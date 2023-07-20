Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 20 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 20 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край земли»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Программа передач на 21 июля
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. 4-я серия - «Ближние люди»
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Взял силой?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 7-я - 8-я серии
23:30 Тихий Дон. 5-я - 6-я серии
01:05 Рая знает все! 31-я - 32-я серии
02:50 Семейный детектив. 28-я серия - «Захват территории»
03:40 Семейный детектив. 29-я серия - «Дело таксиста»
ТВЦ
04:45 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре
05:25 Мой герой. Сергей Мигицко
06:00 Настроение
08:15 Петровка, 38
08:40 Кукольный домик. 3-я - 4-я серии
10:35 Владимир Меньшов. Поздняя слава
11:30 События
11:50 Нераскрытый талант-2. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Братья Торсуевы
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 3-я - 4-я серии
16:55 Хроники московского быта. Советское неглиже
17:50 События
18:10 Гадалка. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Ранние смерти звёзд
23:10 Актёрские драмы. Метр с кепкой
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Охота на русских
01:25 Святые и близкие. Фёдор Ушаков
02:05 Подлинная история всей королевской рати
02:50 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола
03:15 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 3-я - 4-я серии
04:40 Владимир Меньшов. Поздняя слава
НТВ
04:15 Дикий. Подстава Дикого
05:20 Возвращение Мухтара-2. Ставка на дочь
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Телохранитель». 1-я - 2-я серии. «Ловушка». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Телохранитель». 1-я - 2-я серии. «Ловушка». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 7-я - 8-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 48-я - 50-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 8. «Последняя война». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 8. «Последняя война». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии
01:20 Дикий. Месть Дикого
02:40 Дикий-2. «Чужой среди чужих». 1-я - 2-я серии
04:00 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Морские дьяволы. Подледный лов
06:10 Америкэн бой
08:15 Под ливнем пуль. Секретное оружие
09:00 Известия
09:30 Под ливнем пуль. Секретное оружие
09:55 Под ливнем пуль. Дети генерала
11:05 Под ливнем пуль. Госпиталь
12:10 Под ливнем пуль. Противостояние
13:00 Известия
13:30 Под ливнем пуль. Противостояние
13:45 Морские дьяволы. Опасное напряжение
14:40 Морские дьяволы. Камышовый киллер
15:35 Морские дьяволы. Правила абордажа
16:30 Морские дьяволы. Кровавый след «Мариенгофа»
17:30 Известия
18:00 След. Нежный возраст
18:50 След. Студенты
19:45 След. Не приходя в сознание
20:35 След. Атака крысы
21:25 След. Под юбкой
22:20 Свои-4. Прощальные слова
23:10 Свои-4. Имидж
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-2. Мертвящая ярь
01:25 Свои-4. Французская история
02:05 След. Дети играли
02:40 След. Цена жизни
03:20 Прокурорская проверка. Чужой
04:10 Прокурорская проверка. Это неправильные пчелы
Домашний
04:55 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»
05:45 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Коттедж». «Сергеевна и Максимовна»
12:25 Порча. Тень луны
12:55 Знахарка. Ошибки молодости
13:30 Верну любимого. Как в сказке
14:05 Голоса ушедших душ. Двойник
14:40 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня»
19:00 Цыганка. 16-я - 20-я серии
00:20 Понять. Простить. «Коттедж». «Сергеевна и Максимовна»
01:15 Порча. Тень луны
01:40 Знахарка. Ошибки молодости
02:05 Верну любимого. Как в сказке
02:35 Голоса ушедших душ. Двойник
03:00 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии
04:25 6 кадров
04:30 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек»
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 47-я серия
05:10 Импровизация. Сезон 7. 216-я - 217-я серии
06:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 218-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 36-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 56-я серия
08:30 Битва пикников. 24-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 282-я - 294-я серии
15:30 СашаТаня. Сезон 7. 258-я - 266-я серии
20:00 Бэби-тур. 4-я - 5-я серии
21:00 Батя. 3-я - 4-я серии
22:00 Репродукция
00:05 Счастливое число Слевина
02:05 Импровизация. Команды. 26-я - 27-я серии
03:40 Студия Союз. Сезон 2. 48-я серия
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:45 Рашн Юг
10:05 Красотка в ударе
12:10 Поездка в Америку
14:35 Знакомство с Факерами
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Солт
22:00 Миссия невыполнима: Племя изгоев
00:40 Миссия невыполнима-2
02:50 Модный синдикат
03:35 По колено
04:50 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Кто кого?
06:30 География спорта. Минск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Новая Зеландия - Норвегия. Прямой эфир
12:00 Вы это видели
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Что по спорту? Чебоксары
15:30 Все на Матч!
16:30 Тоня против всех
16:55 Новости
17:00 Тоня против всех
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:30 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:15 «Чёрные и белые полосы: История «Ювентуса»
00:35 Все на Матч!
01:25 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:55 Спортивный век
02:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
02:55 Новости
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Неизвестный спорт. Цена эмоций
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Планета обезьян: Война
22:45 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Умереть за доллар
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
04:45 Москва - фронту
05:10 Не забывай. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Небесный тихоход
12:50 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 Легенды разведки. Николай Кузнецов
14:10 На всех широтах. 5-я - 8-я серии
18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Второй штурм «Линии Маннергейма»
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа. Мертвые президенты». Нужен ли миру доллар?
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 В полосе прибоя
01:05 Русские амазонки-2. 10-я - 12-я серии
03:20 Живет такой парень
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва органная
07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 3-я часть
07:35 Предки наших предков. Государство Само. Первое славянское
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Забытое ремесло. Старьевщик
08:50 Последнее лето детства. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
11:20 Спрут-2. 5-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! Хороводы северной Ижмы
13:15 Вселенная. 4-я серия
14:10 Коллекция. 1-я часть - «Египетский музей в Турине»
14:40 Маяковский. Два дня. 3-я и 4-я серии
16:15 Острова. Людмила Чурсина
17:00 Новости культуры
17:15 Исторические концерты. Владимир Атлантов
18:20 Забытое ремесло. Цирюльник
18:35 Вселенная. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Остров Кижи (Республика Карелия)
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Линия жизни. 90 лет Александру Левенбуку
21:30 Маяковский. Два дня. 3-я - 4-я серии
23:05 Холод. 4-я серия - «Психология»
23:50 Спрут-2. 5-я серия
00:55 Вселенная. 4-я серия
01:50 Исторические концерты. Владимир Атлантов
02:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 27-я - 28-я серии
06:20 Пятница News. 123-я серия
06:50 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
07:30 Чисто английское убийство. Сезон 4. 4-я серия - «Кто убил старину Робина»
09:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
11:30 Девичник. Сезон 1. 6-я серия
12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
16:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»
18:50 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия
21:20 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»
00:00 Постковидная депрессия
00:50 Пятница News. 125-я серия
01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 27-я - 28-я серии
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
04:20 Пятница News. 124-я серия
04:45 Простоквашино
Программа передач на 21 июля
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:55 Гусарская баллада
00:40 Наше кино. История большой любви
01:50 Первая перчатка
03:10 Новости
03:25 Специальный репортаж
03:35 [Не]Фантастика
03:45 С миру по нитке
04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.