Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 1 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 2-я серия
23:00 Большая игра
00:00 АнтиФейк
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 2-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Дом королевы: юбилей Ирины Винер. Продолжение
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 3-я - 4-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 43-я - 44-я серии
03:45 Семейный детектив. 39-я серия - «Смертельный маршрут»
ТВЦ
04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор
05:20 Мой герой. Мария Миронова
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:35 Отличница. 3-я - 4-я серии
10:35 Ольга Остроумова. Не все слезы фальшивые
11:30 События
11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче вита по-русски
13:40 Мой герой. Павел Астахов
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу». 3-я - 4-я серии
16:55 Прощание. Жанна Фриске
17:50 События
18:05 Марлен. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Заложники одной роли
23:05 90-е. Уроки пластики
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Михаил Ефремов
01:25 Хроники московского быта. Страшная сказка
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Если бы Сталин поехал в Америку
02:50 Осторожно, мошенники! Чужой кредит
03:15 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу». 3-я - 4-я серии
04:45 Любовь Орлова. Двуликая и великая
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Лучший друг человека
05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Вторая степень секретности
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Никто не забыт». 1-я - 2-я серии. «Вальтер». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Никто не забыт». 1-я - 2-я серии. «Вальтер». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 3-я - 4-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 68-я - 70-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира
01:05 Дикий-3. «Сила убеждения». 1-я - 2-я серии
02:35 Дикий-3. «Дебет-кредит». 1-я - 2-я серии
04:05 Герои «Ментовских войн»
04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Черный король
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Практикант. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Практикант. 4-я серия
09:55 Немедленное реагирование. 1-я - 3-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-3. Опора
14:25 Морские дьяволы-3. Операция «Данаец«
15:25 Морские дьяволы-3. Черный ящик
16:25 Морские дьяволы-3. Газовый синдром
17:30 Известия
18:00 След. Как волка ни корми
18:45 След. Игра в кости
19:55 След. Манкурт
20:40 След. Папина свадьба
21:30 След. Короеды
22:20 Свои-4. Ледяное сердце
23:10 Свои-4. Рандеву
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Стечение обстоятельств
01:15 Свои-4. Бег по краю
01:55 След. И ад следовал за ним
02:35 След. Спроси у Батька
03:10 Прокурорская проверка. Смерть в кредит
04:05 Прокурорская проверка. Была ли девочка?
Домашний
04:10 Преступления страсти. «Прощай, ад!». «Свадьба пела...». «Чужой каравай»
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Побег». «По щучьему велению»
12:25 Порча. Красные слезы
12:55 Знахарка. Ноша
13:30 Верну любимого. Крепкая семья
14:05 Голоса ушедших душ. Шалопай
14:40 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии
19:00 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Побег». «По щучьему велению»
00:25 Порча. Красные слезы
00:55 Знахарка. Ноша
01:20 Верну любимого. Крепкая семья
01:50 Голоса ушедших душ. Шалопай
02:15 Долгожданная любовь
03:50 6 кадров
04:05 Преступления страсти. «Выбери меня». «Золотая« тёща». «Метастазы»
ТНТ
04:25 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия
05:15 Импровизация. Сезон 2. 17-я - 19-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 21-я - 22-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 337-я - 349-я серии
15:30 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 51-я - 53-я серии
18:30 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 39-я серия
19:30 Просто Михалыч. 4-я - 6-я серии
21:00 Колотушка. 3-я - 4-я серии
22:00 Железное небо-2
00:00 Области тьмы
01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я - 51-я серии
03:30 Студия Союз. 86-я - 87-я серии
СТС
04:30 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:40 Впервые на СТС. «Красные туфельки и семь гномов»
11:25 Все псы попадают в Рай
13:05 Лена и львёнок
15:00 Впервые на СТС. «Имущество с хвостом»
17:00 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Новый Человек-паук
22:45 Ассасин. Битва миров
01:20 Чего хотят мужчины
03:10 Братья
04:15 6 кадров
Матч ТВ
04:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
06:00 Кто кого?
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Специальный репортаж
09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Португалия - США. Прямой эфир
12:00 Спортивный век
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Кто кого?
14:50 Новости
14:55 География спорта. Белоруссия
15:25 Все на Матч!
16:15 Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейджи
17:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:15 Футбол. Кубок России. «Амкал» - «Знамя». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:15 Шинная борьба. 1-я и 2-я серии
03:10 Новости
03:15 Триатлон. Мировая серия. Мужчины
04:30 Гольф. Чемпионат Московской области
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пуленепробиваемый монах
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Схватка
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Без правил. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Голубые молнии
11:05 Цыганки. 7-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Цыганки. 7-я - 12-я серии
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Калинин
19:00 Новости дня
19:55 Улика из прошлого
23:15 Риск - благородное дело
00:55 Дачная поездка сержанта Цыбули
02:10 Нюрнберг
04:15 Суперкрепость по-русски
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Петровская
07:05 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
07:35 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича
07:50 Репортажи из будущего. Власть над климатом
08:30 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Дмитрий Харатьян»
08:50 Лев ушел из дома. 2-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 ХX век. 100 лет со дня рождения Валентины Леонтьевой. «От всей души. Ростовские встречи». Ведущая Валентина Леонтьева. 1979
11:30 Хранитель
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! В долине Бахчисарая
13:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
14:10 Святыни Кремля. 2-я серия
14:40 Личное счастье. 2-я серия
15:50 Репортажи из будущего. Власть над климатом
16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 1-я серия - «Путь наверх»
17:00 Новости культуры
17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Д. Шостакович. Симфония №15
18:10 Забытое ремесло. Фонарщик
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Космический рейс. Миссия на Марс
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Спектакль «Мнимый больной»
23:20 Роман в камне. Нижний Новгород. Усадьба Рукавишниковых
23:45 Спрут-3. 6-я серия
00:45 Осовец. Крепость духа
01:30 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Д. Шостакович. Симфония №15
02:15 Глаза. Тайна зрения
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 43-я - 44-я серии
06:30 Пятница News. 131-я серия
07:10 Чисто английское убийство. Сезон 5. 5-я серия - «Червь в бутоне»
09:20 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
10:20 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
11:20 Кулинарные детективы. Сезон 2. 3-я серия
12:30 Кондитер. Сезон 7. 16-я серия - «ОАЭ. Торт для Сергея Дружко»
13:40 Кондитер. Сезон 7. 6-я серия - «Австралия. Торт для Регины Тодоренко»
15:00 Кондитер. Сезон 7. 1-я серия - «Индия. Торт для Люси Чеботиной»
16:30 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»
17:50 Кондитер. Дети. Сезон 2. 7-я серия - «Торт для Егора Шипа»
19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 8-я серия - «Торт для Ольги Бузовой»
20:30 Вундеркинды. Сезон 1. 5-я серия - «Юрий Стоянов и Дмитрий Красилов»
22:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
00:00 Догвилль
02:40 Пятница News. 133-я серия
03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 43-я - 44-я серии
04:40 Пятница News. 132-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:05 Мультфильмы
07:55 Опасно для жизни!
09:45 Двенадцать стульев. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Двенадцать стульев. 1-я и 2-я серии
13:00 Новости
13:15 Зита и Гита. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Зита и Гита. 2-я серия
16:40 Ты - мне, я - тебе
18:30 Новости
18:50 «30 лет: первый в мире«. К 30-летию вещания телеканала «МИР»
19:15 Игра в кино
21:20 Назад в будущее
22:10 Всемирные игры разума
22:40 Семь нянек
00:15 «Вокруг Мира«. К 30-летию вещания телеканала «МИР»
00:50 Наше кино. История большой любви
01:35 Закон жизни
03:15 Новости
03:30 Евразия. Регионы
03:40 [Не]Фантастика
03:55 Любовь без границ
04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.