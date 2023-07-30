Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 30 июля 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:25 Цари океанов. Путь в Арктику
06:00 Новости
06:10 Цари океанов. Путь в Арктику
06:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея
07:00 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
10:00 Новости
10:10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12:00 Новости
12:20 Цари океанов. Главы 1-я - 3-я
14:05 Черные бушлаты. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
19:00 Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». День патриотической песни
21:00 Время
22:35 72 метра
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
04:10 Вальс-бостон
06:10 Шесть соток счастья
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Утренняя почта с Николаем Басковым
09:10 Сто к одному
10:00 Вести
11:00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12:00 Вести
12:45 Баренцево море. 6-я - 8-я серии
16:00 Нахимовцы
17:30 Вести
17:50 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск ко Дню военно-морского флота РФ
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы
01:50 Шесть соток счастья
ТВЦ
04:45 10 самых... Звездные разводы
05:10 10 самых... Советский адюльтер
05:40 10 самых... Тайные дети звёзд
06:05 Женщины
07:45 Затерянные в лесах
09:35 Похищенный. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Лекарство против страха
13:35 Братья Вайнеры. Место встречи
14:30 События
14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 2-я серия
15:50 Одуванчик
17:45 Дом спящих красавиц. 1-я - 2-я серии
21:25 Ловушка времени. 1-я - 3-я серии
00:15 События
00:30 Ловушка времени. 4-я серия
01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:30 Последний ход королевы. 1-я - 4-я серии
04:25 Актёрские драмы. Общага
НТВ
03:55 Дикий-3. «Фальшивомонетчики». 1-я серия
05:05 Военно-исторические маршруты
05:15 Улицы разбитых фонарей-6. «Разбой на Фонтанке». 2-я серия
06:10 Улицы разбитых фонарей-6. Гадалка
07:05 Улицы разбитых фонарей-6. Общий наркоз
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:45 Чёрный пёс
23:15 Маска
02:40 Дикий-3. «Фальшивомонетчики». 2-я серия
03:45 Дикий-3. «Гастармафия». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Почта
05:20 Прокурорская проверка. Семейное проклятие
06:15 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
09:40 Практикант. 1-я - 4-я серии
14:00 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
18:00 След. Бесценная
18:55 След. Девушка из супермаркета
19:45 След. Мертвые партизаны
20:40 След. Папина дочка
21:35 След. Шоу должно продолжаться
22:30 След. Нерожденный дважды
23:25 След. Мученицы
00:10 Каменская. «Смерть ради смерти». 7-я - 8-я серии
02:05 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
Домашний
03:25 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии
05:10 6 кадров
05:30 Истерзанная. 153-я и 158-я серии
10:25 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
14:45 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии
19:00 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии
23:10 Моя мама. 80-я - 85-я серии
03:55 Долгожданная любовь
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 3. 81-я серия
05:10 Импровизация. 13-я - 14-я серии
06:45 Импровизация. Сезон 2. 16-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 15-я - 17-я серии
10:00 Битва экстрасенсов. 344-я - 349-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 6-я серия
21:00 Шоу Воли. 16-я серия
22:10 Тень. Взять Гордея
00:10 Черновик
02:20 Я тебе не верю. 3-я - 4-я серии
03:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я - 47-я серии
СТС
04:15 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник
07:30 Уральские пельмени. Смехbook
08:40 Смешарики. Легенда о золотом драконе
10:15 Барбоскины team
11:55 Величайший детектив-паук
13:40 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства
15:35 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие
17:20 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы
19:05 Большое путешествие. Специальная доставка
21:00 Банды индостана
00:05 Страна саша
01:45 Регби
04:10 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейджи. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Ирина Винер: правила жизни
10:15 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Superbike. Прямой эфир
12:25 Регби. Чемпионат России. «Стрела» - «Слава». Прямой эфир
14:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
15:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:40 Плавание. Кубок России. Прямой эфир
18:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Сочи». Прямой эфир
22:00 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Коритиба». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Гремио». Прямой эфир
02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
03:05 Новости
03:10 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта
04:30 География спорта. Таджикистан
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Решение о ликвидации
15:45 Спецназ
23:00 Новости
23:25 Дружина. 1-я и 2-я части - «Время жертвы». 1-я и 2-я части - «Судьба престола»
02:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Крылья для флота
05:20 ВМФ СССР. Хроника Победы
06:05 Военная приемка. След в истории. 1696. Петр Первый. Рождение флота
07:00 Корабли штурмуют бастионы
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12:05 ВМФ СССР. Хроника Победы
12:40 История российского флота. 1-я - 6-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Концерт Александра Розенбаума ко Дню ВМФ «По местам стоять!»
20:45 История российского флота. 7-я и 8-я серии
22:30 Слушать в отсеках
01:15 Моонзунд
03:35 Акваланги на дне
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Чиполлино». «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»
08:00 Адмирал Нахимов
09:30 Диалоги о животных. 5-я серия - «Московский зоопарк»
10:15 Тайны старого чердака. Академия
10:45 Не может быть!
12:20 Андреевский крест
13:00 Страна птиц. Одиночество козодоя
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Сказки братьев Гримм
14:20 «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов»
15:00 Балет «Раймонда»
17:20 Пешком... Москва фонтанная
17:50 Русские в океане. Адмирал Лазарев
18:35 Романтика романса. К 90-летию Александра Колкера. «Волшебная сила искусства». Песни Александра Колкера»
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. Юбилей Ирины Винер
20:45 Приехали на конкурс повара...
21:55 У Чайковского в Клину. Романсы в исполнении Екатерины Семенчук
23:10 Королевская свадьба
00:45 Диалоги о животных. 5-я серия - «Московский зоопарк»
01:30 Искатели. Тайна гибели красного фабриканта
02:15 «Мистер Пронька». «Кострома»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 131-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:15 Простоквашино
06:40 Хранитель Луны
08:10 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»
09:00 Черный список. Сезон 3. 36-я серия - «Химчистка на дому»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 7-я серия - «Муром. Точка»
11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 5-я серия - «Сочи. Toni Vecher»
11:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
13:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
14:00 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
15:10 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
16:20 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
17:20 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
18:20 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
19:30 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
20:40 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»
21:40 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
22:40 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
23:40 Сорвиголова
01:30 Электра
03:00 Пятница News. 131-я серия
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»
04:10 Пятница News. 131-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Мультфильмы
07:15 Алые паруса
08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Басова
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Где находится нофелет?
11:45 Дамы приглашают кавалеров
13:10 Зита и Гита
16:00 Новости
16:15 Неуловимые мстители
17:50 Новые приключения неуловимых
19:15 Корона российской империи, или Снова неуловимые
21:50 Ты - мне, я - тебе
23:30 Интердевочка
01:55 Наше кино. История большой любви
02:35 Остров сокровищ
04:00 Пятнадцатилетний капитан
Время начала передач - московское.