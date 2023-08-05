Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 5 августа 2023
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Объяснение в любви». К 100-летию Валентины Леонтьевой
11:10 Поехали!
12:00 Новости
12:15 «Надо просто любить и верить». День Анатолия Папанова
13:20 Приходите завтра...
15:20 «Ну, погоди!» Анатолий Папанов. 2-й, 4-й, 8-й, 15-й выпуски
16:00 Холодное лето пятьдесят третьего...
18:00 Вечерние новости
18:20 «Поле чудес». Тридцать лучших
19:55 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Родной для всех: Роман Мадянов
23:30 Эвита
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Куба
09:00 Формула еды. Мед
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Цыганское счастье. 1-я часть
15:05 Петросян-шоу
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! Песни Аркадия Кобякова
20:00 Вести
21:00 Воспитательница
01:05 Валькины несчастья
04:20 Отель для Золушки
ТВЦ
05:00 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков
05:30 Кружева
07:10 Православная энциклопедия. Богословие для мирян. Путешествие в Дмитров. Новгородская республика. Продолжение беседы
07:35 Святые и близкие. Матрона Московская
08:15 Мой любимый призрак. 1-я - 2-я серии
10:15 Евдокия
11:30 События
11:45 Евдокия
12:40 Я объявляю Вам войну
14:30 События
14:45 Один на всех. 1-я - 2-я серии
18:25 Никогда не разговаривай с незнакомками. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Дряхлая власть
23:05 90-е. Ликвидация шайтанов
23:50 Хроники московского быта. Конец воровского закона
00:30 Приговор. Орехи
01:15 Прощание. Жанна Фриске
01:55 Прощание. Павел Смеян
02:35 Прощание. Игорь Кириллов
03:15 10 самых... Позор в Интернете
03:45 10 самых... Заложники одной роли
04:10 10 самых... Звездные браки-ошибки
04:35 10 самых... Звёзды с «изюминкой»
НТВ
03:50 Дикий-3. «Последняя битва», 1-я и 2-я серии
05:20 Улицы разбитых фонарей-7. Ковер
06:10 Улицы разбитых фонарей-7. Високосный год
07:00 Улицы разбитых фонарей-7. Протекция
08:00 Сегодня
08:25 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Ирина Лачина
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:25 Просто Джексон
21:15 Ментовские войны. Эпилог
23:20 Маска
02:20 Дачный ответ
03:05 Дикий-4. «Возвращение героя», 1-я и 2-я серии
04:35 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено
Пятый канал
05:00 Условный мент-3. Смерть Тельцова
05:40 Условный мент-3. Агентство Алиби
06:20 Условный мент-3. Черная метка
07:05 Условный мент-3. Истинный облик
07:55 Условный мент-3. Борьба без правил
08:45 Условный мент-3. Товарищи по оружию
09:40 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня
10:35 Условный мент-3. Крабовая ловушка
11:25 Условный мент-3. Жадность не порок
12:25 Условный мент-3. Танго втроем
13:20 Условный мент-3. Офисное привидение
14:15 Условный мент-3. Тайные агенты
15:15 Условный мент-3. Опасные связи
16:10 Условный мент-3. Колдовская любовь
17:05 Условный мент-3. Бабуля
18:00 След. Сгорел на работе
18:45 След. Ловушка
19:25 След. Вивама
20:10 След. Злыдень
21:00 След. Палач
21:35 След. Клиника
22:30 Лицемеры. Карма
23:20 Лицемеры. Орден дьявольского креста
00:10 Лицемеры. Последний пациент
00:55 Лицемеры. Игроки
01:45 Светская хроника
02:35 Прокурорская проверка. Погорелец
03:25 Прокурорская проверка. Правило невмешательста
04:15 Прокурорская проверка. Загадочная смерть
Домашний
04:40 По делам несовершеннолетних
05:25 Истерзанная. 159-я и 164-я серии
10:10 Пять ужинов
10:25 За первого встречного. 1-я - 12-я серии
21:25 За первого встречного. 1-я - 12-я серии
23:40 Скажи, подруга
23:55 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
03:05 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:40 Импровизация. Сезон 2. 25-я - 27-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 29-я - 30-я серии
09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 30-я серия
10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 24-я серия
12:00 Битва экстрасенсов. 348-я - 352-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 6-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 4-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 7-я серия
23:00 Женский стендап. 57-я серия
00:00 Выжить в Дубае. 6-я серия
01:55 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 74-я серия
02:45 Импровизация. Команды. 1-я серия
03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 94-я - 95-я серии
СТС
04:30 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 268-я - 269-я серии
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:05 Впервые на СТС. «Красные туфельки и семь гномов»
11:55 Новый Человек-паук
14:40 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
17:35 Мадагаскар-2
19:15 Мадагаскар-3
21:00 Соник в кино
23:00 После. Глава 3
01:00 Пока я рядом
02:45 Братья
04:45 6 кадров
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
10:00 Спарринг
11:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. Сборная России - «Адмирал». Прямой эфир
14:15 Все на Матч!
14:25 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России. Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Урал». Прямой эфир
19:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:45 Гольф. Чемпионат России
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Интернасьонал» - «Коринтианс». Прямой эфир
02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
03:05 Новости
03:10 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - Р. Фонт. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: битва за море
18:00 Засекреченные списки. Бои без правил: 7 преступлений Зеленского
19:00 Профессионал
21:15 Три икса
23:35 Три икса 2: Новый уровень
01:35 Агент Ева
03:05 Мотель
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:20 Близнецы
06:00 Максимка
07:30 Старая, старая сказка
08:00 Новости дня
08:15 Старая, старая сказка
09:45 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
11:40 Легенды музыки. Маргарита Суханкина
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Люди, которые могли достать все
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Партизаны против полицаев
14:30 Легенды науки. Петр Капица
15:20 Время героев
15:45 Через Гоби и Хинган
19:00 Новости дня
19:25 Через Гоби и Хинган
19:45 12 стульев
22:45 Ключи от неба
00:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
03:15 Берлин-Москва. Поезд победителей
04:00 Шел четвертый год войны...
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс»
07:05 Мультфильмы. «Подарок для самого слабого». «В яранге горит огонь». «Палка- выручалка»
08:00 Цирк
09:30 Классная тема! Свет
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Как художники всё изменили
10:45 Острова. К 100-летию со дня рождения Вадима Коростылева
11:20 Здравствуйте, все!
13:30 Неизвестные маршруты России. Кабардино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су
14:10 Серенгети. 3-я серия - «Обновление»
15:05 Большой балет. 5-я серия - «Современная российская хореография»
17:10 Роман в камне. Вологда. Усадьба Брянчаниновых
17:40 Брависсимо
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 4-й
20:30 Гонки по вертикали
23:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
00:20 Первая перчатка
01:35 Серенгети. 3-я серия - «Обновление»
02:30 «Лев и 9 гиен». «Догони-ветер»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 135-я серия
05:55 Тайны Медовой долины
06:30 Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»
09:50 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»
12:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 12-я серия - «Безалкогольная свадьба VS классическая»
13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»
15:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия - «Домашняя свадьба vs Европейская свадьба»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»
18:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия - «Деревенская свадьба VS городская свадьба»
20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»
21:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»
23:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия
02:00 Пятница News. 135-я серия
02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
04:10 Пятница News. 135-я серия
04:30 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 У самого синего моря
05:10 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:30 Свой среди чужих, чужой среди своих
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Опекун
11:55 Братаны-3. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Братаны-3. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Братаны-3. 7-я - 12-я серии
00:05 II Игры стран СНГ. Торжественная церемония открытия
02:05 Наше кино. История большой любви
02:45 Светлый путь
04:20 Свинарка и пастух
Время начала передач - московское.