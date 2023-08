Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 4 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 4 августа 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:35 Информационный канал

19:50 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Музыкальный фестиваль «Жара« в Москве. Юбилейный вечер Олега Газманова

23:15 «Вилла «Каприз»

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 Странная война

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Бросила в роддоме

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Лучшее

23:55 Родные души

01:35 Рая знает всё! 49-я - 50-я серии

03:20 Блестящей жизни лепесток



ТВЦ



04:50 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Дарья Юрская

06:00 Настроение

08:10 Петровка, 38

08:25 Одна ложь на двоих. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Одна ложь на двоих. 4-я серия

12:35 Персональный ангел. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Персональный ангел. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Обманутые жёны

17:50 События

18:10 Марлен. 17-я - 20-я серии

22:15 Хорошие песни. Как рождается хит

23:35 Я объявляю Вам войну

01:00 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик

01:45 Старшая жена

03:10 Петровка, 38

03:25 Ночной патруль



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала

05:35 Улицы разбитых фонарей-6. Мама

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 9-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 76-я - 78-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Ментовские войны-11. «Власть и закон». 1-я - 4-я серии

00:00 Авторитеты

01:00 Инфощит

01:30 Голос великой эпохи

02:20 Дикий-3. «Что в черном ящике?». 1-я - 2-я серии

03:50 Дикий-3. «Последняя битва». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Чёрные кошки. 8-я - 11-я серии

09:00 Известия

09:30 Чёрные кошки. 12-я серия

10:20 Крепкая броня. 1-я - 3-я серии

13:00 Известия

13:30 Крепкая броня. 3-я - 6-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Короеды

18:45 След. Отцы и дети

19:30 След. Ювелирная работа

20:10 След. Фирма гарантирует

20:45 След. Наследник из приюта

21:35 След. Убить нельзя спасти

22:20 Свои-4. Пропащий человек

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Александр Градский. Моя настоящая любовь

01:00 Они потрясли мир. Вячеслав Зайцев. Сложный путь маэстро

01:40 Они потрясли мир. Любовь Полищук. Расплата за успех

02:20 Они потрясли мир. Группа «Мираж. За кулисами большого успеха»

03:00 Они потрясли мир. Злой рок Тины Тёрнер

03:40 Они потрясли мир. Группа «Комбинация». Темная сторона красивой жизни

04:15 Условный мент-3. Бытовой конфликт



Домашний



04:05 Преступления страсти. «Любимый брат». «Воспитанница». «Отчаяние»

06:30 По делам несовершеннолетних. 974-я и 976-я серии

07:55 Давай разведёмся! 594-я серия

08:55 Тест на отцовство. 365-я и 520-я серии

11:10 Понять. Простить. 174-я и 175-я серии - «Бескомпромиссный». «Нежданный»

12:25 Порча. 212-я серия - «Черная душа«

12:55 Знахарка. 139-я серия - «Просто Филя«

13:30 Верну любимого. 133-я серия - «Роковой приворот»

14:05 Голоса ушедших душ. 3-я серия - «Проклятая страсть»

14:40 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии

19:00 Карта памяти. 1-я - 4-я серии

23:10 Понять. Простить. «Бескомпромиссный». «Нежданный»

00:20 Порча. Черная душа

00:50 Знахарка. Просто Филя

01:15 Верну любимого. Роковой приворот

01:45 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть

02:10 Тест на отцовство

03:50 Давай разведёмся!

04:40 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:55 Студия Союз. Сезон 3. 91-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 2. 23-я - 24-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 27-я - 28-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 157-я серии

17:00 СашаТаня. 158-я - 163-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я - 756-я серии

23:00 Галустян плюс. 17-я серия

23:30 Галустян плюс. 16-я серия

00:00 Галустян плюс. 13-я серия

00:30 Галустян плюс. 14-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»

02:20 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 73-я серия

03:05 Студия Союз. Сезон 3. 92-я - 93-я серии

04:40 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия



СТС



04:35 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 11-я серия

09:00 Стать шефом. 11-я серия

10:55 Уральские пельмени. Смехbook

13:40 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 После

00:35 После. Глава 2

02:25 КликКлак шоу. 8-я серия

03:00 Братья

04:30 6 кадров



Матч ТВ



04:40 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Легендарный Севастополь»

05:45 Специальный репортаж

06:00 Кто кого?

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Небесная грация

10:20 История Хуана Мануэля Фанхио. 3-я и 4-я серии

11:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

12:00 Спортивный век

12:30 Лица страны. Сергей Ломанов

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Кто кого?

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

19:10 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - «Авангард». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:40 Новости

22:45 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:30 Шинная борьба. 7-я серия

02:35 Лица страны. Сергей Ломанов

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Последний шанс

21:55 Стукач

00:05 Соль. АнимациЯ

01:30 Мальчики-налетчики

03:15 Зона 414

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:20 Генерал

06:00 Перелом. Хроника Победы

06:30 Чисто английское убийство

09:00 Новости дня

09:20 Чисто английское убийство

11:00 Семнадцатый трансатлантический

13:00 Новости дня

13:35 Голубые молнии

15:40 Черный океан

17:20 Викинг. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Викинг. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Александр Маршал

00:35 Раз на раз не приходится

02:00 Последний дюйм

03:30 Морской дозор

04:20 Близнецы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Ростов Великий

07:05 Легенды мирового кино. Вера Холодная

07:35 Первые в мире. Парашют Котельникова

07:50 Репортажи из будущего. Куда ведут железные дороги

08:30 Жизнь и судьба. Вадим Колганов

08:50 Камила. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Богословского». 1967

11:30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Александр Миндадзе

12:10 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! О чем мечтают абазины?

13:15 Елизавета I: королева-убийца?

14:10 Святыни Кремля. 5-я серия

14:40 Личное счастье. 5-я серия

15:50 Репортажи из будущего. Куда ведут железные дороги

16:30 Князь Потемкин. Свет и тени. 4-я серия - «Строитель империи»

17:00 Новости культуры

17:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Шедевры мировой оперы

18:45 Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия

20:15 Линия жизни. К 75-летию Вячеслава Гордеева

21:10 «Цирк». Я хотела быть счастливой в СССР!»

21:50 Цирк

23:20 Роман в камне. Вологда. Усадьба Брянчаниновых

23:50 Спрут-4. 2-я серия

01:30 Искатели. Мумия из Иваново

02:15 Мультфильмы. «Очень синяя борода». «Тяп, ляп - маляры!». «Кот, который умел петь»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 49-я - 50-я серии

06:20 Пятница News. 134-я серия

06:50 Чисто английское убийство. Сезон 6. 3-я серия - «Кровавый рисунок»

08:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

09:50 Кулинарные детективы. Сезон 1. 1-я серия

11:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

12:00 Черный список. Сезон 3. 35-я серия - «Повара на дому»

13:00 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»

13:40 Черный список. Сезон 3. 9-я серия - «Жена на час»

14:30 Черный список. Сезон 3. 5-я серия - «Муж на час»

15:10 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»

16:00 Черный список. Сезон 3. 1-я серия - «Грузоперевозки»

16:50 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»

17:50 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»

18:30 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»

19:20 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»

20:20 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»

21:10 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»

22:00 Довод

01:00 Взрывная блондинка

02:40 Пятница News. 136-я серия

03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 49-я - 50-я серии

04:30 Пятница News. 135-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:00 Дела судебные. Битва за будущее

09:00 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:05 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:50 Двенадцать стульев. 1-я и 2-я серии

22:50 Семь нянек

00:20 Акселератка

01:50 Наше кино. История большой любви

02:40 Белый клык

04:00 У самого синего моря



Время начала передач - московское.