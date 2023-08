Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 3 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 3 августа 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 АнтиФейк

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 4-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Куда исчез любимый актер Андрея Кончаловского?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 7-я - 8-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 47-я - 48-я серии

03:45 Семейный детектив. 41-я серия - «Гопник и мажор»



ТВЦ



04:50 Олег Ефремов. Последнее признание

05:20 Мой герой. Маргарита Суханкина

06:00 Настроение

08:15 Петровка, 38

08:35 Отличница. 7-я - 8-я серии

10:35 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик

11:30 События

11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Живем только раз

13:40 Мой герой. Дарья Юрская

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Игорь Кириллов

17:50 События

18:05 Марлен. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Позор в Интернете

23:05 Актёрские драмы. Ревнивцы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Деньги исчезают в полночь

01:30 Любимцы вождя

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Битва за Германию

02:50 Осторожно, мошенники! Родные паразиты

03:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость». 3-я - 4-я серии

04:50 Москва резиновая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-6. Несчастный случай

05:40 Улицы разбитых фонарей-6. Убийство по рецепту

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 7-я - 8-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 73-я - 75-я серим

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны-11. «Неприкасаемые». 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Ментовские войны-11. «Неприкасаемые». 1-я - 4-я серии

00:20 Основано на реальных событиях. Яд для банкира

01:10 Дикий-3. «Старый враг». 1-я - 2-я серии

02:40 Дикий-3. «Золото мафии». 1-я - 2-я серии

04:15 Агентство скрытых камер. Няня с секретом

04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Чёрные кошки. 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:30 Чёрные кошки. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-3. Квота на икру

14:25 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты

15:25 Морские дьяволы-3. Занимательная геология

16:25 Морские дьяволы-3. Черный дайвер

17:30 Известия

18:00 След. Покойник в зоне доступа

18:45 След. Белая стрела

19:55 След. Отмени меня

20:45 След. Умягчение злых сердец

21:25 След. Группа единокровных

22:20 Свои-4. Кофе со льдом

23:10 Свои-4. Внутренний голос

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Прощальные слова

01:20 Свои-4. Имидж

01:55 След. Золотые слова

02:35 След. Лучи смерти

03:10 Прокурорская проверка. Последний ангел

04:05 Прокурорская проверка. Случай на стройке



Домашний



04:05 Преступления страсти. «Шах и мат». «Свекровь». «Немой свидетель»

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Сплошное надувательство». «Чего хотят женщины»

12:25 Порча. Детский вопрос

12:55 Знахарка. Реванш

13:30 Верну любимого. Деньги

14:05 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

14:40 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии

19:00 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Сплошное надувательство». «Чего хотят женщины»

00:25 Порча. Детский вопрос

00:55 Знахарка. Реванш

01:20 Верну любимого. Деньги

01:50 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

02:15 Тест на отцовство

03:55 6 кадров

04:05 Преступления страсти. «Любимый брат». «Воспитанница». «Отчаяние»



ТНТ



04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 89-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 2. 20-я - 21-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 26-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 15-я - 28-я серии

16:00 Жуки. 39-я - 48-я серии

21:00 Колотушка. 8-я - 10-я серии

22:35 Путь воина

00:35 Скайлайн-3

02:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я - 55-я серии

04:05 «Студия «Союз». Сезон 3. 90-я - 91-я серии



СТС



04:40 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:35 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства

11:20 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие

13:05 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы

14:55 «Побег из космоса«

17:00 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Боги Египта

22:30 Конан-варвар

00:40 RRR: Рядом ревёт революция

03:50 Братья

04:35 6 кадров



Матч ТВ



04:40 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»

05:45 Специальный репортаж

06:00 Кто кого?

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Специальный репортаж

10:20 История Хуана Мануэля Фанхио. 1-я и 2-я серии

11:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

12:00 Спортивный век

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Кто кого?

14:50 Новости

14:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

18:30 Новости

18:35 География спорта. Белоруссия

19:05 Специальный репортаж

19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - Сборная России. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:40 Новости

22:45 Наши в UFC

00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:15 Шинная борьба. 5-я и 6-я серии

03:10 Новости

03:15 Триатлон. Мировая серия. Смешанная эстафета

04:15 Магия большого спорта

04:40 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Агент Ева

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Мотель

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



04:40 Перелом. Хроника Победы

05:10 Девушка с характером

06:45 Председатель

09:00 Новости дня

09:15 Председатель

10:55 Екатерина Воронина

13:00 Новости дня

13:25 Была тебе любимая

17:40 Москва - фронту

18:10 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Миус-фронт

19:00 Новости дня

19:55 Код доступа

23:15 Дело «пестрых«

01:15 Екатерина Воронина

02:45 Пятеро с неба

04:20 Генерал



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Солженицына

07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова

07:35 Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича

07:50 Репортажи из будущего. Космические спасатели

08:30 Жизнь и судьба. Анатолий Карпов

08:50 Камила. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 ХX век. «Театральные встречи. БДТ в гостях у москвичей«. 1966

11:30 Твербуль, или Пушкинская верста

12:10 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! Тайны Дьякова городища

13:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

14:10 Святыни Кремля. 4-я серия

14:40 Личное счастье. 4-я серия

15:50 Репортажи из будущего. Космические спасатели

16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 3-я серия - «Черноморский властитель»

17:00 Новости культуры

17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. И. Брамс. Симфония №4

18:00 Острова. 100 лет со дня рождения Вадима Коростылева

18:40 Елизавета I: королева-убийца?

19:30 Новости культуры

19:45 «Между двух бездн». День памяти Александра Солженицына

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Спектакль «№13«

23:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Александр Миндадзе

23:45 Спрут-4. 1-я серия

01:20 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Шедевры мировой оперы

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 47-я - 48-я серии

06:20 Пятница News. 133-я серия

07:00 Чисто английское убийство. Сезон 6. 2-я серия - «Смерть и сны»

09:00 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

10:00 Кулинарные детективы. Сезон 2. 9-я серия

11:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

12:00 Девичник. Сезон 1. 7-я серия

13:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 41-я серия - «Народно-готический панк VS Классическая свадьба»

15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 10-я серия

21:40 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»

00:00 Меланхолия

02:00 Пятница News. 135-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 47-я - 48-я серии

03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

04:30 Пятница News. 134-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:35 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 6-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:25 Всемирные игры разума

23:00 Опасно для жизни!

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 «Война на рельсах«. К 80-летию операции «Рельсовая война«

01:35 Сердца четырех

03:05 Новости

03:20 Сделано в Евразии

03:30 [Не]Фантастика

03:45 Любовь без границ

04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.