Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 7 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 5-я серия
23:00 Большая игра
23:55 Наедине со всеми. Памяти Ирины Мирошниченко
00:40 АнтиФейк
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 5-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 9-я - 10-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 3-я серии
ТВЦ
04:40 Людмила Иванова. Не унывай!
05:20 Битва за наследство. Фильм 1-й
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:35 Не в деньгах счастье. 1-я - 2-я серии
10:30 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом
11:30 События
11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия
13:40 Мой герой. Ирина Мирошниченко
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы». 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. «Левые» концерты
17:50 События
18:15 Синичка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Актёрские жертвы
23:05 Знак качества. Соль
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дряхлая власть
01:30 90-е. Уроки пластики
02:15 Герои и жертвы холодной войны. Шпион в темных очках
02:55 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы». 1-я - 2-я серии
04:40 Владимир Конкин. Искушение славой
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Большой приз
05:35 Улицы разбитых фонарей-7. Инстинкт Леопольда
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 11-я - 12-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 78-я - 80-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Степные волки. 1-я - 4-я серии
00:35 Основано на реальных событиях
01:20 Дикий-4. «Призрачные гонщики». 1-я и 2-я серии
02:50 Дикий-4. «Детки в клетке». 1-я и 2-я серии
04:20 Агентство скрытых камер. Спасение грешницы
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Шестерка
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Купчино. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Пустыня. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пустыня. 4-я серия
14:00 Морские дьяволы 4. Новые друзья или игры патриотов
15:05 Морские дьяволы 4. Случай на пляже
16:00 Морские дьяволы 4. Корсары
17:00 Известия
17:30 След. Токсичные родители
18:25 След. Сердечный приступ
19:10 След. Стиплер
19:55 След. Недосягаемая высота
20:35 След. Способ номер семь
21:25 Свои-4. Утопленница в музее
22:20 Свои-4. Мужское воспитание
23:10 Свои-4. Выкуп
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Гаррота
01:15 Свои-4. Интерьер
02:00 След. Как волка ни корми
02:40 След. Убить нельзя спасти
03:15 Прокурорская проверка. Как я провел лето 1
04:10 Прокурорская проверка. Как я провел лето-2
Домашний
02:25 За первого встречного. 1-я - 4-я серии
05:50 Настоящая Ванга
06:30 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Скорбь». «Королевская жизнь»
12:30 Порча. Выпускной
13:00 Знахарка. Сестры по отцу
13:35 Верну любимого. Мамочка
14:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
14:45 Ради жизни. 1-я - 4-я серии
19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
23:00 Понять. Простить. «Скорбь». «Королевская жизнь»
00:15 Порча. Выпускной
00:45 Знахарка. Сестры по отцу
01:15 Верну любимого. Мамочка
01:45 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
02:10 За первого встречного. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 96-я - 97-я серии
06:20 Импровизация. Сезон 2. 31-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 3-я серии
09:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия
11:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 15-я серия
12:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 17-я серия
14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 22-я серия
15:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 19-я серия
17:00 Если сильно полюбишь. 1-я - 3-я серии
20:00 257 причин, чтобы жить-2. 1-я - 3-я серии
21:30 Мой любимый враг
23:35 «Проект «Анна Николаевна». 1-я - 2-я серии
01:40 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии
03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 98-я - 99-я серии
04:55 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия
СТС
04:45 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:25 Взрослым не понять. 12-я серия
09:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 17-я серии
19:00 Пять с плюсом. 1-я - 2-я серии
20:00 Двое: я и моя тень
22:05 Любовники
00:10 После. Глава 2
02:05 После. Глава 3
03:35 Погнали
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Локомотив-Пенза»
06:00 Кто кого?
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Специальный репортаж
10:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Англия - Нигерия. Прямой эфир
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. «Авангард» - Сборная России. Прямой эфир
16:45 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. Россия - Иран. Прямой эфир
18:55 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. ХК «Сочи» - «Адмирал». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:45 Тренер. Анатолий Рахлин
23:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
00:45 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:15 Лучшие из лучших
02:45 Новости
02:50 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Профессионал
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Последний шанс
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 «Посейдон» спешит на помощь»
12:20 На углу, у Патриарших... 1-я и 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших... 1-я и 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На углу, у Патриарших... 3-я и 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 На углу, у Патриарших... 3-я и 4-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Миномёты
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Укронацисты. Добровольные помощники вермахта
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Парашютисты
01:15 Свидетельство о бедности
02:20 «Посейдон» спешит на помощь»
03:25 Вход через окно
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва. Дома играющих людей
07:05 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев
07:35 Репортажи из будущего. Что на обед через сто лет
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука
08:50 Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова
10:50 Первая перчатка
12:10 Цвет времени. Караваджо
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Эвенки. По закону тайги
13:25 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
14:20 Святыни Кремля. 6-я серия
14:50 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»
16:00 Забытое ремесло. Трубочист
16:15 Репортажи из будущего. Что на обед через сто лет
17:00 Новости культуры
17:15 Мастер-класс. Артур Ансель
18:10 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука
18:25 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Агафья
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 1-й - «Начало»
21:55 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»
23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. Истории с фотографиями
23:35 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт в Цхинвале. 2008 год
00:40 Твербуль, или Пушкинская верста
01:20 Мастер-класс. Артур Ансель
02:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 1-й - «Начало»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 51-я - 52-я серии
06:50 Пятница News. 135-я серия
07:30 Чисто английское убийство. Сезон 6. 4-я серия - «Предание о двух деревушках»
09:40 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
10:40 Кулинарные детективы. Сезон 2. 4-я серия
11:40 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»
12:40 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
13:50 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
15:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
16:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
17:00 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»
18:10 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»
19:00 Черный список. Сезон 3. 39-я серия - «Чистка аквариума и террариума»
19:50 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»
20:40 Черный список. Сезон 3. 4-я серия - «Сантехники»
21:20 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»
22:10 Черный список. Сезон 3. 40-я серия - «Декораторы»
23:10 Черный список. Сезон 3. 7-я серия - «Уход за животными»
00:00 Последний император
02:30 Пятница News. 137-я серия
03:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 51-я - 52-я серии
04:20 Пятница News. 136-я серия
04:45 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Братаны-3. 1-я - 7-я серии
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Братаны-3. 7-я - 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:25 Всемирные игры разума
23:05 Страх высоты
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Свадьба
02:15 Новости
02:30 Дословно
02:50 Любовь без границ
03:40 Братаны-3. 10-я и 11-я серии
Время начала передач - московское.