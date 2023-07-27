Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 27 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Миссия «Аметист». 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «АнтиФейк»
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Грозный. 8-я серия - «Битва при Молодях»
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Жена и любовница пенсионера
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Счастье не за горами. 15-я - 16-я серии
23:30 Тихий Дон. 13-я - 14-я серии
01:05 Рая знает всё! 39-я - 40-я серии
02:50 Семейный детектив. 36-я серия - «Звезда шансона»
03:35 Семейный детектив. 37-я серия - «Несостоявшаяся рыбалка»
ТВЦ
04:50 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
05:20 Мой герой. Анатолий Мукасей
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:45 Слишком много любовников. 3-я - 4-я серии
10:35 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот
11:30 События
11:45 Правда. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Алёна Коломина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Герой по вызову. 7-я - 8-я серии
16:55 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже
17:50 События
18:05 Ланцет. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Советский адюльтер
23:05 Актёрские драмы. Общага
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Чудовища в юбках
01:25 Русский рок. Виктор Цой
02:05 Шестидневная война. Брежневу брошен вызов
02:45 Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет
03:15 Герой по вызову. 7-я - 8-я серии
04:40 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Пограничное состояние
05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Падение рубля
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Несчастный случай». 1-я - 2-я серии, «Наезд». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Несчастный случай». 1-я - 2-я серии, «Наезд». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 17-я - 18-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 61-я - 63-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 10. «Кукловоды». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 10. «Кукловоды». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях
01:20 Дикий-2. Аспирин на тот свет
02:30 Дикий-2. «Дикий против Чингиза». 1-я - 2-я серии
03:40 Дикий-3. «Присяжные заседатели», 1-я - 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Последняя загадка
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Казаки. 9-я - 13-я серии
09:00 Известия
09:30 Казаки. 13-я - 16-я серии
13:00 Известия
13:30 Казаки. 16-я серия
13:45 Морские дьяволы-2. Южный ветер
14:40 Морские дьяволы-2. Морское чудовище
15:35 Морские дьяволы-2. Погружение в недра
16:35 Морские дьяволы-2. Похищение
17:30 Известия
18:00 След. Человек без костей
18:45 След. Дети Надежды
19:55 След. В розыске
20:45 След. Четвертина
21:35 След. Полтергейст разбушевался
22:20 Свои-4. Кто виноват?
23:10 Свои-4. Я иду тебя искать
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Верь мне
01:15 Свои-4. Одержимость
02:00 След. Жиртрест против
02:40 След. Звонок из ниоткуда
03:15 Прокурорская проверка. Мой маленький антихрист
04:10 Прокурорская проверка. Трещина
Домашний
04:15 Привет, киндер!
05:55 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Розовые тапочки», «Родила царица в ночь»
12:25 Порча. Обратная петля
12:55 Знахарка. Принцесса
13:30 Верну любимого. Давай как раньше
14:05 Голоса ушедших душ. Тайна сына
14:40 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы»
19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии
23:20 Понять. Простить. «Розовые тапочки», «Родила царица в ночь»
00:35 Порча. Обратная петля
01:00 Знахарка. Принцесса
01:25 Верну любимого. Давай как раньше
01:50 Голоса ушедших душ. Тайна сына
02:15 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 3. 72-я серия
05:05 Импровизация. 3-я - 5-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 10-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 323-я - 336-я серии
15:50 Грозный папа
17:50 Холоп
20:00 Либерея: Охотники за сокровищами
22:05 Черновик
00:35 Территория. 7-я серия
01:35 Импровизация. Команды. Сезон 3. 40-я - 41-я серии
03:10 Студия Союз. Сезон 3. 73-я - 74-я серии
04:45 Импровизация. 6-я серия
СТС
04:05 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:15 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются
11:15 Белль и Себастьян. Друзья навек
13:00 Не звезди!
14:55 Киллеры
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Лулу и Бриггс
22:00 Псы под прикрытием
23:55 Страна саша
01:35 Регби
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
06:00 Кто кого?
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный век
11:25 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - А. Буллар
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Гольф. Чемпионат Московской области. Прямой эфир
16:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
17:00 Все на Матч!
17:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:45 Футбол. Кубок России. «Краснодар» - «Спартак». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок России. Обзор
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
00:25 Вы это видели
01:20 Спортивный век
02:20 Что по спорту? Тверь
02:50 Новости
02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Точка возврата
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Подстава
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:40 Красные горы. 1-я - 6-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Приезжая
11:10 Красные горы. 7-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Красные горы. 7-я - 12-я серии
17:20 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Витебск
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Малая земля
19:00 Новости дня
19:55 Код доступа
23:15 Дачная поездка сержанта Цыбули
00:50 Спас под березами. 10-я - 12-я серии
02:55 Легендарные самолеты
03:40 Красные горы. 7-я - 9-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Бориса Иофана
07:05 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов
07:35 Предки наших предков. Гунны. Тайна волниковского всадника
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Забытое ремесло. Пастильница
08:50 Украли зебру
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:25 Спрут-3. 3-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Мегино-кангаласские якуты. Три мира, девять небес
13:15 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»
14:05 Эрмитаж. Незавершенная красота
14:35 Капитан Немо. 2-я серия - «Принц Даккар»
15:50 Жизнь замечательных идей. Тайны голубого экрана
16:15 Предки наших предков. Гунны. Тайна волниковского всадника
17:00 Новости культуры
17:15 Солисты-дирижеры. Сергей Стадлер
18:05 Запечатленное время. Из огня да в полымя
18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. «Танец семи покрывал»
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Смерть под парусом
23:25 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
23:55 Спрут-3. 4-я серия
01:00 Солисты-дирижеры. Владимир Спиваков и Юрий Башмет
01:35 Паровозных дел мастер. Алексей Грук
02:30 Жизнь замечательных идей. Тайны голубого экрана
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 37-я - 38-я серии
06:20 Пятница News. 128-я серия
06:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
07:50 Чисто английское убийство. Сезон 5. 3-я серия - «Убийство в день святого Малли»
10:00 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
11:10 Адская кухня. Сезон 4. 17-я серия
13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия
21:50 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»
00:00 Осенняя соната
01:30 Пятница News. 130-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 37-я - 38-я серии
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»
04:10 Пятница News. 129-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:05 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:00 Алые паруса
00:35 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Басова
01:00 Рожденные в СССР. К юбилею И. Винер
01:30 Близнецы
02:50 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:15 [Не]Фантастика
03:25 Любовь без границ
04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.