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Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 12 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на 12 августа 2023


Первый канал

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Поехали!
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Крым. Небо Родины». День Военно-воздушных сил. Фильм первый»
13:20 Крым. Небо Родины. Фильм второй
15:15 Торпедоносцы
17:10 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле
18:00 Вечерние новости
18:20 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Вечные «Семнадцать мгновений весны»
23:15 Анна и король
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Краснодар
09:00 Формула еды. Чай
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Миленький ты мой. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Некрасивая
00:40 Лабиринты судьбы
04:10 Люблю, потому что люблю

ТВЦ

04:30 Борис Клюев. Заложник образа
05:10 Ищу тебя. 1-я - 2-я серии
06:40 Православная энциклопедия. Богословие для мирян. Продолжение разговора. Путешествие в Дмитров. Князь-страстотерпец Андрей Боголюбский
07:10 Александр Невский. Защитник земли русской
07:50 «Смех без причины». Юмористический концерт
08:30 Спасатель. 1-я - 2-я серии
10:25 Неподсуден
11:30 События
11:45 Неподсуден
12:25 Высота
14:30 События
14:45 Услышать музыку души. 1-я - 2-я серии
18:20 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Тайная комната. Эммануэль Макрон
23:00 90-е. Прощай, страна
23:50 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
00:35 Власть без любви
01:15 Хроники московского быта. «Левые« концерты
01:55 Хроники московского быта. Скандал на могиле
02:35 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски
03:20 Хроники московского быта. Звездная прислуга
04:00 10 самых... Тайный папа
04:25 10 самых... Актёрские жертвы
04:55 10 самых... Звезды с одной песней

НТВ

04:25 Улицы разбитых фонарей-7. Чужие окна
05:15 Улицы разбитых фонарей-7. Пустяковое дело
06:05 Улицы разбитых фонарей-7. Вера, надежда, любовь
06:55 Улицы разбитых фонарей-7. Скандал в благородном семействе
08:00 Сегодня
08:25 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:25 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Основано на реальных событиях
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:25 Степные волки. 21-я - 24-я серии
23:00 «Золотой граммофон. Лауреаты церемонии» в Санкт-Петербурге
00:55 Дикий-4. «Шпионские игры». 1-я - 2-я серии
02:10 Дикий-4. «Не замерзай-ка». 1-я - 2-я серии
03:25 Дикий-4. «Мстители». 1-я серия
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Человек за спиной

Пятый канал

05:00 Условный мент-3. Грабь награбленное
05:05 Условный мент-3. Три грации
05:45 Условный мент-3. Смертельный диагноз
06:25 Условный мент-3. Крутой поворот
07:10 Условный мент-3. Лежачий полицейский
08:05 Условный мент-3. Похищение века
08:50 Условный мент-3. Голос крови
09:40 Условный мент-3. Штирлиц
10:35 Условный мент-3. Два ствола
11:35 Условный мент-3. Переходный возраст
12:25 Условный мент-2. Похищение
13:20 Условный мент-2. Welcome
14:15 Условный мент-2. Берегись автомобиля
15:15 Условный мент-2. Экстремальный спорт
16:10 Условный мент-2. Кайф на дом
17:05 Условный мент-2. Богиня правосудия
18:00 След. Метод Маршалла
18:50 След. Жажда
19:25 След. Зараза
20:15 След. Нерядовой самоубийца
20:55 След. Заложник
21:45 След. Последний роман Яны
22:30 След. Дежавю
23:10 След. Ночной охотник
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Прокурорская проверка. Школьные фотографии
02:55 Прокурорская проверка. Новое поколение
03:40 Прокурорская проверка. Похитители собак
04:30 Прокурорская проверка. Опасные связи

Домашний

02:25 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии
05:35 Истерзанная. 171-я и 176-я серии
10:45 Пять ужинов
11:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
15:05 Провинциалка. 1-я - 8-я серии
22:35 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии
00:20 Ради жизни. 1-я - 4-я серии
03:40 Настоящая Ванга. 2-я и 3-я серии

ТНТ

04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 112-я - 113-я серии
06:25 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 14-я серии
10:00 Новая битва экстрасенсов. 1-я - 5-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 9-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 58-я серия
00:00 Выжить в Дубае. 7-я серия
02:00 Универсальный солдат
03:40 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии

СТС

03:50 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Шоу «Уральских пельменей«
09:00 ПроСТО кухня. 269-я - 270-я серии
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
11:00 Inтуристы. Сезон 2. 1-я серия
11:40 Потерянное звено
13:35 Тайна Мосли
15:35 Мадагаскар-2
17:20 Мадагаскар-3
19:05 Каспер
21:00 Охотники за привидениями
23:20 Другой мир. Пробуждение
01:00 Обратный отсчёт
02:40 Погнали
04:15 6 кадров

Матч ТВ

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Додсон - Дж. Ридж. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Австралия - Франция. Прямой эфир
12:00 География спорта. Ростов-на-Дону
12:30 Новости
12:35 Все на Матч!
13:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Англия - Колумбия. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Вы это видели
17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Краснодар». Прямой эфир
19:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:30 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - «Лейпциг». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор
01:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Додсон - Дж. Ридж
02:00 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Р. Дос Аньос. Прямой эфир

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: оружие особого назначения
18:00 Засекреченные списки. Деньги на крови: кто стоит за Зеленским?
19:00 Бросок кобры
21:10 G.I. Joe: Бросок кобры-2
23:20 Безбашенные
01:20 Опасный свидетель
02:55 Метро
04:45 Самые шокирующие гипотезы

Звезда

04:50 Стихия вооружений: воздух
05:15 Москва - фронту
05:35 Им покоряется небо
07:35 Хроника пикирующего бомбардировщика
08:00 Новости дня
08:15 Хроника пикирующего бомбардировщика
09:25 Чистое небо
11:40 Легенды музыки. Николай Караченцов
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь без интернета... Как проводили вечера в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:45 Война миров. Битва за Прибалтику
14:35 Легенды кино. Рина Зелёная
15:25 Время героев
15:50 Москва - фронту
16:10 Битва за небо. История военной авиации России
19:00 Новости дня
19:25 Битва за небо. История военной авиации России
21:50 «Ноль-седьмой» меняет курс
23:30 Особо важное задание
02:00 Чистое небо
03:45 Последний побег

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Жан-Франсуа Милле «Анжелюс»
07:05 Мультфильмы. «Топтыжка». «Волк и семеро козлят». «Щелкунчик»
07:55 На границе
09:30 Классная тема! Идеи
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Цвет и его возможности
10:45 Тамара Макарова. Свет Звезды
11:20 Сельский врач
13:15 Неизвестные маршруты России. Карачаево-Черкесия. От Черкесска до Эльбруса
13:55 Серенгети. 4-я серия - «Лидерство»
14:50 Большой балет. 6-я серия - «Современная зарубежная хореография»
16:55 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
17:25 Линия жизни. К 75-летию Владимира Аленикова
18:20 Жил-был настройщик...
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. Вера Васильева
20:40 Сказание о земле сибирской
22:20 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
22:50 Не бойся, я с тобой!
01:20 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых
02:05 Серенгети. 4-я серия - «Лидерство»
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Тайны Медовой долины
05:20 Пятница News. 140-я серия
05:45 Тайны Медовой долины
06:10 Простоквашино
06:40 Артур и минипуты
08:30 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»
09:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 1. 1-я серия
12:00 Четыре дачи. Сезон 2. 1-я серия - «Краснодарский край»
13:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 2-я серия - «Свадьба в стиле мюзикла VS Европейская свадьба»
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
17:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия - «Традиционная свадьба VS свадьба в стиле мюзикла»
18:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»
23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия
02:10 Жара
03:40 Пятница News. 140-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

МИР

05:00 Волга-Волга
05:30 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:00 Честный, умный, неженатый
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Трактир на Пятницкой
12:05 Братаны-3. 30-я - 32-я серии
15:05 Братаны-4. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Братаны-4. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Братаны-4. 4-я - 8-я серии
23:45 Стрелок. 1-я - 4-я серии
02:50 Наше кино. История большой любви
03:35 Закон жизни

Время начала передач - московское.









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