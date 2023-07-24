Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 24 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 24 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. 5-я серия - «Вдовья доля»

16:00 Вести

16:30 Малахов. Шокирующие подробности в деле об исчезновении Светланы Халяповой

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 9-я - 10-я серии

23:30 Тихий Дон. 7-я - 8-я серии

01:05 Рая знает все! 33-я - 34-я серии

02:50 Семейный детектив. 30-я серия - «Месть для звезды»

03:35 Семейный детектив. 31-я серия - «Дилетанты»



ТВЦ



04:40 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды

05:30 Большое кино. Судьба резидента

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:40 Чёрная вдова. 1-я - 2-я серии

10:35 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца

11:30 События

11:50 Нераскрытый талант-3. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Тимур Кизяков

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Герой по вызову. 1-я - 2-я серии

16:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой

17:50 События

18:05 Ланцет. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Актрисы-затворницы

23:05 Знак качества. Куриное мясо

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Хантер Байден

01:25 Клуб первых жен

02:05 Шестидневная война. Тост маршала Гречко

02:45 Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь!

03:10 Герой по вызову. 1-я - 2-я серии

04:45 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-6. Простая формальность

05:45 Улицы разбитых фонарей-6. Основная версия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Компромат». 1-я - 2-я серии. «Камень». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Компромат». 1-я - 2-я серии. «Камень». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 11-я - 12-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 53-я - 55-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях

01:20 Дикий-2. Киднеппинг «по-родственному»

02:00 Дикий-2. Милицейская зарница

02:40 Дикий-2. Охота на глухаря

03:20 Дикий-2. Два счетчика

04:00 Дикий-2. День ВДВ

04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Портрет баронессы



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Наставник. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Орден. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Орден. 4-я серия

13:45 Морские дьяволы-2. Ледовое побоище

14:40 Морские дьяволы-2. Чувствуй себя как дома

15:35 Морские дьяволы-2. Веские аргументы

16:35 Морские дьяволы-2. Точка возврата

17:30 Известия

18:00 След. Фартовый случай

18:50 След. Анонимные алкоголики

19:55 След. Инспектор по

20:40 След. Нулевой пациент

21:25 След. Мученицы

22:20 Свои-4. Гаррота

23:10 Свои-4. Интерьер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Повелитель дорог

01:15 Свои-4. Ожившие рисунки

02:00 След. Не приходя в сознание

02:40 След. Как в сказке

03:20 Прокурорская проверка. Магия успеха

04:10 Прокурорская проверка. Криминальный междусобойчик



Домашний



04:55 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы»

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Немного за сорок». «Безграничное доверие»

12:30 Порча. Спасите мою маму

13:00 Знахарка. Отрезанный ломоть

13:35 Верну любимого. Боец

14:05 Голоса ушедших душ. Авария

14:40 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь», 43-я серия - «Тихоня», 44-я серия - «Чужая жизнь»

19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

23:00 Понять. Простить. «Немного за сорок». «Безграничное доверие»

00:15 Порча. Спасите мою маму

00:45 Знахарка. Отрезанный ломоть

01:10 Верну любимого. Боец

01:35 Голоса ушедших душ. Авария

02:00 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:10 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии

06:05 Студия Союз. Сезон 2. 59-я серия

06:50 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 49-я серия

09:00 Однажды в России. 12 серий

20:00 Бэби-тур. 6-я - 7-я серии

21:00 Сергий против нечисти. 1-я - 2-я серии

22:15 Гоголь. Начало

00:30 Территория. 1-я - 2-я серии

02:15 Такое кино! 446-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии

04:35 Студия Союз. 61-я серия



СТС



04:25 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:45 Взрослым не понять. 10-я серия

08:45 Поездка в Америку

11:05 Белль и Себастьян

13:05 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются

15:05 Белль и Себастьян. Друзья навек

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Няньки

21:55 На грани

23:55 Медальон

01:45 Регби

04:00 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Защита Валерия Васильева

05:30 География спорта. Минск

06:00 Кто кого?

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Италия - Аргентина. Прямой эфир

11:00 География спорта. Таджикистан

11:30 Смешанные единоборства. UFC. Т. Аспинэлл - М. Тыбура

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

15:30 Все на Матч!

16:00 Пеле: Рождение легенды

18:15 Громко

19:25 Футбол. Первая Лига. «Химки» - «Торпедо». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коритиба» - «Флуминенсе». Прямой эфир

03:05 Новости

03:10 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Неудержимые

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Овердрайв

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:15 Западная Сахара. Несуществующая страна

06:00 Хроника Победы

06:35 Даурия

09:00 Новости дня

09:15 Даурия

11:05 Отражение. 1-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Отражение. 1-я - 6-я серии

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Защищая «Ворота Кавказа»

19:00 Новости дня

19:55 Загадки века с Сергеем Медведевым

23:15 Дом, в котором я живу

01:10 Спас под березами. 1-я - 3-я серии

03:15 По данным уголовного розыска...

04:30 Кадеты. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва. Немецкая слобода

07:05 Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский

07:35 Предки наших предков. Балты. Братья славян

08:15 Жизнь и судьба

08:40 Забытое ремесло. Медник

08:55 Цирк приехал. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая

12:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Хори-буряты. Хранители Алханая

13:15 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии

14:05 Эрмитаж. Климатологи. Компромисс с воздухом

14:40 Маяковский. Два дня. 5-я и 6-я серии

16:15 Предки наших предков. Балты. Братья славян

17:00 Новости культуры

17:15 Солисты-дирижеры. Максим Емельянычев

18:40 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея»

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Усадьба Марфино. Советский Голливуд

21:50 Цвет времени. Павел Федотов

22:05 Маяковский. Два дня. 5-я и 6-я серии

23:40 Первые в мире. Ледокол Бритнева

23:55 Спрут-3. 1-я серия

01:00 Солисты-дирижеры. Максим Емельянычев

02:15 Усадьба Марфино. Советский Голливуд

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 31-я - 32-я серии

06:50 Пятница News. 125-я серия

07:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

08:20 Чисто английское убийство. Сезон 4. 5-я серия - «Хмурая осень»

10:40 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

11:40 Адская кухня. Сезон 4. 14-я серия

14:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»

15:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

16:10 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

17:10 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк«

18:10 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»

19:00 Черный список. Сезон 3. 36-я серия - «Химчистка на дому»

20:00 Черный список. Сезон 3. 37-я серия - «Мастера по ремонту и настройке музыкальных инструментов»

20:50 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»

21:40 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»

22:40 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»

23:30 Перевал Дятлова. Сезон 1. 2-я серия

00:00 Седьмая печать

01:30 Пятница News. 127-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 31-я - 32-я серии

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»

04:20 Пятница News. 126-я серия

04:40 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Улыбка пересмешника. 8-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Улыбка пересмешника. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:55 Два дня

00:35 Наше кино. История большой любви

01:20 Гаврош

02:35 Новости

02:50 Специальный репортаж

03:00 [Не]Фантастика

03:15 С миру по нитке

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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