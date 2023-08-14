Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 14 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 14 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды»

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 3-я серия

23:15 Большая игра

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 1-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Последний круиз». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 44-я серия - «Смерть под КАМАЗом»



ТВЦ



04:25 Олег Стриженов. Никаких компромиссов

05:05 Александр Пушкин. Главная тайна поэта

06:00 Настроение

08:15 Неслучайная встреча. 1-я - 2-я серии

10:30 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью

11:30 События

11:50 Стажеры. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Елена Санаева

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. Наезды на стоящее транспортное средство и препятствие

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:05 Гений. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 80-я серия

23:05 Знак качества. Кофе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Эммануэль Макрон

01:25 90-е. Жёны миллионеров

02:05 Герои и жертвы холодной войны. Операция «Промывание мозгов»

02:45 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо

03:10 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия

03:50 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия

04:40 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс

05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Ловушка

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 91-я - 93-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Полицейское братство. 1-я - 4-я серии

00:45 Авторитеты

01:30 Братаны. 1-я - 2-я серии

03:00 Дикий-4. «Неприкасаемые». 1-я - 2-я серии

04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Алиби



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Черная лестница. «Руфер». 1-я - 2-я части

07:15 Черная лестница. «Отличный день на Селигере». 1-я - 2-я части

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Черная лестница. «Отличный день на Селигере», 2-я часть

09:45 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Операция «Горгона». 4-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Курс молодого бойца

15:00 Морские дьяволы-4. Доставить любой ценой

16:00 Морские дьяволы-4. Лица с обложки

17:00 Известия

17:30 След. Сытый голодного не разумеет

18:20 След. Камень за пазухой

19:05 След. Мы желаем счастья вам

19:55 След. Булочка

20:35 След. Лесной олень

21:25 Свои-4. 12 граммов смерти

22:20 Свои-4. Ты - лучший

23:10 Свои-4. Игры убийц

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Сокровища 90-х

01:15 Свои-4. Смертельный номер

02:00 След. Зов Оонгхи

02:40 След. Пятница!

03:20 Прокурорская проверка. Парк ужасов

04:10 Прокурорская проверка. Деликатное дело



Домашний



04:15 Настоящая Ванга. 4-я - 6-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Самое главное». «Невидимка»

12:30 Порча. Холодная постель

13:00 Знахарка. Коршун

13:35 Верну любимого. Насильно мил

14:10 Голоса ушедших душ. Расплата

14:45 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

19:00 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Самое главное». «Невидимка»

00:45 Порча. Холодная постель

01:15 Знахарка. Коршун

01:45 Верну любимого. Насильно мил

02:10 Голоса ушедших душ. Расплата

02:35 Провинциалка. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия

05:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 116-я - 117-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14 серий

20:00 Шпион, который меня кинул

22:20 Мой парень - киллер

00:15 «Проект «Анна Николаевна«. 10-я - 11-я серии

02:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я - 19-я серии

03:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 146-я серия

04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 118-я серия



СТС



03:50 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Inтуристы. Сезон 2. 1-я серия

08:40 Шоу «Уральских пельменей»

09:45 Папы против мам

11:40 Против всех. Сезон 1. 1-я - 13-я серии

19:00 Ухожу красиво. 1-я - 2-я серии

19:35 Каратэ-пацан

22:25 Опасные пассажиры поезда 1 2 3

00:35 Другой мир. Пробуждение

02:05 Папины дочки

04:50 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал

06:00 Вы это видели

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Специальный репортаж

09:55 Лучшие из лучших

10:55 География спорта. Камчатка

11:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» - «Металлург». Прямой эфир

16:25 Все на Матч!

16:55 Футбол. Первая Лига. «Алания» - «Торпедо». Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Пари НН» - «Ахмат». Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:30 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Крузейро». Прямой эфир

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Васко да Гама». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бросок кобры

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Плохие парни-2

03:00 Самые шокирующие гипотезы

03:50 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Классные игры

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Дума о Ковпаке. Набат

13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023»

13:25 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Противотанковые САУ

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайна смерти четырёх министров обороны

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Единственная

01:10 Дума о Ковпаке. Набат

02:45 И ты увидишь небо

03:55 Когда растаял снег. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва усадебная

07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 1-я часть

07:35 Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и небыль

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Открытое письмо. Первые открытки России

08:50 Раннее, раннее утро... 1-я серия - «Динка»

10:00 Новости культуры

10:15 Гляди веселей. 1-я серия - «Вор из Багдада»

11:25 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка

11:35 Божьей милостью певец. Зураб Соткилава

12:30 Новости культуры

12:45 Моя любовь - Россия! В гостях у крымских караимов

13:15 Линия жизни. Лариса Малеванная

14:10 Паспорт

15:50 Цвет времени. Владимир Татлин

16:05 Буба

17:00 Новости культуры

17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Избранные произведения

18:45 Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и небыль

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Леонид Андреев «Иуда Искариот»

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 Спектакль «Проснись и пой!»

22:55 Елена Образцова. Жизнь как коррида

23:50 Цвет времени. Владимир Татлин

00:10 Стража. 1-я серия

00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Избранные произведения

02:15 Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и небыль

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 61-я - 62-я серии

06:30 Пятница News. 140-я серия

07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 4-я серия - «Что написано пером»

09:00 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 3-я серия

11:10 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»

12:10 Четыре дачи. Сезон 2. 1-я серия - «Краснодарский край»

14:10 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

15:10 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

16:20 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

17:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

19:00 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

23:20 Черный список. Сезон 3. 20-я серия - «Садовники»

00:00 Космос как предчувствие

01:20 Пятница News. 142-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 61-я - 62-я серии

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»

04:00 Пятница News. 141-я серия

04:25 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:10 Братаны-3. 30-я - 32-я серии

07:45 Братаны-4. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси

10:15 Братаны-4. 3-я - 5-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Город принял

00:35 II Игры стран СНГ в Беларуси. Торжественная церемония закрытия

02:35 Новости

02:50 Дословно

03:00 [Не]Фантастика

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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