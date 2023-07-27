Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 27 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 27 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Миссия «Аметист». 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «АнтиФейк»

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Грозный. 8-я серия - «Битва при Молодях»

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Жена и любовница пенсионера

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Счастье не за горами. 15-я - 16-я серии

23:30 Тихий Дон. 13-я - 14-я серии

01:05 Рая знает всё! 39-я - 40-я серии

02:50 Семейный детектив. 36-я серия - «Звезда шансона»

03:35 Семейный детектив. 37-я серия - «Несостоявшаяся рыбалка»



ТВЦ



04:50 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой

05:20 Мой герой. Анатолий Мукасей

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:45 Слишком много любовников. 3-я - 4-я серии

10:35 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот

11:30 События

11:45 Правда. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Алёна Коломина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Герой по вызову. 7-я - 8-я серии

16:55 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже

17:50 События

18:05 Ланцет. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Советский адюльтер

23:05 Актёрские драмы. Общага

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Чудовища в юбках

01:25 Русский рок. Виктор Цой

02:05 Шестидневная война. Брежневу брошен вызов

02:45 Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет

03:15 Герой по вызову. 7-я - 8-я серии

04:40 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Пограничное состояние

05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Падение рубля

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Несчастный случай». 1-я - 2-я серии, «Наезд». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Несчастный случай». 1-я - 2-я серии, «Наезд». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 17-я - 18-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 61-я - 63-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 10. «Кукловоды». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 10. «Кукловоды». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях

01:20 Дикий-2. Аспирин на тот свет

02:30 Дикий-2. «Дикий против Чингиза». 1-я - 2-я серии

03:40 Дикий-3. «Присяжные заседатели», 1-я - 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Последняя загадка



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Казаки. 9-я - 13-я серии

09:00 Известия

09:30 Казаки. 13-я - 16-я серии

13:00 Известия

13:30 Казаки. 16-я серия

13:45 Морские дьяволы-2. Южный ветер

14:40 Морские дьяволы-2. Морское чудовище

15:35 Морские дьяволы-2. Погружение в недра

16:35 Морские дьяволы-2. Похищение

17:30 Известия

18:00 След. Человек без костей

18:45 След. Дети Надежды

19:55 След. В розыске

20:45 След. Четвертина

21:35 След. Полтергейст разбушевался

22:20 Свои-4. Кто виноват?

23:10 Свои-4. Я иду тебя искать

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Верь мне

01:15 Свои-4. Одержимость

02:00 След. Жиртрест против

02:40 След. Звонок из ниоткуда

03:15 Прокурорская проверка. Мой маленький антихрист

04:10 Прокурорская проверка. Трещина



Домашний



04:15 Привет, киндер!

05:55 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Розовые тапочки», «Родила царица в ночь»

12:25 Порча. Обратная петля

12:55 Знахарка. Принцесса

13:30 Верну любимого. Давай как раньше

14:05 Голоса ушедших душ. Тайна сына

14:40 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы»

19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

23:20 Понять. Простить. «Розовые тапочки», «Родила царица в ночь»

00:35 Порча. Обратная петля

01:00 Знахарка. Принцесса

01:25 Верну любимого. Давай как раньше

01:50 Голоса ушедших душ. Тайна сына

02:15 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 3. 72-я серия

05:05 Импровизация. 3-я - 5-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 10-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 323-я - 336-я серии

15:50 Грозный папа

17:50 Холоп

20:00 Либерея: Охотники за сокровищами

22:05 Черновик

00:35 Территория. 7-я серия

01:35 Импровизация. Команды. Сезон 3. 40-я - 41-я серии

03:10 Студия Союз. Сезон 3. 73-я - 74-я серии

04:45 Импровизация. 6-я серия



СТС



04:05 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:15 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются

11:15 Белль и Себастьян. Друзья навек

13:00 Не звезди!

14:55 Киллеры

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Лулу и Бриггс

22:00 Псы под прикрытием

23:55 Страна саша

01:35 Регби

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее

06:00 Кто кого?

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный век

11:25 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - А. Буллар

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Гольф. Чемпионат Московской области. Прямой эфир

16:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

17:00 Все на Матч!

17:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:45 Футбол. Кубок России. «Краснодар» - «Спартак». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок России. Обзор

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

00:25 Вы это видели

01:20 Спортивный век

02:20 Что по спорту? Тверь

02:50 Новости

02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Точка возврата

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Подстава

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:40 Красные горы. 1-я - 6-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Приезжая

11:10 Красные горы. 7-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Красные горы. 7-я - 12-я серии

17:20 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Витебск

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Малая земля

19:00 Новости дня

19:55 Код доступа

23:15 Дачная поездка сержанта Цыбули

00:50 Спас под березами. 10-я - 12-я серии

02:55 Легендарные самолеты

03:40 Красные горы. 7-я - 9-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Бориса Иофана

07:05 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов

07:35 Предки наших предков. Гунны. Тайна волниковского всадника

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Забытое ремесло. Пастильница

08:50 Украли зебру

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:25 Спрут-3. 3-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Мегино-кангаласские якуты. Три мира, девять небес

13:15 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»

14:05 Эрмитаж. Незавершенная красота

14:35 Капитан Немо. 2-я серия - «Принц Даккар»

15:50 Жизнь замечательных идей. Тайны голубого экрана

16:15 Предки наших предков. Гунны. Тайна волниковского всадника

17:00 Новости культуры

17:15 Солисты-дирижеры. Сергей Стадлер

18:05 Запечатленное время. Из огня да в полымя

18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. «Танец семи покрывал»

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Смерть под парусом

23:25 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

23:55 Спрут-3. 4-я серия

01:00 Солисты-дирижеры. Владимир Спиваков и Юрий Башмет

01:35 Паровозных дел мастер. Алексей Грук

02:30 Жизнь замечательных идей. Тайны голубого экрана

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 37-я - 38-я серии

06:20 Пятница News. 128-я серия

06:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

07:50 Чисто английское убийство. Сезон 5. 3-я серия - «Убийство в день святого Малли»

10:00 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

11:10 Адская кухня. Сезон 4. 17-я серия

13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия

21:50 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»

00:00 Осенняя соната

01:30 Пятница News. 130-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 37-я - 38-я серии

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»

04:10 Пятница News. 129-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:05 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:00 Алые паруса

00:35 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Басова

01:00 Рожденные в СССР. К юбилею И. Винер

01:30 Близнецы

02:50 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:15 [Не]Фантастика

03:25 Любовь без границ

04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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