Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 августа 2023

Программа передач ТВ на 12 августа 2023



Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Поехали!

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Крым. Небо Родины». День Военно-воздушных сил. Фильм первый»

13:20 Крым. Небо Родины. Фильм второй

15:15 Торпедоносцы

17:10 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле

18:00 Вечерние новости

18:20 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Вечные «Семнадцать мгновений весны»

23:15 Анна и король

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Краснодар

09:00 Формула еды. Чай

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Миленький ты мой. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Некрасивая

00:40 Лабиринты судьбы

04:10 Люблю, потому что люблю



ТВЦ



04:30 Борис Клюев. Заложник образа

05:10 Ищу тебя. 1-я - 2-я серии

06:40 Православная энциклопедия. Богословие для мирян. Продолжение разговора. Путешествие в Дмитров. Князь-страстотерпец Андрей Боголюбский

07:10 Александр Невский. Защитник земли русской

07:50 «Смех без причины». Юмористический концерт

08:30 Спасатель. 1-я - 2-я серии

10:25 Неподсуден

11:30 События

11:45 Неподсуден

12:25 Высота

14:30 События

14:45 Услышать музыку души. 1-я - 2-я серии

18:20 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Тайная комната. Эммануэль Макрон

23:00 90-е. Прощай, страна

23:50 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

00:35 Власть без любви

01:15 Хроники московского быта. «Левые« концерты

01:55 Хроники московского быта. Скандал на могиле

02:35 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски

03:20 Хроники московского быта. Звездная прислуга

04:00 10 самых... Тайный папа

04:25 10 самых... Актёрские жертвы

04:55 10 самых... Звезды с одной песней



НТВ



04:25 Улицы разбитых фонарей-7. Чужие окна

05:15 Улицы разбитых фонарей-7. Пустяковое дело

06:05 Улицы разбитых фонарей-7. Вера, надежда, любовь

06:55 Улицы разбитых фонарей-7. Скандал в благородном семействе

08:00 Сегодня

08:25 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:25 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Основано на реальных событиях

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:25 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:25 Степные волки. 21-я - 24-я серии

23:00 «Золотой граммофон. Лауреаты церемонии» в Санкт-Петербурге

00:55 Дикий-4. «Шпионские игры». 1-я - 2-я серии

02:10 Дикий-4. «Не замерзай-ка». 1-я - 2-я серии

03:25 Дикий-4. «Мстители». 1-я серия

04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Человек за спиной



Пятый канал



05:00 Условный мент-3. Грабь награбленное

05:05 Условный мент-3. Три грации

05:45 Условный мент-3. Смертельный диагноз

06:25 Условный мент-3. Крутой поворот

07:10 Условный мент-3. Лежачий полицейский

08:05 Условный мент-3. Похищение века

08:50 Условный мент-3. Голос крови

09:40 Условный мент-3. Штирлиц

10:35 Условный мент-3. Два ствола

11:35 Условный мент-3. Переходный возраст

12:25 Условный мент-2. Похищение

13:20 Условный мент-2. Welcome

14:15 Условный мент-2. Берегись автомобиля

15:15 Условный мент-2. Экстремальный спорт

16:10 Условный мент-2. Кайф на дом

17:05 Условный мент-2. Богиня правосудия

18:00 След. Метод Маршалла

18:50 След. Жажда

19:25 След. Зараза

20:15 След. Нерядовой самоубийца

20:55 След. Заложник

21:45 След. Последний роман Яны

22:30 След. Дежавю

23:10 След. Ночной охотник

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Прокурорская проверка. Школьные фотографии

02:55 Прокурорская проверка. Новое поколение

03:40 Прокурорская проверка. Похитители собак

04:30 Прокурорская проверка. Опасные связи



Домашний



02:25 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии

05:35 Истерзанная. 171-я и 176-я серии

10:45 Пять ужинов

11:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

15:05 Провинциалка. 1-я - 8-я серии

22:35 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии

00:20 Ради жизни. 1-я - 4-я серии

03:40 Настоящая Ванга. 2-я и 3-я серии



ТНТ



04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 112-я - 113-я серии

06:25 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 14-я серии

10:00 Новая битва экстрасенсов. 1-я - 5-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 9-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 14-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 58-я серия

00:00 Выжить в Дубае. 7-я серия

02:00 Универсальный солдат

03:40 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии



СТС



03:50 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Шоу «Уральских пельменей«

09:00 ПроСТО кухня. 269-я - 270-я серии

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

11:00 Inтуристы. Сезон 2. 1-я серия

11:40 Потерянное звено

13:35 Тайна Мосли

15:35 Мадагаскар-2

17:20 Мадагаскар-3

19:05 Каспер

21:00 Охотники за привидениями

23:20 Другой мир. Пробуждение

01:00 Обратный отсчёт

02:40 Погнали

04:15 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Додсон - Дж. Ридж. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Австралия - Франция. Прямой эфир

12:00 География спорта. Ростов-на-Дону

12:30 Новости

12:35 Все на Матч!

13:20 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Англия - Колумбия. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Вы это видели

17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Краснодар». Прямой эфир

19:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:30 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - «Лейпциг». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Обзор

01:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Додсон - Дж. Ридж

02:00 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Р. Дос Аньос. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: оружие особого назначения

18:00 Засекреченные списки. Деньги на крови: кто стоит за Зеленским?

19:00 Бросок кобры

21:10 G.I. Joe: Бросок кобры-2

23:20 Безбашенные

01:20 Опасный свидетель

02:55 Метро

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Стихия вооружений: воздух

05:15 Москва - фронту

05:35 Им покоряется небо

07:35 Хроника пикирующего бомбардировщика

08:00 Новости дня

08:15 Хроника пикирующего бомбардировщика

09:25 Чистое небо

11:40 Легенды музыки. Николай Караченцов

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь без интернета... Как проводили вечера в СССР

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:45 Война миров. Битва за Прибалтику

14:35 Легенды кино. Рина Зелёная

15:25 Время героев

15:50 Москва - фронту

16:10 Битва за небо. История военной авиации России

19:00 Новости дня

19:25 Битва за небо. История военной авиации России

21:50 «Ноль-седьмой» меняет курс

23:30 Особо важное задание

02:00 Чистое небо

03:45 Последний побег



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Жан-Франсуа Милле «Анжелюс»

07:05 Мультфильмы. «Топтыжка». «Волк и семеро козлят». «Щелкунчик»

07:55 На границе

09:30 Классная тема! Идеи

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Цвет и его возможности

10:45 Тамара Макарова. Свет Звезды

11:20 Сельский врач

13:15 Неизвестные маршруты России. Карачаево-Черкесия. От Черкесска до Эльбруса

13:55 Серенгети. 4-я серия - «Лидерство»

14:50 Большой балет. 6-я серия - «Современная зарубежная хореография»

16:55 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

17:25 Линия жизни. К 75-летию Владимира Аленикова

18:20 Жил-был настройщик...

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. Вера Васильева

20:40 Сказание о земле сибирской

22:20 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

22:50 Не бойся, я с тобой!

01:20 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых

02:05 Серенгети. 4-я серия - «Лидерство»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины

05:20 Пятница News. 140-я серия

05:45 Тайны Медовой долины

06:10 Простоквашино

06:40 Артур и минипуты

08:30 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»

09:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 1. 1-я серия

12:00 Четыре дачи. Сезон 2. 1-я серия - «Краснодарский край»

13:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 2-я серия - «Свадьба в стиле мюзикла VS Европейская свадьба»

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»

17:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия - «Традиционная свадьба VS свадьба в стиле мюзикла»

18:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»

23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия

02:10 Жара

03:40 Пятница News. 140-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»



МИР



05:00 Волга-Волга

05:30 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:00 Честный, умный, неженатый

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Трактир на Пятницкой

12:05 Братаны-3. 30-я - 32-я серии

15:05 Братаны-4. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Братаны-4. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Братаны-4. 4-я - 8-я серии

23:45 Стрелок. 1-я - 4-я серии

02:50 Наше кино. История большой любви

03:35 Закон жизни



Время начала передач - московское.