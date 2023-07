Программа передач ТВ России, телепрограмма на 29 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 29 июля 2023



Первый канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:25 Поехали! Санкт-Петербург

11:15 «Самое время». К юбилею Ирины Винер

12:00 Новости

12:15 «Дуремар и красавицы». К 100-летию Владимира Басова

13:25 По семейным обстоятельствам

16:00 «Уйду я в это лето...» Памяти Владимира Высоцкого

17:00 Высоцкий. Последний год

18:00 Вечерние новости

18:20 Своя колея

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Звезды - о своих великих мастерах и наставниках

23:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. К юбилею Ирины Винер. Креативные индустрии

00:05 Пряности и страсти

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Куба

09:00 Формула еды. Сметана

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Баренцево море. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! Народные хиты 2000-х

20:00 Вести

21:00 Любовь без памяти

00:50 В час беды

04:10 Вальс-бостон



ТВЦ



04:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо

05:15 Русский рок. Виктор Цой

05:55 Ночной переезд. 1-я - 2-я серии

07:25 Православная энциклопедия. Церковная община в современном мире. Продолжение разговора. Путешествие в Кусково. Новгородская республика

07:50 Святые и близкие. Фёдор Ушаков

08:30 Правда. 1-я - 2-я серии

10:25 Женщины

11:30 События

11:45 Женщины

12:45 Повезет в любви

14:30 События

14:45 Повезет в любви

16:55 Мавр сделал своё дело. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Грязные тайны первых леди

22:45 Приговор. Михаил Ефремов

23:30 Карибский узел

00:15 90-е. Деньги исчезают в полночь

00:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой

01:35 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро

02:15 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

03:00 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже

03:40 Дорогие товарищи. Хозяйка культуры

04:20 10 самых... Актрисы-затворницы

04:45 10 самых... Звездные разводы



НТВ



03:50 Дикий-3. «Свингермания». 1-я - 2-я серии

05:20 Улицы разбитых фонарей-6. Мертвых не спросишь

06:10 Улицы разбитых фонарей-6. Роковой уик-энд

07:00 Улицы разбитых фонарей-6. «Разбой на Фонтанке», 1-я серия

08:00 Сегодня

08:25 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:25 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Ирина Грибулина

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:25 Ментовские войны 10. «Доверенное лицо«. 1-я - 4-я серии

23:10 Маска

01:55 Дачный ответ

02:45 Дикий-3. «Мусор« против мусора». 1-я - 2-я серии

03:55 Дикий-3. «Фальшивомонетчики». 1-я серия



Пятый канал



05:00 Условный мент-3. Дочка

05:40 Условный мент-3. Сказка с печальным концом

06:20 Условный мент-3. Троянский пони

07:05 Условный мент-3. Кино

07:55 Условный мент-3. Робин Гуд

08:45 Условный мент-3. Шериф

09:40 Условный мент-3. Легкие деньги

10:35 Условный мент-3. Грабь награбленное

11:30 Условный мент-3. Три грации

12:25 Условный мент-3. Смертельный диагноз

13:20 Условный мент-3. Крутой поворот

14:15 Условный мент-3. Лежачий полицейский

15:15 Условный мент-3. Похищение века

16:10 Условный мент-3. Голос крови

17:05 Условный мент-3. Штирлиц

18:00 След. Не верь никому 1

18:55 След. Не верь никому 2

19:55 След. После закрытия

20:45 След. Спроси у Батька

21:35 След. Возвращение демона

22:30 Лицемеры. Курьеры смерти

23:20 Лицемеры. Избыточное чувство

00:10 Лицемеры. Тяжело в учении

00:55 Лицемеры. Архитектор

01:45 Прокурорская проверка. Сети обмана

02:45 Прокурорская проверка. Не уходи

03:35 Прокурорская проверка. Кодирование алкоголиков

04:30 Прокурорская проверка. Почта



Домашний



02:15 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

05:10 6 кадров

05:20 Истерзанная. 147-я и 152-я серии

10:05 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

14:20 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии

23:10 Скажи, подруга

23:25 Моя мама. 75-я - 79-я серии

03:25 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:20 Импровизация. 9-я - 12-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 13-я - 14-я серии

09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 33-я серия

10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 29-я серия

12:00 Битва экстрасенсов. 336-я - 339-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 30-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 24-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 6-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 56-я серия

00:00 Выжить в Дубае. 5-я серия

01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 45-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 3. 80-я - 81-я серии



СТС



04:15 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 267-я - 268-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:35 Гномы в деле!

12:05 Мой любимый призрак

13:45 Школа магических зверей

15:40 Чудо-детки. Непутёвые волшебники

17:35 Моя фея-проказница

19:15 Величайший детектив-паук

21:00 RRR: Рядом ревёт революция

00:45 Серена

02:40 Регби

04:15 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5

06:00 Кто кого?

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Ну, погоди!

10:45 Лев Яшин - номер один

12:00 Фестиваль волейбола «от Камчатки до Калининграда», посвящённый 100-летию отечественного волейбола. Прямой эфир

15:35 Новости

15:40 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

16:45 Все на Матч!

17:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир

19:40 Новости

19:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Зенит». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:55 Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейджи

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Крузейро». Прямой эфир

02:35 Вы это видели

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Фламенго». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: самые страшные бомбы

18:00 Засекреченные списки. Контрнаступ Зеленского: почему они проиграют?

19:00 Грозовые ворота

23:10 Дружина. 1-я и 2-я части - «Княжеский крест». 1-я и 2-я части - «Варяги»

02:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:35 Ученик лекаря

06:00 ВМФ СССР. Хроника Победы

06:30 Военная приемка. След в истории. Ушаков. Адмирал Божьей милостью

07:20 Акваланги на дне

08:00 Новости дня

08:15 Акваланги на дне

09:30 Адмирал Ушаков

11:40 Легенды музыки. Игорь Саруханов

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Деньги? Престиж? Или призвание? Выбор профессии в СССР...

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Битва против бандеровцев

14:30 Легенды кино. Ольга Остроумова

15:20 Время героев. Алан Датиев

15:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры

19:00 Новости дня

19:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается

22:35 Черный океан

00:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

03:20 Адмирал Ушаков



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея»

07:05 «Кот Леопольд». «Паровозик из Ромашкова»

07:20 Смерть под парусом

09:30 Классная тема! Химия

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Стиль

10:45 «Война и мир Владимира Басова». 100 лет со дня рождения Владимира Басова

11:25 Приехали на конкурс повара...

12:35 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. Легенды Дигории

13:20 Серенгети. 2-я серия - «Перемены»

14:15 Большой балет. 4-я серия - «Романтический балет»

16:45 «Монолог режиссера». К 80-летию Александра Вилькина

17:45 Римлянка

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 3-й

20:30 Не может быть!

22:05 Замуж за монстра. История мадам Поннари

22:50 Счастливые красивее

00:30 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой

00:55 Серенгети. 2-я серия - «Перемены»

01:50 Искатели. Неизвестный шедевр Ивана Шишкина

02:35 «Про Ерша Ершовича». «Поморская быль»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:20 Пятница News. 130-я серия

05:50 Хранитель Луны

07:00 Три мушкетера

08:50 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»

10:30 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»

13:00 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия - «Фитнес-жена, госпожа, активная и надежная»

15:20 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия - «Позитивная, вдохновляющая, жена-друг и творец»

17:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия - «Царская свадьба VS бандитская свадьба»

19:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»

21:30 Четыре свадьбы. Сезон 2. 2-я серия - «Бдсм-свадьба VS классическая свадьба»

23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия

02:20 Пятница News. 130-я серия

02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»

04:20 Пятница News. 130-я серия

04:45 Простоквашино



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:45 Салон красоты

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Артистка из Грибова. 1-я и 2-я серии

13:05 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 3-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 5-я - 12-я серии

02:05 Сердца четырех

03:35 Девушка с характером



Время начала передач - московское.