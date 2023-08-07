Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 7 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 7 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 5-я серия

23:00 Большая игра

23:55 Наедине со всеми. Памяти Ирины Мирошниченко

00:40 АнтиФейк

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 5-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 9-я - 10-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 3-я серии



ТВЦ



04:40 Людмила Иванова. Не унывай!

05:20 Битва за наследство. Фильм 1-й

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:35 Не в деньгах счастье. 1-я - 2-я серии

10:30 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом

11:30 События

11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия

13:40 Мой герой. Ирина Мирошниченко

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы». 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. «Левые» концерты

17:50 События

18:15 Синичка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Актёрские жертвы

23:05 Знак качества. Соль

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дряхлая власть

01:30 90-е. Уроки пластики

02:15 Герои и жертвы холодной войны. Шпион в темных очках

02:55 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы». 1-я - 2-я серии

04:40 Владимир Конкин. Искушение славой



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Большой приз

05:35 Улицы разбитых фонарей-7. Инстинкт Леопольда

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 11-я - 12-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 78-я - 80-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Степные волки. 1-я - 4-я серии

00:35 Основано на реальных событиях

01:20 Дикий-4. «Призрачные гонщики». 1-я и 2-я серии

02:50 Дикий-4. «Детки в клетке». 1-я и 2-я серии

04:20 Агентство скрытых камер. Спасение грешницы

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Шестерка



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Купчино. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Пустыня. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пустыня. 4-я серия

14:00 Морские дьяволы 4. Новые друзья или игры патриотов

15:05 Морские дьяволы 4. Случай на пляже

16:00 Морские дьяволы 4. Корсары

17:00 Известия

17:30 След. Токсичные родители

18:25 След. Сердечный приступ

19:10 След. Стиплер

19:55 След. Недосягаемая высота

20:35 След. Способ номер семь

21:25 Свои-4. Утопленница в музее

22:20 Свои-4. Мужское воспитание

23:10 Свои-4. Выкуп

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Гаррота

01:15 Свои-4. Интерьер

02:00 След. Как волка ни корми

02:40 След. Убить нельзя спасти

03:15 Прокурорская проверка. Как я провел лето 1

04:10 Прокурорская проверка. Как я провел лето-2



Домашний



02:25 За первого встречного. 1-я - 4-я серии

05:50 Настоящая Ванга

06:30 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Скорбь». «Королевская жизнь»

12:30 Порча. Выпускной

13:00 Знахарка. Сестры по отцу

13:35 Верну любимого. Мамочка

14:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

14:45 Ради жизни. 1-я - 4-я серии

19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

23:00 Понять. Простить. «Скорбь». «Королевская жизнь»

00:15 Порча. Выпускной

00:45 Знахарка. Сестры по отцу

01:15 Верну любимого. Мамочка

01:45 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

02:10 За первого встречного. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 96-я - 97-я серии

06:20 Импровизация. Сезон 2. 31-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 3-я серии

09:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия

11:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 15-я серия

12:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 17-я серия

14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 22-я серия

15:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 19-я серия

17:00 Если сильно полюбишь. 1-я - 3-я серии

20:00 257 причин, чтобы жить-2. 1-я - 3-я серии

21:30 Мой любимый враг

23:35 «Проект «Анна Николаевна». 1-я - 2-я серии

01:40 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии

03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 98-я - 99-я серии

04:55 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия



СТС



04:45 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:25 Взрослым не понять. 12-я серия

09:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 17-я серии

19:00 Пять с плюсом. 1-я - 2-я серии

20:00 Двое: я и моя тень

22:05 Любовники

00:10 После. Глава 2

02:05 После. Глава 3

03:35 Погнали

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Локомотив-Пенза»

06:00 Кто кого?

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Специальный репортаж

10:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Англия - Нигерия. Прямой эфир

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. «Авангард» - Сборная России. Прямой эфир

16:45 Все на Матч!

16:55 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. Россия - Иран. Прямой эфир

18:55 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - «Адмирал». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:45 Тренер. Анатолий Рахлин

23:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:15 Лучшие из лучших

02:45 Новости

02:50 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Профессионал

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Последний шанс

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 «Посейдон» спешит на помощь»

12:20 На углу, у Патриарших... 1-я и 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 На углу, у Патриарших... 1-я и 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На углу, у Патриарших... 3-я и 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 На углу, у Патриарших... 3-я и 4-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Миномёты

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Укронацисты. Добровольные помощники вермахта

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Парашютисты

01:15 Свидетельство о бедности

02:20 «Посейдон» спешит на помощь»

03:25 Вход через окно



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва. Дома играющих людей

07:05 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев

07:35 Репортажи из будущего. Что на обед через сто лет

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука

08:50 Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова

10:50 Первая перчатка

12:10 Цвет времени. Караваджо

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Эвенки. По закону тайги

13:25 Линия жизни. Вячеслав Гордеев

14:20 Святыни Кремля. 6-я серия

14:50 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»

16:00 Забытое ремесло. Трубочист

16:15 Репортажи из будущего. Что на обед через сто лет

17:00 Новости культуры

17:15 Мастер-класс. Артур Ансель

18:10 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука

18:25 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Агафья

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 1-й - «Начало»

21:55 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»

23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. Истории с фотографиями

23:35 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт в Цхинвале. 2008 год

00:40 Твербуль, или Пушкинская верста

01:20 Мастер-класс. Артур Ансель

02:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 1-й - «Начало»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 51-я - 52-я серии

06:50 Пятница News. 135-я серия

07:30 Чисто английское убийство. Сезон 6. 4-я серия - «Предание о двух деревушках»

09:40 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

10:40 Кулинарные детективы. Сезон 2. 4-я серия

11:40 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»

12:40 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

13:50 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

15:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

16:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

17:00 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»

18:10 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»

19:00 Черный список. Сезон 3. 39-я серия - «Чистка аквариума и террариума»

19:50 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»

20:40 Черный список. Сезон 3. 4-я серия - «Сантехники»

21:20 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»

22:10 Черный список. Сезон 3. 40-я серия - «Декораторы»

23:10 Черный список. Сезон 3. 7-я серия - «Уход за животными»

00:00 Последний император

02:30 Пятница News. 137-я серия

03:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 51-я - 52-я серии

04:20 Пятница News. 136-я серия

04:45 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Братаны-3. 1-я - 7-я серии

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Братаны-3. 7-я - 9-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:25 Всемирные игры разума

23:05 Страх высоты

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Свадьба

02:15 Новости

02:30 Дословно

02:50 Любовь без границ

03:40 Братаны-3. 10-я и 11-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 августа 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



