Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 31 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 31 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 1-я серия

23:00 Большая игра

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

00:40 АнтиФейк

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 1-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 1-я - 2-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 41-я - 42-я серии

03:45 Семейный детектив. 38-я серия - «Няня»



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Общага

05:05 Юрий Гальцев. Обалдеть!

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:35 Отличница. 1-я - 2-я серии

10:35 Людмила Иванова. Не унывай!

11:30 События

11:45 Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя служанка

13:40 Мой герой. Мария Миронова

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу«. 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с наездом на животных

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:05 Марлен. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звёзды с «изюминкой«

23:05 Знак качества. Рыбные консервы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Грязные тайны первых леди

01:25 Звезды против хирургов

02:05 Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание

02:45 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь

03:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 1-я серия

03:58 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия

04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-6. Игры для взрослых

05:45 Улицы разбитых фонарей-6. Все и сразу

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Каникулы». 1-я - 2-я серии. «Предатель». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Каникулы». 1-я - 2-я серии. «Предатель». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 1-я - 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 66-я - 68-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны 10. «Лабиринт». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны 10. «Лабиринт». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира

01:15 Дикий-3. «Без тормозов». 1-я и 2-я серии

02:50 Дикий-3. «Ищу тебя». 1-я и 2-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Живая игрушка

04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Лучший друг человека



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Спецотряд «Шторм». Бомба для адмирала

06:25 Спецотряд «Шторм». Золотой запас

07:20 Спецотряд «Шторм». Режим усиления

08:20 Убить дважды. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-3. Варяг

14:25 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

15:25 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

16:25 Морские дьяволы-3. Хабар

17:30 Известия

18:00 След. Адвокат дьявола

18:45 След. Лифтер

19:55 След. Лучи смерти

20:40 След. Последнее сообщение

21:25 След. Золотые слова

22:20 Свои-4. Сокровища 90-х

23:10 Свои-4. Смертельный номер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Золотой рожок

01:20 Свои-4. Дом восхода

02:05 След. Потому что без воды

02:40 След. Четвертина

03:20 Прокурорская проверка. Серебряный возраст

04:10 Прокурорская проверка. Золото или жизнь



Домашний



03:55 Долгожданная любовь

05:25 6 кадров

05:40 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты»

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Выигрыш». «Казус Белли»

12:25 Порча. Материнские чувства

12:55 Знахарка. Мышь серая

13:30 Верну любимого. Призрак

14:05 Голоса ушедших душ. Божья коровка

14:40 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии

19:00 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Выигрыш». «Казус Белли»

00:35 Порча. Материнские чувства

01:00 Знахарка. Мышь серая

01:25 Верну любимого. Призрак

01:55 Голоса ушедших душ. Божья коровка

02:20 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии

04:10 Преступления страсти. «Прощай, ад!». «Свадьба пела...». «Чужой каравай»



ТНТ



04:40 Импровизация. Команды. Сезон 4. 47-я серия

05:30 Студия Союз. Сезон 3. 82-я - 83-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 14 серий

19:30 Просто Михалыч. 1-я - 3-я серии

21:00 Колотушка. 1-я - 2-я серии

22:00 Области тьмы

00:05 Тень. Взять Гордея

02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии

03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 84-я - 85-я серии



СТС



04:10 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Взрослым не понять. 11-я серия

10:00 Барбоскины team

11:40 Большое путешествие

13:20 Большое путешествие. Специальная доставка

15:15 Моя фея-проказница

16:55 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 Робот Ари

21:55 Скайлайн-2

00:00 Серена

02:05 Братья

04:30 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Шёлковый путь. Новейшая история

06:00 Кто кого?

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Специальный репортаж

09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Япония - Испания. Прямой эфир

12:00 Спортивный век

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Кто кого?

14:50 Новости

14:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

15:50 Громко

16:55 Футбол. Первая Лига. «Алания» - «КАМАЗ». Прямой эфир

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Балтика». Прямой эфир

21:40 Все на Матч!

22:55 Новости

23:00 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

02:45 Новости

02:50 Вы это видели

03:50 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал

04:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Подъем с глубины

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Дом на другой стороне

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Владимир Красное Солнышко

06:15 Сибирский характер против Вермахта

07:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Сокровища Агры

09:00 Новости дня

09:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Сокровища Агры

11:05 Цыганки. 1-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Цыганки. 1-я - 6-я серии

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Города-крепости

19:00 Новости дня

19:55 Загадки века с Сергеем Медведевым

23:15 Слушать в отсеках

01:45 В небе «Ночные ведьмы»

03:05 Подвиг разведчика

04:35 Перелом. Хроника Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва дворцовая

07:05 Любовь Соколова. Своя тема

07:50 Репортажи из будущего. Океан надежд

08:30 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Дмитрий Харатьян»

08:50 Лев ушел из дома. 1-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Римлянка

11:45 Осовец. Крепость духа

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! К северу от Оймякона

13:15 Легкое сердце живет долго. Роберт Стуруа

13:55 Забытое ремесло. Сваха

14:10 Святыни Кремля. 1-я серия

14:40 Личное счастье. 1-я серия

15:50 Репортажи из будущего. Океан надежд

16:30 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо

17:00 Новости культуры

17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Концерт для скрипки с оркестром

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Хранитель

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Спектакль «Дядя Ваня«

23:45 Спрут-3. 5-я серия

00:45 Легкое сердце живет долго. Роберт Стуруа

01:25 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Концерт для скрипки с оркестром

02:30 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 41-я - 42-я серии

06:20 Пятница News. 130-я серия

06:50 Чисто английское убийство. Сезон 5. 4-я серия - «Биржа для убийств»

09:00 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

10:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

11:10 Кулинарные детективы. Сезон 2. 10-я серия

12:10 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

13:20 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»

14:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

15:50 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

16:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

18:00 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»

19:00 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Фитнес-тренеры»

20:00 Черный список. Сезон 3. 34-я серия - «Мастера по ремонту окон»

20:40 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»

21:40 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»

22:30 Черный список. Сезон 3. 36-я серия - «Химчистка на дому»

23:30 Перевал Дятлова. Сезон 1. 3-я серия

00:00 Танцующая в темноте

02:10 Пятница News. 132-я серия

02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 41-я - 42-я серии

04:00 Пятница News. 131-я серия

04:25 Ну, погоди! Каникулы

04:40 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Пятнадцатилетний капитан

05:20 Мультфильмы

07:00 Дамы приглашают кавалеров

08:30 Где находится нофелет?

10:00 Новости

10:10 Артистка из Грибова. 1-я и 2-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:25 Всемирные игры разума

23:00 Интердевочка

01:35 Наше кино. История большой любви

02:00 Любимая девушка

03:25 Новости

03:40 Дословно

03:50 [Не]Фантастика

04:05 Любовь без границ

04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 июля 2023 Программа передач ТВ России, телепрограмма на 29 июля 2023 Программа передач ТВ России, телепрограмма на 28 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 июля 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



