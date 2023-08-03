Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 3 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 3 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 АнтиФейк
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
Программа передач на 4 августа
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 4-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Куда исчез любимый актер Андрея Кончаловского?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 7-я - 8-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 47-я - 48-я серии
03:45 Семейный детектив. 41-я серия - «Гопник и мажор»
ТВЦ
04:50 Олег Ефремов. Последнее признание
05:20 Мой герой. Маргарита Суханкина
06:00 Настроение
08:15 Петровка, 38
08:35 Отличница. 7-я - 8-я серии
10:35 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик
11:30 События
11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Живем только раз
13:40 Мой герой. Дарья Юрская
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 3-я - 4-я серии
16:55 Прощание. Игорь Кириллов
17:50 События
18:05 Марлен. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Позор в Интернете
23:05 Актёрские драмы. Ревнивцы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Деньги исчезают в полночь
01:30 Любимцы вождя
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Битва за Германию
02:50 Осторожно, мошенники! Родные паразиты
03:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 3-я - 4-я серии
04:50 Москва резиновая
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Несчастный случай
05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Убийство по рецепту
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 7-я - 8-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 73-я - 75-я серим
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны-11. «Неприкасаемые». 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Ментовские войны-11. «Неприкасаемые». 1-я - 4-я серии
00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира
01:10 Дикий-3. «Старый враг». 1-я - 2-я серии
02:40 Дикий-3. «Золото мафии». 1-я - 2-я серии
04:15 Агентство скрытых камер. Няня с секретом
04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Чёрные кошки. 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 Чёрные кошки. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-3. Квота на икру
14:25 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты
15:25 Морские дьяволы-3. Занимательная геология
16:25 Морские дьяволы-3. Черный дайвер
17:30 Известия
18:00 След. Покойник в зоне доступа
18:45 След. Белая стрела
19:55 След. Отмени меня
20:45 След. Умягчение злых сердец
21:25 След. Группа единокровных
22:20 Свои-4. Кофе со льдом
23:10 Свои-4. Внутренний голос
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Прощальные слова
01:20 Свои-4. Имидж
01:55 След. Золотые слова
02:35 След. Лучи смерти
03:10 Прокурорская проверка. Последний ангел
04:05 Прокурорская проверка. Случай на стройке
Домашний
04:05 Преступления страсти. «Шах и мат». «Свекровь». «Немой свидетель»
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Сплошное надувательство». «Чего хотят женщины»
12:25 Порча. Детский вопрос
12:55 Знахарка. Реванш
13:30 Верну любимого. Деньги
14:05 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
14:40 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии
19:00 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Сплошное надувательство». «Чего хотят женщины»
00:25 Порча. Детский вопрос
00:55 Знахарка. Реванш
01:20 Верну любимого. Деньги
01:50 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
02:15 Тест на отцовство
03:55 6 кадров
04:05 Преступления страсти. «Любимый брат». «Воспитанница». «Отчаяние»
ТНТ
04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 89-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 2. 20-я - 21-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 26-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 15-я - 28-я серии
16:00 Жуки. 39-я - 48-я серии
21:00 Колотушка. 8-я - 10-я серии
22:35 Путь воина
00:35 Скайлайн-3
02:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я - 55-я серии
04:05 «Студия «Союз». Сезон 3. 90-я - 91-я серии
СТС
04:40 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:35 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства
11:20 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие
13:05 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы
14:55 «Побег из космоса«
17:00 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Боги Египта
22:30 Конан-варвар
00:40 RRR: Рядом ревёт революция
03:50 Братья
04:35 6 кадров
Матч ТВ
04:40 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»
05:45 Специальный репортаж
06:00 Кто кого?
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Специальный репортаж
10:20 История Хуана Мануэля Фанхио. 1-я и 2-я серии
11:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
12:00 Спортивный век
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Кто кого?
14:50 Новости
14:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
18:30 Новости
18:35 География спорта. Белоруссия
19:05 Специальный репортаж
19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - Сборная России. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:40 Новости
22:45 Наши в UFC
00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:15 Шинная борьба. 5-я и 6-я серии
03:10 Новости
03:15 Триатлон. Мировая серия. Смешанная эстафета
04:15 Магия большого спорта
04:40 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Агент Ева
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Мотель
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
04:40 Перелом. Хроника Победы
05:10 Девушка с характером
06:45 Председатель
09:00 Новости дня
09:15 Председатель
10:55 Екатерина Воронина
13:00 Новости дня
13:25 Была тебе любимая
17:40 Москва - фронту
18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Миус-фронт
19:00 Новости дня
19:55 Код доступа
23:15 Дело «пестрых«
01:15 Екатерина Воронина
02:45 Пятеро с неба
04:20 Генерал
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Солженицына
07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
07:35 Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича
07:50 Репортажи из будущего. Космические спасатели
08:30 Жизнь и судьба. Анатолий Карпов
08:50 Камила. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 ХX век. «Театральные встречи. БДТ в гостях у москвичей«. 1966
11:30 Твербуль, или Пушкинская верста
12:10 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! Тайны Дьякова городища
13:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
14:10 Святыни Кремля. 4-я серия
14:40 Личное счастье. 4-я серия
15:50 Репортажи из будущего. Космические спасатели
16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 3-я серия - «Черноморский властитель»
17:00 Новости культуры
17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. И. Брамс. Симфония №4
18:00 Острова. 100 лет со дня рождения Вадима Коростылева
18:40 Елизавета I: королева-убийца?
19:30 Новости культуры
19:45 «Между двух бездн». День памяти Александра Солженицына
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Спектакль «№13«
23:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Александр Миндадзе
23:45 Спрут-4. 1-я серия
01:20 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Шедевры мировой оперы
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 47-я - 48-я серии
06:20 Пятница News. 133-я серия
07:00 Чисто английское убийство. Сезон 6. 2-я серия - «Смерть и сны»
09:00 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
10:00 Кулинарные детективы. Сезон 2. 9-я серия
11:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
12:00 Девичник. Сезон 1. 7-я серия
13:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 41-я серия - «Народно-готический панк VS Классическая свадьба»
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 10-я серия
21:40 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»
00:00 Меланхолия
02:00 Пятница News. 135-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 47-я - 48-я серии
03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
04:30 Пятница News. 134-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
Телепрограмма на 4 августа
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:35 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 6-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:25 Всемирные игры разума
23:00 Опасно для жизни!
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 «Война на рельсах«. К 80-летию операции «Рельсовая война«
01:35 Сердца четырех
03:05 Новости
03:20 Сделано в Евразии
03:30 [Не]Фантастика
03:45 Любовь без границ
04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.