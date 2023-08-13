Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 13 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 13 августа 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды
11:15 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Мгновения. Татьяна Лиознова
13:20 Крым Юлиана Семенова
14:35 Вечер музыки Микаэла Таривердиева
15:55 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию фильма
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 7-я серия
23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
04:10 Люблю, потому что люблю
05:50 Перерыв в вещании
06:10 Васильки для Василисы
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Марина Девятова
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников. Птичий грипп, сахарозаменители, полезный лук, вред от гаджетов
12:45 Миленький ты мой. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильм 3-й
01:55 Васильки для Василисы
ТВЦ
04:55 10 самых... Звезды с одной песней
05:20 10 самых... Брак с иностранцем
05:50 Беглец. 1-я - 2-я серии
07:25 Высота
09:05 Выйти замуж за генерала. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Дело Румянцева
13:50 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Один весёлый день». Юмористический концерт
15:55 Ищу тебя. 1-я - 2-я серии
17:55 Окна дома твоего. 1-я - 2-я серии
21:45 Прошлое умеет ждать. 1-я - 3-я серии
00:20 События
00:35 Прошлое умеет ждать. 4-я серия
01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:30 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии
04:25 Олег Стриженов. Никаких компромиссов
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. Человек за спиной
05:30 Улицы разбитых фонарей-7. По ту сторону рекламы
06:15 Улицы разбитых фонарей-7. Источник информации
07:00 Улицы разбитых фонарей-7. Стрела судьбы
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Чёрный пёс-3
23:40 Маска. Сезон 4. Спецвыпуск
02:35 Дикий-4. «Мстители». 2-я серия
03:40 Дикий-4. «Свои люди». 1-я - 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Опасные связи
05:20 Прокурорская проверка. Такси
06:05 Прокурорская проверка. Клеймо
06:55 Афоня
08:35 Спортлото-82
10:25 Контуженный. Предел верности
11:20 Контуженный. Предел верности
12:20 Контуженный. Отцы и дети
13:15 Контуженный. Отцы и дети
14:15 Контуженный. Холод
15:10 Контуженный. Холод
16:10 Контуженный. Дура Лекс
17:05 Контуженный. Дура Лекс
18:00 След. Галстук для Богомола
18:50 След. Случай на охоте
19:35 След. Цена ошибки
20:20 След. Парфюмеры
21:10 След. Очень странные тела
21:55 След. Стрелы судьбы
22:40 След. Боа для Сусанны
23:30 След. Домой!
00:15 Каменская. «Смерть и немного любви». 11-я - 12-я серии
02:05 Афоня
03:35 Спортлото-82
Домашний
03:40 Настоящая Ванга. 2-я и 3-я серии
05:15 6 кадров
05:40 Истерзанная. 177-я и 182-я серии
10:35 Вторая жена. 1-я - 4-я серии
14:50 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии
19:00 Реабилитация. 1-я - 4-я серии
23:15 Исчезновение
01:15 Провинциалка. 1-я - 4-я серии
04:15 Настоящая Ванга. 4-я - 6-я серии
ТНТ
04:25 Импровизация. Команды. 15-я серия
05:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 114-я - 115-я серии
06:45 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 15-я - 17-я серии
10:00 Новая битва экстрасенсов. 5-я - 10-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 8-я серия
21:00 Шоу Воли. 18-я серия
22:20 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 17-я серия
23:20 Детектив Ди: Четыре Небесных царя
01:50 Я тебе не верю. 8-я - 9-я серии
03:30 Импровизация. Команды. 16-я серия
04:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия
СТС
04:15 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральских пельменей«
09:00 Рогов в городе. 46-я серия
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
10:35 Барбоскины на даче
12:05 В поисках йети
13:55 Стражи терракоты
16:05 Бегущий в лабиринте
18:20 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
21:00 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
23:55 Другой мир
02:10 Погнали
03:50 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Велоспорт. Чемпионат мира
06:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Вираж
12:15 Хоккей. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
14:50 Новости
14:55 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье». Прямой эфир
16:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Баия». Прямой эфир
19:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Флуминенсе». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Сан-Паулу». Прямой эфир
02:35 Новости
02:40 Велоспорт. Чемпионат мира
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
15:25 Индиана Джонс и храм Судьбы
17:50 Индиана Джонс и последний крестовый поход
20:25 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:45 Последний побег
05:15 Служили два товарища
07:05 «Ноль-седьмой» меняет курс
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа. «Тайна «Франкфуртских мудрецов»
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Геннадий Згерский
13:15 По горячим следам
13:55 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Главное
20:10 Легенды советского сыска
23:35 Хроника пикирующего бомбардировщика
01:10 Военно-полевой роман
02:40 Им покоряется небо
04:15 Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров«
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Загадочная планета». «Бюро находок»
07:25 Не бойся, я с тобой!
09:55 Диалоги о животных. 7-я серия - «Московский зоопарк»
10:35 Тайны старого чердака. Ракурс и композиция
11:05 Монета
12:35 Человеческий фактор. Волонтеры Фемиды
13:10 Страна птиц. В поисках невидимки
13:50 Спектакль «Ревизор«
17:05 Первые в мире. Луноход Бабакина
17:20 Пешком... Москва Шехтеля
17:50 Парадная хореография Страны Советов
18:35 Романтика романса. Вспоминая великих теноров ХХ века
19:30 Новости культуры
19:45 Паспорт
21:25 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. «Концерт на бис!»
22:55 Вдовец
00:35 Страна птиц. Совы. Дети ночи
01:30 Искатели. Тайна русских пирамид
02:15 Мультфильмы. «Шпионские страсти». «Обратная сторона луны». «Дело прошлое...»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 140-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы
05:35 Тайны Медовой долины
06:00 Пятница News. 141-я серия
06:30 Тайны Медовой долины
06:40 Простоквашино
07:10 Артур и месть Урдалака
09:00 Зовите шефа. Сезон 2. 6-я серия - «Муром. Ермак»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 11-я серия - «Адлер. Хитрый шпрот»
11:00 Гастротур-4. Сезон 1. 1-я серия
12:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
13:10 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
14:20 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
15:30 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»
16:40 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
17:40 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
18:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
19:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
20:50 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
22:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
23:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия
01:40 Пара из будущего
03:20 Пятница News. 141-я серия
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»
04:30 Пятница News. 141-я серия
МИР
05:00 Закон жизни
05:10 Близнецы
06:35 Мультфильмы
07:30 Китайский сервиз
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Братаны-4. 9-я - 14-я серии
16:00 Новости
16:15 Братаны-4. 14-я - 21-я серии
23:05 Стрелок-2. 1-я - 4-я серии
02:00 Семеро смелых
03:30 Белый клык
04:50 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.