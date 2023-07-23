Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 23 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 23 июля 2023

Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:45 Пираты ХХ века

15:20 «К отцу на край земли». К 75-летию Михаила Задорнова

16:10 Михаил Задорнов: мысли и предсказания

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 5-я серия

23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Произвольная программа»

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



04:05 Будущее совершенное

05:50 Перерыв в вещании

06:10 Мама, я женюсь

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Валерий Сёмин

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Черное море. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Испытание войной

02:10 Мама, я женюсь



ТВЦ



04:55 10 самых... Ранние смерти звёзд

05:20 Петровка, 38

05:35 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы

06:15 Внимание! Всем постам

07:35 Горбун

09:35 Выстрел в спину. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Сумка инкассатора

13:40 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт

15:50 Чего хотят мужчины

17:50 Стандарты красоты. 1-я - 4-я серии

21:40 Стандарты красоты. Новая любовь. 1-я - 3-я серии

00:20 События

00:35 Стандарты красоты. Новая любовь. 4-я серия

01:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:35 Мой лучший враг. 1-я - 4-я серии

04:40 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды



НТВ



04:35 Дикий-2. Ставки сделаны

06:05 Возвращение Мухтара-2. Родственный обмен

06:30 Возвращение Мухтара-2. Путевка для бабушки

07:15 Возвращение Мухтара-2. Бизнесмен

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:45 Борец

23:55 Маска

02:50 Дикий-2. Зазубренное лезвие

03:25 Дикий-2. Страх и ненависть в Вышнегорске

04:05 Дикий-2. Охотник за пенсией



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Медстрах

05:15 Прокурорская проверка. Друг человека

06:05 Прокурорская проверка. Пьедестал смерти

06:55 Последний день. 1-я - 4-я серии

10:20 Наставник. 1-я - 4-я серии

14:15 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

18:00 След. Спица

18:50 След. Воскресные шашлыки

19:35 След. Мнимая невеста

20:20 След. Каршеринг.Нет

21:10 След. Поспешный приговор

21:55 След. Звонок из ниоткуда

22:40 След. Саркофаг

23:25 След. Воспитание жестокости

00:15 Каменская. «Убийца поневоле», 5-я серия

01:15 Каменская. «Убийца поневоле», 6-я серия

02:10 Последний день. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:55 6 кадров

05:30 Истерзанная. 141-я и 146-я серии

10:15 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

14:40 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

19:00 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии

23:15 Моя мама. 70-я - 74-я серии

03:15 Привет, киндер!

04:55 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы»



ТНТ



04:50 Студия Союз. Сезон 2. 58-я серия

05:35 Импровизация. Сезон 8. 227-я - 228-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 39-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 59-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 60-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. 330-я - 335-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 5-я серия

21:15 Шоу Воли. 15-я серия

22:30 Либерея: Охотники за сокровищами

00:45 Холоп

02:30 Я тебе не верю. 1-я - 2-я серии

04:10 Импровизация. Команды. 32-я серия



СТС



04:40 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Уральские пельмени. Смехbook

07:35 Пиноккио. Правдивая история

09:20 Альфа и Омега. Клыкастая братва

11:05 Форт Боярд. Сезон 2. 7-я серия

17:00 ОКнутые люди. 5-я серия

18:05 Миссия невыполнима. Последствия

21:00 Закрыть гештальт. Сезон 1. 5-я серия

23:35 Солт

01:35 Модный синдикат

03:15 По колено

04:25 6 кадров



Матч ТВ



02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир

05:05 Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной

05:30 Что по спорту? Чебоксары

06:00 Смешанные единоборства. One FC

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Матч-реванш

10:25 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «Тюмень». Прямой эфир

12:30 Теннис. Открытый летний кубок Москвы. Финал. Прямой эфир

14:10 Новости

14:15 Все на Матч!

14:55 Пляжный футбол. Кубок Наций. Россия - Иран. Прямой эфир

16:15 Новости

16:20 Все на Матч!

16:55 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - Сербия. Прямой эфир

18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Балтика». Прямой эфир

22:00 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сантос» - «Ботафого». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир

02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

03:00 Новости

03:05 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Защита Валерия Васильева



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Подстава

14:50 Точка возврата

16:45 Неудержимые

18:40 Неудержимые-2

20:35 Неудержимые-3

23:00 Новости

23:25 Афера под прикрытием

01:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Москва - фронту

05:05 Кадкина всякий знает

06:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей

09:00 Новости дня

09:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Талгат Бегельдинов

13:15 По горячим следам

13:55 Розыскник. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Легенды советского сыска. Предшественник Чикатило

22:35 Зеленый фургон

01:20 Жажда

02:40 Дерзость

04:15 Западная Сахара. Несуществующая страна



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Медведь - липовая нога». «Так сойдет!». «Приключение на плоту». «Лоскутик и Облако»

08:05 Ваш специальный корреспондент

09:35 Диалоги о животных. 4-я серия - «Московский зоопарк»

10:15 Тайны старого чердака. Исторический жанр

10:45 Игра без правил

12:20 Забытое ремесло. Кружевница

12:35 Человеческий фактор. Сельские подмостки

13:05 Страна птиц. Мухоловка и другие жители Земли

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

14:25 Приключения Буратино

15:30 Балет «Жизель»

17:10 Первые в мире. Русский Колумб

17:25 Пешком... Москва переулочная

17:55 Больше, чем любовь. Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова

18:35 Романтика романса

19:30 Новости культуры

19:45 Ваш сын и брат

21:15 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии

22:10 Джейн Эйр

23:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Московский зоопарк»

00:35 Искатели. Тайна ожившего портрета

01:25 Моя любовь

02:40 Праздник

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 126-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:45 Простоквашино

08:20 Черный список. Сезон 3. 5-я серия - «Муж на час»

09:00 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 6-я серия - «Муром. Ермак»

11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Мексо»

11:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

13:00 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

14:20 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

15:20 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

16:20 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

17:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

18:30 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

19:30 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

20:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

21:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

22:50 Лара Крофт: Расхитительница гробниц

00:50 Заколдованное королевство 3D

02:10 Пятница News. 126-я серия

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

04:20 Пятница News. 126-я серия

04:45 Простоквашино



МИР



05:00 Моя любовь

05:50 Мультфильмы

07:25 Наше кино. История большой любви

07:55 Сказка о потерянном времени

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

12:05 Гусарская баллада

14:00 Старики-разбойники

15:40 Адъютант его превосходительства. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии

23:20 Улыбка пересмешника. 1-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.



















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