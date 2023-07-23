Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 23 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 23 июля 2023
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:45 Пираты ХХ века
15:20 «К отцу на край земли». К 75-летию Михаила Задорнова
16:10 Михаил Задорнов: мысли и предсказания
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 5-я серия
23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Произвольная программа»
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
04:05 Будущее совершенное
05:50 Перерыв в вещании
06:10 Мама, я женюсь
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Валерий Сёмин
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Черное море. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Испытание войной
02:10 Мама, я женюсь
ТВЦ
04:55 10 самых... Ранние смерти звёзд
05:20 Петровка, 38
05:35 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы
06:15 Внимание! Всем постам
07:35 Горбун
09:35 Выстрел в спину. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Сумка инкассатора
13:40 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт
15:50 Чего хотят мужчины
17:50 Стандарты красоты. 1-я - 4-я серии
21:40 Стандарты красоты. Новая любовь. 1-я - 3-я серии
00:20 События
00:35 Стандарты красоты. Новая любовь. 4-я серия
01:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:35 Мой лучший враг. 1-я - 4-я серии
04:40 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
НТВ
04:35 Дикий-2. Ставки сделаны
06:05 Возвращение Мухтара-2. Родственный обмен
06:30 Возвращение Мухтара-2. Путевка для бабушки
07:15 Возвращение Мухтара-2. Бизнесмен
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:45 Борец
23:55 Маска
02:50 Дикий-2. Зазубренное лезвие
03:25 Дикий-2. Страх и ненависть в Вышнегорске
04:05 Дикий-2. Охотник за пенсией
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Медстрах
05:15 Прокурорская проверка. Друг человека
06:05 Прокурорская проверка. Пьедестал смерти
06:55 Последний день. 1-я - 4-я серии
10:20 Наставник. 1-я - 4-я серии
14:15 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
18:00 След. Спица
18:50 След. Воскресные шашлыки
19:35 След. Мнимая невеста
20:20 След. Каршеринг.Нет
21:10 След. Поспешный приговор
21:55 След. Звонок из ниоткуда
22:40 След. Саркофаг
23:25 След. Воспитание жестокости
00:15 Каменская. «Убийца поневоле», 5-я серия
01:15 Каменская. «Убийца поневоле», 6-я серия
02:10 Последний день. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:55 6 кадров
05:30 Истерзанная. 141-я и 146-я серии
10:15 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
14:40 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
19:00 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии
23:15 Моя мама. 70-я - 74-я серии
03:15 Привет, киндер!
04:55 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы»
ТНТ
04:50 Студия Союз. Сезон 2. 58-я серия
05:35 Импровизация. Сезон 8. 227-я - 228-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 39-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 59-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 60-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. 330-я - 335-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 5-я серия
21:15 Шоу Воли. 15-я серия
22:30 Либерея: Охотники за сокровищами
00:45 Холоп
02:30 Я тебе не верю. 1-я - 2-я серии
04:10 Импровизация. Команды. 32-я серия
СТС
04:40 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Уральские пельмени. Смехbook
07:35 Пиноккио. Правдивая история
09:20 Альфа и Омега. Клыкастая братва
11:05 Форт Боярд. Сезон 2. 7-я серия
17:00 ОКнутые люди. 5-я серия
18:05 Миссия невыполнима. Последствия
21:00 Закрыть гештальт. Сезон 1. 5-я серия
23:35 Солт
01:35 Модный синдикат
03:15 По колено
04:25 6 кадров
Матч ТВ
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
05:05 Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной
05:30 Что по спорту? Чебоксары
06:00 Смешанные единоборства. One FC
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Матч-реванш
10:25 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «Тюмень». Прямой эфир
12:30 Теннис. Открытый летний кубок Москвы. Финал. Прямой эфир
14:10 Новости
14:15 Все на Матч!
14:55 Пляжный футбол. Кубок Наций. Россия - Иран. Прямой эфир
16:15 Новости
16:20 Все на Матч!
16:55 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - Сербия. Прямой эфир
18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Балтика». Прямой эфир
22:00 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сантос» - «Ботафого». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
03:00 Новости
03:05 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Защита Валерия Васильева
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Подстава
14:50 Точка возврата
16:45 Неудержимые
18:40 Неудержимые-2
20:35 Неудержимые-3
23:00 Новости
23:25 Афера под прикрытием
01:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Москва - фронту
05:05 Кадкина всякий знает
06:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей
09:00 Новости дня
09:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Талгат Бегельдинов
13:15 По горячим следам
13:55 Розыскник. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Легенды советского сыска. Предшественник Чикатило
22:35 Зеленый фургон
01:20 Жажда
02:40 Дерзость
04:15 Западная Сахара. Несуществующая страна
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Медведь - липовая нога». «Так сойдет!». «Приключение на плоту». «Лоскутик и Облако»
08:05 Ваш специальный корреспондент
09:35 Диалоги о животных. 4-я серия - «Московский зоопарк»
10:15 Тайны старого чердака. Исторический жанр
10:45 Игра без правил
12:20 Забытое ремесло. Кружевница
12:35 Человеческий фактор. Сельские подмостки
13:05 Страна птиц. Мухоловка и другие жители Земли
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
14:25 Приключения Буратино
15:30 Балет «Жизель»
17:10 Первые в мире. Русский Колумб
17:25 Пешком... Москва переулочная
17:55 Больше, чем любовь. Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
19:45 Ваш сын и брат
21:15 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии
22:10 Джейн Эйр
23:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Московский зоопарк»
00:35 Искатели. Тайна ожившего портрета
01:25 Моя любовь
02:40 Праздник
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 126-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:45 Простоквашино
08:20 Черный список. Сезон 3. 5-я серия - «Муж на час»
09:00 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 6-я серия - «Муром. Ермак»
11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Мексо»
11:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
13:00 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
14:20 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
15:20 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
16:20 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
17:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
18:30 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
19:30 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
20:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
21:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
22:50 Лара Крофт: Расхитительница гробниц
00:50 Заколдованное королевство 3D
02:10 Пятница News. 126-я серия
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
04:20 Пятница News. 126-я серия
04:45 Простоквашино
МИР
05:00 Моя любовь
05:50 Мультфильмы
07:25 Наше кино. История большой любви
07:55 Сказка о потерянном времени
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
12:05 Гусарская баллада
14:00 Старики-разбойники
15:40 Адъютант его превосходительства. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
23:20 Улыбка пересмешника. 1-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.