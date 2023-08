Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 10 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 10 августа 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Казанова». 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 АнтиФейк

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. 8-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Я помню ее глаза!» - американка спустя 20 лет встретится с родной матерью

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Ловец снов. 15-я - 16-я серии

23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Семнадцать мгновений весны. 8-я - 9-я серии

04:00 Семейный детектив. 44-я серия - «Смерть под КАМАЗом»



ТВЦ



04:35 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом

05:20 Мой герой. Людмила Семеняка

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:40 Не в деньгах счастье-2. 3-я - 4-я серии

10:35 Олег Стриженов. Никаких компромиссов

11:30 События

11:50 Беглец. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Михаил Барщевский

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 3-я - 4-я серии

16:55 Хроники московского быта. Скандал на могиле

17:50 События

18:05 Синичка-4. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Тайный папа

23:05 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Орехи

01:30 Личный фронт красных маршалов

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Малая война и большая кровь

02:50 Петровка, 38

03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 3-я - 4-я серии

04:35 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Роковое похмелье

05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Мститель

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга». 1-я - 2-я серии. «Рукописи не горят». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга». 1-я - 2-я серии. «Рукописи не горят». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 17-я - 18-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 86-я - 88-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 13-я - 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Степные волки. 13-я - 16-я серии

00:35 Основано на реальных событиях

01:20 Дикий-4. «Вышнегорский Куршавель». 1-я - 2-я серии

02:50 Дикий-4. «Цирк да и только». 1-я - 2-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Киндер-Сюрприз

04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Случайное знакомство



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Купчино. 13-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:30 Купчино. 17-я - 20-я серии

13:00 Известия

13:30 Купчино. 20-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Человек за бортом

15:00 Морские дьяволы-4. Груз zxd-200

16:05 Морские дьяволы-4. Забытые

17:00 Известия

17:30 След. Вор у вора

18:25 След. Смерть против смерти

19:05 След. Домой!

19:55 След. Все бабы одинаковы

20:40 След. Метод Маршалла

21:25 Свои-4. Попутчик

22:20 Свои-4. Первая любовь

23:10 Свои-4. Жертвоприношение

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Кто виноват?

01:15 Свои-4. Я иду тебя искать

02:00 След. Способ номер семь

02:40 След. Стиплер

03:15 Прокурорская проверка. Обстоятельства

04:10 Прокурорская проверка. Убойный стрелок



Домашний



04:05 Тест на отцовство

05:45 6 кадров

06:00 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Женщина-локомотив». «Возвращение туарега»

12:25 Порча. Ненастоящая любовь

12:55 Знахарка. Семейный бизнес

13:30 Верну любимого. Идеальный мужчина

14:05 Голоса ушедших душ. Сашка

14:40 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии

19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии

23:25 Понять. Простить. «Женщина-локомотив». «Возвращение туарега»

00:40 Порча. Ненастоящая любовь

01:10 Знахарка. Семейный бизнес

01:40 Верну любимого. Идеальный мужчина

02:05 Голоса ушедших душ. Сашка

02:30 Прилетит вдруг волшебник!

04:05 Тест на отцовство



ТНТ



04:50 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия

05:40 Импровизация. Дайджест. 41-я серия

06:30 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8-я - 9-я серии

09:00 Интерны. 46-я - 57-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 184-я - 193-я серии

20:00 257 причин, чтобы жить-2. 10-я - 13-я серии

22:00 Начни сначала

00:00 «Проект «Анна Николаевна«. 7-я - 8-я серии

02:05 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии

03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 108-я серия

04:25 «Студия «Союз». Сезон 3. 111-я серия



СТС



04:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:10 Кухня. Последняя битва

10:25 Привидение

13:00 Звёздная пыль

15:35 Три орешка для Золушки

17:20 Пять с плюсом. 5-я - 10-я серии

20:30 Брахмастра, часть 1: Шива

23:55 Обратный отсчёт

01:45 Завтрак у папы

03:15 Погнали

04:20 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Стрельба из лука. Чемпионат мира

06:00 Кто кого?

06:30 География спорта. Ростов-на-Дону

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Специальный репортаж

10:20 Магия большого спорта

10:50 Тош

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

16:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Sochi XHL». Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:45 Футбол. Кубок России. «Ахмат» - «Балтика». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

23:15 Футбол. Кубок России. Обзор

00:15 Профессиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам

01:15 Лучшие из лучших

02:45 Новости

02:50 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Гольф. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Три икса 2: Новый уровень

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Стукач

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Джокеръ

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Три процента риска

12:40 На углу, у Патриарших-2. 9-я - 10-я серии

13:00 Новости дня

13:25 На углу, у Патриарших-2. 9-я - 10-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На углу, у Патриарших-2. 9-я - 10-я серии

15:25 Фартовый

17:00 Новости дня

17:15 Фартовый

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Дизель-электрические подводные лодки

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа. Доля Байдена. Как зарабатывает семья президента США?

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Тревожный вылет

01:10 Три процента риска

02:20 Наградить (посмертно)

03:45 Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...

04:35 Москва - фронту

04:55 Чужая родня



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва храмовая

07:05 Легенды мирового кино. Олег Стриженов

07:35 Репортажи из будущего. Бионические полеты

08:15 Жизнь и судьба

08:45 Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Археология. История с лопатой. Как в России Помпеи искали

10:45 Город над головой. 3-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Понтийцы. Сыр, вино, любовь

13:15 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия

14:20 Святыни Кремля. 9-я серия - «Колыбель монарха»

14:50 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»

16:00 Забытое ремесло. Прачка

16:15 Репортажи из будущего. Бионические полеты

17:00 Новости культуры

17:15 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, Фридрих Липс, Александр Цыганков

17:55 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

18:25 Скитания капитана армады

19:15 Цвет времени. Павел Федотов

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Сахалин и Курилы

20:15 Больше, чем любовь. К 100-летию со дня рождения Аллы Парфаньяк. Алла Парфаньяк и Михаил Ульянов

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 4-й - «Прорыв в будущее»

21:55 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»

23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. 2-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»

23:35 Спрут-4. 5-я серия

01:10 Забытое ремесло. Прачка

01:25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, Фридрих Липс, Александр Цыганков

02:05 Дубна. Рождение мира. Фильм 4-й - «Прорыв в будущее»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 57-я - 58-я серии

06:30 Пятница News. 138-я серия

07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 2-я серия - «Плохие известия»

09:10 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

10:10 Кулинарные детективы. Сезон 2. 9-я серия

11:10 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

12:10 Девичник. Сезон 1. 8-я серия

13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

19:00 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 1. 1-я серия

21:20 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»

00:00 Ускользающая красота

01:50 Пятница News. 140-я серия

02:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 57-я - 58-я серии

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

04:20 Пятница News. 139-я серия

04:50 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Дела судебные. Деньги верните!

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:05 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:25 Всемирные игры разума

23:05 Честный, умный, неженатый

00:20 Наше кино. История большой любви

01:10 Любимая девушка

02:35 Новости

02:50 Сделано в Евразии

03:00 [Не]Фантастика

03:15 Любовь без границ

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.