Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 2 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 2 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 АнтиФейк

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 3-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Народная певица ищет брата

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 5-я - 6-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 45-я - 46-я серии

03:45 Семейный детектив. 40-я серия - «SMS с того света»



ТВЦ



04:45 Любовь Орлова. Двуликая и великая

05:20 Мой герой. Павел Астахов

06:00 Настроение

08:15 Петровка, 38

08:35 Отличница. 5-я - 6-я серии

10:35 Владимир Конкин. Искушение славой

11:30 События

11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро

13:40 Мой герой. Маргарита Суханкина

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Павел Смеян

17:50 События

18:05 Марлен. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звездные браки-ошибки

23:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Карибский узел

01:25 Знак качества. Куриное мясо

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Точку ставит пуля

02:50 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов

03:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 1-я - 2-я серии

04:50 Олег Ефремов. Последнее признание



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Черный король

05:35 Улицы разбитых фонарей-6. Одиночный выстрел

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье». 1-я - 2-я серии. «Мордобой». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье». 1-я - 2-я серии. «Мордобой». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 5-я - 6-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 71-я - 73-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны-11. «Право убивать». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны-11. «Право убивать». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира

01:10 Дикий-3. «Ромео и Джульетта». 1-я - 2-я серии

02:25 Дикий-3. «Парфюмер». 1-я - 2-я серии

03:40 Дикий-3. «Старый враг». 1-я серия

04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Несчастный случай



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Немедленное реагирование. 4-я - 7-я серии

09:00 Известия

09:30 Немедленное реагирование. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-3. Второе дыхание

14:25 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо

15:25 Морские дьяволы-3. Ложный SOS

16:25 Морские дьяволы-3. Свои

17:30 Известия

18:00 След. Суровая реальность

18:45 След. Ликвидатор

19:55 След. Клиника

20:40 След. Эффект Андрея Чикатило

21:25 След. Сгорел на работе

22:20 Свои-4. Ника

23:10 Свои-4. Все они марионетки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Запертый демон

01:20 Свои-4. Мания величия

01:55 След. Полтергейст разбушевался

02:35 След. Возвращение демона

03:10 Прокурорская проверка. Вынужденные обстоятельства

04:00 Прокурорская проверка. Продавец счастья



Домашний



04:05 Преступления страсти. «Выбери меня». «Золотая« тёща». «Метастазы»

06:30 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Прокатить амазонку». «Материнский инстинкт»

12:00 Порча. Хранитель

12:30 Знахарка. Обычная история

13:05 Верну любимого. Молодая жена

13:40 Голоса ушедших душ. Незнакомец

14:15 Скажи, подруга

14:30 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии

19:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Прокатить амазонку». «Материнский инстинкт»

00:25 Порча. Хранитель

00:55 Знахарка. Обычная история

01:20 Верну любимого. Молодая жена

01:50 Голоса ушедших душ. Незнакомец

02:15 Тест на отцовство

03:55 6 кадров

04:05 Преступления страсти. «Шах и мат«. «Свекровь». «Немой свидетель»



ТНТ



04:15 Студия Союз. 87-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 23-я - 24-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 14-я серии

15:30 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 54-я - 56-я серии

18:30 Однажды в России. 250-я серия

19:30 Просто Михалыч. 7-я - 9-я серии

21:00 Колотушка. 5-я - 7-я серии

22:35 Скайлайн-3

00:55 Железное небо-2

02:25 Импровизация. Команды. Сезон 4. 52-я - 53-я серии

04:00 Студия Союз. Сезон 3. 88-я - 89-я серии



СТС



04:15 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:40 Все псы попадают в Рай

10:20 Банды индостана

13:25 Псы под прикрытием

15:15 Чудо-детки. Непутёвые волшебники

17:05 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

22:50 Континуум

01:00 Скайлайн-2

02:50 Братья

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:30 Гольф. Чемпионат Московской области

06:00 Кто кого?

06:30 География спорта. Белоруссия

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Специальный репортаж

09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Аргентина - Швеция. Прямой эфир

12:00 Спортивный век

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Кто кого?

14:50 Новости

14:55 Магия большого спорта

15:25 Все на Матч!

16:15 Футбол. Кубок России. «Родина Медиа» - «Динамо» (Вологда). Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:15 Футбол. Кубок России. «2Drots» - «Сахалин». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:40 Новости

22:45 Спарринг

00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:15 Шинная борьба. 3-я и 4-я серии

03:10 Новости

03:15 Триатлон. Мировая серия. Женщины

04:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мальчики-налетчики

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Зона 414

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Москва - фронту

05:20 Светлый путь

07:20 Пятеро с неба

09:00 Новости дня

09:15 Пятеро с неба

09:55 Батя. 1-я - 8-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Батя. 1-я - 8-я серии

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. За полярным кругом

19:00 Новости дня

19:55 Секретные материалы

23:15 Генерал

01:20 Риск - благородное дело

02:40 Нюрнберг

04:40 Перелом. Хроника Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва дворовая

07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова

07:35 Первые в мире. «Буран« Лозино-Лозинского

07:50 Репортажи из будущего. О, спорт! Чем станешь ты?

08:30 Жизнь и судьба. Юрий Батурин

09:00 Как мы искали Тишку

10:00 Новости культуры

10:15 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Леонида Утесова». 1966

11:30 Космический рейс. Миссия на Марс

12:10 Забытое ремесло. Ловчий

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! Лики невьянской иконы

13:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

14:10 Святыни Кремля. 3-я серия

14:40 Личное счастье. 3-я серия

15:50 Репортажи из будущего. О, спорт! Чем станешь ты?

16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 2-я серия - «Муж и соправитель»

17:00 Новости культуры

17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Симфония №4

18:10 Забытое ремесло. Ловчий

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Третий командующий. Иван Затевахин

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Спектакль «Двенадцатая ночь»

23:45 Спрут-3. 7-я серия

00:40 Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский

01:20 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Симфония №4

02:15 По ту сторону сна

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 45-я - 46-я серии

06:40 Пятница News. 132-я серия

07:10 Чисто английское убийство. Сезон 6. 1-я серия - «Талант к жизни»

09:10 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

10:20 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

11:20 Кулинарные детективы. Сезон 2. 5-я серия

12:20 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

13:30 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

14:40 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

15:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

16:50 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

18:00 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

19:10 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»

20:20 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

21:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»

00:00 Мандерлей

02:10 Пятница News. 134-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 45-я - 46-я серии

03:50 Пятница News. 133-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Назад в будущее

22:25 Всемирные игры разума

23:00 Опекун

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Подкидыш

02:05 Новости

02:20 Специальный репортаж

02:30 [Не]Фантастика

02:40 Любовь без границ

03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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