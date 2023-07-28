Программа передач ТВ России, телепрограмма на 28 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 28 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 28 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:35 Информационный канал

19:50 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Все хиты «Русского радио»

23:50 Жемчужина Нила

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Программа передач на 29 июля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 Виндзорское досье

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Они знают будущее!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Лучшее

23:55 Сердечных дел мастера

01:45 Я все преодолею



ТВЦ



04:40 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот

05:20 Мой герой. Алёна Коломина

06:00 Настроение

08:25 Реставратор. 1-я - 2-я серии

10:25 Последний ход королевы. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:50 Последний ход королевы. 3-я - 4-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Герой по вызову. 9-я - 10-я серии

16:55 Дорогие товарищи. Хозяйка культуры

17:50 События

18:10 Ночной переезд. 1-я - 2-я серии

20:00 Похищенный. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Нельзя, но очень хочется

00:40 Лекарство против страха

02:10 Братья Вайнеры. Место встречи

02:50 Петровка, 38

03:05 Герой по вызову. 9-я - 10-я серии

04:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Последняя загадка

05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Снайпер

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Ревность». 1-я - 2-я серии. «Джекпот». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Ревность». 1-я - 2-я серии. «Джекпот». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-2. 19-я - 20-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 63-я - 65-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 10. «Окончательный расчет». 1-я - 4-я серии

00:00 Авторитеты

00:55 Инфощит

01:30 Квартирный вопрос

02:25 Дикий-3. «Дом, милый дом». 1-я - 2-я серии

03:50 Дикий-3. «Свингермания». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Морские дьяволы-2. Похищение

06:05 Прощаться не будем

08:10 Специалист. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Специалист. 1-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Специалист. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Экстремальные развлечения

18:45 След. Смерть в прямом эфире

19:35 След. Анонимные алкоголики

20:40 След. Опасный человек

21:30 След. Кротовая охота

22:20 Свои-2. Темная сторона

23:10 Свои-2. Иллюзия справедливости

00:05 Они потрясли мир. Михаил Шуфутинский. Семейный альбом

00:45 Они потрясли мир. Филипп Киркоров. Вся моя жизнь-сцена

01:35 Они потрясли мир. Валентин Юдашкин. Моя единственная любовь

02:20 Они потрясли мир. Стас Пьеха. Вопреки самому себе

03:00 Они потрясли мир. Элизабет Тейлор. Роман длиною в жизнь

03:40 Они потрясли мир. Тайная жизнь Михаила Пуговкина

04:20 Условный мент-3. Музыкальный привет



Домашний



02:15 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии

05:25 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Львиное сердце». «Кочевник Яблочкин»

12:30 Порча. Утопленник

13:00 Знахарка. Надежда

13:35 Верну любимого. Взаимные обиды

14:05 Голоса ушедших душ. Стук снизу

14:40 Преступления страсти. 57-я серия - «Любимый брат». 58-я серия - «Воспитанница». 59-я серия - «Отчаяние». 60-я серия - «Последний шанс»

19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Львиное сердце». «Кочевник Яблочкин»

00:35 Порча. Утопленник

01:00 Знахарка. Надежда

01:25 Верну любимого. Взаимные обиды

01:50 Голоса ушедших душ. Стук снизу

02:15 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 Импровизация. 6-я - 8-я серии

06:40 Импровизация. 35-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 11-я - 12-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 124-я - 140-я серии

17:00 СашаТаня. 141-я - 147-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я - 753-я серии

23:00 Галустян плюс. 16-я серия

23:30 Галустян плюс. 15-я серия

00:00 Галустян плюс. 11-я серия

00:30 Галустян плюс. 12-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 43-я серии

02:40 Студия Союз. Сезон 3. 75-я - 76-я серии

04:20 Импровизация. 9-я серия



СТС



04:45 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 10-я серия

09:00 Стать шефом. 10-я серия

11:00 Уральские пельмени. Смехbook

13:40 Шоу «Уральских пельменей»

23:00 КликКлак шоу. 7-я - 8-я серии

00:40 Чего хотят мужчины

02:40 Регби

04:15 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5

06:00 Кто кого?

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Небесная грация

10:20 Спортивный век

11:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Англия - Дания. Прямой эфир

13:30 Есть тема!

14:55 Новости

15:00 Футбол. Кубок России. Обзор

16:00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Прямой эфир

17:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир

19:50 Новости

19:55 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Арсенал». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

00:25 Вы это видели

01:20 Спортивный век

02:20 Что по спорту? Екатеринбург

02:50 Новости

02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Легкие деньги

21:30 Афера в Майами

00:00 Соль. Джанго

01:50 Апокалипсис

04:00 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:40 Красные горы. 7-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Москва - фронту

09:45 Битва оружейников

10:40 Юность Петра

13:00 Новости дня

13:25 Юность Петра

14:05 В начале славных дел

17:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

19:00 Новости дня

19:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Алексей Глызин

00:00 Часовщик

01:45 Пассажир с «Экватора»

03:05 Их знали только в лицо

04:35 Ученик лекаря



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Зарайск интригующий

07:05 Легенды мирового кино. Алексей Баталов

07:35 Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Забытое ремесло. Ловец пиявок

08:50 Новые приключения Дони и Микки

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:25 Спрут-3. 4-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Ижемцы. Хорошо там, где ты есть

13:15 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»

14:05 Эрмитаж. Текст в искусстве

14:35 Капитан Немо. 3-я серия - «Наутилус» продолжает борьбу

15:50 Жизнь замечательных идей. Кто зажег электролампочку?

16:15 Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя

17:00 Новости культуры

17:15 Солисты-дирижеры. Владимир Спиваков и Юрий Башмет

17:50 Забытое ремесло. Бондарь

18:05 Мария Пахоменко. Объяснение в любви

18:45 Андреевский крест

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Неизвестный шедевр Ивана Шишкина

20:30 «Война и мир Владимира Басова». 100 лет со дня рождения Владимира Басова

21:10 Тишина

00:30 Солисты-дирижеры. Сергей Стадлер

01:10 Давид и Голиаф

02:45 Мартынко

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 39-я - 40-я серии

06:30 Пятница News. 129-я серия

07:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

08:20 Адская кухня. Сезон 4. 18-я серия

10:50 Адская кухня. Сезон 4. 19-я серия - «Финал«

13:00 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»

15:10 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия - «Сильная, мягкая, дружбан, учится быть женой»

18:00 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»

20:20 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»

23:00 Анна

01:20 Реки

02:20 Пятница News. 131-я серия

02:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 39-я - 40-я серии

04:10 Пятница News. 130-я серия

04:35 Простоквашино



Телепрограмма на 29 июля



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:05 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Неуловимые мстители

21:20 Новые приключения неуловимых

23:00 Корона российской империи, или Снова неуловимые

01:20 Семеро смелых

02:50 Волга-Волга

04:30 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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