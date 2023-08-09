Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 9 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 9 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 АнтиФейк

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Программа передач на 10 августа



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 7-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 13-я - 14-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Семнадцать мгновений весны. 6-я - 7-я серии

04:00 Семейный детектив. 43-я серия - «Камень во рту»



ТВЦ



04:35 Робер Оссейн. Жестокий романтик

05:20 Мой герой. Людмила Чурсина

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 2-я серии

10:35 Борис Клюев. Заложник образа

11:30 События

11:50 Спасатель. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Людмила Семеняка

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски

17:50 События

18:05 Синичка-3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Брак с иностранцем

23:05 Прощание. Борис Моисеев

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Конец воровского закона

01:30 Знак качества. Рыбные консервы

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Нас ждет холодная зима

02:50 Петровка, 38

03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 1-я - 2-я серии

04:35 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Подстава

05:35 Улицы разбитых фонарей-7. Третья жертва

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 15-я - 16-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 83-я - 83-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 9-я - 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Степные волки. 9-я - 12-я серии

00:35 Основано на реальных событиях

01:25 Дикий-4. «Охота на мэра». 1-я - 2-я серии

02:50 Дикий-4. «Секта». 1-я - 2-я серии

04:20 Агентство скрытых камер. Мнимый наблюдатель

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Роковое похмелье



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Купчино. 9-я - 12-я серии

09:00 Известия

09:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Сильнее огня. 4-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Эхо войны

15:00 Морские дьяволы-4. Неуловимый

16:00 Морские дьяволы-4. Зверь

17:00 Известия

17:30 След. Пятница!

18:25 След. Развод

19:05 След. Ночной охотник

19:55 След. Беспокойный покойник

20:35 След. Галстук для Богомола

21:25 Свои-4. Лайкни меня

22:20 Свои-4. Тайна плюшевого мишки

23:10 Свои-4. Бусы короля Мгваны

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Страшный человек

01:15 Свои-4. Жизнь в залог

02:00 След. Покойник в зоне доступа

02:40 След. Жизнь за чужие секреты

03:15 Прокурорская проверка. Закопанные

04:05 Прокурорская проверка. Смерть в аренду



Домашний



02:35 За первого встречного. 9-я - 12-я серии

06:00 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Непостоянный». «Бумажное счастье»

12:25 Порча. Розги

12:55 Знахарка. Старший сын

13:30 Верну любимого. Сельфи

14:05 Голоса ушедших душ. За ширмой

14:40 Скажи, подруга

14:55 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Непостоянный». «Бумажное счастье»

00:35 Порча. Розги

01:05 Знахарка. Старший сын

01:35 Верну любимого. Сельфи

02:05 Голоса ушедших душ. За ширмой

02:30 Вечерняя сказка

04:05 Тест на отцовство



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 2. 36-я - 38-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии

09:00 Интерны. 33-я - 45-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 174-я - 183-я серии

20:00 257 причин, чтобы жить-2. 7-я - 9-я серии

21:30 Мой парень - киллер

23:35 «Проект «Анна Николаевна». 5-я - 6-я серии

01:40 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии

03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 106-я - 107-я серии

04:50 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия



СТС



04:35 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:45 Кухня в Париже

09:55 В поисках йети

11:35 Тайна Мосли

13:35 Континуум

15:40 Двое: я и моя тень

17:50 Пять с плюсом. 3-я - 7-я серии

20:25 Каспер

22:25 Привидение

00:55 Пока я рядом

02:40 Погнали

04:15 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Стрельба из лука. Чемпионат мира

06:00 Кто кого?

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Специальный репортаж

10:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

10:50 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Сочи». Прямой эфир

18:15 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов» - «Зенит». Прямой эфир

20:30 Футбол. Кубок России. «Динамо» - «Краснодар». Прямой эфир

23:15 Все на Матч!

00:15 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. Россия - Иран

02:15 Магия большого спорта

02:45 Новости

02:50 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Гольф. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Три икса

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 «Операция «Мясной фарш»

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

05:55 Гангутское сражение

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 В квадрате 45

12:40 На углу, у Патриарших-2. 5-я и 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 На углу, у Патриарших-2. 5-я и 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На углу, у Патриарших-2. 5-я и 6-я серии

15:25 На углу, у Патриарших-2. 7-я и 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 На углу, у Патриарших-2. 7-я и 8-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Штурмовики

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Воронежский капкан: неизвестная битва

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Наградить (посмертно)

01:10 В квадрате 45

02:15 Без особого риска

03:30 Господа Головлевы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва детская

07:05 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов

07:35 Репортажи из будущего. Домашние помощники ХХI века

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова

08:50 Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Археология. История с лопатой. Как сокровища Куль-Обы случайно нашли

10:45 Город над головой. 2-я серия

12:15 Цвет времени. Анри Матисс

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Вепсы. Танцы с медведем

13:15 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия

14:20 Святыни Кремля. 8-я серия - «Пантеон русских цариц»

14:50 Талант. 3-я серия - «Младший чертежник»

16:00 Забытое ремесло. Шут

16:15 Репортажи из будущего. Домашние помощники ХХI века

17:00 Новости культуры

17:15 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев

18:10 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова

18:25 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Тамань

20:15 К 70-летию со дня рождения Виктора Авилова

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 3-й - «Время титанов»

21:55 Талант. 3-я серия - «Младший чертежник»

23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. 1-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»

23:35 Спрут-4. 4-я серия

01:25 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев

02:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 3-й - «Время титанов»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 55-я - 56-я серии

06:30 Пятница News. 137-я серия

07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 1-я серия - «Лесной человек»

09:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

10:20 Кулинарные детективы. Сезон 1. 2-я серия

11:20 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»

12:20 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

13:30 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

14:40 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

15:50 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

16:50 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

18:00 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

19:00 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

20:10 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»

21:20 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»

00:00 Маленький Будда

02:10 Пятница News. 139-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 55-я - 56-я серии

04:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:30 Пятница News. 138-я серия



Телепрограмма на 10 августа



МИР



05:00 Братаны-3. 21-я - 27-я серии

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Братаны-3. 27-я - 29-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:25 Всемирные игры разума

23:05 Змеелов

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Музыкальная история

02:35 Новости

02:50 Специальный репортаж

03:05 [Не]Фантастика

03:15 Любовь без границ

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 августа 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



