Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 9 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 АнтиФейк
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Программа передач на 10 августа
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 7-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 13-я - 14-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Семнадцать мгновений весны. 6-я - 7-я серии
04:00 Семейный детектив. 43-я серия - «Камень во рту»
ТВЦ
04:35 Робер Оссейн. Жестокий романтик
05:20 Мой герой. Людмила Чурсина
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 2-я серии
10:35 Борис Клюев. Заложник образа
11:30 События
11:50 Спасатель. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Людмила Семеняка
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски
17:50 События
18:05 Синичка-3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Брак с иностранцем
23:05 Прощание. Борис Моисеев
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Конец воровского закона
01:30 Знак качества. Рыбные консервы
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Нас ждет холодная зима
02:50 Петровка, 38
03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 1-я - 2-я серии
04:35 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Подстава
05:35 Улицы разбитых фонарей-7. Третья жертва
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 15-я - 16-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 83-я - 83-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 9-я - 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Степные волки. 9-я - 12-я серии
00:35 Основано на реальных событиях
01:25 Дикий-4. «Охота на мэра». 1-я - 2-я серии
02:50 Дикий-4. «Секта». 1-я - 2-я серии
04:20 Агентство скрытых камер. Мнимый наблюдатель
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Роковое похмелье
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Купчино. 9-я - 12-я серии
09:00 Известия
09:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Сильнее огня. 4-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Эхо войны
15:00 Морские дьяволы-4. Неуловимый
16:00 Морские дьяволы-4. Зверь
17:00 Известия
17:30 След. Пятница!
18:25 След. Развод
19:05 След. Ночной охотник
19:55 След. Беспокойный покойник
20:35 След. Галстук для Богомола
21:25 Свои-4. Лайкни меня
22:20 Свои-4. Тайна плюшевого мишки
23:10 Свои-4. Бусы короля Мгваны
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Страшный человек
01:15 Свои-4. Жизнь в залог
02:00 След. Покойник в зоне доступа
02:40 След. Жизнь за чужие секреты
03:15 Прокурорская проверка. Закопанные
04:05 Прокурорская проверка. Смерть в аренду
Домашний
02:35 За первого встречного. 9-я - 12-я серии
06:00 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Непостоянный». «Бумажное счастье»
12:25 Порча. Розги
12:55 Знахарка. Старший сын
13:30 Верну любимого. Сельфи
14:05 Голоса ушедших душ. За ширмой
14:40 Скажи, подруга
14:55 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
19:00 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Непостоянный». «Бумажное счастье»
00:35 Порча. Розги
01:05 Знахарка. Старший сын
01:35 Верну любимого. Сельфи
02:05 Голоса ушедших душ. За ширмой
02:30 Вечерняя сказка
04:05 Тест на отцовство
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 2. 36-я - 38-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии
09:00 Интерны. 33-я - 45-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 174-я - 183-я серии
20:00 257 причин, чтобы жить-2. 7-я - 9-я серии
21:30 Мой парень - киллер
23:35 «Проект «Анна Николаевна». 5-я - 6-я серии
01:40 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии
03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 106-я - 107-я серии
04:50 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
СТС
04:35 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:45 Кухня в Париже
09:55 В поисках йети
11:35 Тайна Мосли
13:35 Континуум
15:40 Двое: я и моя тень
17:50 Пять с плюсом. 3-я - 7-я серии
20:25 Каспер
22:25 Привидение
00:55 Пока я рядом
02:40 Погнали
04:15 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Стрельба из лука. Чемпионат мира
06:00 Кто кого?
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Специальный репортаж
10:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
10:50 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Сочи». Прямой эфир
18:15 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов» - «Зенит». Прямой эфир
20:30 Футбол. Кубок России. «Динамо» - «Краснодар». Прямой эфир
23:15 Все на Матч!
00:15 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. Россия - Иран
02:15 Магия большого спорта
02:45 Новости
02:50 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Гольф. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Три икса
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 «Операция «Мясной фарш»
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
05:55 Гангутское сражение
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 В квадрате 45
12:40 На углу, у Патриарших-2. 5-я и 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших-2. 5-я и 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На углу, у Патриарших-2. 5-я и 6-я серии
15:25 На углу, у Патриарших-2. 7-я и 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 На углу, у Патриарших-2. 7-я и 8-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Штурмовики
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Воронежский капкан: неизвестная битва
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Наградить (посмертно)
01:10 В квадрате 45
02:15 Без особого риска
03:30 Господа Головлевы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва детская
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов
07:35 Репортажи из будущего. Домашние помощники ХХI века
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
08:50 Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Археология. История с лопатой. Как сокровища Куль-Обы случайно нашли
10:45 Город над головой. 2-я серия
12:15 Цвет времени. Анри Матисс
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Вепсы. Танцы с медведем
13:15 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия
14:20 Святыни Кремля. 8-я серия - «Пантеон русских цариц»
14:50 Талант. 3-я серия - «Младший чертежник»
16:00 Забытое ремесло. Шут
16:15 Репортажи из будущего. Домашние помощники ХХI века
17:00 Новости культуры
17:15 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
18:10 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
18:25 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Тамань
20:15 К 70-летию со дня рождения Виктора Авилова
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 3-й - «Время титанов»
21:55 Талант. 3-я серия - «Младший чертежник»
23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. 1-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»
23:35 Спрут-4. 4-я серия
01:25 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
02:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 3-й - «Время титанов»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 55-я - 56-я серии
06:30 Пятница News. 137-я серия
07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 1-я серия - «Лесной человек»
09:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
10:20 Кулинарные детективы. Сезон 1. 2-я серия
11:20 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»
12:20 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
13:30 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
14:40 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»
15:50 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
16:50 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
18:00 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
19:00 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
20:10 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»
21:20 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»
00:00 Маленький Будда
02:10 Пятница News. 139-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 55-я - 56-я серии
04:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
04:30 Пятница News. 138-я серия
Телепрограмма на 10 августа
МИР
05:00 Братаны-3. 21-я - 27-я серии
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Братаны-3. 27-я - 29-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:25 Всемирные игры разума
23:05 Змеелов
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Музыкальная история
02:35 Новости
02:50 Специальный репортаж
03:05 [Не]Фантастика
03:15 Любовь без границ
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.