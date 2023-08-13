Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 13 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 13 августа 2023

Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды

11:15 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Мгновения. Татьяна Лиознова

13:20 Крым Юлиана Семенова

14:35 Вечер музыки Микаэла Таривердиева

15:55 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию фильма

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 7-я серия

23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



04:10 Люблю, потому что люблю

05:50 Перерыв в вещании

06:10 Васильки для Василисы

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Марина Девятова

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников. Птичий грипп, сахарозаменители, полезный лук, вред от гаджетов

12:45 Миленький ты мой. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильм 3-й

01:55 Васильки для Василисы



ТВЦ



04:55 10 самых... Звезды с одной песней

05:20 10 самых... Брак с иностранцем

05:50 Беглец. 1-я - 2-я серии

07:25 Высота

09:05 Выйти замуж за генерала. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Дело Румянцева

13:50 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Один весёлый день». Юмористический концерт

15:55 Ищу тебя. 1-я - 2-я серии

17:55 Окна дома твоего. 1-я - 2-я серии

21:45 Прошлое умеет ждать. 1-я - 3-я серии

00:20 События

00:35 Прошлое умеет ждать. 4-я серия

01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:30 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии

04:25 Олег Стриженов. Никаких компромиссов



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Человек за спиной

05:30 Улицы разбитых фонарей-7. По ту сторону рекламы

06:15 Улицы разбитых фонарей-7. Источник информации

07:00 Улицы разбитых фонарей-7. Стрела судьбы

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Чёрный пёс-3

23:40 Маска. Сезон 4. Спецвыпуск

02:35 Дикий-4. «Мстители». 2-я серия

03:40 Дикий-4. «Свои люди». 1-я - 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Опасные связи

05:20 Прокурорская проверка. Такси

06:05 Прокурорская проверка. Клеймо

06:55 Афоня

08:35 Спортлото-82

10:25 Контуженный. Предел верности

11:20 Контуженный. Предел верности

12:20 Контуженный. Отцы и дети

13:15 Контуженный. Отцы и дети

14:15 Контуженный. Холод

15:10 Контуженный. Холод

16:10 Контуженный. Дура Лекс

17:05 Контуженный. Дура Лекс

18:00 След. Галстук для Богомола

18:50 След. Случай на охоте

19:35 След. Цена ошибки

20:20 След. Парфюмеры

21:10 След. Очень странные тела

21:55 След. Стрелы судьбы

22:40 След. Боа для Сусанны

23:30 След. Домой!

00:15 Каменская. «Смерть и немного любви». 11-я - 12-я серии

02:05 Афоня

03:35 Спортлото-82



Домашний



03:40 Настоящая Ванга. 2-я и 3-я серии

05:15 6 кадров

05:40 Истерзанная. 177-я и 182-я серии

10:35 Вторая жена. 1-я - 4-я серии

14:50 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии

19:00 Реабилитация. 1-я - 4-я серии

23:15 Исчезновение

01:15 Провинциалка. 1-я - 4-я серии

04:15 Настоящая Ванга. 4-я - 6-я серии



ТНТ



04:25 Импровизация. Команды. 15-я серия

05:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 114-я - 115-я серии

06:45 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 15-я - 17-я серии

10:00 Новая битва экстрасенсов. 5-я - 10-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 8-я серия

21:00 Шоу Воли. 18-я серия

22:20 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 17-я серия

23:20 Детектив Ди: Четыре Небесных царя

01:50 Я тебе не верю. 8-я - 9-я серии

03:30 Импровизация. Команды. 16-я серия

04:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия



СТС



04:15 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральских пельменей«

09:00 Рогов в городе. 46-я серия

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

10:35 Барбоскины на даче

12:05 В поисках йети

13:55 Стражи терракоты

16:05 Бегущий в лабиринте

18:20 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

21:00 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

23:55 Другой мир

02:10 Погнали

03:50 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Велоспорт. Чемпионат мира

06:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Вираж

12:15 Хоккей. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

14:50 Новости

14:55 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье». Прямой эфир

16:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Баия». Прямой эфир

19:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Флуминенсе». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Сан-Паулу». Прямой эфир

02:35 Новости

02:40 Велоспорт. Чемпионат мира

04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

15:25 Индиана Джонс и храм Судьбы

17:50 Индиана Джонс и последний крестовый поход

20:25 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:45 Последний побег

05:15 Служили два товарища

07:05 «Ноль-седьмой» меняет курс

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. «Тайна «Франкфуртских мудрецов»

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Геннадий Згерский

13:15 По горячим следам

13:55 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Главное

20:10 Легенды советского сыска

23:35 Хроника пикирующего бомбардировщика

01:10 Военно-полевой роман

02:40 Им покоряется небо

04:15 Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров«



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Загадочная планета». «Бюро находок»

07:25 Не бойся, я с тобой!

09:55 Диалоги о животных. 7-я серия - «Московский зоопарк»

10:35 Тайны старого чердака. Ракурс и композиция

11:05 Монета

12:35 Человеческий фактор. Волонтеры Фемиды

13:10 Страна птиц. В поисках невидимки

13:50 Спектакль «Ревизор«

17:05 Первые в мире. Луноход Бабакина

17:20 Пешком... Москва Шехтеля

17:50 Парадная хореография Страны Советов

18:35 Романтика романса. Вспоминая великих теноров ХХ века

19:30 Новости культуры

19:45 Паспорт

21:25 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. «Концерт на бис!»

22:55 Вдовец

00:35 Страна птиц. Совы. Дети ночи

01:30 Искатели. Тайна русских пирамид

02:15 Мультфильмы. «Шпионские страсти». «Обратная сторона луны». «Дело прошлое...»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 140-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы

05:35 Тайны Медовой долины

06:00 Пятница News. 141-я серия

06:30 Тайны Медовой долины

06:40 Простоквашино

07:10 Артур и месть Урдалака

09:00 Зовите шефа. Сезон 2. 6-я серия - «Муром. Ермак»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 11-я серия - «Адлер. Хитрый шпрот»

11:00 Гастротур-4. Сезон 1. 1-я серия

12:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

13:10 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

14:20 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

15:30 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

16:40 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

17:40 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

18:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

19:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

20:50 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

22:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

23:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия

01:40 Пара из будущего

03:20 Пятница News. 141-я серия

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»

04:30 Пятница News. 141-я серия



МИР



05:00 Закон жизни

05:10 Близнецы

06:35 Мультфильмы

07:30 Китайский сервиз

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Братаны-4. 9-я - 14-я серии

16:00 Новости

16:15 Братаны-4. 14-я - 21-я серии

23:05 Стрелок-2. 1-я - 4-я серии

02:00 Семеро смелых

03:30 Белый клык

04:50 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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