Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 20 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 20 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край земли»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Программа передач на 21 июля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. 4-я серия - «Ближние люди»

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Взял силой?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 7-я - 8-я серии

23:30 Тихий Дон. 5-я - 6-я серии

01:05 Рая знает все! 31-я - 32-я серии

02:50 Семейный детектив. 28-я серия - «Захват территории»

03:40 Семейный детектив. 29-я серия - «Дело таксиста»



ТВЦ



04:45 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре

05:25 Мой герой. Сергей Мигицко

06:00 Настроение

08:15 Петровка, 38

08:40 Кукольный домик. 3-я - 4-я серии

10:35 Владимир Меньшов. Поздняя слава

11:30 События

11:50 Нераскрытый талант-2. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Братья Торсуевы

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 3-я - 4-я серии

16:55 Хроники московского быта. Советское неглиже

17:50 События

18:10 Гадалка. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Ранние смерти звёзд

23:10 Актёрские драмы. Метр с кепкой

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Охота на русских

01:25 Святые и близкие. Фёдор Ушаков

02:05 Подлинная история всей королевской рати

02:50 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола

03:15 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода». 3-я - 4-я серии

04:40 Владимир Меньшов. Поздняя слава



НТВ



04:15 Дикий. Подстава Дикого

05:20 Возвращение Мухтара-2. Ставка на дочь

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Телохранитель». 1-я - 2-я серии. «Ловушка». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Телохранитель». 1-я - 2-я серии. «Ловушка». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 7-я - 8-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 48-я - 50-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 8. «Последняя война». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 8. «Последняя война». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Королева мафии

01:20 Дикий. Месть Дикого

02:40 Дикий-2. «Чужой среди чужих». 1-я - 2-я серии

04:00 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Морские дьяволы. Подледный лов

06:10 Америкэн бой

08:15 Под ливнем пуль. Секретное оружие

09:00 Известия

09:30 Под ливнем пуль. Секретное оружие

09:55 Под ливнем пуль. Дети генерала

11:05 Под ливнем пуль. Госпиталь

12:10 Под ливнем пуль. Противостояние

13:00 Известия

13:30 Под ливнем пуль. Противостояние

13:45 Морские дьяволы. Опасное напряжение

14:40 Морские дьяволы. Камышовый киллер

15:35 Морские дьяволы. Правила абордажа

16:30 Морские дьяволы. Кровавый след «Мариенгофа»

17:30 Известия

18:00 След. Нежный возраст

18:50 След. Студенты

19:45 След. Не приходя в сознание

20:35 След. Атака крысы

21:25 След. Под юбкой

22:20 Свои-4. Прощальные слова

23:10 Свои-4. Имидж

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-2. Мертвящая ярь

01:25 Свои-4. Французская история

02:05 След. Дети играли

02:40 След. Цена жизни

03:20 Прокурорская проверка. Чужой

04:10 Прокурорская проверка. Это неправильные пчелы



Домашний



04:55 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»

05:45 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Коттедж». «Сергеевна и Максимовна»

12:25 Порча. Тень луны

12:55 Знахарка. Ошибки молодости

13:30 Верну любимого. Как в сказке

14:05 Голоса ушедших душ. Двойник

14:40 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня»

19:00 Цыганка. 16-я - 20-я серии

00:20 Понять. Простить. «Коттедж». «Сергеевна и Максимовна»

01:15 Порча. Тень луны

01:40 Знахарка. Ошибки молодости

02:05 Верну любимого. Как в сказке

02:35 Голоса ушедших душ. Двойник

03:00 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии

04:25 6 кадров

04:30 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек»



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 47-я серия

05:10 Импровизация. Сезон 7. 216-я - 217-я серии

06:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 218-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 36-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 56-я серия

08:30 Битва пикников. 24-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 282-я - 294-я серии

15:30 СашаТаня. Сезон 7. 258-я - 266-я серии

20:00 Бэби-тур. 4-я - 5-я серии

21:00 Батя. 3-я - 4-я серии

22:00 Репродукция

00:05 Счастливое число Слевина

02:05 Импровизация. Команды. 26-я - 27-я серии

03:40 Студия Союз. Сезон 2. 48-я серия

04:30 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:45 Рашн Юг

10:05 Красотка в ударе

12:10 Поездка в Америку

14:35 Знакомство с Факерами

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Солт

22:00 Миссия невыполнима: Племя изгоев

00:40 Миссия невыполнима-2

02:50 Модный синдикат

03:35 По колено

04:50 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Кто кого?

06:30 География спорта. Минск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Новая Зеландия - Норвегия. Прямой эфир

12:00 Вы это видели

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Что по спорту? Чебоксары

15:30 Все на Матч!

16:30 Тоня против всех

16:55 Новости

17:00 Тоня против всех

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:30 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:15 «Чёрные и белые полосы: История «Ювентуса»

00:35 Все на Матч!

01:25 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:55 Спортивный век

02:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

02:55 Новости

03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Неизвестный спорт. Цена эмоций



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Планета обезьян: Война

22:45 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Умереть за доллар

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



04:45 Москва - фронту

05:10 Не забывай. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Небесный тихоход

12:50 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 Легенды разведки. Николай Кузнецов

14:10 На всех широтах. 5-я - 8-я серии

18:00 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Второй штурм «Линии Маннергейма»

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа. Мертвые президенты». Нужен ли миру доллар?

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 В полосе прибоя

01:05 Русские амазонки-2. 10-я - 12-я серии

03:20 Живет такой парень



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва органная

07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 3-я часть

07:35 Предки наших предков. Государство Само. Первое славянское

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Забытое ремесло. Старьевщик

08:50 Последнее лето детства. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

11:20 Спрут-2. 5-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! Хороводы северной Ижмы

13:15 Вселенная. 4-я серия

14:10 Коллекция. 1-я часть - «Египетский музей в Турине»

14:40 Маяковский. Два дня. 3-я и 4-я серии

16:15 Острова. Людмила Чурсина

17:00 Новости культуры

17:15 Исторические концерты. Владимир Атлантов

18:20 Забытое ремесло. Цирюльник

18:35 Вселенная. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Остров Кижи (Республика Карелия)

20:15 Спокойной ночи, малыши!

20:35 Линия жизни. 90 лет Александру Левенбуку

21:30 Маяковский. Два дня. 3-я - 4-я серии

23:05 Холод. 4-я серия - «Психология»

23:50 Спрут-2. 5-я серия

00:55 Вселенная. 4-я серия

01:50 Исторические концерты. Владимир Атлантов

02:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 27-я - 28-я серии

06:20 Пятница News. 123-я серия

06:50 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

07:30 Чисто английское убийство. Сезон 4. 4-я серия - «Кто убил старину Робина»

09:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

11:30 Девичник. Сезон 1. 6-я серия

12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»

16:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»

18:50 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия

21:20 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»

00:00 Постковидная депрессия

00:50 Пятница News. 125-я серия

01:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 27-я - 28-я серии

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

04:20 Пятница News. 124-я серия

04:45 Простоквашино



Программа передач на 21 июля



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:55 Гусарская баллада

00:40 Наше кино. История большой любви

01:50 Первая перчатка

03:10 Новости

03:25 Специальный репортаж

03:35 [Не]Фантастика

03:45 С миру по нитке

04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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