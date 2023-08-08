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Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 8 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на 8 августа 2023


Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 АнтиФейк
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 6-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 11-я - 12-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Семнадцать мгновений весны. 4-я - 5-я серии
04:00 Семейный детектив. 42-я серия - «Любовный напиток»

ТВЦ

04:40 Владимир Конкин. Искушение славой
05:20 Мой герой. Ирина Мирошниченко
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Не в деньгах счастье. 3-я - 4-я серии
10:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы
11:30 События
11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт
13:40 Мой герой. Людмила Чурсина
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых». 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. Звездная прислуга
17:50 События
18:10 Синичка 2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звезды с одной песней
23:05 90-е. Жёны миллионеров
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Ликвидация шайтанов
01:25 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Бомба, как аргумент в политике
02:50 Петровка, 38
03:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых». 1-я - 2-я серии
04:35 Робер Оссейн. Жестокий романтик

НТВ

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Шестерка
05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Профилактика
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 13-я - 14-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 81-я - 83-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 5-я - 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Степные волки. 5-я - 8-я серии
00:35 Основано на реальных событиях
01:20 Дикий-4. «Волк в овечьей шкуре». 1-я - 2-я серии
02:45 Дикий-4. «Фабрика компромата». 1-я - 2-я серии
04:15 Агентство скрытых камер. Ребенок из торгового центра
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Подстава

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Купчино. 5-я - 8-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Белая ночь. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Белая ночь. 4-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Ограбление на водах
15:00 Морские дьяволы-4. Горящая путевка
16:05 Морские дьяволы-4. Беглец
17:00 Известия
17:30 След. Яма
18:20 След. Болтливые рыбы
19:05 След. Зов Оонгхи
19:55 След. Синдром
20:35 След. Повелитель мук
21:25 Свои-4. Невидимый гость
22:20 Свои-4. Дефектоз
23:10 Свои-4. Оазис надежды
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Тонкий расчёт
01:15 Свои-4. Обмануть смерть
02:00 След. Суровая реальность
02:35 След. Злыдень
03:15 Прокурорская проверка. Грибной сезон
04:05 Прокурорская проверка. Осторожно, отпуск

Домашний

02:10 За первого встречного. 5-я - 8-я серии
05:35 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Ревнивец». «Простодушная»
12:25 Порча. Чужая девочка
12:55 Знахарка. Полыхающая
13:30 Верну любимого. Курица с яйцом
14:05 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
14:40 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии
19:00 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Ревнивец». «Простодушная»
00:45 Порча. Чужая девочка
01:15 Знахарка. Полыхающая
01:45 Верну любимого. Курица с яйцом
02:10 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
02:35 За первого встречного. 9-я - 12-я серии

ТНТ

04:55 Импровизация. Сезон 2. 33-я - 35-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я - 5-я серии
09:00 Интерны. 21-я - 32-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 164-я - 173-я серии
20:00 257 причин, чтобы жить-2. 4-я - 6-я серии
21:30 Любовь как бестселлер
23:50 «Проект «Анна Николаевна». 3-я - 4-я серии
01:50 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии
03:25 «Студия «Союз». Сезон 3. 101-я серия
04:15 «Студия «Союз». Сезон 3. 103-я серия

СТС

04:45 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:10 Завтрак у папы
10:05 Конан-варвар
12:20 Новый Человек-паук
15:00 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
17:55 Пять с плюсом. 1-я - 4-я серии
20:00 Звёздная пыль
22:40 Три орешка для Золушки
00:20 Чужой. Завет
02:35 Погнали
04:35 6 кадров

Матч ТВ

05:00 Пляжное регби. Чемпионат России. Женщины. Финал
06:00 Кто кого?
06:30Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Специальный репортаж
10:20 География спорта. Ростов-на-Дону
10:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Колумбия - Ямайка. Прямой эфир
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Футбол. Кубок России. «Урал» - «Ростов». Прямой эфир
18:15 Футбол. Кубок России. «Рубин» - «Локомотив». Прямой эфир
20:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» - «Пари НН». Прямой эфир
23:15 Все на Матч!
00:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
00:45 География спорта. Ростов-на-Дону
01:15 Лучшие из лучших
02:45 Новости
02:50 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 По соображениям совести
22:45 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Ярость
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман

Звезда

03:25 Вход через окно
05:25 Москва - фронту
05:45 Герой 115
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Расследование
12:40 На углу, у Патриарших-2. 1-я и 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших-2. 1-я и 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На углу, у Патриарших-2. 1-я и 2-я серии
15:25 На углу, у Патриарших-2. 3-я и 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 На углу, у Патриарших-2. 3-я и 4-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Снайперские винтовки
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Дело о беспилотниках: украинский детектив с западным акцентом
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Без особого риска
01:00 Ключи от неба
02:15 Расследование
03:30 Парашютисты

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва царская
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
07:35 Репортажи из будущего. Секреты виртуального портного
08:15 Жизнь и судьба
08:45 Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Археология. История с лопатой. Как царь Пётр курганное золото собирал
10:45 Город над головой. 1-я серия
12:15 Цвет времени. Валентин Серов
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Амшенцы. Новый свет
13:15 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия
14:20 Святыни Кремля. 7-я серия - «Монастырь царских крестин»
14:50 Талант. 2-я серия - «Всемирная контора изобретений»
16:00 Забытое ремесло. Денщик
16:15 Репортажи из будущего. Секреты виртуального портного
17:00 Новости культуры
17:15 Мастер-класс. Небойша Живкович
18:10 Первые в мире. Огнетушитель Лорана
18:25 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Елец
20:15 Больше, чем любовь. 95 лет со дня рождения Нины Меньшиковой. Нина Меньшикова и Станислав Ростоцкий
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 2-й - «Сильные взаимодействия»
21:55 Талант. 2-я серия - «Всемирная контора изобретений»
23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. Люди будуЮщего, или История патологоанатома Талалаева
23:35 Спрут-4. 3-я серия
01:20 Мастер-класс. Небойша Живкович
02:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 2-й - «Сильные взаимодействия»
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 53-я - 54-я серии
06:30 Пятница News. 136-я серия
07:00 Чисто английское убийство. Сезон 6. 5-я серия - «Стервятники»
09:10 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
10:10 Кулинарные детективы. Сезон 2. 11-я серия
11:00 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
12:00 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
15:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
17:20 Кондитер. Дети. Сезон 2. 8-я серия - «Торт для Ольги Бузовой»
19:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
20:20 Вундеркинды-3. Сезон 1. 5-я серия - «Роза Сябитова и Отар Кушанашвили»
22:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
00:00 Под покровом небес
02:10 Пятница News. 138-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 53-я - 54-я серии
04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:30 Пятница News. 137-я серия

МИР

05:00 Братаны-3. 11-я - 17-я серии
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Братаны-3. 17-я - 19-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:25 Всемирные игры разума
23:05 «Тайна «Черных дроздов»
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Девушка спешит на свидание
02:20 Новости
02:35 Евразия. Регионы
02:45 [Не]Фантастика
03:00 Любовь без границ
03:45 Братаны-3. 20-я и 21-я серии

Время начала передач - московское.









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