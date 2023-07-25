Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 25 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 25 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. 6-я серия - «Грешник и праведник»
16:00 Вести
16:30 Малахов. Певец SHAMAN - русский посланник Ванги?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 11-я - 12-я серии
23:30 Тихий Дон. 9-я - 10-я серии
01:05 Рая знает все! 35-я - 36-я серии
02:50 Семейный детектив. 32-я серия - «Давняя история»
03:35 Семейный детектив. 33-я серия - «Маска, я тебя знаю»
ТВЦ
04:45 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца
05:20 Мой герой. Тимур Кизяков
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Чёрная вдова. 3-я - 4-я серии
10:35 Елена Воробей. Что говорят мужчины
11:30 События
11:45 Нераскрытый талант-3. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Анастасия Волочкова
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Герой по вызову. 3-я - 4-я серии
16:55 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро
17:50 События
18:05 Ланцет. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звездные разводы
23:05 Звёзды против хирургов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Бандеровское подполье. Охота на Барсука
01:25 Знак качества. Продукты для микроволновки
02:05 Шестидневная война. Ошибка резидентов
02:45 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар
03:10 Герой по вызову. 3-я - 4-я серии
04:40 Елена Воробей. Что говорят мужчины
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Портрет баронессы
05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Августовский щипач
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Сестры». 1-я - 2-я серии. «Чужие игры». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Сестры». 1-я - 2-я серии. «Чужие игры». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 13-я - 14-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 56-я - 58-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 9. «Сафари на охотников». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 9. «Сафари на охотников». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях
01:20 Дикий-2. Чистая работа
02:00 Дикий-2. Лихой маршрут
02:40 Дикий-2. На здоровье!
03:20 Дикий-2. Дикий и Лысый
04:00 Дикий-2. Золотое дно
04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Дуплет
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Орден. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Отпуск по ранению. 4-я серия
13:45 Морские дьяволы-2. Маяк
14:40 Морские дьяволы-2. Спасение на водах
15:35 Морские дьяволы-2. Крупная рыба
16:30 Морские дьяволы-2. Китайская ничья
17:30 Известия
18:00 След. Олеандр
18:50 След. Маски
19:55 След. Крановщица
20:40 След. Заказ на выбор
21:30 След. Потому что без воды
22:20 Свои-4. Тонкий расчёт
23:10 Свои-4. Обмануть смерть
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Вдох без выдоха
01:15 Свои-4. Загадка запертой комнаты
02:00 След. Адепты черного паука
02:40 След. Атака крысы
03:20 Прокурорская проверка. Отчаянные
04:10 Прокурорская проверка. За стенами лжи
Домашний
02:00 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии
05:05 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Мёртвая хватка». «Декрет»
12:25 Порча. Возлюбленная
12:55 Знахарка. Первая скрипка
13:30 Верну любимого. Заниженная стоимость
14:05 Голоса ушедших душ. Соперница
14:40 Преступления страсти. 45-я серия - «Прощай, ад!». 46-я серия - «Свадьба пела...». 47-я серия - «Чужой каравай». 48-я серия - «Убийство из милосердия»
19:00 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Мёртвая хватка». «Декрет»
00:40 Порча. Возлюбленная
01:05 Знахарка. Первая скрипка
01:30 Верну любимого. Заниженная стоимость
01:55 Голоса ушедших душ. Соперница
02:20 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:35 Студия Союз. 61-я - 62-я серии
06:10 Импровизация. 233-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 5-я - 6-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 294-я - 308-я серии
16:00 Однажды в России. 232-я - 236-я серии
21:00 Сергий против нечисти. 3-я серия
21:40 Сергий против нечисти: Шабаш. 1-я серия
22:20 Гоголь. Вий
00:20 Территория. 3-я - 4-я серии
02:10 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»
03:30 Импровизация. Команды. 37-я серия
04:15 Студия Союз. 65-я серия
СТС
04:00 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:40 ОКнутые люди. 5-я серия
09:45 Смешарики. Дежавю
11:25 Смешарики. Легенда о золотом драконе
13:05 Школа магических зверей
15:00 Няньки
16:55 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 Шпион по соседству
21:55 Миссия невыполнима. Последствия
00:55 Миссия невыполнима: Племя изгоев
03:05 Регби
04:30 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
06:00 Кто кого?
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Специальный репортаж
10:20 Спортивный век
10:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Швейцария - Норвегия. Прямой эфир
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Магия большого спорта
15:30 Все на Матч!
16:00 Шёлковый путь. Новейшая история
17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
18:00 Футбол. Кубок России. «Пари НН» - «Динамо». Прямой эфир
20:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» - «Ахмат». Прямой эфир
23:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:50 Спортивный век
02:20 Что по спорту? Санкт-Петербург
02:50 Новости
02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Неудержимые-2
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Игра в имитацию
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
04:30 Кадеты. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Опасные гастроли
11:05 Отражение. 7-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Отражение. 7-я - 12-я серии
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Прорыв «Голубой линии»
19:00 Новости дня
19:55 Улика из прошлого
23:15 Их знали только в лицо
01:05 Спас под березами. 4-я - 6-я серии
03:10 Опасные гастроли
04:35 Афганский дракон
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Высоцкого
07:05 Легенды мирового кино. Олег Ефремов
07:35 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты
08:15 Жизнь и судьба
08:45 Цирк приехал. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:25 Спрут-3. 1-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Семейские. Песни из прекрасного далёка
13:15 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
14:05 Эрмитаж. Я знал его, Горацио
14:40 Маяковский. Два дня. 7-я и 8-я серии
16:15 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты
17:00 Новости культуры
17:15 Солисты-дирижеры. Никита Борисоглебский и Борис Березовский
18:05 Запечатленное время. Витрина социализма
18:40 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Владимир Высоцкий «Песнь Песней«
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Паровозных дел мастер. Алексей Грук
22:05 Маяковский. Два дня. 7-я и 8-я серии
23:40 Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя
23:55 Спрут-3. 2-я серия
01:00 Солисты-дирижеры. Никита Борисоглебский и Борис Березовский
01:50 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
02:40 Забытое ремесло. Медник
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 33-я - 34-я серии
06:20 Пятница News. 126-я серия
06:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
07:50 Чисто английское убийство. Сезон 5. 1-я серия - «Испорченный плод»
10:00 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
11:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
12:20 Адская кухня. Сезон 4. 15-я серия
14:20 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»
15:20 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»
16:00 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»
16:50 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»
17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 6-я серия - «Торт для Mia Boyka»
19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 7-я серия - «Торт для Егора Шипа»
20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 2-я серия - «Регина Тодоренко и Тимур Родригез»
21:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
00:00 Земляничная поляна
01:30 Пятница News. 128-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 33-я - 34-я серии
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»
04:10 Пятница News. 127-я серия
04:30 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:25 Адъютант его превосходительства. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Адъютант его превосходительства. 4-я и 5-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:55 Старики-разбойники
00:35 Наше кино. История большой любви
01:25 Цирк
02:55 Новости
03:10 Евразия. Регионы
03:25 [Не]Фантастика
03:35 Любовь без границ
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.