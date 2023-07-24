Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 24 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 24 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. 5-я серия - «Вдовья доля»
16:00 Вести
16:30 Малахов. Шокирующие подробности в деле об исчезновении Светланы Халяповой
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 9-я - 10-я серии
23:30 Тихий Дон. 7-я - 8-я серии
01:05 Рая знает все! 33-я - 34-я серии
02:50 Семейный детектив. 30-я серия - «Месть для звезды»
03:35 Семейный детектив. 31-я серия - «Дилетанты»
ТВЦ
04:40 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
05:30 Большое кино. Судьба резидента
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:40 Чёрная вдова. 1-я - 2-я серии
10:35 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца
11:30 События
11:50 Нераскрытый талант-3. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Тимур Кизяков
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Герой по вызову. 1-я - 2-я серии
16:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой
17:50 События
18:05 Ланцет. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Актрисы-затворницы
23:05 Знак качества. Куриное мясо
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Хантер Байден
01:25 Клуб первых жен
02:05 Шестидневная война. Тост маршала Гречко
02:45 Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь!
03:10 Герой по вызову. 1-я - 2-я серии
04:45 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-6. Простая формальность
05:45 Улицы разбитых фонарей-6. Основная версия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Компромат». 1-я - 2-я серии. «Камень». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Компромат». 1-я - 2-я серии. «Камень». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 11-я - 12-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 53-я - 55-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях
01:20 Дикий-2. Киднеппинг «по-родственному»
02:00 Дикий-2. Милицейская зарница
02:40 Дикий-2. Охота на глухаря
03:20 Дикий-2. Два счетчика
04:00 Дикий-2. День ВДВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Портрет баронессы
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Наставник. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Орден. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Орден. 4-я серия
13:45 Морские дьяволы-2. Ледовое побоище
14:40 Морские дьяволы-2. Чувствуй себя как дома
15:35 Морские дьяволы-2. Веские аргументы
16:35 Морские дьяволы-2. Точка возврата
17:30 Известия
18:00 След. Фартовый случай
18:50 След. Анонимные алкоголики
19:55 След. Инспектор по
20:40 След. Нулевой пациент
21:25 След. Мученицы
22:20 Свои-4. Гаррота
23:10 Свои-4. Интерьер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Повелитель дорог
01:15 Свои-4. Ожившие рисунки
02:00 След. Не приходя в сознание
02:40 След. Как в сказке
03:20 Прокурорская проверка. Магия успеха
04:10 Прокурорская проверка. Криминальный междусобойчик
Домашний
04:55 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы»
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Немного за сорок». «Безграничное доверие»
12:30 Порча. Спасите мою маму
13:00 Знахарка. Отрезанный ломоть
13:35 Верну любимого. Боец
14:05 Голоса ушедших душ. Авария
14:40 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь», 43-я серия - «Тихоня», 44-я серия - «Чужая жизнь»
19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
23:00 Понять. Простить. «Немного за сорок». «Безграничное доверие»
00:15 Порча. Спасите мою маму
00:45 Знахарка. Отрезанный ломоть
01:10 Верну любимого. Боец
01:35 Голоса ушедших душ. Авария
02:00 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:10 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии
06:05 Студия Союз. Сезон 2. 59-я серия
06:50 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 49-я серия
09:00 Однажды в России. 12 серий
20:00 Бэби-тур. 6-я - 7-я серии
21:00 Сергий против нечисти. 1-я - 2-я серии
22:15 Гоголь. Начало
00:30 Территория. 1-я - 2-я серии
02:15 Такое кино! 446-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии
04:35 Студия Союз. 61-я серия
СТС
04:25 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:45 Взрослым не понять. 10-я серия
08:45 Поездка в Америку
11:05 Белль и Себастьян
13:05 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются
15:05 Белль и Себастьян. Друзья навек
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Няньки
21:55 На грани
23:55 Медальон
01:45 Регби
04:00 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Защита Валерия Васильева
05:30 География спорта. Минск
06:00 Кто кого?
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Италия - Аргентина. Прямой эфир
11:00 География спорта. Таджикистан
11:30 Смешанные единоборства. UFC. Т. Аспинэлл - М. Тыбура
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
15:30 Все на Матч!
16:00 Пеле: Рождение легенды
18:15 Громко
19:25 Футбол. Первая Лига. «Химки» - «Торпедо». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коритиба» - «Флуминенсе». Прямой эфир
03:05 Новости
03:10 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Неудержимые
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Овердрайв
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:15 Западная Сахара. Несуществующая страна
06:00 Хроника Победы
06:35 Даурия
09:00 Новости дня
09:15 Даурия
11:05 Отражение. 1-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Отражение. 1-я - 6-я серии
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Защищая «Ворота Кавказа»
19:00 Новости дня
19:55 Загадки века с Сергеем Медведевым
23:15 Дом, в котором я живу
01:10 Спас под березами. 1-я - 3-я серии
03:15 По данным уголовного розыска...
04:30 Кадеты. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва. Немецкая слобода
07:05 Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский
07:35 Предки наших предков. Балты. Братья славян
08:15 Жизнь и судьба
08:40 Забытое ремесло. Медник
08:55 Цирк приехал. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая
12:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Хори-буряты. Хранители Алханая
13:15 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии
14:05 Эрмитаж. Климатологи. Компромисс с воздухом
14:40 Маяковский. Два дня. 5-я и 6-я серии
16:15 Предки наших предков. Балты. Братья славян
17:00 Новости культуры
17:15 Солисты-дирижеры. Максим Емельянычев
18:40 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея»
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Усадьба Марфино. Советский Голливуд
21:50 Цвет времени. Павел Федотов
22:05 Маяковский. Два дня. 5-я и 6-я серии
23:40 Первые в мире. Ледокол Бритнева
23:55 Спрут-3. 1-я серия
01:00 Солисты-дирижеры. Максим Емельянычев
02:15 Усадьба Марфино. Советский Голливуд
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 31-я - 32-я серии
06:50 Пятница News. 125-я серия
07:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
08:20 Чисто английское убийство. Сезон 4. 5-я серия - «Хмурая осень»
10:40 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
11:40 Адская кухня. Сезон 4. 14-я серия
14:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»
15:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
16:10 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
17:10 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк«
18:10 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»
19:00 Черный список. Сезон 3. 36-я серия - «Химчистка на дому»
20:00 Черный список. Сезон 3. 37-я серия - «Мастера по ремонту и настройке музыкальных инструментов»
20:50 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»
21:40 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»
22:40 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»
23:30 Перевал Дятлова. Сезон 1. 2-я серия
00:00 Седьмая печать
01:30 Пятница News. 127-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 31-я - 32-я серии
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»
04:20 Пятница News. 126-я серия
04:40 Тайны Медовой долины
МИР
05:00 Улыбка пересмешника. 8-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Улыбка пересмешника. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:55 Два дня
00:35 Наше кино. История большой любви
01:20 Гаврош
02:35 Новости
02:50 Специальный репортаж
03:00 [Не]Фантастика
03:15 С миру по нитке
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.