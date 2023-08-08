Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 8 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 8 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 АнтиФейк

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 6-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 11-я - 12-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Семнадцать мгновений весны. 4-я - 5-я серии

04:00 Семейный детектив. 42-я серия - «Любовный напиток»



ТВЦ



04:40 Владимир Конкин. Искушение славой

05:20 Мой герой. Ирина Мирошниченко

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Не в деньгах счастье. 3-я - 4-я серии

10:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы

11:30 События

11:50 Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт

13:40 Мой герой. Людмила Чурсина

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых». 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. Звездная прислуга

17:50 События

18:10 Синичка 2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звезды с одной песней

23:05 90-е. Жёны миллионеров

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Ликвидация шайтанов

01:25 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Бомба, как аргумент в политике

02:50 Петровка, 38

03:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых». 1-я - 2-я серии

04:35 Робер Оссейн. Жестокий романтик



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Шестерка

05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Профилактика

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 13-я - 14-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 81-я - 83-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 5-я - 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Степные волки. 5-я - 8-я серии

00:35 Основано на реальных событиях

01:20 Дикий-4. «Волк в овечьей шкуре». 1-я - 2-я серии

02:45 Дикий-4. «Фабрика компромата». 1-я - 2-я серии

04:15 Агентство скрытых камер. Ребенок из торгового центра

04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Подстава



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Купчино. 5-я - 8-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Белая ночь. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Белая ночь. 4-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Ограбление на водах

15:00 Морские дьяволы-4. Горящая путевка

16:05 Морские дьяволы-4. Беглец

17:00 Известия

17:30 След. Яма

18:20 След. Болтливые рыбы

19:05 След. Зов Оонгхи

19:55 След. Синдром

20:35 След. Повелитель мук

21:25 Свои-4. Невидимый гость

22:20 Свои-4. Дефектоз

23:10 Свои-4. Оазис надежды

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Тонкий расчёт

01:15 Свои-4. Обмануть смерть

02:00 След. Суровая реальность

02:35 След. Злыдень

03:15 Прокурорская проверка. Грибной сезон

04:05 Прокурорская проверка. Осторожно, отпуск



Домашний



02:10 За первого встречного. 5-я - 8-я серии

05:35 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Ревнивец». «Простодушная»

12:25 Порча. Чужая девочка

12:55 Знахарка. Полыхающая

13:30 Верну любимого. Курица с яйцом

14:05 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

14:40 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии

19:00 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Ревнивец». «Простодушная»

00:45 Порча. Чужая девочка

01:15 Знахарка. Полыхающая

01:45 Верну любимого. Курица с яйцом

02:10 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

02:35 За первого встречного. 9-я - 12-я серии



ТНТ



04:55 Импровизация. Сезон 2. 33-я - 35-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я - 5-я серии

09:00 Интерны. 21-я - 32-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 164-я - 173-я серии

20:00 257 причин, чтобы жить-2. 4-я - 6-я серии

21:30 Любовь как бестселлер

23:50 «Проект «Анна Николаевна». 3-я - 4-я серии

01:50 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии

03:25 «Студия «Союз». Сезон 3. 101-я серия

04:15 «Студия «Союз». Сезон 3. 103-я серия



СТС



04:45 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:10 Завтрак у папы

10:05 Конан-варвар

12:20 Новый Человек-паук

15:00 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

17:55 Пять с плюсом. 1-я - 4-я серии

20:00 Звёздная пыль

22:40 Три орешка для Золушки

00:20 Чужой. Завет

02:35 Погнали

04:35 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Пляжное регби. Чемпионат России. Женщины. Финал

06:00 Кто кого?

06:30Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Специальный репортаж

10:20 География спорта. Ростов-на-Дону

10:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Колумбия - Ямайка. Прямой эфир

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Футбол. Кубок России. «Урал» - «Ростов». Прямой эфир

18:15 Футбол. Кубок России. «Рубин» - «Локомотив». Прямой эфир

20:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» - «Пари НН». Прямой эфир

23:15 Все на Матч!

00:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

00:45 География спорта. Ростов-на-Дону

01:15 Лучшие из лучших

02:45 Новости

02:50 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 По соображениям совести

22:45 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Ярость

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Вход через окно

05:25 Москва - фронту

05:45 Герой 115

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Расследование

12:40 На углу, у Патриарших-2. 1-я и 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 На углу, у Патриарших-2. 1-я и 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На углу, у Патриарших-2. 1-я и 2-я серии

15:25 На углу, у Патриарших-2. 3-я и 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 На углу, у Патриарших-2. 3-я и 4-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Снайперские винтовки

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Дело о беспилотниках: украинский детектив с западным акцентом

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Без особого риска

01:00 Ключи от неба

02:15 Расследование

03:30 Парашютисты



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва царская

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова

07:35 Репортажи из будущего. Секреты виртуального портного

08:15 Жизнь и судьба

08:45 Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Археология. История с лопатой. Как царь Пётр курганное золото собирал

10:45 Город над головой. 1-я серия

12:15 Цвет времени. Валентин Серов

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Амшенцы. Новый свет

13:15 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия

14:20 Святыни Кремля. 7-я серия - «Монастырь царских крестин»

14:50 Талант. 2-я серия - «Всемирная контора изобретений»

16:00 Забытое ремесло. Денщик

16:15 Репортажи из будущего. Секреты виртуального портного

17:00 Новости культуры

17:15 Мастер-класс. Небойша Живкович

18:10 Первые в мире. Огнетушитель Лорана

18:25 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Елец

20:15 Больше, чем любовь. 95 лет со дня рождения Нины Меньшиковой. Нина Меньшикова и Станислав Ростоцкий

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 2-й - «Сильные взаимодействия»

21:55 Талант. 2-я серия - «Всемирная контора изобретений»

23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. Люди будуЮщего, или История патологоанатома Талалаева

23:35 Спрут-4. 3-я серия

01:20 Мастер-класс. Небойша Живкович

02:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 2-й - «Сильные взаимодействия»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 53-я - 54-я серии

06:30 Пятница News. 136-я серия

07:00 Чисто английское убийство. Сезон 6. 5-я серия - «Стервятники»

09:10 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

10:10 Кулинарные детективы. Сезон 2. 11-я серия

11:00 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

12:00 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

15:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

17:20 Кондитер. Дети. Сезон 2. 8-я серия - «Торт для Ольги Бузовой»

19:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

20:20 Вундеркинды-3. Сезон 1. 5-я серия - «Роза Сябитова и Отар Кушанашвили»

22:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

00:00 Под покровом небес

02:10 Пятница News. 138-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 53-я - 54-я серии

04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:30 Пятница News. 137-я серия



МИР



05:00 Братаны-3. 11-я - 17-я серии

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Братаны-3. 17-я - 19-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:25 Всемирные игры разума

23:05 «Тайна «Черных дроздов»

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Девушка спешит на свидание

02:20 Новости

02:35 Евразия. Регионы

02:45 [Не]Фантастика

03:00 Любовь без границ

03:45 Братаны-3. 20-я и 21-я серии



Время начала передач - московское.



















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