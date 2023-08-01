Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 1 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 1 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 2-я серия

23:00 Большая игра

00:00 АнтиФейк

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 2-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Дом королевы: юбилей Ирины Винер. Продолжение

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 3-я - 4-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 43-я - 44-я серии

03:45 Семейный детектив. 39-я серия - «Смертельный маршрут»



ТВЦ



04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор

05:20 Мой герой. Мария Миронова

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:35 Отличница. 3-я - 4-я серии

10:35 Ольга Остроумова. Не все слезы фальшивые

11:30 События

11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче вита по-русски

13:40 Мой герой. Павел Астахов

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу». 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Жанна Фриске

17:50 События

18:05 Марлен. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Заложники одной роли

23:05 90-е. Уроки пластики

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Михаил Ефремов

01:25 Хроники московского быта. Страшная сказка

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Если бы Сталин поехал в Америку

02:50 Осторожно, мошенники! Чужой кредит

03:15 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу». 3-я - 4-я серии

04:45 Любовь Орлова. Двуликая и великая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Лучший друг человека

05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Вторая степень секретности

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Никто не забыт». 1-я - 2-я серии. «Вальтер». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Никто не забыт». 1-я - 2-я серии. «Вальтер». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 3-я - 4-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 68-я - 70-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира

01:05 Дикий-3. «Сила убеждения». 1-я - 2-я серии

02:35 Дикий-3. «Дебет-кредит». 1-я - 2-я серии

04:05 Герои «Ментовских войн»

04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Черный король



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Практикант. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Практикант. 4-я серия

09:55 Немедленное реагирование. 1-я - 3-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-3. Опора

14:25 Морские дьяволы-3. Операция «Данаец«

15:25 Морские дьяволы-3. Черный ящик

16:25 Морские дьяволы-3. Газовый синдром

17:30 Известия

18:00 След. Как волка ни корми

18:45 След. Игра в кости

19:55 След. Манкурт

20:40 След. Папина свадьба

21:30 След. Короеды

22:20 Свои-4. Ледяное сердце

23:10 Свои-4. Рандеву

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Стечение обстоятельств

01:15 Свои-4. Бег по краю

01:55 След. И ад следовал за ним

02:35 След. Спроси у Батька

03:10 Прокурорская проверка. Смерть в кредит

04:05 Прокурорская проверка. Была ли девочка?



Домашний



04:10 Преступления страсти. «Прощай, ад!». «Свадьба пела...». «Чужой каравай»

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Побег». «По щучьему велению»

12:25 Порча. Красные слезы

12:55 Знахарка. Ноша

13:30 Верну любимого. Крепкая семья

14:05 Голоса ушедших душ. Шалопай

14:40 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии

19:00 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Побег». «По щучьему велению»

00:25 Порча. Красные слезы

00:55 Знахарка. Ноша

01:20 Верну любимого. Крепкая семья

01:50 Голоса ушедших душ. Шалопай

02:15 Долгожданная любовь

03:50 6 кадров

04:05 Преступления страсти. «Выбери меня». «Золотая« тёща». «Метастазы»



ТНТ



04:25 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия

05:15 Импровизация. Сезон 2. 17-я - 19-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 21-я - 22-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 337-я - 349-я серии

15:30 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 51-я - 53-я серии

18:30 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 39-я серия

19:30 Просто Михалыч. 4-я - 6-я серии

21:00 Колотушка. 3-я - 4-я серии

22:00 Железное небо-2

00:00 Области тьмы

01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я - 51-я серии

03:30 Студия Союз. 86-я - 87-я серии



СТС



04:30 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:40 Впервые на СТС. «Красные туфельки и семь гномов»

11:25 Все псы попадают в Рай

13:05 Лена и львёнок

15:00 Впервые на СТС. «Имущество с хвостом»

17:00 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Новый Человек-паук

22:45 Ассасин. Битва миров

01:20 Чего хотят мужчины

03:10 Братья

04:15 6 кадров



Матч ТВ



04:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал

06:00 Кто кого?

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Специальный репортаж

09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Португалия - США. Прямой эфир

12:00 Спортивный век

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Кто кого?

14:50 Новости

14:55 География спорта. Белоруссия

15:25 Все на Матч!

16:15 Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейджи

17:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:15 Футбол. Кубок России. «Амкал» - «Знамя». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:15 Шинная борьба. 1-я и 2-я серии

03:10 Новости

03:15 Триатлон. Мировая серия. Мужчины

04:30 Гольф. Чемпионат Московской области



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Пуленепробиваемый монах

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Схватка

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Без правил. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Голубые молнии

11:05 Цыганки. 7-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Цыганки. 7-я - 12-я серии

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Калинин

19:00 Новости дня

19:55 Улика из прошлого

23:15 Риск - благородное дело

00:55 Дачная поездка сержанта Цыбули

02:10 Нюрнберг

04:15 Суперкрепость по-русски



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Петровская

07:05 Легенды мирового кино. Вера Марецкая

07:35 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича

07:50 Репортажи из будущего. Власть над климатом

08:30 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Дмитрий Харатьян»

08:50 Лев ушел из дома. 2-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 ХX век. 100 лет со дня рождения Валентины Леонтьевой. «От всей души. Ростовские встречи». Ведущая Валентина Леонтьева. 1979

11:30 Хранитель

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! В долине Бахчисарая

13:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

14:10 Святыни Кремля. 2-я серия

14:40 Личное счастье. 2-я серия

15:50 Репортажи из будущего. Власть над климатом

16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 1-я серия - «Путь наверх»

17:00 Новости культуры

17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Д. Шостакович. Симфония №15

18:10 Забытое ремесло. Фонарщик

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Космический рейс. Миссия на Марс

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Спектакль «Мнимый больной»

23:20 Роман в камне. Нижний Новгород. Усадьба Рукавишниковых

23:45 Спрут-3. 6-я серия

00:45 Осовец. Крепость духа

01:30 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Д. Шостакович. Симфония №15

02:15 Глаза. Тайна зрения

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 43-я - 44-я серии

06:30 Пятница News. 131-я серия

07:10 Чисто английское убийство. Сезон 5. 5-я серия - «Червь в бутоне»

09:20 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

10:20 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

11:20 Кулинарные детективы. Сезон 2. 3-я серия

12:30 Кондитер. Сезон 7. 16-я серия - «ОАЭ. Торт для Сергея Дружко»

13:40 Кондитер. Сезон 7. 6-я серия - «Австралия. Торт для Регины Тодоренко»

15:00 Кондитер. Сезон 7. 1-я серия - «Индия. Торт для Люси Чеботиной»

16:30 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»

17:50 Кондитер. Дети. Сезон 2. 7-я серия - «Торт для Егора Шипа»

19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 8-я серия - «Торт для Ольги Бузовой»

20:30 Вундеркинды. Сезон 1. 5-я серия - «Юрий Стоянов и Дмитрий Красилов»

22:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

00:00 Догвилль

02:40 Пятница News. 133-я серия

03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 43-я - 44-я серии

04:40 Пятница News. 132-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:05 Мультфильмы

07:55 Опасно для жизни!

09:45 Двенадцать стульев. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Двенадцать стульев. 1-я и 2-я серии

13:00 Новости

13:15 Зита и Гита. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Зита и Гита. 2-я серия

16:40 Ты - мне, я - тебе

18:30 Новости

18:50 «30 лет: первый в мире«. К 30-летию вещания телеканала «МИР»

19:15 Игра в кино

21:20 Назад в будущее

22:10 Всемирные игры разума

22:40 Семь нянек

00:15 «Вокруг Мира«. К 30-летию вещания телеканала «МИР»

00:50 Наше кино. История большой любви

01:35 Закон жизни

03:15 Новости

03:30 Евразия. Регионы

03:40 [Не]Фантастика

03:55 Любовь без границ

04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 июля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 июля 2023 Программа передач ТВ России, телепрограмма на 29 июля 2023 Программа передач ТВ России, телепрограмма на 28 июля 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день Домашний на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



