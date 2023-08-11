Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 11 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 11 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:50 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды«

21:00 Время

21:45 «Семнадцать мгновений весны». В день 50-летия легендарного фильма. 1-я и 2-я серии

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 Вторая мировая война. Битва за Днепр

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Сильнее Ванги!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Лучшее

23:55 Соседка

02:00 Семнадцать мгновений весны. 10-я - 12-я серии



ТВЦ



04:35 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут

05:20 Мой герой. Михаил Барщевский

06:00 Настроение

08:25 Дети ветра. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Дети ветра. 4-я серия

12:35 Призрак уездного театра. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Призрак уездного театра. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Дело принципа

17:50 События

18:10 Синичка-5. 1-я - 4-я серии

22:00 Хорошие песни. Романсы

23:25 Дело Румянцева

01:10 Петровка, 38

01:25 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я - 4-я серии

04:30 Борис Клюев. Заложник образа



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Случайное знакомство

05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Метод Фрейда

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь-3. 19-я - 20-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 88-я - 90-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 17-я - 20-я серии

00:00 Авторитеты

01:00 Инфощит

01:30 Дикий-4. «Последняя гастроль». 1-я - 2-я серии

02:55 Дикий-4. «Крест Зайцева». 1-я - 2-я серии

04:25 Улицы разбитых фонарей-7. Чужие окна



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Лицемеры. Сомнительные личности

06:25 Лицемеры. Карма

07:10 Лицемеры. Дочки-мачехи

08:00 Лицемеры. Тяжело в учении

08:55 Лицемеры. Орден дьявольского креста

09:00 Известия

09:30 Лицемеры. Орден дьявольского креста

10:15 Лицемеры. Избыточное чувство

11:10 Лицемеры. Крутой поворот

12:05 Лицемеры. Киллер по объявлению

12:55 Лицемеры. Курьеры смерти

13:00 Известия

13:30 Лицемеры. Курьеры смерти

14:20 Лицемеры. Архитектор

15:10 Лицемеры. Последний пациент

16:10 Лицемеры. Игроки

17:00 Известия

17:30 След. Повелитель мук

18:25 След. Клятва Гиппократа

19:05 След. Фальшивый отец

19:45 След. Расплата за доверие

20:35 След. Гниль

21:25 Свои-4. Жар-птица из глубинки

22:20 Свои-4. Убить любой ценой

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Неизвестная жизнь Евгения Моргунова

01:00 Они потрясли мир. Александр Градский. Моя настоящая любовь

01:45 Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки

02:25 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости

03:05 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен

03:45 Они потрясли мир. Леонид Куравлев. Лебединая верность

04:25 Условный мент-3. Грабь награбленное



Домашний



04:05 Тест на отцовство

05:45 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся! 599-я серия

09:00 Тест на отцовство. 370-я и 443-я серии

11:15 Понять. Простить. «Домохозяин». «Давние обиды»

12:30 Порча. 217-я серия - «Секретный ингредиент»

13:00 Знахарка. 144-я серия - «Отрава»

13:35 Верну любимого. 138-я серия - «Трудный выбор»

14:10 Голоса ушедших душ. 8-я серия - «Отзовись»

14:45 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии

19:00 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Домохозяин». «Давние обиды»

00:30 Порча. Секретный ингредиент

01:00 Знахарка. Отрава

01:30 Верну любимого. Трудный выбор

02:00 Голоса ушедших душ. Отзовись

02:25 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 108-я серия

05:05 «Студия «Союз». Сезон 3. 111-я серия

05:55 Импровизация. Сезон 3. 43-я - 44-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 10-я - 11-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 194-я - 215-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 760-я серия

23:00 Галустян плюс. 17-я - 18-я серии

00:00 Галустян плюс. 1-я - 2-я серии

01:00 Годзилла

03:15 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии

04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 112-я серия



СТС



04:20 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 12-я серия

09:00 Стать шефом. 12-я - 13-я серии

12:15 Уральские пельмени. Смехbook

13:15 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 Папы против мам

00:25 Любовники

02:20 Погнали

03:50 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Стрельба из лука. Чемпионат мира

06:00 Кто кого?

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Небесная грация

10:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Япония - Швеция. Прямой эфир

12:30 Лица страны. Андрей Корешков

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Футбол. Кубок России. Обзор

18:45 Новости

18:50 Все на Матч!

20:15 Смешанные единоборства. М. Гасанов - С. Абдурахманов. Прямой эфир

23:15 Все на Матч!

00:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

00:45 РецепТура

01:15 Лучшие из лучших

02:45 Новости

02:50 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Додсон - Дж. Ридж. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Опасный свидетель

21:50 Каратель

00:10 Соль. Дайте Два

01:30 Дело храбрых

03:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Чужая родня

06:35 Тревожный вылет

09:00 Новости дня

09:20 Один шанс из тысячи

11:05 Фартовый

13:00 Новости дня

13:25 Фартовый

13:45 Особо важное задание

15:00 Военные новости

15:05 Особо важное задание

17:00 Новости дня

17:15 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. «Группа «Uma2rman»

00:25 Родня

02:10 Последний побег

03:40 Свидетельство о бедности

04:50 Стихия вооружений: воздух



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва писательская

07:05 Легенды мирового кино. Николай Рыбников

07:35 Репортажи из будущего. Турпутевка на Луну

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга

08:50 Петька в космосе

10:00 Новости культуры

10:15 Археология. История с лопатой. Как лепной горшок ценнее клада оказался

10:45 Город над головой. 4-я серия

12:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Ногайцы. Последние кочевники Европы

13:15 Скитания капитана армады

14:05 Забытое ремесло. Дворецкий

14:20 Святыни Кремля. 10-я серия - «Великая Башня»

14:50 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»

16:00 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга

16:15 Репортажи из будущего. Турпутевка на Луну

17:00 Новости культуры

17:15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков

18:15 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

18:45 Престольный праздник. День Николая Чудотворца

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых

20:30 «Обаяние таланта». Памяти Юлии Борисовой

21:20 «Варшавская мелодия». Памяти Юлии Борисовой

23:25 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

23:55 Спрут-4. 6-я серия

01:45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков

02:45 Мультфильмы. Кважды Ква

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 59-я - 60-я серии

06:30 Пятница News. 139-я серия

07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 3-я серия - «Король-рыбак»

09:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 2-я серия

11:00 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»

13:20 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия - «Жена-госпожа, послушная, эгоистка и любящая»

15:50 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 1. 1-я серия

18:30 Поющий офис. Сезон 1. 1-я серия

19:30 Четыре жены. Сезон 1. 10-я серия

22:10 Пара из будущего

00:20 Жара

02:00 Пятница News. 141-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 59-я - 60-я серии

03:50 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

04:30 Пятница News. 140-я серия

04:55 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Дела судебные. Деньги верните!

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:05 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:50 Трактир на Пятницкой

21:40 «Тайна «Черных дроздов«

23:35 Развлечение для старичков

00:55 Город принял

02:10 Сельская учительница

03:50 Волга-Волга



Время начала передач - московское.



















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