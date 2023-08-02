Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 2 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 АнтиФейк
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 3-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Народная певица ищет брата
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 5-я - 6-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 45-я - 46-я серии
03:45 Семейный детектив. 40-я серия - «SMS с того света»
ТВЦ
04:45 Любовь Орлова. Двуликая и великая
05:20 Мой герой. Павел Астахов
06:00 Настроение
08:15 Петровка, 38
08:35 Отличница. 5-я - 6-я серии
10:35 Владимир Конкин. Искушение славой
11:30 События
11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро
13:40 Мой герой. Маргарита Суханкина
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Павел Смеян
17:50 События
18:05 Марлен. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звездные браки-ошибки
23:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Карибский узел
01:25 Знак качества. Куриное мясо
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Точку ставит пуля
02:50 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов
03:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 1-я - 2-я серии
04:50 Олег Ефремов. Последнее признание
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Черный король
05:35 Улицы разбитых фонарей-6. Одиночный выстрел
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье». 1-я - 2-я серии. «Мордобой». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье». 1-я - 2-я серии. «Мордобой». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 5-я - 6-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 71-я - 73-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны-11. «Право убивать». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны-11. «Право убивать». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира
01:10 Дикий-3. «Ромео и Джульетта». 1-я - 2-я серии
02:25 Дикий-3. «Парфюмер». 1-я - 2-я серии
03:40 Дикий-3. «Старый враг». 1-я серия
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Несчастный случай
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Немедленное реагирование. 4-я - 7-я серии
09:00 Известия
09:30 Немедленное реагирование. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-3. Второе дыхание
14:25 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо
15:25 Морские дьяволы-3. Ложный SOS
16:25 Морские дьяволы-3. Свои
17:30 Известия
18:00 След. Суровая реальность
18:45 След. Ликвидатор
19:55 След. Клиника
20:40 След. Эффект Андрея Чикатило
21:25 След. Сгорел на работе
22:20 Свои-4. Ника
23:10 Свои-4. Все они марионетки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Запертый демон
01:20 Свои-4. Мания величия
01:55 След. Полтергейст разбушевался
02:35 След. Возвращение демона
03:10 Прокурорская проверка. Вынужденные обстоятельства
04:00 Прокурорская проверка. Продавец счастья
Домашний
04:05 Преступления страсти. «Выбери меня». «Золотая« тёща». «Метастазы»
06:30 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Прокатить амазонку». «Материнский инстинкт»
12:00 Порча. Хранитель
12:30 Знахарка. Обычная история
13:05 Верну любимого. Молодая жена
13:40 Голоса ушедших душ. Незнакомец
14:15 Скажи, подруга
14:30 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии
19:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Прокатить амазонку». «Материнский инстинкт»
00:25 Порча. Хранитель
00:55 Знахарка. Обычная история
01:20 Верну любимого. Молодая жена
01:50 Голоса ушедших душ. Незнакомец
02:15 Тест на отцовство
03:55 6 кадров
04:05 Преступления страсти. «Шах и мат«. «Свекровь». «Немой свидетель»
ТНТ
04:15 Студия Союз. 87-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 23-я - 24-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 14-я серии
15:30 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 54-я - 56-я серии
18:30 Однажды в России. 250-я серия
19:30 Просто Михалыч. 7-я - 9-я серии
21:00 Колотушка. 5-я - 7-я серии
22:35 Скайлайн-3
00:55 Железное небо-2
02:25 Импровизация. Команды. Сезон 4. 52-я - 53-я серии
04:00 Студия Союз. Сезон 3. 88-я - 89-я серии
СТС
04:15 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:40 Все псы попадают в Рай
10:20 Банды индостана
13:25 Псы под прикрытием
15:15 Чудо-детки. Непутёвые волшебники
17:05 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
22:50 Континуум
01:00 Скайлайн-2
02:50 Братья
04:40 6 кадров
Матч ТВ
04:30 Гольф. Чемпионат Московской области
06:00 Кто кого?
06:30 География спорта. Белоруссия
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Специальный репортаж
09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Аргентина - Швеция. Прямой эфир
12:00 Спортивный век
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Кто кого?
14:50 Новости
14:55 Магия большого спорта
15:25 Все на Матч!
16:15 Футбол. Кубок России. «Родина Медиа» - «Динамо» (Вологда). Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:15 Футбол. Кубок России. «2Drots» - «Сахалин». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:40 Новости
22:45 Спарринг
00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:15 Шинная борьба. 3-я и 4-я серии
03:10 Новости
03:15 Триатлон. Мировая серия. Женщины
04:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мальчики-налетчики
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Зона 414
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Москва - фронту
05:20 Светлый путь
07:20 Пятеро с неба
09:00 Новости дня
09:15 Пятеро с неба
09:55 Батя. 1-я - 8-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Батя. 1-я - 8-я серии
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. За полярным кругом
19:00 Новости дня
19:55 Секретные материалы
23:15 Генерал
01:20 Риск - благородное дело
02:40 Нюрнберг
04:40 Перелом. Хроника Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва дворовая
07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
07:35 Первые в мире. «Буран« Лозино-Лозинского
07:50 Репортажи из будущего. О, спорт! Чем станешь ты?
08:30 Жизнь и судьба. Юрий Батурин
09:00 Как мы искали Тишку
10:00 Новости культуры
10:15 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Леонида Утесова». 1966
11:30 Космический рейс. Миссия на Марс
12:10 Забытое ремесло. Ловчий
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! Лики невьянской иконы
13:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
14:10 Святыни Кремля. 3-я серия
14:40 Личное счастье. 3-я серия
15:50 Репортажи из будущего. О, спорт! Чем станешь ты?
16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 2-я серия - «Муж и соправитель»
17:00 Новости культуры
17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Симфония №4
18:10 Забытое ремесло. Ловчий
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Третий командующий. Иван Затевахин
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Спектакль «Двенадцатая ночь»
23:45 Спрут-3. 7-я серия
00:40 Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский
01:20 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Симфония №4
02:15 По ту сторону сна
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 45-я - 46-я серии
06:40 Пятница News. 132-я серия
07:10 Чисто английское убийство. Сезон 6. 1-я серия - «Талант к жизни»
09:10 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
10:20 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
11:20 Кулинарные детективы. Сезон 2. 5-я серия
12:20 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
13:30 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»
14:40 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
15:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
16:50 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
18:00 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
19:10 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»
20:20 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
21:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»
00:00 Мандерлей
02:10 Пятница News. 134-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 45-я - 46-я серии
03:50 Пятница News. 133-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Назад в будущее
22:25 Всемирные игры разума
23:00 Опекун
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Подкидыш
02:05 Новости
02:20 Специальный репортаж
02:30 [Не]Фантастика
02:40 Любовь без границ
03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.