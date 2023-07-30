Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 30 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 30 июля 2023

Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:25 Цари океанов. Путь в Арктику

06:00 Новости

06:10 Цари океанов. Путь в Арктику

06:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея

07:00 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал

10:00 Новости

10:10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал

11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12:00 Новости

12:20 Цари океанов. Главы 1-я - 3-я

14:05 Черные бушлаты. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

19:00 Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». День патриотической песни

21:00 Время

22:35 72 метра

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



04:10 Вальс-бостон

06:10 Шесть соток счастья

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Утренняя почта с Николаем Басковым

09:10 Сто к одному

10:00 Вести

11:00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ

12:00 Вести

12:45 Баренцево море. 6-я - 8-я серии

16:00 Нахимовцы

17:30 Вести

17:50 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск ко Дню военно-морского флота РФ

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы

01:50 Шесть соток счастья



ТВЦ



04:45 10 самых... Звездные разводы

05:10 10 самых... Советский адюльтер

05:40 10 самых... Тайные дети звёзд

06:05 Женщины

07:45 Затерянные в лесах

09:35 Похищенный. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Лекарство против страха

13:35 Братья Вайнеры. Место встречи

14:30 События

14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 2-я серия

15:50 Одуванчик

17:45 Дом спящих красавиц. 1-я - 2-я серии

21:25 Ловушка времени. 1-я - 3-я серии

00:15 События

00:30 Ловушка времени. 4-я серия

01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:30 Последний ход королевы. 1-я - 4-я серии

04:25 Актёрские драмы. Общага



НТВ



03:55 Дикий-3. «Фальшивомонетчики». 1-я серия

05:05 Военно-исторические маршруты

05:15 Улицы разбитых фонарей-6. «Разбой на Фонтанке». 2-я серия

06:10 Улицы разбитых фонарей-6. Гадалка

07:05 Улицы разбитых фонарей-6. Общий наркоз

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:45 Чёрный пёс

23:15 Маска

02:40 Дикий-3. «Фальшивомонетчики». 2-я серия

03:45 Дикий-3. «Гастармафия». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Почта

05:20 Прокурорская проверка. Семейное проклятие

06:15 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

09:40 Практикант. 1-я - 4-я серии

14:00 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

18:00 След. Бесценная

18:55 След. Девушка из супермаркета

19:45 След. Мертвые партизаны

20:40 След. Папина дочка

21:35 След. Шоу должно продолжаться

22:30 След. Нерожденный дважды

23:25 След. Мученицы

00:10 Каменская. «Смерть ради смерти». 7-я - 8-я серии

02:05 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии



Домашний



03:25 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии

05:10 6 кадров

05:30 Истерзанная. 153-я и 158-я серии

10:25 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

14:45 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

19:00 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии

23:10 Моя мама. 80-я - 85-я серии

03:55 Долгожданная любовь



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 3. 81-я серия

05:10 Импровизация. 13-я - 14-я серии

06:45 Импровизация. Сезон 2. 16-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 15-я - 17-я серии

10:00 Битва экстрасенсов. 344-я - 349-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 6-я серия

21:00 Шоу Воли. 16-я серия

22:10 Тень. Взять Гордея

00:10 Черновик

02:20 Я тебе не верю. 3-я - 4-я серии

03:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я - 47-я серии



СТС



04:15 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник

07:30 Уральские пельмени. Смехbook

08:40 Смешарики. Легенда о золотом драконе

10:15 Барбоскины team

11:55 Величайший детектив-паук

13:40 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства

15:35 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие

17:20 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы

19:05 Большое путешествие. Специальная доставка

21:00 Банды индостана

00:05 Страна саша

01:45 Регби

04:10 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейджи. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Ирина Винер: правила жизни

10:15 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Superbike. Прямой эфир

12:25 Регби. Чемпионат России. «Стрела» - «Слава». Прямой эфир

14:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

15:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир

18:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Сочи». Прямой эфир

22:00 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Коритиба». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Гремио». Прямой эфир

02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

03:05 Новости

03:10 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта

04:30 География спорта. Таджикистан



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Решение о ликвидации

15:45 Спецназ

23:00 Новости

23:25 Дружина. 1-я и 2-я части - «Время жертвы». 1-я и 2-я части - «Судьба престола»

02:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Крылья для флота

05:20 ВМФ СССР. Хроника Победы

06:05 Военная приемка. След в истории. 1696. Петр Первый. Рождение флота

07:00 Корабли штурмуют бастионы

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12:05 ВМФ СССР. Хроника Победы

12:40 История российского флота. 1-я - 6-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Концерт Александра Розенбаума ко Дню ВМФ «По местам стоять!»

20:45 История российского флота. 7-я и 8-я серии

22:30 Слушать в отсеках

01:15 Моонзунд

03:35 Акваланги на дне



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Чиполлино». «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»

08:00 Адмирал Нахимов

09:30 Диалоги о животных. 5-я серия - «Московский зоопарк»

10:15 Тайны старого чердака. Академия

10:45 Не может быть!

12:20 Андреевский крест

13:00 Страна птиц. Одиночество козодоя

13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Сказки братьев Гримм

14:20 «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов»

15:00 Балет «Раймонда»

17:20 Пешком... Москва фонтанная

17:50 Русские в океане. Адмирал Лазарев

18:35 Романтика романса. К 90-летию Александра Колкера. «Волшебная сила искусства». Песни Александра Колкера»

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. Юбилей Ирины Винер

20:45 Приехали на конкурс повара...

21:55 У Чайковского в Клину. Романсы в исполнении Екатерины Семенчук

23:10 Королевская свадьба

00:45 Диалоги о животных. 5-я серия - «Московский зоопарк»

01:30 Искатели. Тайна гибели красного фабриканта

02:15 «Мистер Пронька». «Кострома»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 131-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:15 Простоквашино

06:40 Хранитель Луны

08:10 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»

09:00 Черный список. Сезон 3. 36-я серия - «Химчистка на дому»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 7-я серия - «Муром. Точка»

11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 5-я серия - «Сочи. Toni Vecher»

11:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

13:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

14:00 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

15:10 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

16:20 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

17:20 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

18:20 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

19:30 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

20:40 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»

21:40 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

22:40 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

23:40 Сорвиголова

01:30 Электра

03:00 Пятница News. 131-я серия

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»

04:10 Пятница News. 131-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Мультфильмы

07:15 Алые паруса

08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Басова

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Где находится нофелет?

11:45 Дамы приглашают кавалеров

13:10 Зита и Гита

16:00 Новости

16:15 Неуловимые мстители

17:50 Новые приключения неуловимых

19:15 Корона российской империи, или Снова неуловимые

21:50 Ты - мне, я - тебе

23:30 Интердевочка

01:55 Наше кино. История большой любви

02:35 Остров сокровищ

04:00 Пятнадцатилетний капитан



Время начала передач - московское.



















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