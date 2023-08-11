Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 11 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 11 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:50 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды«
21:00 Время
21:45 «Семнадцать мгновений весны». В день 50-летия легендарного фильма. 1-я и 2-я серии
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 Вторая мировая война. Битва за Днепр
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Сильнее Ванги!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Лучшее
23:55 Соседка
02:00 Семнадцать мгновений весны. 10-я - 12-я серии
ТВЦ
04:35 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
05:20 Мой герой. Михаил Барщевский
06:00 Настроение
08:25 Дети ветра. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Дети ветра. 4-я серия
12:35 Призрак уездного театра. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Призрак уездного театра. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Дело принципа
17:50 События
18:10 Синичка-5. 1-я - 4-я серии
22:00 Хорошие песни. Романсы
23:25 Дело Румянцева
01:10 Петровка, 38
01:25 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я - 4-я серии
04:30 Борис Клюев. Заложник образа
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Случайное знакомство
05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Метод Фрейда
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь-3. 19-я - 20-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 88-я - 90-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 17-я - 20-я серии
00:00 Авторитеты
01:00 Инфощит
01:30 Дикий-4. «Последняя гастроль». 1-я - 2-я серии
02:55 Дикий-4. «Крест Зайцева». 1-я - 2-я серии
04:25 Улицы разбитых фонарей-7. Чужие окна
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Лицемеры. Сомнительные личности
06:25 Лицемеры. Карма
07:10 Лицемеры. Дочки-мачехи
08:00 Лицемеры. Тяжело в учении
08:55 Лицемеры. Орден дьявольского креста
09:00 Известия
09:30 Лицемеры. Орден дьявольского креста
10:15 Лицемеры. Избыточное чувство
11:10 Лицемеры. Крутой поворот
12:05 Лицемеры. Киллер по объявлению
12:55 Лицемеры. Курьеры смерти
13:00 Известия
13:30 Лицемеры. Курьеры смерти
14:20 Лицемеры. Архитектор
15:10 Лицемеры. Последний пациент
16:10 Лицемеры. Игроки
17:00 Известия
17:30 След. Повелитель мук
18:25 След. Клятва Гиппократа
19:05 След. Фальшивый отец
19:45 След. Расплата за доверие
20:35 След. Гниль
21:25 Свои-4. Жар-птица из глубинки
22:20 Свои-4. Убить любой ценой
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Неизвестная жизнь Евгения Моргунова
01:00 Они потрясли мир. Александр Градский. Моя настоящая любовь
01:45 Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки
02:25 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости
03:05 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен
03:45 Они потрясли мир. Леонид Куравлев. Лебединая верность
04:25 Условный мент-3. Грабь награбленное
Домашний
04:05 Тест на отцовство
05:45 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся! 599-я серия
09:00 Тест на отцовство. 370-я и 443-я серии
11:15 Понять. Простить. «Домохозяин». «Давние обиды»
12:30 Порча. 217-я серия - «Секретный ингредиент»
13:00 Знахарка. 144-я серия - «Отрава»
13:35 Верну любимого. 138-я серия - «Трудный выбор»
14:10 Голоса ушедших душ. 8-я серия - «Отзовись»
14:45 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии
19:00 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Домохозяин». «Давние обиды»
00:30 Порча. Секретный ингредиент
01:00 Знахарка. Отрава
01:30 Верну любимого. Трудный выбор
02:00 Голоса ушедших душ. Отзовись
02:25 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 108-я серия
05:05 «Студия «Союз». Сезон 3. 111-я серия
05:55 Импровизация. Сезон 3. 43-я - 44-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 10-я - 11-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 194-я - 215-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 760-я серия
23:00 Галустян плюс. 17-я - 18-я серии
00:00 Галустян плюс. 1-я - 2-я серии
01:00 Годзилла
03:15 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии
04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 112-я серия
СТС
04:20 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 12-я серия
09:00 Стать шефом. 12-я - 13-я серии
12:15 Уральские пельмени. Смехbook
13:15 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 Папы против мам
00:25 Любовники
02:20 Погнали
03:50 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Стрельба из лука. Чемпионат мира
06:00 Кто кого?
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Небесная грация
10:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Япония - Швеция. Прямой эфир
12:30 Лица страны. Андрей Корешков
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Футбол. Кубок России. Обзор
18:45 Новости
18:50 Все на Матч!
20:15 Смешанные единоборства. М. Гасанов - С. Абдурахманов. Прямой эфир
23:15 Все на Матч!
00:15 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
00:45 РецепТура
01:15 Лучшие из лучших
02:45 Новости
02:50 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Додсон - Дж. Ридж. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Опасный свидетель
21:50 Каратель
00:10 Соль. Дайте Два
01:30 Дело храбрых
03:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Чужая родня
06:35 Тревожный вылет
09:00 Новости дня
09:20 Один шанс из тысячи
11:05 Фартовый
13:00 Новости дня
13:25 Фартовый
13:45 Особо важное задание
15:00 Военные новости
15:05 Особо важное задание
17:00 Новости дня
17:15 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. «Группа «Uma2rman»
00:25 Родня
02:10 Последний побег
03:40 Свидетельство о бедности
04:50 Стихия вооружений: воздух
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва писательская
07:05 Легенды мирового кино. Николай Рыбников
07:35 Репортажи из будущего. Турпутевка на Луну
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга
08:50 Петька в космосе
10:00 Новости культуры
10:15 Археология. История с лопатой. Как лепной горшок ценнее клада оказался
10:45 Город над головой. 4-я серия
12:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Ногайцы. Последние кочевники Европы
13:15 Скитания капитана армады
14:05 Забытое ремесло. Дворецкий
14:20 Святыни Кремля. 10-я серия - «Великая Башня»
14:50 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»
16:00 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга
16:15 Репортажи из будущего. Турпутевка на Луну
17:00 Новости культуры
17:15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
18:15 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
18:45 Престольный праздник. День Николая Чудотворца
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых
20:30 «Обаяние таланта». Памяти Юлии Борисовой
21:20 «Варшавская мелодия». Памяти Юлии Борисовой
23:25 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
23:55 Спрут-4. 6-я серия
01:45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
02:45 Мультфильмы. Кважды Ква
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 59-я - 60-я серии
06:30 Пятница News. 139-я серия
07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 3-я серия - «Король-рыбак»
09:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 2-я серия
11:00 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»
13:20 Четыре жены. Сезон 1. 8-я серия - «Жена-госпожа, послушная, эгоистка и любящая»
15:50 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 1. 1-я серия
18:30 Поющий офис. Сезон 1. 1-я серия
19:30 Четыре жены. Сезон 1. 10-я серия
22:10 Пара из будущего
00:20 Жара
02:00 Пятница News. 141-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 59-я - 60-я серии
03:50 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
04:30 Пятница News. 140-я серия
04:55 Тайны Медовой долины
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Дела судебные. Деньги верните!
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:05 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:50 Трактир на Пятницкой
21:40 «Тайна «Черных дроздов«
23:35 Развлечение для старичков
00:55 Город принял
02:10 Сельская учительница
03:50 Волга-Волга
Время начала передач - московское.