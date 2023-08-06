Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 6 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 6 августа 2023
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 «Часовой». Специальный выпуск ко Дню Воздушно-десантных войск
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 «Часовой». Специальный выпуск. День десантника
12:45 «Вяземский десант. Боевое крещение». День Воздушно-десантных войск
13:40 «В зоне особого внимания«. День десантника
15:30 «Ответный ход». День десантника
17:05 Премьера. «Специальный репортаж. «Герои. Десант на линии огня». День Воздушно-десантных войск
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 6-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
04:20 Отель для Золушки
06:10 Соседи по разводу
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Лариса Григорьева
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Цыганское счастье. 2-я часть
15:05 Петросян-шоу
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию
02:50 Соседи по разводу
ТВЦ
05:00 Петровка, 38
05:15 Актёрские драмы. Обманутые жёны
06:00 Евдокия
07:40 Старшая жена
09:30 Белое платье
11:30 События
11:45 Ночной патруль
13:50 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 6-я серия - «Театральный роман»
15:50 Кружева
17:50 Не в деньгах счастье. 1-я - 4-я серии
21:25 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 4-я серии
00:40 События
00:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:05 Персональный ангел. 1-я - 4-я серии
04:00 Любимцы вождя
04:40 Людмила Иванова. Не унывай!
НТВ
04:35 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено
05:05 Улицы разбитых фонарей-7. Цена жизни
06:00 Улицы разбитых фонарей-7. Женщина моей мечты
06:55 Улицы разбитых фонарей-7. Убийство, которого не было
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:45 Чёрный пёс-2
23:55 Маска. Сезон 4. Финал
03:55 Дикий-4. «Призрачные гонщики», 1-я серия
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Большой приз
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Загадочная смерть
05:10 Прокурорская проверка. Как я провел лето 1
06:00 Прокурорская проверка. Как я провел лето-2
06:50 Прокурорская проверка. Колдовские тайны
07:45 Не могу сказать прощай
09:30 Батальон. 1-я - 4-я серии
13:40 Пустыня. 1-я - 4-я серии
18:00 След. Группа единокровных
18:45 След. Роковой мужчина
19:25 След. Огонь желания
20:10 След. Бриллиантовый дым
20:45 След. Слабый пол
21:35 След. Жизнь за чужие секреты
22:25 След. Пластика
23:10 След. Отмени меня
00:05 Каменская. 9-я серия - «Шестерки умирают первыми»
01:05 Каменская. 10-я серия - «Шестерки умирают первыми»
01:55 Не могу сказать прощай
03:15 Спецотряд «Шторм». Азартная игра
04:05 Спецотряд «Шторм». Деньги на ветер
Домашний
03:05 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
05:40 Истерзанная. 165-я и 170-я серии
10:35 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии
14:50 Карта памяти. 1-я - 4-я серии
19:00 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии
23:00 Вечерняя сказка
00:55 Прилетит вдруг волшебник!
02:25 За первого встречного. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 95-я серия
05:10 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия - «Новогодний выпуск»
05:55 Импровизация. 29-я - 30-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я - 33-я серии
10:00 Битва экстрасенсов. 352-я - 357-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 7-я серия
21:00 Шоу Воли. 17-я серия
22:20 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 15-я серия
23:30 Непослушная
01:40 Я тебе не верю. 6-я - 7-я серии
03:10 Импровизация. Команды. 2-я - 3-я серии
04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 96-я серия
СТС
04:45 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник
07:35 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Большое путешествие
10:40 Впервые на СТС. «Имущество с хвостом»
12:40 «Побег из космоса»
14:40 Робот Ари
16:35 Соник в кино
18:25 Боги Египта
21:00 Чужой. Завет
23:25 Ассасин. Битва миров
02:00 После
03:35 Братья
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - Р. Фонт. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель
11:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
13:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
15:40 Все на Матч!
15:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - СКА. Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Динамо». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Ботафого». Прямой эфир
02:35 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
03:05 Новости
03:10 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Локомотив-Пенза»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Каратель
15:20 По соображениям совести
18:00 «Операция «Мясной фарш»
20:25 Ярость
23:00 Новости
23:25 Крокодил Данди
01:15 Крокодил Данди-2
03:15 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:00 Шел четвертый год войны...
05:25 Два бойца
06:50 6 августа - День железнодорожных войск
07:20 Один шанс из тысячи
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №146
11:30 Код доступа. Убийство Югославии
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Нина Соколова
13:05 Битва оружейников. Противотанковые ружья
14:00 Викинг. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска. Инквизитор
00:00 Чисто английское убийство
02:55 Максимка
04:15 Москва - фронту
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Птичка Тари». «Два клена»
07:25 Повод
09:35 Диалоги о животных. 6-я серия - «Московский зоопарк»
10:15 Тайны старого чердака. Что из этого получилось?
10:45 «Вовка в тридевятом царстве». «Королева Зубная щетка»
11:20 Душа Пирата
12:45 Человеческий фактор. Сельский блогер
13:15 Страна птиц. Охотники за охотниками
14:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»
14:40 Телеспектакль «Портрет Дориана Грея«
17:10 Дороги Анатолия Новикова
18:00 «Нам дороги эти позабыть нельзя...». Концерт-посвящение Анатолию Новикову
19:30 Новости культуры
19:45 Время для размышлений
20:55 Шедевры мирового музыкального театра. Н. Римский-Корсаков. «Садко». Постановка театра «Геликон-опера». Режиссер Д. Бертман. Запись 2016 года
23:00 Как вам это понравится
00:40 Диалоги о животных. 6-я серия - «Московский зоопарк«
01:25 Искатели. Крокодилы: псковское нашествие
02:10 Мультфильмы. «Большой подземный бал». «Загадка Сфинкса». «Кутх и мыши»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 136-я серия
05:20 Гоу, Феликс
06:50 Артур и минипуты
08:40 Черный список. Сезон 3. 20-я серия - «Садовники»
09:20 Черный список. Сезон 3. 2-я серия - «Косметологические процедуры»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 9-я серия - «Сочи. У Ра»
11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 10-я серия - «Сочи. Этолето»
11:50 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
13:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
14:30 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
15:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
16:40 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
17:40 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
18:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
19:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
21:00 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
22:00 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
23:00 Довод
01:50 Пятница News. 136-я серия
02:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»
03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Невский дом»
03:50 Пятница News. 136-я серия
04:20 Простоквашино
МИР
05:00 Свинарка и пастух
05:50 Мультфильмы
07:50 Акселератка
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Братаны-3. 13-я - 18-я серии
16:00 Новости
16:15 Братаны-3. 18-я - 29-я серии
02:20 Наше кино. История большой любви
03:00 Пятнадцатилетний капитан
04:20 Братаны-3
Время начала передач - московское.