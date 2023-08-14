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Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 14 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на 14 августа 2023


Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды»
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 3-я серия
23:15 Большая игра
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 1-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Последний круиз». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 44-я серия - «Смерть под КАМАЗом»

ТВЦ

04:25 Олег Стриженов. Никаких компромиссов
05:05 Александр Пушкин. Главная тайна поэта
06:00 Настроение
08:15 Неслучайная встреча. 1-я - 2-я серии
10:30 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью
11:30 События
11:50 Стажеры. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Елена Санаева
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. Наезды на стоящее транспортное средство и препятствие
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:05 Гений. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 80-я серия
23:05 Знак качества. Кофе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Эммануэль Макрон
01:25 90-е. Жёны миллионеров
02:05 Герои и жертвы холодной войны. Операция «Промывание мозгов»
02:45 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо
03:10 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия
03:50 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия
04:40 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью

НТВ

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс
05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Ловушка
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 91-я - 93-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Полицейское братство. 1-я - 4-я серии
00:45 Авторитеты
01:30 Братаны. 1-я - 2-я серии
03:00 Дикий-4. «Неприкасаемые». 1-я - 2-я серии
04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Алиби

Пятый канал

05:00 Известия
05:30 Черная лестница. «Руфер». 1-я - 2-я части
07:15 Черная лестница. «Отличный день на Селигере». 1-я - 2-я части
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Черная лестница. «Отличный день на Селигере», 2-я часть
09:45 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Операция «Горгона». 4-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Курс молодого бойца
15:00 Морские дьяволы-4. Доставить любой ценой
16:00 Морские дьяволы-4. Лица с обложки
17:00 Известия
17:30 След. Сытый голодного не разумеет
18:20 След. Камень за пазухой
19:05 След. Мы желаем счастья вам
19:55 След. Булочка
20:35 След. Лесной олень
21:25 Свои-4. 12 граммов смерти
22:20 Свои-4. Ты - лучший
23:10 Свои-4. Игры убийц
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Сокровища 90-х
01:15 Свои-4. Смертельный номер
02:00 След. Зов Оонгхи
02:40 След. Пятница!
03:20 Прокурорская проверка. Парк ужасов
04:10 Прокурорская проверка. Деликатное дело

Домашний

04:15 Настоящая Ванга. 4-я - 6-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Самое главное». «Невидимка»
12:30 Порча. Холодная постель
13:00 Знахарка. Коршун
13:35 Верну любимого. Насильно мил
14:10 Голоса ушедших душ. Расплата
14:45 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
19:00 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Самое главное». «Невидимка»
00:45 Порча. Холодная постель
01:15 Знахарка. Коршун
01:45 Верну любимого. Насильно мил
02:10 Голоса ушедших душ. Расплата
02:35 Провинциалка. 5-я - 8-я серии

ТНТ

04:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия
05:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 116-я - 117-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14 серий
20:00 Шпион, который меня кинул
22:20 Мой парень - киллер
00:15 «Проект «Анна Николаевна«. 10-я - 11-я серии
02:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я - 19-я серии
03:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 146-я серия
04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 118-я серия

СТС

03:50 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Inтуристы. Сезон 2. 1-я серия
08:40 Шоу «Уральских пельменей»
09:45 Папы против мам
11:40 Против всех. Сезон 1. 1-я - 13-я серии
19:00 Ухожу красиво. 1-я - 2-я серии
19:35 Каратэ-пацан
22:25 Опасные пассажиры поезда 1 2 3
00:35 Другой мир. Пробуждение
02:05 Папины дочки
04:50 6 кадров

Матч ТВ

05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
06:00 Вы это видели
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Специальный репортаж
09:55 Лучшие из лучших
10:55 География спорта. Камчатка
11:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» - «Металлург». Прямой эфир
16:25 Все на Матч!
16:55 Футбол. Первая Лига. «Алания» - «Торпедо». Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Пари НН» - «Ахмат». Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Крузейро». Прямой эфир
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Васко да Гама». Прямой эфир

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бросок кобры
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Плохие парни-2
03:00 Самые шокирующие гипотезы
03:50 Тайны Чапман

Звезда

05:00 Классные игры
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Дума о Ковпаке. Набат
13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023»
13:25 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Противотанковые САУ
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайна смерти четырёх министров обороны
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Единственная
01:10 Дума о Ковпаке. Набат
02:45 И ты увидишь небо
03:55 Когда растаял снег. 1-я и 2-я серии

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва усадебная
07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 1-я часть
07:35 Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и небыль
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Открытое письмо. Первые открытки России
08:50 Раннее, раннее утро... 1-я серия - «Динка»
10:00 Новости культуры
10:15 Гляди веселей. 1-я серия - «Вор из Багдада»
11:25 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
11:35 Божьей милостью певец. Зураб Соткилава
12:30 Новости культуры
12:45 Моя любовь - Россия! В гостях у крымских караимов
13:15 Линия жизни. Лариса Малеванная
14:10 Паспорт
15:50 Цвет времени. Владимир Татлин
16:05 Буба
17:00 Новости культуры
17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Избранные произведения
18:45 Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и небыль
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Леонид Андреев «Иуда Искариот»
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 Спектакль «Проснись и пой!»
22:55 Елена Образцова. Жизнь как коррида
23:50 Цвет времени. Владимир Татлин
00:10 Стража. 1-я серия
00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Избранные произведения
02:15 Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и небыль
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Простоквашино
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 61-я - 62-я серии
06:30 Пятница News. 140-я серия
07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 4-я серия - «Что написано пером»
09:00 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 3-я серия
11:10 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
12:10 Четыре дачи. Сезон 2. 1-я серия - «Краснодарский край»
14:10 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
15:10 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
16:20 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
17:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
19:00 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
23:20 Черный список. Сезон 3. 20-я серия - «Садовники»
00:00 Космос как предчувствие
01:20 Пятница News. 142-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 61-я - 62-я серии
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»
04:00 Пятница News. 141-я серия
04:25 Тайны Медовой долины

МИР

05:00 Наше кино. История большой любви
05:10 Братаны-3. 30-я - 32-я серии
07:45 Братаны-4. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси
10:15 Братаны-4. 3-я - 5-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Город принял
00:35 II Игры стран СНГ в Беларуси. Торжественная церемония закрытия
02:35 Новости
02:50 Дословно
03:00 [Не]Фантастика
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

Время начала передач - московское.









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