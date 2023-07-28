Программа передач ТВ России, телепрограмма на 28 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 28 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 28 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:35 Информационный канал
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Все хиты «Русского радио»
23:50 Жемчужина Нила
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Программа передач на 29 июля
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 Виндзорское досье
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Они знают будущее!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Лучшее
23:55 Сердечных дел мастера
01:45 Я все преодолею
ТВЦ
04:40 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот
05:20 Мой герой. Алёна Коломина
06:00 Настроение
08:25 Реставратор. 1-я - 2-я серии
10:25 Последний ход королевы. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:50 Последний ход королевы. 3-я - 4-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Герой по вызову. 9-я - 10-я серии
16:55 Дорогие товарищи. Хозяйка культуры
17:50 События
18:10 Ночной переезд. 1-я - 2-я серии
20:00 Похищенный. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Нельзя, но очень хочется
00:40 Лекарство против страха
02:10 Братья Вайнеры. Место встречи
02:50 Петровка, 38
03:05 Герой по вызову. 9-я - 10-я серии
04:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Последняя загадка
05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Снайпер
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Ревность». 1-я - 2-я серии. «Джекпот». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Ревность». 1-я - 2-я серии. «Джекпот». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-2. 19-я - 20-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 63-я - 65-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 10. «Окончательный расчет». 1-я - 4-я серии
00:00 Авторитеты
00:55 Инфощит
01:30 Квартирный вопрос
02:25 Дикий-3. «Дом, милый дом». 1-я - 2-я серии
03:50 Дикий-3. «Свингермания». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Морские дьяволы-2. Похищение
06:05 Прощаться не будем
08:10 Специалист. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Специалист. 1-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Специалист. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Экстремальные развлечения
18:45 След. Смерть в прямом эфире
19:35 След. Анонимные алкоголики
20:40 След. Опасный человек
21:30 След. Кротовая охота
22:20 Свои-2. Темная сторона
23:10 Свои-2. Иллюзия справедливости
00:05 Они потрясли мир. Михаил Шуфутинский. Семейный альбом
00:45 Они потрясли мир. Филипп Киркоров. Вся моя жизнь-сцена
01:35 Они потрясли мир. Валентин Юдашкин. Моя единственная любовь
02:20 Они потрясли мир. Стас Пьеха. Вопреки самому себе
03:00 Они потрясли мир. Элизабет Тейлор. Роман длиною в жизнь
03:40 Они потрясли мир. Тайная жизнь Михаила Пуговкина
04:20 Условный мент-3. Музыкальный привет
Домашний
02:15 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии
05:25 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Львиное сердце». «Кочевник Яблочкин»
12:30 Порча. Утопленник
13:00 Знахарка. Надежда
13:35 Верну любимого. Взаимные обиды
14:05 Голоса ушедших душ. Стук снизу
14:40 Преступления страсти. 57-я серия - «Любимый брат». 58-я серия - «Воспитанница». 59-я серия - «Отчаяние». 60-я серия - «Последний шанс»
19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Львиное сердце». «Кочевник Яблочкин»
00:35 Порча. Утопленник
01:00 Знахарка. Надежда
01:25 Верну любимого. Взаимные обиды
01:50 Голоса ушедших душ. Стук снизу
02:15 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 Импровизация. 6-я - 8-я серии
06:40 Импровизация. 35-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 11-я - 12-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 124-я - 140-я серии
17:00 СашаТаня. 141-я - 147-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я - 753-я серии
23:00 Галустян плюс. 16-я серия
23:30 Галустян плюс. 15-я серия
00:00 Галустян плюс. 11-я серия
00:30 Галустян плюс. 12-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 43-я серии
02:40 Студия Союз. Сезон 3. 75-я - 76-я серии
04:20 Импровизация. 9-я серия
СТС
04:45 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 10-я серия
09:00 Стать шефом. 10-я серия
11:00 Уральские пельмени. Смехbook
13:40 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 КликКлак шоу. 7-я - 8-я серии
00:40 Чего хотят мужчины
02:40 Регби
04:15 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5
06:00 Кто кого?
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Небесная грация
10:20 Спортивный век
11:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Англия - Дания. Прямой эфир
13:30 Есть тема!
14:55 Новости
15:00 Футбол. Кубок России. Обзор
16:00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Прямой эфир
17:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир
19:50 Новости
19:55 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Арсенал». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
00:25 Вы это видели
01:20 Спортивный век
02:20 Что по спорту? Екатеринбург
02:50 Новости
02:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Легкие деньги
21:30 Афера в Майами
00:00 Соль. Джанго
01:50 Апокалипсис
04:00 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:40 Красные горы. 7-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Москва - фронту
09:45 Битва оружейников
10:40 Юность Петра
13:00 Новости дня
13:25 Юность Петра
14:05 В начале славных дел
17:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
19:00 Новости дня
19:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Алексей Глызин
00:00 Часовщик
01:45 Пассажир с «Экватора»
03:05 Их знали только в лицо
04:35 Ученик лекаря
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Зарайск интригующий
07:05 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
07:35 Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Забытое ремесло. Ловец пиявок
08:50 Новые приключения Дони и Микки
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:25 Спрут-3. 4-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Ижемцы. Хорошо там, где ты есть
13:15 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
14:05 Эрмитаж. Текст в искусстве
14:35 Капитан Немо. 3-я серия - «Наутилус» продолжает борьбу
15:50 Жизнь замечательных идей. Кто зажег электролампочку?
16:15 Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя
17:00 Новости культуры
17:15 Солисты-дирижеры. Владимир Спиваков и Юрий Башмет
17:50 Забытое ремесло. Бондарь
18:05 Мария Пахоменко. Объяснение в любви
18:45 Андреевский крест
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Неизвестный шедевр Ивана Шишкина
20:30 «Война и мир Владимира Басова». 100 лет со дня рождения Владимира Басова
21:10 Тишина
00:30 Солисты-дирижеры. Сергей Стадлер
01:10 Давид и Голиаф
02:45 Мартынко
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 39-я - 40-я серии
06:30 Пятница News. 129-я серия
07:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
08:20 Адская кухня. Сезон 4. 18-я серия
10:50 Адская кухня. Сезон 4. 19-я серия - «Финал«
13:00 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»
15:10 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия - «Сильная, мягкая, дружбан, учится быть женой»
18:00 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»
20:20 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»
23:00 Анна
01:20 Реки
02:20 Пятница News. 131-я серия
02:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 39-я - 40-я серии
04:10 Пятница News. 130-я серия
04:35 Простоквашино
Телепрограмма на 29 июля
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:05 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Неуловимые мстители
21:20 Новые приключения неуловимых
23:00 Корона российской империи, или Снова неуловимые
01:20 Семеро смелых
02:50 Волга-Волга
04:30 Мультфильмы
Время начала передач - московское.