Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 10 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 10 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Казанова». 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 АнтиФейк
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. 8-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Я помню ее глаза!» - американка спустя 20 лет встретится с родной матерью
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Ловец снов. 15-я - 16-я серии
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Семнадцать мгновений весны. 8-я - 9-я серии
04:00 Семейный детектив. 44-я серия - «Смерть под КАМАЗом»
ТВЦ
04:35 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом
05:20 Мой герой. Людмила Семеняка
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:40 Не в деньгах счастье-2. 3-я - 4-я серии
10:35 Олег Стриженов. Никаких компромиссов
11:30 События
11:50 Беглец. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Михаил Барщевский
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 3-я - 4-я серии
16:55 Хроники московского быта. Скандал на могиле
17:50 События
18:05 Синичка-4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Тайный папа
23:05 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Орехи
01:30 Личный фронт красных маршалов
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Малая война и большая кровь
02:50 Петровка, 38
03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове». 3-я - 4-я серии
04:35 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Роковое похмелье
05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Мститель
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга». 1-я - 2-я серии. «Рукописи не горят». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга». 1-я - 2-я серии. «Рукописи не горят». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 17-я - 18-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 86-я - 88-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 13-я - 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Степные волки. 13-я - 16-я серии
00:35 Основано на реальных событиях
01:20 Дикий-4. «Вышнегорский Куршавель». 1-я - 2-я серии
02:50 Дикий-4. «Цирк да и только». 1-я - 2-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Киндер-Сюрприз
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Случайное знакомство
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Купчино. 13-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:30 Купчино. 17-я - 20-я серии
13:00 Известия
13:30 Купчино. 20-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Человек за бортом
15:00 Морские дьяволы-4. Груз zxd-200
16:05 Морские дьяволы-4. Забытые
17:00 Известия
17:30 След. Вор у вора
18:25 След. Смерть против смерти
19:05 След. Домой!
19:55 След. Все бабы одинаковы
20:40 След. Метод Маршалла
21:25 Свои-4. Попутчик
22:20 Свои-4. Первая любовь
23:10 Свои-4. Жертвоприношение
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Кто виноват?
01:15 Свои-4. Я иду тебя искать
02:00 След. Способ номер семь
02:40 След. Стиплер
03:15 Прокурорская проверка. Обстоятельства
04:10 Прокурорская проверка. Убойный стрелок
Домашний
04:05 Тест на отцовство
05:45 6 кадров
06:00 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Женщина-локомотив». «Возвращение туарега»
12:25 Порча. Ненастоящая любовь
12:55 Знахарка. Семейный бизнес
13:30 Верну любимого. Идеальный мужчина
14:05 Голоса ушедших душ. Сашка
14:40 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии
19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии
23:25 Понять. Простить. «Женщина-локомотив». «Возвращение туарега»
00:40 Порча. Ненастоящая любовь
01:10 Знахарка. Семейный бизнес
01:40 Верну любимого. Идеальный мужчина
02:05 Голоса ушедших душ. Сашка
02:30 Прилетит вдруг волшебник!
04:05 Тест на отцовство
ТНТ
04:50 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
05:40 Импровизация. Дайджест. 41-я серия
06:30 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8-я - 9-я серии
09:00 Интерны. 46-я - 57-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 184-я - 193-я серии
20:00 257 причин, чтобы жить-2. 10-я - 13-я серии
22:00 Начни сначала
00:00 «Проект «Анна Николаевна«. 7-я - 8-я серии
02:05 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии
03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 108-я серия
04:25 «Студия «Союз». Сезон 3. 111-я серия
СТС
04:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:10 Кухня. Последняя битва
10:25 Привидение
13:00 Звёздная пыль
15:35 Три орешка для Золушки
17:20 Пять с плюсом. 5-я - 10-я серии
20:30 Брахмастра, часть 1: Шива
23:55 Обратный отсчёт
01:45 Завтрак у папы
03:15 Погнали
04:20 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Стрельба из лука. Чемпионат мира
06:00 Кто кого?
06:30 География спорта. Ростов-на-Дону
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Специальный репортаж
10:20 Магия большого спорта
10:50 Тош
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
16:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Sochi XHL». Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:45 Футбол. Кубок России. «Ахмат» - «Балтика». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
23:15 Футбол. Кубок России. Обзор
00:15 Профессиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам
01:15 Лучшие из лучших
02:45 Новости
02:50 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Гольф. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Три икса 2: Новый уровень
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Стукач
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Джокеръ
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Три процента риска
12:40 На углу, у Патриарших-2. 9-я - 10-я серии
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших-2. 9-я - 10-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На углу, у Патриарших-2. 9-я - 10-я серии
15:25 Фартовый
17:00 Новости дня
17:15 Фартовый
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Дизель-электрические подводные лодки
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа. Доля Байдена. Как зарабатывает семья президента США?
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Тревожный вылет
01:10 Три процента риска
02:20 Наградить (посмертно)
03:45 Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...
04:35 Москва - фронту
04:55 Чужая родня
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва храмовая
07:05 Легенды мирового кино. Олег Стриженов
07:35 Репортажи из будущего. Бионические полеты
08:15 Жизнь и судьба
08:45 Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Археология. История с лопатой. Как в России Помпеи искали
10:45 Город над головой. 3-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Понтийцы. Сыр, вино, любовь
13:15 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия
14:20 Святыни Кремля. 9-я серия - «Колыбель монарха»
14:50 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»
16:00 Забытое ремесло. Прачка
16:15 Репортажи из будущего. Бионические полеты
17:00 Новости культуры
17:15 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, Фридрих Липс, Александр Цыганков
17:55 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
18:25 Скитания капитана армады
19:15 Цвет времени. Павел Федотов
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Сахалин и Курилы
20:15 Больше, чем любовь. К 100-летию со дня рождения Аллы Парфаньяк. Алла Парфаньяк и Михаил Ульянов
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Дубна. Рождение мира. Фильм 4-й - «Прорыв в будущее»
21:55 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»
23:05 Рэгтайм, или Разорванное время. 2-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»
23:35 Спрут-4. 5-я серия
01:10 Забытое ремесло. Прачка
01:25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, Фридрих Липс, Александр Цыганков
02:05 Дубна. Рождение мира. Фильм 4-й - «Прорыв в будущее»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 57-я - 58-я серии
06:30 Пятница News. 138-я серия
07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 2-я серия - «Плохие известия»
09:10 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
10:10 Кулинарные детективы. Сезон 2. 9-я серия
11:10 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
12:10 Девичник. Сезон 1. 8-я серия
13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
19:00 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 1. 1-я серия
21:20 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»
00:00 Ускользающая красота
01:50 Пятница News. 140-я серия
02:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 57-я - 58-я серии
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
04:20 Пятница News. 139-я серия
04:50 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Дела судебные. Деньги верните!
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:05 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:25 Всемирные игры разума
23:05 Честный, умный, неженатый
00:20 Наше кино. История большой любви
01:10 Любимая девушка
02:35 Новости
02:50 Сделано в Евразии
03:00 [Не]Фантастика
03:15 Любовь без границ
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.