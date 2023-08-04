Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 4 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 4 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:35 Информационный канал
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль «Жара« в Москве. Юбилейный вечер Олега Газманова
23:15 «Вилла «Каприз»
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 Странная война
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Бросила в роддоме
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Лучшее
23:55 Родные души
01:35 Рая знает всё! 49-я - 50-я серии
03:20 Блестящей жизни лепесток
ТВЦ
04:50 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Дарья Юрская
06:00 Настроение
08:10 Петровка, 38
08:25 Одна ложь на двоих. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Одна ложь на двоих. 4-я серия
12:35 Персональный ангел. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Персональный ангел. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Обманутые жёны
17:50 События
18:10 Марлен. 17-я - 20-я серии
22:15 Хорошие песни. Как рождается хит
23:35 Я объявляю Вам войну
01:00 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик
01:45 Старшая жена
03:10 Петровка, 38
03:25 Ночной патруль
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала
05:35 Улицы разбитых фонарей-6. Мама
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 9-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 76-я - 78-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Ментовские войны-11. «Власть и закон». 1-я - 4-я серии
00:00 Авторитеты
01:00 Инфощит
01:30 Голос великой эпохи
02:20 Дикий-3. «Что в черном ящике?». 1-я - 2-я серии
03:50 Дикий-3. «Последняя битва». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Чёрные кошки. 8-я - 11-я серии
09:00 Известия
09:30 Чёрные кошки. 12-я серия
10:20 Крепкая броня. 1-я - 3-я серии
13:00 Известия
13:30 Крепкая броня. 3-я - 6-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Короеды
18:45 След. Отцы и дети
19:30 След. Ювелирная работа
20:10 След. Фирма гарантирует
20:45 След. Наследник из приюта
21:35 След. Убить нельзя спасти
22:20 Свои-4. Пропащий человек
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. Александр Градский. Моя настоящая любовь
01:00 Они потрясли мир. Вячеслав Зайцев. Сложный путь маэстро
01:40 Они потрясли мир. Любовь Полищук. Расплата за успех
02:20 Они потрясли мир. Группа «Мираж. За кулисами большого успеха»
03:00 Они потрясли мир. Злой рок Тины Тёрнер
03:40 Они потрясли мир. Группа «Комбинация». Темная сторона красивой жизни
04:15 Условный мент-3. Бытовой конфликт
Домашний
04:05 Преступления страсти. «Любимый брат». «Воспитанница». «Отчаяние»
06:30 По делам несовершеннолетних. 974-я и 976-я серии
07:55 Давай разведёмся! 594-я серия
08:55 Тест на отцовство. 365-я и 520-я серии
11:10 Понять. Простить. 174-я и 175-я серии - «Бескомпромиссный». «Нежданный»
12:25 Порча. 212-я серия - «Черная душа«
12:55 Знахарка. 139-я серия - «Просто Филя«
13:30 Верну любимого. 133-я серия - «Роковой приворот»
14:05 Голоса ушедших душ. 3-я серия - «Проклятая страсть»
14:40 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии
19:00 Карта памяти. 1-я - 4-я серии
23:10 Понять. Простить. «Бескомпромиссный». «Нежданный»
00:20 Порча. Черная душа
00:50 Знахарка. Просто Филя
01:15 Верну любимого. Роковой приворот
01:45 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть
02:10 Тест на отцовство
03:50 Давай разведёмся!
04:40 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:55 Студия Союз. Сезон 3. 91-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 2. 23-я - 24-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 27-я - 28-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 157-я серии
17:00 СашаТаня. 158-я - 163-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я - 756-я серии
23:00 Галустян плюс. 17-я серия
23:30 Галустян плюс. 16-я серия
00:00 Галустян плюс. 13-я серия
00:30 Галустян плюс. 14-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»
02:20 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 73-я серия
03:05 Студия Союз. Сезон 3. 92-я - 93-я серии
04:40 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия
СТС
04:35 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 11-я серия
09:00 Стать шефом. 11-я серия
10:55 Уральские пельмени. Смехbook
13:40 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 После
00:35 После. Глава 2
02:25 КликКлак шоу. 8-я серия
03:00 Братья
04:30 6 кадров
Матч ТВ
04:40 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»
05:45 Специальный репортаж
06:00 Кто кого?
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Небесная грация
10:20 История Хуана Мануэля Фанхио. 3-я и 4-я серии
11:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
12:00 Спортивный век
12:30 Лица страны. Сергей Ломанов
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Кто кого?
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
19:10 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - «Авангард». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:40 Новости
22:45 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:30 Шинная борьба. 7-я серия
02:35 Лица страны. Сергей Ломанов
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Последний шанс
21:55 Стукач
00:05 Соль. АнимациЯ
01:30 Мальчики-налетчики
03:15 Зона 414
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:20 Генерал
06:00 Перелом. Хроника Победы
06:30 Чисто английское убийство
09:00 Новости дня
09:20 Чисто английское убийство
11:00 Семнадцатый трансатлантический
13:00 Новости дня
13:35 Голубые молнии
15:40 Черный океан
17:20 Викинг. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Викинг. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Александр Маршал
00:35 Раз на раз не приходится
02:00 Последний дюйм
03:30 Морской дозор
04:20 Близнецы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Ростов Великий
07:05 Легенды мирового кино. Вера Холодная
07:35 Первые в мире. Парашют Котельникова
07:50 Репортажи из будущего. Куда ведут железные дороги
08:30 Жизнь и судьба. Вадим Колганов
08:50 Камила. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Богословского». 1967
11:30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Александр Миндадзе
12:10 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! О чем мечтают абазины?
13:15 Елизавета I: королева-убийца?
14:10 Святыни Кремля. 5-я серия
14:40 Личное счастье. 5-я серия
15:50 Репортажи из будущего. Куда ведут железные дороги
16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 4-я серия - «Строитель империи»
17:00 Новости культуры
17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Шедевры мировой оперы
18:45 Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Линия жизни. К 75-летию Вячеслава Гордеева
21:10 «Цирк». Я хотела быть счастливой в СССР!»
21:50 Цирк
23:20 Роман в камне. Вологда. Усадьба Брянчаниновых
23:50 Спрут-4. 2-я серия
01:30 Искатели. Мумия из Иваново
02:15 Мультфильмы. «Очень синяя борода». «Тяп, ляп - маляры!». «Кот, который умел петь»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 49-я - 50-я серии
06:20 Пятница News. 134-я серия
06:50 Чисто английское убийство. Сезон 6. 3-я серия - «Кровавый рисунок»
08:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
09:50 Кулинарные детективы. Сезон 1. 1-я серия
11:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
12:00 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»
13:00 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»
13:40 Черный список. Сезон 3. 9-я серия - «Жена на час»
14:30 Черный список. Сезон 3. 5-я серия - «Муж на час»
15:10 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»
16:00 Черный список. Сезон 3. 1-я серия - «Грузоперевозки»
16:50 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»
17:50 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»
18:30 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»
19:20 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»
20:20 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»
21:10 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»
22:00 Довод
01:00 Взрывная блондинка
02:40 Пятница News. 136-я серия
03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 49-я - 50-я серии
04:30 Пятница News. 135-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:00 Дела судебные. Битва за будущее
09:00 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:05 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:50 Двенадцать стульев. 1-я и 2-я серии
22:50 Семь нянек
00:20 Акселератка
01:50 Наше кино. История большой любви
02:40 Белый клык
04:00 У самого синего моря
Время начала передач - московское.