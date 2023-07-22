Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 22 июля 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Поехали!
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Поединки. «Подлинная история майора Вихря»
13:45 Вариант «Омега». 3-я - 5-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Поём на кухне всей страной
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 «Фабрика звезд». 20 лет спустя»
22:40 «Мой друг Иван Лапшин». К 85-летию Алексея Германа
00:35 Алексей Герман. Трудно быть с Богом
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Анапа
09:00 Формула еды. Куриный шашлык
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Черное море. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! Душевные песни под гитару из кинофильмов
20:00 Вести
21:00 Формула жизни
00:40 Чужая женщина
04:05 Будущее совершенное
ТВЦ
04:29 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия
05:15 Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь
05:50 Чего хотят мужчины
07:20 Православная энциклопедия. Церковная община в современном мире. Путешествие в Кусково. Мифы и правда об испанской инквизиции
07:50 «Что бы это значило?» Юмористический концерт
09:30 Седьмой гость. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Внимание! Всем постам...
13:25 Бабье царство
14:30 События
14:45 Бабье царство
17:20 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Бандеровское подполье. Охота на Барсука
22:45 Тайная комната. Хантер Байден
23:25 90-е. Вашингтонский обком
00:10 Приговор. Чудовища в юбках
00:50 Хроники московского быта. 5-я серия - «Жёны секс-символов»
01:30 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд
02:10 Хроники московского быта. Советское неглиже
02:55 Актёрские драмы. Борьба за роль
03:35 10 самых... Фиктивные браки звезд
04:00 10 самых... Юные звездные мамы
04:25 10 самых... Звёздные псевдонимы
04:55 10 самых... Ранние смерти звёзд
НТВ
04:40 Дикий-2. Третий глаз
05:25 Возвращение Мухтара-2. Пятая жертва
06:15 Возвращение Мухтара-2. Таблетки счастья
07:05 Возвращение Мухтара-2. Преступление без потерпевшего
08:00 Сегодня
08:25 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:25 Моя фамилия Шилов
21:20 Памяти Михаила Задорнова. «Самое смешное»
23:25 Маска
02:25 Дачный ответ
03:15 Дикий-2. Тройная бухгалтерия
03:40 Дикий-2. Самогонщики
04:35 Дикий-2. Ставки сделаны
Пятый канал
05:00 Условный мент-3. Тайное становится явным
05:05 Условный мент-3. Преступление Михалыча
05:45 Условный мент-3. Наследница империи
06:30 Условный мент-3. Грехи молодости
07:15 Условный мент-3. Доставка на дом
08:05 Условный мент-3. Должники
08:55 Условный мент-3. Суд присяжных
09:45 Условный мент-3. Последнее дефиле
10:40 Условный мент-3. Бытовой конфликт
11:35 Условный мент-3. Смерть Тельцова
12:30 Условный мент-3. Агентство Алиби
13:25 Условный мент-3. Черная метка
14:20 Условный мент-3. Истинный облик
15:15 Условный мент-3. Борьба без правил
16:10 Условный мент-3. Товарищи по оружию
17:05 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня
18:00 След. Шутки разума
18:45 След. Берлинская лазурь
19:25 След. Животный инстинкт
20:10 След. Камера
20:45 След. Закрытый клуб
21:40 След. Жиртрест против
22:30 Лицемеры. Сомнительные личности
23:25 Лицемеры. Крутой поворот
00:15 Лицемеры. Киллер по объявлению
01:05 Лицемеры. Дочки-мачехи
01:55 Прокурорская проверка. Конечная остановка
02:45 Прокурорская проверка. Кушать подано
03:35 Прокурорская проверка. Вкус жизни
04:25 Прокурорская проверка. Медстрах
Домашний
02:05 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон». 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»
05:50 Истерзанная. 135-я - 140-я серии
10:45 Белая лилия. 1-я - 4-я серии
15:00 Объятия лжи. 1-я - 8-я серии
23:00 Скажи, подруга
23:15 Моя мама. 65-я - 69-я серии
03:10 Мой осенний блюз
04:55 6 кадров
ТНТ
04:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 222-я - 223-я серии
06:25 Импровизация. Сезон 8. 226-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 58-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 326-я - 329-я серии
15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 23-я серия
16:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 26-я серия
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 33-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 29-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 2-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия
00:00 Такое кино! 446-я серия
00:35 Семейный бюджет
02:25 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии
04:00 Студия Союз. Сезон 2. 56-я серия
04:50 Студия Союз. Сезон 2. 58-я серия
СТС
04:35 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 266-я - 267-я серии
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:40 Кролик Питер
12:25 Кролик Питер-2
14:15 Война миров
16:35 Война миров Z
18:55 Лулу и Бриггс
21:00 Закрыть гештальт. Сезон 1. 1-я серия
00:45 Знакомство с Факерами
02:45 Модный синдикат
03:35 По колено
04:40 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Неизвестный спорт. Путь к рекорду
05:30 Как это было на самом деле
06:00 Кто кого?
06:30 РецепТура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Брэк!
10:15 Пеле: Рождение легенды
12:30 Теннис. Открытый летний кубок Москвы. 1/2 финала. Прямой эфир
14:10 Новости
14:15 Все на Матч!
14:55 Пляжный футбол. Кубок Наций. Россия - Сенегал. Прямой эфир
16:15 Новости
16:20 Все на Матч!
17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Рубин». Прямой эфир
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» - «Крылья Советов». Прямой эфир
22:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Аспинэлл - М. Тыбура. Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
02:20 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: битва разведок
18:00 Засекреченные списки. Украинские душегубы: 7 отморозков Зеленского
19:00 Битва на озере
22:30 Битва на озере-2
01:20 Игра в имитацию
03:10 За гранью жизни
04:40 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Это мы не проходили
06:40 Волшебная лампа Аладдина
08:00 Новости дня
08:15 Волшебная лампа Аладдина
08:40 Зеленый фургон
11:40 Легенды музыки. Большой детский хор имени В.С. Попова
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дикарями и с комфортом. Как путешествовали советские туристы
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Битва характеров. Советская отвага против вермахта
14:30 Легенды науки. Святослав Федоров
15:20 Время героев. Рустам Магомедов
15:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей
19:00 Новости дня
19:25 Даурия
23:05 Часовщик
00:55 Дерзость
02:35 Волшебная лампа Аладдина
03:55 Великое освоение Сибири. Кочевники во времени
04:45 Москва - фронту
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Гилберт Кит Честертон «Тайна отца Брауна»
07:05 Мультфильмы. «Пирожок». «Умка». «Умка ищет друга». «Стёпа - моряк»
08:00 Кое-что из губернской жизни
09:30 Классная тема! Энергия
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Бытовой жанр
10:45 Ваш сын и брат
12:15 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья
13:00 Серенгети. 1-я серия - «Начало»
13:50 Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая
14:35 Большой балет. 3-я серия - «Соло»
16:30 Больше, чем любовь. Галина Уланова и Юрий Завадский
17:15 Великолепный рогоносец
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 2-й
20:35 Документальная камера. Подвиг во льдах. Хроника или исповедь?
21:15 Красная палатка
23:50 Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
01:15 Серенгети. 1-я серия - «Начало»
02:15 Мультфильмы. «Аргонавты». «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Это совсем не про это»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 126-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:10 Простоквашино
06:30 Гоу, Феликс
08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»
09:50 Битва отелей. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи»
11:00 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия
13:50 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»
16:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»
18:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия - «Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба»
23:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия
02:30 Пятница News. 126-я серия
03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»
03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
04:30 Пятница News. 126-я серия
МИР
05:00 Вратарь
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Сказка о потерянном времени
11:45 Улыбка пересмешника. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Улыбка пересмешника. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Улыбка пересмешника. 7-я - 16-я серии
03:05 Сердца четырех
04:35 Моя любовь
Время начала передач - московское.