Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 26 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 7-я серия

23:00 Большая игра

23:55 «АнтиФейк»

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. 7-я серия - «Каин и Авель»

16:00 Вести

16:30 Малахов. Назад в будущее: пророчество староверов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 13-я - 14-я серии

23:30 Тихий Дон. 11-я - 12-я серии

01:05 Рая знает всё! 37-я - 38-я серии

02:50 Семейный детектив. 34-я серия - «Кукла»

03:35 Семейный детектив. 35-я серия - «Голый король»



ТВЦ



04:40 Елена Воробей. Что говорят мужчины

05:20 Мой герой. Анастасия Волочкова

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Слишком много любовников. 1-я - 2-я серии

10:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо

11:30 События

11:45 Затерянные в лесах

13:40 Мой герой. Анатолий Мукасей

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Герой по вызову. 5-я - 6-я серии

16:55 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

17:50 События

18:05 Ланцет. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Тайные дети звёзд

23:05 Хроники московского быта. Страшная сказка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Вашингтонский обком

01:25 Прощание. Валентин Гафт

02:10 Шестидневная война. Успех одноглазого министра

02:50 Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности

03:15 Герой по вызову. 5-я - 6-я серии

04:50 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-6. Дуплет

05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Его звали не Никита

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я серии. «Игрок». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я серии. «Игрок». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 15-я - 16-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 58-я - 60-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 9. «Адвокат для генерала», 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 9. «Адвокат для генерала», 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях

01:20 Дикий-2. Автобус терпимости

02:00 Дикий-2. Подпольные игры

02:40 Дикий-2. Соблюдай дистанцию

03:20 Дикий-2. Внимание, черный ящик

04:00 Дикий-2. Дети до 16

04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Пограничное состояние



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Казаки. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Казаки. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Казаки. 8-я серия

13:45 Морские дьяволы-2. Опасный фарватер

14:40 Морские дьяволы-2. Тайна старого затона

15:35 Морские дьяволы-2. Конек-горбунок

16:35 Морские дьяволы-2. Южный ветер

17:30 Известия

18:00 След. Крысиные бега

18:50 След. Химики

19:55 След. Место под солнцем

20:40 След. И ад следовал за ним

21:35 След. Кротовая охота

22:20 Свои-4. Страшный человек

23:10 Свои-4. Жизнь в залог

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Избавление

01:15 Свои-4. Курьер

02:00 След. Под юбкой

02:40 След. Закрытый клуб

03:20 Прокурорская проверка. Осторожно ремонт!

04:10 Прокурорская проверка. Профессионал



Домашний



02:20 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии

05:30 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:40 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Дача для Славика», «Аллергия»

12:10 Порча. Чёрный пепел

12:40 Знахарка. Мотылек

13:15 Верну любимого. Тренер чемпионки

13:50 Голоса ушедших душ. Доченька

14:25 Скажи, подруга

14:40 Преступления страсти. 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая« тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»

19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

23:45 Понять. Простить. «Дача для Славика», «Аллергия»

00:55 Порча. Чёрный пепел

01:20 Знахарка. Мотылек

01:45 Верну любимого. Тренер чемпионки

02:10 Голоса ушедших душ. Доченька

02:35 Мой осенний блюз

04:15 Привет, киндер!



ТНТ



05:00 Студия Союз. Сезон 2. 67-я серия

05:50 Импровизация. 1-я - 2-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 8-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 309-я - 322-я серии

16:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия

17:00 Однажды в России. Сезон 10. 246-я - 249-я серии

21:00 Сергий против нечисти: Шабаш. 2-я - 3-я серии

22:40 Гоголь. Страшная месть

00:40 Территория. 5-я - 6-я серии

01:55 Импровизация. Команды. Сезон 3. 38-я - 39-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 3. 70-я серия

04:20 Студия Союз. Сезон 3. 72-я серия



СТС



04:30 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Гномы в деле!

09:25 Белль и Себастьян

11:25 Лена и львёнок

13:20 Мой любимый призрак

15:00 Шпион по соседству

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Не звезди!

21:55 Киллеры

23:55 Солт

01:50 Регби

04:05 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас

06:00 Кто кого?

06:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный век

11:25 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Шлеменко - А. Оливейра

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 География спорта. Таджикистан

15:30 Все на Матч!

16:00 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - ЦСКА. Прямой эфир

18:15 Футбол. Кубок России. «Факел» - «Сочи». Прямой эфир

20:30 Футбол. Кубок России. «Ростов» - «Рубин». Прямой эфир

22:45 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

00:25 Вы это видели

01:20 Спортивный век

02:20 Что по спорту? Петрозаводск

02:50 Новости

02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Неудержимые-3

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Афганский дракон

05:10 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Отцы и деды

11:10 Красные горы. 1-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Красные горы. 1-я - 6-я серии

17:15 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Линия «Пантера»

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...

19:00 Новости дня

19:55 Секретные материалы

23:15 Подвиг разведчика

01:05 Спас под березами. 7-я - 9-я серии

03:15 Хроника Победы

03:40 Красные горы. 1-я - 3-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Особняки московского купечества

07:05 Легенды мирового кино. Ролан Быков

07:35 Предки наших предков. Готы. По следу древних германцев

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Забытое ремесло. Бондарь

08:50 Цирк приехал. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:25 Спрут-3. 2-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Черкесы. Уста, что пьют мёд

13:15 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

14:05 Эрмитаж. Паруса над Эрмитажем

14:35 Капитан Немо. 1-я серия - «Железный кит»

15:50 Жизнь замечательных идей. Загадка макинтоша

16:15 Предки наших предков. Готы. По следу древних германцев

17:00 Новости культуры

17:15 Солисты-дирижеры. Дмитрий Синьковский

18:05 Запечатленное время. Мечта сбылась

18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Василий Гроссман «Сикстинская мадонна»

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Линия жизни. 85 лет Анатолию Мукасею

22:00 Нос

23:40 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова

23:55 Спрут-3. 3-я серия

01:00 Солисты-дирижеры. Дмитрий Синьковский

01:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

02:30 Жизнь замечательных идей. Загадка макинтоша

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 35-я - 36-я серии

06:30 Пятница News. 127-я серия

06:50 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

08:00 Чисто английское убийство. Сезон 5. 2-я серия - «Колокол, предвещающий смерть»

10:10 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

11:10 Адская кухня. Сезон 4. 16-я серия

12:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

14:00 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»

15:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»

16:00 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»

17:10 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

18:20 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

19:20 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»

20:30 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

21:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда из классической русской литературы»

00:00 Сцены из супружеской жизни

02:40 Пятница News. 129-я серия

03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 35-я - 36-я серии

04:30 Пятница News. 128-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:05 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:55 Салон красоты

00:30 Наше кино. История большой любви

01:20 Веселые ребята

02:50 Новости

03:05 Сделано в Евразии

03:20 [Не]Фантастика

03:30 Любовь без границ

04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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