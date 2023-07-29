Программа передач ТВ России, телепрограмма на 29 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 29 июля 2023
Первый канал
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:25 Поехали! Санкт-Петербург
11:15 «Самое время». К юбилею Ирины Винер
12:00 Новости
12:15 «Дуремар и красавицы». К 100-летию Владимира Басова
13:25 По семейным обстоятельствам
16:00 «Уйду я в это лето...» Памяти Владимира Высоцкого
17:00 Высоцкий. Последний год
18:00 Вечерние новости
18:20 Своя колея
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Звезды - о своих великих мастерах и наставниках
23:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. К юбилею Ирины Винер. Креативные индустрии
00:05 Пряности и страсти
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Куба
09:00 Формула еды. Сметана
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Баренцево море. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! Народные хиты 2000-х
20:00 Вести
21:00 Любовь без памяти
00:50 В час беды
04:10 Вальс-бостон
ТВЦ
04:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
05:15 Русский рок. Виктор Цой
05:55 Ночной переезд. 1-я - 2-я серии
07:25 Православная энциклопедия. Церковная община в современном мире. Продолжение разговора. Путешествие в Кусково. Новгородская республика
07:50 Святые и близкие. Фёдор Ушаков
08:30 Правда. 1-я - 2-я серии
10:25 Женщины
11:30 События
11:45 Женщины
12:45 Повезет в любви
14:30 События
14:45 Повезет в любви
16:55 Мавр сделал своё дело. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Грязные тайны первых леди
22:45 Приговор. Михаил Ефремов
23:30 Карибский узел
00:15 90-е. Деньги исчезают в полночь
00:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой
01:35 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро
02:15 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
03:00 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже
03:40 Дорогие товарищи. Хозяйка культуры
04:20 10 самых... Актрисы-затворницы
04:45 10 самых... Звездные разводы
НТВ
03:50 Дикий-3. «Свингермания». 1-я - 2-я серии
05:20 Улицы разбитых фонарей-6. Мертвых не спросишь
06:10 Улицы разбитых фонарей-6. Роковой уик-энд
07:00 Улицы разбитых фонарей-6. «Разбой на Фонтанке», 1-я серия
08:00 Сегодня
08:25 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:25 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Ирина Грибулина
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:25 Ментовские войны 10. «Доверенное лицо«. 1-я - 4-я серии
23:10 Маска
01:55 Дачный ответ
02:45 Дикий-3. «Мусор« против мусора». 1-я - 2-я серии
03:55 Дикий-3. «Фальшивомонетчики». 1-я серия
Пятый канал
05:00 Условный мент-3. Дочка
05:40 Условный мент-3. Сказка с печальным концом
06:20 Условный мент-3. Троянский пони
07:05 Условный мент-3. Кино
07:55 Условный мент-3. Робин Гуд
08:45 Условный мент-3. Шериф
09:40 Условный мент-3. Легкие деньги
10:35 Условный мент-3. Грабь награбленное
11:30 Условный мент-3. Три грации
12:25 Условный мент-3. Смертельный диагноз
13:20 Условный мент-3. Крутой поворот
14:15 Условный мент-3. Лежачий полицейский
15:15 Условный мент-3. Похищение века
16:10 Условный мент-3. Голос крови
17:05 Условный мент-3. Штирлиц
18:00 След. Не верь никому 1
18:55 След. Не верь никому 2
19:55 След. После закрытия
20:45 След. Спроси у Батька
21:35 След. Возвращение демона
22:30 Лицемеры. Курьеры смерти
23:20 Лицемеры. Избыточное чувство
00:10 Лицемеры. Тяжело в учении
00:55 Лицемеры. Архитектор
01:45 Прокурорская проверка. Сети обмана
02:45 Прокурорская проверка. Не уходи
03:35 Прокурорская проверка. Кодирование алкоголиков
04:30 Прокурорская проверка. Почта
Домашний
02:15 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
05:10 6 кадров
05:20 Истерзанная. 147-я и 152-я серии
10:05 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
14:20 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии
23:10 Скажи, подруга
23:25 Моя мама. 75-я - 79-я серии
03:25 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:20 Импровизация. 9-я - 12-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 13-я - 14-я серии
09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 33-я серия
10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 29-я серия
12:00 Битва экстрасенсов. 336-я - 339-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 30-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 24-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 6-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 56-я серия
00:00 Выжить в Дубае. 5-я серия
01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 45-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 3. 80-я - 81-я серии
СТС
04:15 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 267-я - 268-я серии
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:35 Гномы в деле!
12:05 Мой любимый призрак
13:45 Школа магических зверей
15:40 Чудо-детки. Непутёвые волшебники
17:35 Моя фея-проказница
19:15 Величайший детектив-паук
21:00 RRR: Рядом ревёт революция
00:45 Серена
02:40 Регби
04:15 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 5
06:00 Кто кого?
06:30 РецепТура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Ну, погоди!
10:45 Лев Яшин - номер один
12:00 Фестиваль волейбола «от Камчатки до Калининграда», посвящённый 100-летию отечественного волейбола. Прямой эфир
15:35 Новости
15:40 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
16:45 Все на Матч!
17:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир
19:40 Новости
19:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Зенит». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:55 Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейджи
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Крузейро». Прямой эфир
02:35 Вы это видели
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Фламенго». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: самые страшные бомбы
18:00 Засекреченные списки. Контрнаступ Зеленского: почему они проиграют?
19:00 Грозовые ворота
23:10 Дружина. 1-я и 2-я части - «Княжеский крест». 1-я и 2-я части - «Варяги»
02:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:35 Ученик лекаря
06:00 ВМФ СССР. Хроника Победы
06:30 Военная приемка. След в истории. Ушаков. Адмирал Божьей милостью
07:20 Акваланги на дне
08:00 Новости дня
08:15 Акваланги на дне
09:30 Адмирал Ушаков
11:40 Легенды музыки. Игорь Саруханов
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Деньги? Престиж? Или призвание? Выбор профессии в СССР...
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Битва против бандеровцев
14:30 Легенды кино. Ольга Остроумова
15:20 Время героев. Алан Датиев
15:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры
19:00 Новости дня
19:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается
22:35 Черный океан
00:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
03:20 Адмирал Ушаков
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея»
07:05 «Кот Леопольд». «Паровозик из Ромашкова»
07:20 Смерть под парусом
09:30 Классная тема! Химия
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Стиль
10:45 «Война и мир Владимира Басова». 100 лет со дня рождения Владимира Басова
11:25 Приехали на конкурс повара...
12:35 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. Легенды Дигории
13:20 Серенгети. 2-я серия - «Перемены»
14:15 Большой балет. 4-я серия - «Романтический балет»
16:45 «Монолог режиссера». К 80-летию Александра Вилькина
17:45 Римлянка
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 3-й
20:30 Не может быть!
22:05 Замуж за монстра. История мадам Поннари
22:50 Счастливые красивее
00:30 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
00:55 Серенгети. 2-я серия - «Перемены»
01:50 Искатели. Неизвестный шедевр Ивана Шишкина
02:35 «Про Ерша Ершовича». «Поморская быль»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:20 Пятница News. 130-я серия
05:50 Хранитель Луны
07:00 Три мушкетера
08:50 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»
10:30 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»
13:00 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия - «Фитнес-жена, госпожа, активная и надежная»
15:20 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия - «Позитивная, вдохновляющая, жена-друг и творец»
17:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия - «Царская свадьба VS бандитская свадьба»
19:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»
21:30 Четыре свадьбы. Сезон 2. 2-я серия - «Бдсм-свадьба VS классическая свадьба»
23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия
02:20 Пятница News. 130-я серия
02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»
04:20 Пятница News. 130-я серия
04:45 Простоквашино
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:45 Салон красоты
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Артистка из Грибова. 1-я и 2-я серии
13:05 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 3-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 5-я - 12-я серии
02:05 Сердца четырех
03:35 Девушка с характером
Время начала передач - московское.