». 1-я - 2-я серии. «Минер». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 5-я - 6-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 46-я - 48-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 8. «Китайская ничья». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 8. «Китайская ничья». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии
01:15 Дикий. Если друг оказался вдруг
02:00 Дикий. Ордена и медали
02:45 Дикий. Вервольф из Вышнегорска
03:30 Дикий. Дальнобойщики
04:15 Дикий. Подстава Дикого
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Пасечник. «Новогодний чёс». 1-я - 2-я части
07:10 Пасечник. «Жадность и порок». 1-я - 2-я части
09:00 Известия
09:30 Тайсон. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Тайсон. 4-я серия
13:45 Морские дьяволы. Подледный лов
14:40 Морские дьяволы. Обратный отсчетъ
15:35 Морские дьяволы. Золотые рыбки
16:30 Морские дьяволы. Пираты XXI века
17:30 Известия
18:00 След. Гонцы Бегемота
18:50 След. Синяк
19:45 След. Операция «Мусор»
20:40 След. Как в сказке
21:25 След. Адепты черного паука
22:20 Свои-4. Запертый демон
23:10 Свои-4. Мания величия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-2. Задохнуться от любви
01:15 Свои-2. Кукловод
02:05 След. Алиса в стране серебра
02:45 След. Троянский бумеранг
03:20 Прокурорская проверка. Дольче Вита
04:10 Прокурорская проверка. Будьте здоровы
Домашний
03:00 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии
05:50 6 кадров
05:55 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Лучший друг». «Прощание с иллюзией»
12:10 Порча. Отвращение
12:40 Знахарка. Каменная плита
13:15 Верну любимого. Неуёмная
13:45 Голоса ушедших душ. Мямля
14:20 Скажи, подруга
14:35 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»
19:00 Цыганка. 11-я - 15-я серии
00:25 Понять. Простить. «Лучший друг». «Прощание с иллюзией»
01:20 Порча. Отвращение
01:45 Знахарка. Каменная плита
02:10 Верну любимого. Неуёмная
02:40 Голоса ушедших душ. Мямля
03:05 Время счастья
04:45 6 кадров
04:55 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»
ТНТ
04:50 Импровизация. 231-я серия
05:40 Импровизация. 214-я серия
06:25 Импровизация. 215-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 35-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 55-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 269-я - 281-я серии
15:30 СашаТаня. Сезон 7. 249-я - 257-я серии
20:00 Бэби-тур. 3-я - 4-я серии
21:00 Неличная жизнь. 5-я - 6-я серии
22:00 Путь воина
00:00 Тюрьма суперзлодеев
02:00 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии
03:35 Студия Союз. 44-я серия
04:20 Студия Союз. 47-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:20 Пиноккио. Правдивая история
10:10 Маленький вампир
11:55 Гостья
14:20 Сумерки. Сага. Новолуние
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Медальон
21:55 Миссия: Невыполнима 3
00:30 Миссия: невыполнима
02:30 Модный синдикат
03:40 По колено
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Неизвестный спорт. На что уходит детство?
05:30 Как это было на самом деле
06:00 Кто кого?
06:30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный век
11:25 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - С. Рене Куэнка
12:15 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Дж. Вегас
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 География спорта. Минск
15:30 Все на Матч!
16:30 Королевский гамбит
16:55 Новости
17:00 Королевский гамбит
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Наши в UFC
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:15 Тоня против всех
00:40 Все на Матч!
01:25 Спортивный век
02:25 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Фестиваль Суперкаров UNLIM Fest
02:55 Новости
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Паранойя
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Чкалов. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Живет такой парень
13:00 Новости дня
13:25 Легенды разведки. Вильям Фишер
14:10 На всех широтах. 1-я - 4-я серии
18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Под натиском финнов. 1941 год
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Зона поражения - Курск. Отложенный теракт вермахта
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Жажда
00:55 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии
03:10 Карьера Димы Горина
04:45 Москва - фронту
Культура
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 9.59
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Цвет времени. Владимир Татлин
11:30 Спрут-2. 4-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! Предания села Уленкуль
13:15 Вселенная. 3-я серия
14:10 Коллекция. Национальный музей Каподимонте
14:40 Маяковский. Два дня. 1-я и 2-я серии
16:15 Предки наших предков. Государство Само. Первое славянское
17:00 Новости культуры
17:15 Исторические концерты. Ирина Архипова
18:05 Роман в камне. Испания. Тортоса
18:35 Вселенная. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Поселок Мстёра (Владимирская область)
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:35 «Монолог о времени и о себе». 100 лет Евгению Куропаткову
21:30 Маяковский. Два дня. 1-я и 2-я серии
23:05 Холод. 3-я серия - «Человек«
23:50 Спрут-2. 4-я серия
00:50 Вселенная. 3-я серия
01:40 Исторические концерты. Ирина Архипова
02:30 Роман в камне. Испания. Тортоса
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 25-я - 26-я серии
06:40 Пятница News. 122-я серия
07:10 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
08:10 Чисто английское убийство. Сезон 4. 3-я серия «Электрическая вендетта»
10:20 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
11:30 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
12:30 Адская кухня. Сезон 4. 12-я серия
14:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
16:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
17:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
18:10 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
19:20 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»
20:40 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
21:40 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Европейская кухня»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 17-я серия - «Тыква»
00:00 Табачный дым
01:00 Пятница News. 124-я серия
01:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 25-я - 26-я серии
02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»
04:30 Пятница News. 123-я серия
04:55 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Наше кино. История большой любви
06:50 Мимино
08:45 Татьянина ночь. 6-я и 7-я серии
10:00 Новости
10:10 Татьянина ночь. 7-я - 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:55 Дети понедельника
00:35 Наше кино. История большой любви
01:25 Веселые ребята
02:55 Новости
03:10 Сделано в Евразии
03:20 [Не]Фантастика
03:30 С миру по нитке
03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.