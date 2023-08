Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 5 августа 2023



Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Объяснение в любви». К 100-летию Валентины Леонтьевой

11:10 Поехали!

12:00 Новости

12:15 «Надо просто любить и верить». День Анатолия Папанова

13:20 Приходите завтра...

15:20 «Ну, погоди!» Анатолий Папанов. 2-й, 4-й, 8-й, 15-й выпуски

16:00 Холодное лето пятьдесят третьего...

18:00 Вечерние новости

18:20 «Поле чудес». Тридцать лучших

19:55 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Родной для всех: Роман Мадянов

23:30 Эвита

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Куба

09:00 Формула еды. Мед

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Цыганское счастье. 1-я часть

15:05 Петросян-шоу

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! Песни Аркадия Кобякова

20:00 Вести

21:00 Воспитательница

01:05 Валькины несчастья

04:20 Отель для Золушки



ТВЦ



05:00 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков

05:30 Кружева

07:10 Православная энциклопедия. Богословие для мирян. Путешествие в Дмитров. Новгородская республика. Продолжение беседы

07:35 Святые и близкие. Матрона Московская

08:15 Мой любимый призрак. 1-я - 2-я серии

10:15 Евдокия

11:30 События

11:45 Евдокия

12:40 Я объявляю Вам войну

14:30 События

14:45 Один на всех. 1-я - 2-я серии

18:25 Никогда не разговаривай с незнакомками. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Дряхлая власть

23:05 90-е. Ликвидация шайтанов

23:50 Хроники московского быта. Конец воровского закона

00:30 Приговор. Орехи

01:15 Прощание. Жанна Фриске

01:55 Прощание. Павел Смеян

02:35 Прощание. Игорь Кириллов

03:15 10 самых... Позор в Интернете

03:45 10 самых... Заложники одной роли

04:10 10 самых... Звездные браки-ошибки

04:35 10 самых... Звёзды с «изюминкой»



НТВ



03:50 Дикий-3. «Последняя битва», 1-я и 2-я серии

05:20 Улицы разбитых фонарей-7. Ковер

06:10 Улицы разбитых фонарей-7. Високосный год

07:00 Улицы разбитых фонарей-7. Протекция

08:00 Сегодня

08:25 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Ирина Лачина

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:25 Просто Джексон

21:15 Ментовские войны. Эпилог

23:20 Маска

02:20 Дачный ответ

03:05 Дикий-4. «Возвращение героя», 1-я и 2-я серии

04:35 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено



Пятый канал



05:00 Условный мент-3. Смерть Тельцова

05:40 Условный мент-3. Агентство Алиби

06:20 Условный мент-3. Черная метка

07:05 Условный мент-3. Истинный облик

07:55 Условный мент-3. Борьба без правил

08:45 Условный мент-3. Товарищи по оружию

09:40 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня

10:35 Условный мент-3. Крабовая ловушка

11:25 Условный мент-3. Жадность не порок

12:25 Условный мент-3. Танго втроем

13:20 Условный мент-3. Офисное привидение

14:15 Условный мент-3. Тайные агенты

15:15 Условный мент-3. Опасные связи

16:10 Условный мент-3. Колдовская любовь

17:05 Условный мент-3. Бабуля

18:00 След. Сгорел на работе

18:45 След. Ловушка

19:25 След. Вивама

20:10 След. Злыдень

21:00 След. Палач

21:35 След. Клиника

22:30 Лицемеры. Карма

23:20 Лицемеры. Орден дьявольского креста

00:10 Лицемеры. Последний пациент

00:55 Лицемеры. Игроки

01:45 Светская хроника

02:35 Прокурорская проверка. Погорелец

03:25 Прокурорская проверка. Правило невмешательста

04:15 Прокурорская проверка. Загадочная смерть



Домашний



04:40 По делам несовершеннолетних

05:25 Истерзанная. 159-я и 164-я серии

10:10 Пять ужинов

10:25 За первого встречного. 1-я - 12-я серии

21:25 За первого встречного. 1-я - 12-я серии

23:40 Скажи, подруга

23:55 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

03:05 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:40 Импровизация. Сезон 2. 25-я - 27-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 29-я - 30-я серии

09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 30-я серия

10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 24-я серия

12:00 Битва экстрасенсов. 348-я - 352-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 6-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 4-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 7-я серия

23:00 Женский стендап. 57-я серия

00:00 Выжить в Дубае. 6-я серия

01:55 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 74-я серия

02:45 Импровизация. Команды. 1-я серия

03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 94-я - 95-я серии



СТС



04:30 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 268-я - 269-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:05 Впервые на СТС. «Красные туфельки и семь гномов»

11:55 Новый Человек-паук

14:40 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

17:35 Мадагаскар-2

19:15 Мадагаскар-3

21:00 Соник в кино

23:00 После. Глава 3

01:00 Пока я рядом

02:45 Братья

04:45 6 кадров



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

10:00 Спарринг

11:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. Сборная России - «Адмирал». Прямой эфир

14:15 Все на Матч!

14:25 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России. Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Урал». Прямой эфир

19:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:45 Гольф. Чемпионат России

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Интернасьонал» - «Коринтианс». Прямой эфир

02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

03:05 Новости

03:10 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - Р. Фонт. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: битва за море

18:00 Засекреченные списки. Бои без правил: 7 преступлений Зеленского

19:00 Профессионал

21:15 Три икса

23:35 Три икса 2: Новый уровень

01:35 Агент Ева

03:05 Мотель

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:20 Близнецы

06:00 Максимка

07:30 Старая, старая сказка

08:00 Новости дня

08:15 Старая, старая сказка

09:45 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

11:40 Легенды музыки. Маргарита Суханкина

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Люди, которые могли достать все

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Партизаны против полицаев

14:30 Легенды науки. Петр Капица

15:20 Время героев

15:45 Через Гоби и Хинган

19:00 Новости дня

19:25 Через Гоби и Хинган

19:45 12 стульев

22:45 Ключи от неба

00:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

03:15 Берлин-Москва. Поезд победителей

04:00 Шел четвертый год войны...



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс»

07:05 Мультфильмы. «Подарок для самого слабого». «В яранге горит огонь». «Палка- выручалка»

08:00 Цирк

09:30 Классная тема! Свет

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Как художники всё изменили

10:45 Острова. К 100-летию со дня рождения Вадима Коростылева

11:20 Здравствуйте, все!

13:30 Неизвестные маршруты России. Кабардино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су

14:10 Серенгети. 3-я серия - «Обновление»

15:05 Большой балет. 5-я серия - «Современная российская хореография»

17:10 Роман в камне. Вологда. Усадьба Брянчаниновых

17:40 Брависсимо

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 4-й

20:30 Гонки по вертикали

23:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

00:20 Первая перчатка

01:35 Серенгети. 3-я серия - «Обновление»

02:30 «Лев и 9 гиен». «Догони-ветер»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 135-я серия

05:55 Тайны Медовой долины

06:30 Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров

08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»

09:50 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»

12:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 12-я серия - «Безалкогольная свадьба VS классическая»

13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»

15:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия - «Домашняя свадьба vs Европейская свадьба»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

18:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия - «Деревенская свадьба VS городская свадьба»

20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»

21:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»

23:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия

02:00 Пятница News. 135-я серия

02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

04:10 Пятница News. 135-я серия

04:30 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 У самого синего моря

05:10 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:30 Свой среди чужих, чужой среди своих

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Опекун

11:55 Братаны-3. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Братаны-3. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Братаны-3. 7-я - 12-я серии

00:05 II Игры стран СНГ. Торжественная церемония открытия

02:05 Наше кино. История большой любви

02:45 Светлый путь

04:20 Свинарка и пастух



Время начала передач - московское.