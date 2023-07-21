Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 21 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 21 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:35 Информационный канал

19:50 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Григорий Лепс. Концерт с друзьями

23:50 Роман с камнем

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 Испанская Голгофа

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Арест и суд Пономаренко

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Лучшее

23:55 К 75-летию Михаила Задорнова. «Просто концерт»

01:15 Любовь без размера

02:55 Красавец и чудовище



ТВЦ



04:40 Владимир Меньшов. Поздняя слава

05:20 Мой герой. Братья Торсуевы

06:00 Настроение

08:05 Кошкин дом. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Кошкин дом. 4-я серия

12:25 Мой лучший враг. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Мой лучший враг. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Борьба за роль

17:50 События

18:10 Седьмой гость. 1-я - 2-я серии

20:05 Выстрел в спину. 1-я - 2-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Высоцкий

00:35 Сумка инкассатора

02:05 Петровка, 38

02:20 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:00 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста». 1-я - 2-я серии

05:20 Возвращение Мухтара-2. Единственный выход

06:10 Мои университеты. Будущее за настоящим

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Убийца». 1-я - 2-я серии. «Сладкая жизнь». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Убийца». 1-я - 2-я серии. «Сладкая жизнь». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 9-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 51-я - 53-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 9. «Первый уровень». 1-я - 4-я серии

00:00 Авторитеты

01:00 Инфощит

01:35 Квартирный вопрос

02:25 Дикий-2. Ах, эта свадьба

03:10 Дикий-2. Взрывная волна

03:55 Дикий-2. Последний киногерой

04:40 Дикий-2. Третий глаз



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Тайсон. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Белая стрела

11:25 Искупление

13:00 Известия

13:30 Искупление

13:45 Морские дьяволы. Проверка на вшивость

14:45 Морские дьяволы. Бомба от фараона

15:40 Морские дьяволы. Чудовище поневоле

16:30 Морские дьяволы. Отпуск на Чёрном море

17:30 Известия

18:00 След. Души прекрасные порывы

18:50 След. Африканские страсти

19:45 След. Вино Славы

20:35 След. Безнаказанность

21:25 След. Подселение

22:20 Свои-2. Три стихии

23:10 Свои-2. Убийство на десерт

00:05 Они потрясли мир. Крис Кельми. Замыкая круг

00:55 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой

01:40 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу

02:25 Они потрясли мир. Уитни Хьюстон. Я хотела быть любимой

03:05 Они потрясли мир. Группа «НА-НА»

03:45 Они потрясли мир. Савелий Крамаров. В поисках себя

04:25 Условный мент-3. Тайное становится явным



Домашний



04:30 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек»

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Два отца». «Рядышком под рябинкой»

12:25 Порча. Немой свидетель

12:55 Знахарка. Предатель

13:30 Верну любимого. Сестры

14:05 Голоса ушедших душ. Спаси маму

14:40 Преступления страсти. 37-я серия - «Родной дом», 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо»

19:00 Цыганка. 21-я - 24-я серии

23:20 Понять. Простить. «Два отца». «Рядышком под рябинкой»

00:25 Порча. Немой свидетель

00:50 Знахарка. Предатель

01:15 Верну любимого. Сестры

01:40 Голоса ушедших душ. Спаси маму

02:05 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон». 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия

05:15 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 219-я - 220-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 37-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 57-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 7. 267-я - 288-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 785-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 775-я серия

23:00 Галустян плюс. 14-я - 15-я серии

00:00 Стас. 5-я - 8-я серии

01:40 Импровизация. Команды. 28-я - 29-я серии

03:15 Студия Союз. 53-я серия

04:05 Студия Союз. 55-я серия

04:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 222-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 9-я серия

09:00 Стать шефом. 9-я серия

11:05 Уральские пельмени. Смехbook

13:40 Шоу «Уральских пельменей«

23:00 КликКлак шоу. 6-я - 7-я серии

00:45 Миссия: Невыполнима 3

02:55 Модный синдикат

03:45 По колено

04:35 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Неизвестный спорт. Цена эмоций

05:30 Как это было на самом деле

06:00 Кто кого?

06:30 Что по спорту? Чебоксары

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Небесная грация

10:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Испания - Коста-Рика. Прямой эфир

12:30 Лица страны. Егор Яковлев

12:50 Новости

12:55 Оазис футбола

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Кубок Наций. Россия - ОАЭ. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Шлеменко - А. Оливейра. Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. В. Слипенко - У. Гаджидаудов. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

00:45 Вы это видели

01:25 Спортивный век

02:25 География спорта. Минск

02:55 Новости

03:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Неизвестный спорт. Путь к рекорду



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 За гранью жизни

21:55 Хороший, плохой, коп

00:00 Соль. Сергей Бобунец

01:25 Овердрайв

02:55 Паранойя

04:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Свинарка и пастух

06:25 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии

08:00 Новости дня

09:20 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии

15:10 Правда лейтенанта Климова

17:00 Розыскник. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Розыскник. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Владимир Маркин

23:55 Кадкина всякий знает

01:25 В полосе прибоя

02:50 Ринг

04:25 Москва - фронту

04:45 Сделано в СССР

04:55 Это мы не проходили



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери

07:05 Театральная летопись. Алла Покровская. 4-я часть

07:35 Предки наших предков. Старая Ладога. Первая древнерусская столица

08:15 Жизнь и судьба

08:40 Забытое ремесло. Кружевница

08:55 Последнее лето детства. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 Цвет времени. Марк Шагал

11:20 Спрут-2. 6-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! В мире уральских сказов

13:15 Вселенная. 5-я серия

14:10 Коллекция. 2-я часть - «Египетский музей в Турине»

14:40 Кое-что из губернской жизни

16:10 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

16:15 ХХХI Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»

17:00 Новости культуры

17:15 Памяти Дианы Хомутовой. П.И. Чайковский. Симфония №5. Исполняет Государственный академический симфонический оркестр СССР под управлением Евгения Светланова. Запись 1975 года

18:35 Вселенная. 5-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Тайна ожившего портрета

20:35 К 85-летию со дня рождения Алексея Германа. Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом в Концертной студии «Останкино». 1989

21:40 Двадцать дней без войны

23:20 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

23:50 Спрут-2. 6-я серия

00:55 Вселенная. 5-я серия

01:50 Исторические концерты. Евгений Нестеренко

02:25 «История одного города». «Эксперимент»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 29-я - 30-я серии

06:30 Пятница News. 124-я серия

07:00 Том и Джерри

09:00 Ведьмы

11:00 Умнее всех. Сезон 1. 13-я серия - «Суперфинал»

12:20 Адская кухня. Сезон 4. 13-я серия

15:00 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия - «Позитивная, вдохновляющая, жена-друг и творец»

17:20 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия

19:50 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»

22:00 Ведьмы

00:00 Паника

00:50 Заколдованное королевство 3D

02:10 Пятница News. 126-я серия

02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 29-я серия

03:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 30-я серия

04:10 Пятница News. 125-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Мимино

21:40 Дети понедельника

23:25 Два дня

01:05 Наше кино. История большой любви

03:20 Частная жизнь Петра Виноградова

04:45 Вратарь



Время начала передач - московское.



















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