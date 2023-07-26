Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 26 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 26 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 7-я серия
23:00 Большая игра
23:55 «АнтиФейк»
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. 7-я серия - «Каин и Авель»
16:00 Вести
16:30 Малахов. Назад в будущее: пророчество староверов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 13-я - 14-я серии
23:30 Тихий Дон. 11-я - 12-я серии
01:05 Рая знает всё! 37-я - 38-я серии
02:50 Семейный детектив. 34-я серия - «Кукла»
03:35 Семейный детектив. 35-я серия - «Голый король»
ТВЦ
04:40 Елена Воробей. Что говорят мужчины
05:20 Мой герой. Анастасия Волочкова
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Слишком много любовников. 1-я - 2-я серии
10:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
11:30 События
11:45 Затерянные в лесах
13:40 Мой герой. Анатолий Мукасей
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Герой по вызову. 5-я - 6-я серии
16:55 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
17:50 События
18:05 Ланцет. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Тайные дети звёзд
23:05 Хроники московского быта. Страшная сказка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Вашингтонский обком
01:25 Прощание. Валентин Гафт
02:10 Шестидневная война. Успех одноглазого министра
02:50 Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности
03:15 Герой по вызову. 5-я - 6-я серии
04:50 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Дуплет
05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Его звали не Никита
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я серии. «Игрок». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я серии. «Игрок». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 15-я - 16-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 58-я - 60-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 9. «Адвокат для генерала», 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 9. «Адвокат для генерала», 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях
01:20 Дикий-2. Автобус терпимости
02:00 Дикий-2. Подпольные игры
02:40 Дикий-2. Соблюдай дистанцию
03:20 Дикий-2. Внимание, черный ящик
04:00 Дикий-2. Дети до 16
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Пограничное состояние
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Казаки. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Казаки. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Казаки. 8-я серия
13:45 Морские дьяволы-2. Опасный фарватер
14:40 Морские дьяволы-2. Тайна старого затона
15:35 Морские дьяволы-2. Конек-горбунок
16:35 Морские дьяволы-2. Южный ветер
17:30 Известия
18:00 След. Крысиные бега
18:50 След. Химики
19:55 След. Место под солнцем
20:40 След. И ад следовал за ним
21:35 След. Кротовая охота
22:20 Свои-4. Страшный человек
23:10 Свои-4. Жизнь в залог
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Избавление
01:15 Свои-4. Курьер
02:00 След. Под юбкой
02:40 След. Закрытый клуб
03:20 Прокурорская проверка. Осторожно ремонт!
04:10 Прокурорская проверка. Профессионал
Домашний
02:20 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии
05:30 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:40 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Дача для Славика», «Аллергия»
12:10 Порча. Чёрный пепел
12:40 Знахарка. Мотылек
13:15 Верну любимого. Тренер чемпионки
13:50 Голоса ушедших душ. Доченька
14:25 Скажи, подруга
14:40 Преступления страсти. 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая« тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»
19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
23:45 Понять. Простить. «Дача для Славика», «Аллергия»
00:55 Порча. Чёрный пепел
01:20 Знахарка. Мотылек
01:45 Верну любимого. Тренер чемпионки
02:10 Голоса ушедших душ. Доченька
02:35 Мой осенний блюз
04:15 Привет, киндер!
ТНТ
05:00 Студия Союз. Сезон 2. 67-я серия
05:50 Импровизация. 1-я - 2-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 8-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 309-я - 322-я серии
16:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия
17:00 Однажды в России. Сезон 10. 246-я - 249-я серии
21:00 Сергий против нечисти: Шабаш. 2-я - 3-я серии
22:40 Гоголь. Страшная месть
00:40 Территория. 5-я - 6-я серии
01:55 Импровизация. Команды. Сезон 3. 38-я - 39-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 3. 70-я серия
04:20 Студия Союз. Сезон 3. 72-я серия
СТС
04:30 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Гномы в деле!
09:25 Белль и Себастьян
11:25 Лена и львёнок
13:20 Мой любимый призрак
15:00 Шпион по соседству
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Не звезди!
21:55 Киллеры
23:55 Солт
01:50 Регби
04:05 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас
06:00 Кто кого?
06:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный век
11:25 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Шлеменко - А. Оливейра
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 География спорта. Таджикистан
15:30 Все на Матч!
16:00 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - ЦСКА. Прямой эфир
18:15 Футбол. Кубок России. «Факел» - «Сочи». Прямой эфир
20:30 Футбол. Кубок России. «Ростов» - «Рубин». Прямой эфир
22:45 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
00:25 Вы это видели
01:20 Спортивный век
02:20 Что по спорту? Петрозаводск
02:50 Новости
02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Неудержимые-3
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Афганский дракон
05:10 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Отцы и деды
11:10 Красные горы. 1-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Красные горы. 1-я - 6-я серии
17:15 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Линия «Пантера»
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...
19:00 Новости дня
19:55 Секретные материалы
23:15 Подвиг разведчика
01:05 Спас под березами. 7-я - 9-я серии
03:15 Хроника Победы
03:40 Красные горы. 1-я - 3-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Особняки московского купечества
07:05 Легенды мирового кино. Ролан Быков
07:35 Предки наших предков. Готы. По следу древних германцев
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Забытое ремесло. Бондарь
08:50 Цирк приехал. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:25 Спрут-3. 2-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Черкесы. Уста, что пьют мёд
13:15 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
14:05 Эрмитаж. Паруса над Эрмитажем
14:35 Капитан Немо. 1-я серия - «Железный кит»
15:50 Жизнь замечательных идей. Загадка макинтоша
16:15 Предки наших предков. Готы. По следу древних германцев
17:00 Новости культуры
17:15 Солисты-дирижеры. Дмитрий Синьковский
18:05 Запечатленное время. Мечта сбылась
18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Василий Гроссман «Сикстинская мадонна»
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Линия жизни. 85 лет Анатолию Мукасею
22:00 Нос
23:40 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова
23:55 Спрут-3. 3-я серия
01:00 Солисты-дирижеры. Дмитрий Синьковский
01:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
02:30 Жизнь замечательных идей. Загадка макинтоша
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 35-я - 36-я серии
06:30 Пятница News. 127-я серия
06:50 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
08:00 Чисто английское убийство. Сезон 5. 2-я серия - «Колокол, предвещающий смерть»
10:10 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
11:10 Адская кухня. Сезон 4. 16-я серия
12:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
14:00 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»
15:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»
16:00 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»
17:10 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
18:20 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
19:20 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»
20:30 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
21:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда из классической русской литературы»
00:00 Сцены из супружеской жизни
02:40 Пятница News. 129-я серия
03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 35-я - 36-я серии
04:30 Пятница News. 128-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:05 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:55 Салон красоты
00:30 Наше кино. История большой любви
01:20 Веселые ребята
02:50 Новости
03:05 Сделано в Евразии
03:20 [Не]Фантастика
03:30 Любовь без границ
04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.