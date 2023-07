Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 22 июля 2023



Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Поехали!

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Поединки. «Подлинная история майора Вихря»

13:45 Вариант «Омега». 3-я - 5-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Поём на кухне всей страной

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 «Фабрика звезд». 20 лет спустя»

22:40 «Мой друг Иван Лапшин». К 85-летию Алексея Германа

00:35 Алексей Герман. Трудно быть с Богом

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Анапа

09:00 Формула еды. Куриный шашлык

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Черное море. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! Душевные песни под гитару из кинофильмов

20:00 Вести

21:00 Формула жизни

00:40 Чужая женщина

04:05 Будущее совершенное



ТВЦ



04:29 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия

05:15 Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь

05:50 Чего хотят мужчины

07:20 Православная энциклопедия. Церковная община в современном мире. Путешествие в Кусково. Мифы и правда об испанской инквизиции

07:50 «Что бы это значило?» Юмористический концерт

09:30 Седьмой гость. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Внимание! Всем постам...

13:25 Бабье царство

14:30 События

14:45 Бабье царство

17:20 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Бандеровское подполье. Охота на Барсука

22:45 Тайная комната. Хантер Байден

23:25 90-е. Вашингтонский обком

00:10 Приговор. Чудовища в юбках

00:50 Хроники московского быта. 5-я серия - «Жёны секс-символов»

01:30 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд

02:10 Хроники московского быта. Советское неглиже

02:55 Актёрские драмы. Борьба за роль

03:35 10 самых... Фиктивные браки звезд

04:00 10 самых... Юные звездные мамы

04:25 10 самых... Звёздные псевдонимы

04:55 10 самых... Ранние смерти звёзд



НТВ



04:40 Дикий-2. Третий глаз

05:25 Возвращение Мухтара-2. Пятая жертва

06:15 Возвращение Мухтара-2. Таблетки счастья

07:05 Возвращение Мухтара-2. Преступление без потерпевшего

08:00 Сегодня

08:25 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:25 Моя фамилия Шилов

21:20 Памяти Михаила Задорнова. «Самое смешное»

23:25 Маска

02:25 Дачный ответ

03:15 Дикий-2. Тройная бухгалтерия

03:40 Дикий-2. Самогонщики

04:35 Дикий-2. Ставки сделаны



Пятый канал



05:00 Условный мент-3. Тайное становится явным

05:05 Условный мент-3. Преступление Михалыча

05:45 Условный мент-3. Наследница империи

06:30 Условный мент-3. Грехи молодости

07:15 Условный мент-3. Доставка на дом

08:05 Условный мент-3. Должники

08:55 Условный мент-3. Суд присяжных

09:45 Условный мент-3. Последнее дефиле

10:40 Условный мент-3. Бытовой конфликт

11:35 Условный мент-3. Смерть Тельцова

12:30 Условный мент-3. Агентство Алиби

13:25 Условный мент-3. Черная метка

14:20 Условный мент-3. Истинный облик

15:15 Условный мент-3. Борьба без правил

16:10 Условный мент-3. Товарищи по оружию

17:05 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня

18:00 След. Шутки разума

18:45 След. Берлинская лазурь

19:25 След. Животный инстинкт

20:10 След. Камера

20:45 След. Закрытый клуб

21:40 След. Жиртрест против

22:30 Лицемеры. Сомнительные личности

23:25 Лицемеры. Крутой поворот

00:15 Лицемеры. Киллер по объявлению

01:05 Лицемеры. Дочки-мачехи

01:55 Прокурорская проверка. Конечная остановка

02:45 Прокурорская проверка. Кушать подано

03:35 Прокурорская проверка. Вкус жизни

04:25 Прокурорская проверка. Медстрах



Домашний



02:05 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон». 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»

05:50 Истерзанная. 135-я - 140-я серии

10:45 Белая лилия. 1-я - 4-я серии

15:00 Объятия лжи. 1-я - 8-я серии

23:00 Скажи, подруга

23:15 Моя мама. 65-я - 69-я серии

03:10 Мой осенний блюз

04:55 6 кадров



ТНТ



04:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 222-я - 223-я серии

06:25 Импровизация. Сезон 8. 226-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 58-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 326-я - 329-я серии

15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 23-я серия

16:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 26-я серия

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 33-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 29-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 2-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия

00:00 Такое кино! 446-я серия

00:35 Семейный бюджет

02:25 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии

04:00 Студия Союз. Сезон 2. 56-я серия

04:50 Студия Союз. Сезон 2. 58-я серия



СТС



04:35 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 266-я - 267-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:40 Кролик Питер

12:25 Кролик Питер-2

14:15 Война миров

16:35 Война миров Z

18:55 Лулу и Бриггс

21:00 Закрыть гештальт. Сезон 1. 1-я серия

00:45 Знакомство с Факерами

02:45 Модный синдикат

03:35 По колено

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Неизвестный спорт. Путь к рекорду

05:30 Как это было на самом деле

06:00 Кто кого?

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Брэк!

10:15 Пеле: Рождение легенды

12:30 Теннис. Открытый летний кубок Москвы. 1/2 финала. Прямой эфир

14:10 Новости

14:15 Все на Матч!

14:55 Пляжный футбол. Кубок Наций. Россия - Сенегал. Прямой эфир

16:15 Новости

16:20 Все на Матч!

17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Рубин». Прямой эфир

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» - «Крылья Советов». Прямой эфир

22:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Аспинэлл - М. Тыбура. Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

02:20 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: битва разведок

18:00 Засекреченные списки. Украинские душегубы: 7 отморозков Зеленского

19:00 Битва на озере

22:30 Битва на озере-2

01:20 Игра в имитацию

03:10 За гранью жизни

04:40 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Это мы не проходили

06:40 Волшебная лампа Аладдина

08:00 Новости дня

08:15 Волшебная лампа Аладдина

08:40 Зеленый фургон

11:40 Легенды музыки. Большой детский хор имени В.С. Попова

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дикарями и с комфортом. Как путешествовали советские туристы

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Битва характеров. Советская отвага против вермахта

14:30 Легенды науки. Святослав Федоров

15:20 Время героев. Рустам Магомедов

15:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей

19:00 Новости дня

19:25 Даурия

23:05 Часовщик

00:55 Дерзость

02:35 Волшебная лампа Аладдина

03:55 Великое освоение Сибири. Кочевники во времени

04:45 Москва - фронту



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Гилберт Кит Честертон «Тайна отца Брауна»

07:05 Мультфильмы. «Пирожок». «Умка». «Умка ищет друга». «Стёпа - моряк»

08:00 Кое-что из губернской жизни

09:30 Классная тема! Энергия

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Бытовой жанр

10:45 Ваш сын и брат

12:15 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья

13:00 Серенгети. 1-я серия - «Начало»

13:50 Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая

14:35 Большой балет. 3-я серия - «Соло»

16:30 Больше, чем любовь. Галина Уланова и Юрий Завадский

17:15 Великолепный рогоносец

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 2-й

20:35 Документальная камера. Подвиг во льдах. Хроника или исповедь?

21:15 Красная палатка

23:50 Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

01:15 Серенгети. 1-я серия - «Начало»

02:15 Мультфильмы. «Аргонавты». «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Это совсем не про это»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 126-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:10 Простоквашино

06:30 Гоу, Феликс

08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»

09:50 Битва отелей. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи»

11:00 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия

13:50 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»

16:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»

18:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

22:00 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия - «Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба»

23:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия

02:30 Пятница News. 126-я серия

03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»

03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

04:30 Пятница News. 126-я серия



МИР



05:00 Вратарь

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Сказка о потерянном времени

11:45 Улыбка пересмешника. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Улыбка пересмешника. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Улыбка пересмешника. 7-я - 16-я серии

03:05 Сердца четырех

04:35 Моя любовь



Время начала передач - московское.