Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 15 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 15 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 4-я серия

23:20 Большая игра

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 2-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Сын». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти». 3-я и 4-я серии

03:45 Семейный детектив. 45-я серия - «Грибное меню»



ТВЦ



04:40 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью

05:25 Мой герой. Елена Санаева

06:00 Настроение

08:15 Неслучайная встреча. 3-я - 4-я серии

10:30 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал

11:30 События

11:50 Стажёры. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Ян Цапник

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 3-я - 4-я серии

16:55 Хроники московского быта. Многомужницы

17:50 События

18:05 Гений. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 75-я серия

23:05 Страшно красивый

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

01:30 Из-под полы. Тайная империя дефицита

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Президент застрелился из «Калашникова»

02:50 Осторожно, мошенники! Жулье из интернета

03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 3-я серия

03:55 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 4-я серия

04:45 Олег Табаков. У меня всё получилось...



НТВ



04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Алиби

05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Сетевой маркетинг

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 93-я - 95-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 5-я - 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Полицейское братство. 5-я - 8-я серии

00:45 Авторитеты

01:40 Братаны. 3-я - 6-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Я танцевать хочу



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Черная лестница. «Кумир». 1-я - 2-я части

07:20 Черная лестница. «Исчезнувшая». 1-я - 2-я части

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Черная лестница. «Исчезнувшая«. 2-я часть

10:00 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Снайпер. Оружие возмездия. 4-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Мертвый штиль

15:00 Морские дьяволы-4. Незваные гости

16:00 Морские дьяволы-4. Вирус

17:00 Известия

17:30 След. Труба

18:25 След. Смерть с начинкой

19:05 След. Рыжий ангел

19:55 След. Трус

20:40 След. АМОК

21:25 Свои-4. Из грязи в князи

22:20 Свои-4. Механик

23:10 Свои-4. Плацебо

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Ледяное сердце

01:15 Свои-4. Рандеву

02:00 След. Гниль

02:40 След. Вор у вора

03:15 Прокурорская проверка. Бездетная мать

04:10 Прокурорская проверка. Дворик



Домашний



02:35 Провинциалка. 5-я - 8-я серии

05:30 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Жить долго и счастливо». «Без права на любовь»

12:25 Порча. Лужа

12:55 Знахарка. Непутёвая

13:30 Верну любимого. Третий лишний

14:05 Голоса ушедших душ. Невредимый

14:40 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии

19:00 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Жить долго и счастливо». «Без права на любовь»

00:45 Порча. Лужа

01:15 Знахарка. Непутёвая

01:45 Верну любимого. Третий лишний

02:10 Голоса ушедших душ. Невредимый

02:35 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 118-я серия

05:10 Импровизация. Сезон 3. 57-я - 58-я серии

06:40 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 21-я - 22-я серии

09:00 Интерны. 58-я - 67-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 7. 242-я - 249-я серии

17:50 Шпион, который меня кинул

20:00 Падение Луны

22:30 Исходный код

00:20 «Проект «Анна Николаевна». 12-я - 13-я серии

02:15 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия

03:00 Импровизация. Команды. 21-я серия

03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 131-я - 132-я серии



СТС



04:50 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Барбоскины на даче

09:35 Потерянное звено

11:25 Кот под прикрытием

13:25 Каратэ-пацан

16:20 Шоу «Уральских пельменей»

18:35 Ухожу красиво. 1-я - 3-я серии

19:55 Бегущий в лабиринте

22:10 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

00:55 Другой мир

02:55 Папины дочки

04:55 6 кадров



Матч ТВ



05:00 География спорта. Камчатка

05:30 Здоровый образ

06:00 Кто кого?

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Специальный репортаж

09:55 Лучшие из лучших

10:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

13:00 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 География спорта. Камчатка

15:30 Вираж

17:35 Все на Матч!

18:10 Новости

18:15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Севилья» - «Рома»

20:35 Вы это видели

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:30 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Р. Дос Аньос

00:30 Все на Матч!

01:25 Лучшие из лучших

01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Куяба». Прямой эфир

04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» - «Енисей-СТМ»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 G.I. Joe: Бросок кобры-2

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 «Последний концерт группы «Кино»

00:30 Асса

03:10 Самые шокирующие гипотезы

04:00 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Когда растаял снег. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Дума о Ковпаке. Буран

13:00 Новости дня

13:25 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Транспортная авиация

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Дело о Каховской плотине: расследование с тремя неизвестными

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Под каменным небом

01:05 Дума о Ковпаке. Буран

02:40 Владимир Крючков. Последний председатель

03:25 Бой за берет

03:55 Когда растаял снег. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Особняки Морозовых

07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 2-я часть

07:35 Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Открытое письмо. Спорт на открытках ХХ века

08:50 Раннее, раннее утро... 2-я серия - «Лёнька»

10:00 Новости культуры

10:15 Гляди веселей. 2-я серия - «Игра в сто забот»

11:25 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка

11:35 Энрико Карузо. Запретные воспоминания

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

14:05 Коллекция. Галерея Альбертина

14:35 Цыган. 1-я серия

16:15 Острова. Микаэл Таривердиев

17:00 Новости культуры

17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения

18:10 Запечатленное время. Смычка Турксиба

18:45 Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Станислав Ростоцкий «...А зори здесь тихие»

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 Спектакль «Город миллионеров»

23:15 Энрико Карузо. Запретные воспоминания

00:10 Стража. 2-я серия

00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения

01:45 Запечатленное время. Смычка Турксиба

02:15 Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 63-я - 64-я серии

06:30 Пятница News. 141-я серия

07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 5-я серия - «Прекрасная дева»

09:00 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

10:00 Кулинарные детективы. Сезон 2. 2-я серия

11:00 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

12:10 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

13:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

15:30 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 2-я серия - «Торт для Светланы Пермяковой»

19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 9-я серия - «Торт для Кати Адушкиной»

20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 10-я серия - «Анита Цой и Анатолий Цой»

21:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

00:00 Последний герой

01:00 Пятница News. 143-я серия

01:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 63-я - 64-я серии

02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»

03:40 Пятница News. 142-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:20 Братаны-4. 6-я - 11-я серии

10:00 Новости

10:10 Братаны-4. 11-я - 13-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Китайский сервиз

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Стрелок. 1-я - 4-я серии

04:15 Новости

04:30 Специальный репортаж

04:40 [Не]Фантастика

04:50 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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