Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 6 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 6 августа 2023

Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 «Часовой». Специальный выпуск ко Дню Воздушно-десантных войск

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 «Часовой». Специальный выпуск. День десантника

12:45 «Вяземский десант. Боевое крещение». День Воздушно-десантных войск

13:40 «В зоне особого внимания«. День десантника

15:30 «Ответный ход». День десантника

17:05 Премьера. «Специальный репортаж. «Герои. Десант на линии огня». День Воздушно-десантных войск

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 6-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



04:20 Отель для Золушки

06:10 Соседи по разводу

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Лариса Григорьева

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Цыганское счастье. 2-я часть

15:05 Петросян-шоу

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию

02:50 Соседи по разводу



ТВЦ



05:00 Петровка, 38

05:15 Актёрские драмы. Обманутые жёны

06:00 Евдокия

07:40 Старшая жена

09:30 Белое платье

11:30 События

11:45 Ночной патруль

13:50 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 6-я серия - «Театральный роман»

15:50 Кружева

17:50 Не в деньгах счастье. 1-я - 4-я серии

21:25 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 4-я серии

00:40 События

00:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:05 Персональный ангел. 1-я - 4-я серии

04:00 Любимцы вождя

04:40 Людмила Иванова. Не унывай!



НТВ



04:35 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено

05:05 Улицы разбитых фонарей-7. Цена жизни

06:00 Улицы разбитых фонарей-7. Женщина моей мечты

06:55 Улицы разбитых фонарей-7. Убийство, которого не было

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:45 Чёрный пёс-2

23:55 Маска. Сезон 4. Финал

03:55 Дикий-4. «Призрачные гонщики», 1-я серия

04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Большой приз



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Загадочная смерть

05:10 Прокурорская проверка. Как я провел лето 1

06:00 Прокурорская проверка. Как я провел лето-2

06:50 Прокурорская проверка. Колдовские тайны

07:45 Не могу сказать прощай

09:30 Батальон. 1-я - 4-я серии

13:40 Пустыня. 1-я - 4-я серии

18:00 След. Группа единокровных

18:45 След. Роковой мужчина

19:25 След. Огонь желания

20:10 След. Бриллиантовый дым

20:45 След. Слабый пол

21:35 След. Жизнь за чужие секреты

22:25 След. Пластика

23:10 След. Отмени меня

00:05 Каменская. 9-я серия - «Шестерки умирают первыми»

01:05 Каменская. 10-я серия - «Шестерки умирают первыми»

01:55 Не могу сказать прощай

03:15 Спецотряд «Шторм». Азартная игра

04:05 Спецотряд «Шторм». Деньги на ветер



Домашний



03:05 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

05:40 Истерзанная. 165-я и 170-я серии

10:35 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии

14:50 Карта памяти. 1-я - 4-я серии

19:00 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии

23:00 Вечерняя сказка

00:55 Прилетит вдруг волшебник!

02:25 За первого встречного. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 95-я серия

05:10 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия - «Новогодний выпуск»

05:55 Импровизация. 29-я - 30-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я - 33-я серии

10:00 Битва экстрасенсов. 352-я - 357-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 7-я серия

21:00 Шоу Воли. 17-я серия

22:20 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 15-я серия

23:30 Непослушная

01:40 Я тебе не верю. 6-я - 7-я серии

03:10 Импровизация. Команды. 2-я - 3-я серии

04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 96-я серия



СТС



04:45 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник

07:35 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Большое путешествие

10:40 Впервые на СТС. «Имущество с хвостом»

12:40 «Побег из космоса»

14:40 Робот Ари

16:35 Соник в кино

18:25 Боги Египта

21:00 Чужой. Завет

23:25 Ассасин. Битва миров

02:00 После

03:35 Братья

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - Р. Фонт. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель

11:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

13:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

15:40 Все на Матч!

15:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - СКА. Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Динамо». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Ботафого». Прямой эфир

02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

03:05 Новости

03:10 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Локомотив-Пенза»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Каратель

15:20 По соображениям совести

18:00 «Операция «Мясной фарш»

20:25 Ярость

23:00 Новости

23:25 Крокодил Данди

01:15 Крокодил Данди-2

03:15 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:00 Шел четвертый год войны...

05:25 Два бойца

06:50 6 августа - День железнодорожных войск

07:20 Один шанс из тысячи

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №146

11:30 Код доступа. Убийство Югославии

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Нина Соколова

13:05 Битва оружейников. Противотанковые ружья

14:00 Викинг. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска. Инквизитор

00:00 Чисто английское убийство

02:55 Максимка

04:15 Москва - фронту

04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Птичка Тари». «Два клена»

07:25 Повод

09:35 Диалоги о животных. 6-я серия - «Московский зоопарк»

10:15 Тайны старого чердака. Что из этого получилось?

10:45 «Вовка в тридевятом царстве». «Королева Зубная щетка»

11:20 Душа Пирата

12:45 Человеческий фактор. Сельский блогер

13:15 Страна птиц. Охотники за охотниками

14:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»

14:40 Телеспектакль «Портрет Дориана Грея«

17:10 Дороги Анатолия Новикова

18:00 «Нам дороги эти позабыть нельзя...». Концерт-посвящение Анатолию Новикову

19:30 Новости культуры

19:45 Время для размышлений

20:55 Шедевры мирового музыкального театра. Н. Римский-Корсаков. «Садко». Постановка театра «Геликон-опера». Режиссер Д. Бертман. Запись 2016 года

23:00 Как вам это понравится

00:40 Диалоги о животных. 6-я серия - «Московский зоопарк«

01:25 Искатели. Крокодилы: псковское нашествие

02:10 Мультфильмы. «Большой подземный бал». «Загадка Сфинкса». «Кутх и мыши»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 136-я серия

05:20 Гоу, Феликс

06:50 Артур и минипуты

08:40 Черный список. Сезон 3. 20-я серия - «Садовники»

09:20 Черный список. Сезон 3. 2-я серия - «Косметологические процедуры»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 9-я серия - «Сочи. У Ра»

11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 10-я серия - «Сочи. Этолето»

11:50 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

13:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

14:30 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

15:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»

16:40 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

17:40 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

18:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

19:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

21:00 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

22:00 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

23:00 Довод

01:50 Пятница News. 136-я серия

02:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»

03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Невский дом»

03:50 Пятница News. 136-я серия

04:20 Простоквашино



МИР



05:00 Свинарка и пастух

05:50 Мультфильмы

07:50 Акселератка

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Братаны-3. 13-я - 18-я серии

16:00 Новости

16:15 Братаны-3. 18-я - 29-я серии

02:20 Наше кино. История большой любви

03:00 Пятнадцатилетний капитан

04:20 Братаны-3



Время начала передач - московское.



















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