Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 21 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 21 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:35 Информационный канал
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Григорий Лепс. Концерт с друзьями
23:50 Роман с камнем
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 Испанская Голгофа
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Арест и суд Пономаренко
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Лучшее
23:55 К 75-летию Михаила Задорнова. «Просто концерт»
01:15 Любовь без размера
02:55 Красавец и чудовище
ТВЦ
04:40 Владимир Меньшов. Поздняя слава
05:20 Мой герой. Братья Торсуевы
06:00 Настроение
08:05 Кошкин дом. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Кошкин дом. 4-я серия
12:25 Мой лучший враг. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Мой лучший враг. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Борьба за роль
17:50 События
18:10 Седьмой гость. 1-я - 2-я серии
20:05 Выстрел в спину. 1-я - 2-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Высоцкий
00:35 Сумка инкассатора
02:05 Петровка, 38
02:20 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:00 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста». 1-я - 2-я серии
05:20 Возвращение Мухтара-2. Единственный выход
06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Убийца». 1-я - 2-я серии. «Сладкая жизнь». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Убийца». 1-я - 2-я серии. «Сладкая жизнь». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 9-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 51-я - 53-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 9. «Первый уровень». 1-я - 4-я серии
00:00 Авторитеты
01:00 Инфощит
01:35 Квартирный вопрос
02:25 Дикий-2. Ах, эта свадьба
03:10 Дикий-2. Взрывная волна
03:55 Дикий-2. Последний киногерой
04:40 Дикий-2. Третий глаз
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Тайсон. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Белая стрела
11:25 Искупление
13:00 Известия
13:30 Искупление
13:45 Морские дьяволы. Проверка на вшивость
14:45 Морские дьяволы. Бомба от фараона
15:40 Морские дьяволы. Чудовище поневоле
16:30 Морские дьяволы. Отпуск на Чёрном море
17:30 Известия
18:00 След. Души прекрасные порывы
18:50 След. Африканские страсти
19:45 След. Вино Славы
20:35 След. Безнаказанность
21:25 След. Подселение
22:20 Свои-2. Три стихии
23:10 Свои-2. Убийство на десерт
00:05 Они потрясли мир. Крис Кельми. Замыкая круг
00:55 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой
01:40 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу
02:25 Они потрясли мир. Уитни Хьюстон. Я хотела быть любимой
03:05 Они потрясли мир. Группа «НА-НА»
03:45 Они потрясли мир. Савелий Крамаров. В поисках себя
04:25 Условный мент-3. Тайное становится явным
Домашний
04:30 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек»
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Два отца». «Рядышком под рябинкой»
12:25 Порча. Немой свидетель
12:55 Знахарка. Предатель
13:30 Верну любимого. Сестры
14:05 Голоса ушедших душ. Спаси маму
14:40 Преступления страсти. 37-я серия - «Родной дом», 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо»
19:00 Цыганка. 21-я - 24-я серии
23:20 Понять. Простить. «Два отца». «Рядышком под рябинкой»
00:25 Порча. Немой свидетель
00:50 Знахарка. Предатель
01:15 Верну любимого. Сестры
01:40 Голоса ушедших душ. Спаси маму
02:05 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон». 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия
05:15 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 219-я - 220-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 37-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 57-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 7. 267-я - 288-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 785-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 775-я серия
23:00 Галустян плюс. 14-я - 15-я серии
00:00 Стас. 5-я - 8-я серии
01:40 Импровизация. Команды. 28-я - 29-я серии
03:15 Студия Союз. 53-я серия
04:05 Студия Союз. 55-я серия
04:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 222-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 9-я серия
09:00 Стать шефом. 9-я серия
11:05 Уральские пельмени. Смехbook
13:40 Шоу «Уральских пельменей«
23:00 КликКлак шоу. 6-я - 7-я серии
00:45 Миссия: Невыполнима 3
02:55 Модный синдикат
03:45 По колено
04:35 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Неизвестный спорт. Цена эмоций
05:30 Как это было на самом деле
06:00 Кто кого?
06:30 Что по спорту? Чебоксары
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Небесная грация
10:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Испания - Коста-Рика. Прямой эфир
12:30 Лица страны. Егор Яковлев
12:50 Новости
12:55 Оазис футбола
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Кубок Наций. Россия - ОАЭ. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Шлеменко - А. Оливейра. Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. В. Слипенко - У. Гаджидаудов. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
00:45 Вы это видели
01:25 Спортивный век
02:25 География спорта. Минск
02:55 Новости
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Неизвестный спорт. Путь к рекорду
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 За гранью жизни
21:55 Хороший, плохой, коп
00:00 Соль. Сергей Бобунец
01:25 Овердрайв
02:55 Паранойя
04:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Свинарка и пастух
06:25 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии
08:00 Новости дня
09:20 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии
15:10 Правда лейтенанта Климова
17:00 Розыскник. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Розыскник. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Владимир Маркин
23:55 Кадкина всякий знает
01:25 В полосе прибоя
02:50 Ринг
04:25 Москва - фронту
04:45 Сделано в СССР
04:55 Это мы не проходили
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери
07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 4-я часть
07:35 Предки наших предков. Старая Ладога. Первая древнерусская столица
08:15 Жизнь и судьба
08:40 Забытое ремесло. Кружевница
08:55 Последнее лето детства. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Цвет времени. Марк Шагал
11:20 Спрут-2. 6-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! В мире уральских сказов
13:15 Вселенная. 5-я серия
14:10 Коллекция. 2-я часть - «Египетский музей в Турине»
14:40 Кое-что из губернской жизни
16:10 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
16:15 ХХХI Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
17:00 Новости культуры
17:15 Памяти Дианы Хомутовой. П.И. Чайковский. Симфония №5. Исполняет Государственный академический симфонический оркестр СССР под управлением Евгения Светланова. Запись 1975 года
18:35 Вселенная. 5-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Тайна ожившего портрета
20:35 К 85-летию со дня рождения Алексея Германа. Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом в Концертной студии «Останкино». 1989
21:40 Двадцать дней без войны
23:20 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
23:50 Спрут-2. 6-я серия
00:55 Вселенная. 5-я серия
01:50 Исторические концерты. Евгений Нестеренко
02:25 «История одного города». «Эксперимент»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 29-я - 30-я серии
06:30 Пятница News. 124-я серия
07:00 Том и Джерри
09:00 Ведьмы
11:00 Умнее всех. Сезон 1. 13-я серия - «Суперфинал»
12:20 Адская кухня. Сезон 4. 13-я серия
15:00 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия - «Позитивная, вдохновляющая, жена-друг и творец»
17:20 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия
19:50 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»
22:00 Ведьмы
00:00 Паника
00:50 Заколдованное королевство 3D
02:10 Пятница News. 126-я серия
02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 29-я серия
03:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 30-я серия
04:10 Пятница News. 125-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Мимино
21:40 Дети понедельника
23:25 Два дня
01:05 Наше кино. История большой любви
03:20 Частная жизнь Петра Виноградова
04:45 Вратарь
Время начала передач - московское.