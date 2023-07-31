Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 31 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 31 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 1-я серия
23:00 Большая игра
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
00:40 АнтиФейк
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 1-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 1-я - 2-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 41-я - 42-я серии
03:45 Семейный детектив. 38-я серия - «Няня»
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Общага
05:05 Юрий Гальцев. Обалдеть!
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:35 Отличница. 1-я - 2-я серии
10:35 Людмила Иванова. Не унывай!
11:30 События
11:45 Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя служанка
13:40 Мой герой. Мария Миронова
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу«. 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с наездом на животных
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:05 Марлен. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звёзды с «изюминкой«
23:05 Знак качества. Рыбные консервы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Грязные тайны первых леди
01:25 Звезды против хирургов
02:05 Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание
02:45 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь
03:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 1-я серия
03:58 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия
04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-6. Игры для взрослых
05:45 Улицы разбитых фонарей-6. Все и сразу
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Каникулы». 1-я - 2-я серии. «Предатель». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Каникулы». 1-я - 2-я серии. «Предатель». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 1-я - 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 66-я - 68-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны 10. «Лабиринт». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны 10. «Лабиринт». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира
01:15 Дикий-3. «Без тормозов». 1-я и 2-я серии
02:50 Дикий-3. «Ищу тебя». 1-я и 2-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Живая игрушка
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Лучший друг человека
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Спецотряд «Шторм». Бомба для адмирала
06:25 Спецотряд «Шторм». Золотой запас
07:20 Спецотряд «Шторм». Режим усиления
08:20 Убить дважды. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-3. Варяг
14:25 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
15:25 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность
16:25 Морские дьяволы-3. Хабар
17:30 Известия
18:00 След. Адвокат дьявола
18:45 След. Лифтер
19:55 След. Лучи смерти
20:40 След. Последнее сообщение
21:25 След. Золотые слова
22:20 Свои-4. Сокровища 90-х
23:10 Свои-4. Смертельный номер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Золотой рожок
01:20 Свои-4. Дом восхода
02:05 След. Потому что без воды
02:40 След. Четвертина
03:20 Прокурорская проверка. Серебряный возраст
04:10 Прокурорская проверка. Золото или жизнь
Домашний
03:55 Долгожданная любовь
05:25 6 кадров
05:40 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты»
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Выигрыш». «Казус Белли»
12:25 Порча. Материнские чувства
12:55 Знахарка. Мышь серая
13:30 Верну любимого. Призрак
14:05 Голоса ушедших душ. Божья коровка
14:40 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии
19:00 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Выигрыш». «Казус Белли»
00:35 Порча. Материнские чувства
01:00 Знахарка. Мышь серая
01:25 Верну любимого. Призрак
01:55 Голоса ушедших душ. Божья коровка
02:20 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии
04:10 Преступления страсти. «Прощай, ад!». «Свадьба пела...». «Чужой каравай»
ТНТ
04:40 Импровизация. Команды. Сезон 4. 47-я серия
05:30 Студия Союз. Сезон 3. 82-я - 83-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 14 серий
19:30 Просто Михалыч. 1-я - 3-я серии
21:00 Колотушка. 1-я - 2-я серии
22:00 Области тьмы
00:05 Тень. Взять Гордея
02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии
03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 84-я - 85-я серии
СТС
04:10 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Взрослым не понять. 11-я серия
10:00 Барбоскины team
11:40 Большое путешествие
13:20 Большое путешествие. Специальная доставка
15:15 Моя фея-проказница
16:55 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 Робот Ари
21:55 Скайлайн-2
00:00 Серена
02:05 Братья
04:30 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Шёлковый путь. Новейшая история
06:00 Кто кого?
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Специальный репортаж
09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Япония - Испания. Прямой эфир
12:00 Спортивный век
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Кто кого?
14:50 Новости
14:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
15:50 Громко
16:55 Футбол. Первая Лига. «Алания» - «КАМАЗ». Прямой эфир
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Балтика». Прямой эфир
21:40 Все на Матч!
22:55 Новости
23:00 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
02:45 Новости
02:50 Вы это видели
03:50 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
04:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Подъем с глубины
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Дом на другой стороне
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Владимир Красное Солнышко
06:15 Сибирский характер против Вермахта
07:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Сокровища Агры
09:00 Новости дня
09:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Сокровища Агры
11:05 Цыганки. 1-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Цыганки. 1-я - 6-я серии
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Города-крепости
19:00 Новости дня
19:55 Загадки века с Сергеем Медведевым
23:15 Слушать в отсеках
01:45 В небе «Ночные ведьмы»
03:05 Подвиг разведчика
04:35 Перелом. Хроника Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва дворцовая
07:05 Любовь Соколова. Своя тема
07:50 Репортажи из будущего. Океан надежд
08:30 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Дмитрий Харатьян»
08:50 Лев ушел из дома. 1-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Римлянка
11:45 Осовец. Крепость духа
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! К северу от Оймякона
13:15 Легкое сердце живет долго. Роберт Стуруа
13:55 Забытое ремесло. Сваха
14:10 Святыни Кремля. 1-я серия
14:40 Личное счастье. 1-я серия
15:50 Репортажи из будущего. Океан надежд
16:30 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо
17:00 Новости культуры
17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Концерт для скрипки с оркестром
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Хранитель
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Спектакль «Дядя Ваня«
23:45 Спрут-3. 5-я серия
00:45 Легкое сердце живет долго. Роберт Стуруа
01:25 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Концерт для скрипки с оркестром
02:30 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 41-я - 42-я серии
06:20 Пятница News. 130-я серия
06:50 Чисто английское убийство. Сезон 5. 4-я серия - «Биржа для убийств»
09:00 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
10:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
11:10 Кулинарные детективы. Сезон 2. 10-я серия
12:10 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
13:20 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»
14:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
15:50 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
16:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
18:00 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»
19:00 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Фитнес-тренеры»
20:00 Черный список. Сезон 3. 34-я серия - «Мастера по ремонту окон»
20:40 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»
21:40 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»
22:30 Черный список. Сезон 3. 36-я серия - «Химчистка на дому»
23:30 Перевал Дятлова. Сезон 1. 3-я серия
00:00 Танцующая в темноте
02:10 Пятница News. 132-я серия
02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 41-я - 42-я серии
04:00 Пятница News. 131-я серия
04:25 Ну, погоди! Каникулы
04:40 Тайны Медовой долины
МИР
05:00 Пятнадцатилетний капитан
05:20 Мультфильмы
07:00 Дамы приглашают кавалеров
08:30 Где находится нофелет?
10:00 Новости
10:10 Артистка из Грибова. 1-я и 2-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:25 Всемирные игры разума
23:00 Интердевочка
01:35 Наше кино. История большой любви
02:00 Любимая девушка
03:25 Новости
03:40 Дословно
03:50 [Не]Фантастика
04:05 Любовь без границ
04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.