Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 25 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 25 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. 6-я серия - «Грешник и праведник»

16:00 Вести

16:30 Малахов. Певец SHAMAN - русский посланник Ванги?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 11-я - 12-я серии

23:30 Тихий Дон. 9-я - 10-я серии

01:05 Рая знает все! 35-я - 36-я серии

02:50 Семейный детектив. 32-я серия - «Давняя история»

03:35 Семейный детектив. 33-я серия - «Маска, я тебя знаю»



ТВЦ



04:45 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца

05:20 Мой герой. Тимур Кизяков

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Чёрная вдова. 3-я - 4-я серии

10:35 Елена Воробей. Что говорят мужчины

11:30 События

11:45 Нераскрытый талант-3. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Анастасия Волочкова

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Герой по вызову. 3-я - 4-я серии

16:55 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро

17:50 События

18:05 Ланцет. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звездные разводы

23:05 Звёзды против хирургов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Бандеровское подполье. Охота на Барсука

01:25 Знак качества. Продукты для микроволновки

02:05 Шестидневная война. Ошибка резидентов

02:45 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар

03:10 Герой по вызову. 3-я - 4-я серии

04:40 Елена Воробей. Что говорят мужчины



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Портрет баронессы

05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Августовский щипач

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Сестры». 1-я - 2-я серии. «Чужие игры». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Сестры». 1-я - 2-я серии. «Чужие игры». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 13-я - 14-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 56-я - 58-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 9. «Сафари на охотников». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 9. «Сафари на охотников». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях

01:20 Дикий-2. Чистая работа

02:00 Дикий-2. Лихой маршрут

02:40 Дикий-2. На здоровье!

03:20 Дикий-2. Дикий и Лысый

04:00 Дикий-2. Золотое дно

04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Дуплет



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Орден. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Отпуск по ранению. 4-я серия

13:45 Морские дьяволы-2. Маяк

14:40 Морские дьяволы-2. Спасение на водах

15:35 Морские дьяволы-2. Крупная рыба

16:30 Морские дьяволы-2. Китайская ничья

17:30 Известия

18:00 След. Олеандр

18:50 След. Маски

19:55 След. Крановщица

20:40 След. Заказ на выбор

21:30 След. Потому что без воды

22:20 Свои-4. Тонкий расчёт

23:10 Свои-4. Обмануть смерть

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Вдох без выдоха

01:15 Свои-4. Загадка запертой комнаты

02:00 След. Адепты черного паука

02:40 След. Атака крысы

03:20 Прокурорская проверка. Отчаянные

04:10 Прокурорская проверка. За стенами лжи



Домашний



02:00 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии

05:05 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Мёртвая хватка». «Декрет»

12:25 Порча. Возлюбленная

12:55 Знахарка. Первая скрипка

13:30 Верну любимого. Заниженная стоимость

14:05 Голоса ушедших душ. Соперница

14:40 Преступления страсти. 45-я серия - «Прощай, ад!». 46-я серия - «Свадьба пела...». 47-я серия - «Чужой каравай». 48-я серия - «Убийство из милосердия»

19:00 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Мёртвая хватка». «Декрет»

00:40 Порча. Возлюбленная

01:05 Знахарка. Первая скрипка

01:30 Верну любимого. Заниженная стоимость

01:55 Голоса ушедших душ. Соперница

02:20 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:35 Студия Союз. 61-я - 62-я серии

06:10 Импровизация. 233-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 5-я - 6-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 294-я - 308-я серии

16:00 Однажды в России. 232-я - 236-я серии

21:00 Сергий против нечисти. 3-я серия

21:40 Сергий против нечисти: Шабаш. 1-я серия

22:20 Гоголь. Вий

00:20 Территория. 3-я - 4-я серии

02:10 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»

03:30 Импровизация. Команды. 37-я серия

04:15 Студия Союз. 65-я серия



СТС



04:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:40 ОКнутые люди. 5-я серия

09:45 Смешарики. Дежавю

11:25 Смешарики. Легенда о золотом драконе

13:05 Школа магических зверей

15:00 Няньки

16:55 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 Шпион по соседству

21:55 Миссия невыполнима. Последствия

00:55 Миссия невыполнима: Племя изгоев

03:05 Регби

04:30 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

06:00 Кто кого?

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Специальный репортаж

10:20 Спортивный век

10:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Швейцария - Норвегия. Прямой эфир

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Магия большого спорта

15:30 Все на Матч!

16:00 Шёлковый путь. Новейшая история

17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

18:00 Футбол. Кубок России. «Пари НН» - «Динамо». Прямой эфир

20:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» - «Ахмат». Прямой эфир

23:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:50 Спортивный век

02:20 Что по спорту? Санкт-Петербург

02:50 Новости

02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Неудержимые-2

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Игра в имитацию

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



04:30 Кадеты. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Опасные гастроли

11:05 Отражение. 7-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Отражение. 7-я - 12-я серии

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Прорыв «Голубой линии»

19:00 Новости дня

19:55 Улика из прошлого

23:15 Их знали только в лицо

01:05 Спас под березами. 4-я - 6-я серии

03:10 Опасные гастроли

04:35 Афганский дракон



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Высоцкого

07:05 Легенды мирового кино. Олег Ефремов

07:35 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты

08:15 Жизнь и судьба

08:45 Цирк приехал. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:25 Спрут-3. 1-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Семейские. Песни из прекрасного далёка

13:15 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

14:05 Эрмитаж. Я знал его, Горацио

14:40 Маяковский. Два дня. 7-я и 8-я серии

16:15 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты

17:00 Новости культуры

17:15 Солисты-дирижеры. Никита Борисоглебский и Борис Березовский

18:05 Запечатленное время. Витрина социализма

18:40 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Владимир Высоцкий «Песнь Песней«

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Паровозных дел мастер. Алексей Грук

22:05 Маяковский. Два дня. 7-я и 8-я серии

23:40 Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя

23:55 Спрут-3. 2-я серия

01:00 Солисты-дирижеры. Никита Борисоглебский и Борис Березовский

01:50 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

02:40 Забытое ремесло. Медник

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 33-я - 34-я серии

06:20 Пятница News. 126-я серия

06:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

07:50 Чисто английское убийство. Сезон 5. 1-я серия - «Испорченный плод»

10:00 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

11:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

12:20 Адская кухня. Сезон 4. 15-я серия

14:20 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»

15:20 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»

16:00 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»

16:50 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»

17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 6-я серия - «Торт для Mia Boyka»

19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 7-я серия - «Торт для Егора Шипа»

20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 2-я серия - «Регина Тодоренко и Тимур Родригез»

21:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

00:00 Земляничная поляна

01:30 Пятница News. 128-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 33-я - 34-я серии

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»

04:10 Пятница News. 127-я серия

04:30 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:25 Адъютант его превосходительства. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Адъютант его превосходительства. 4-я и 5-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:55 Старики-разбойники

00:35 Наше кино. История большой любви

01:25 Цирк

02:55 Новости

03:10 Евразия. Регионы

03:25 [Не]Фантастика

03:35 Любовь без границ

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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