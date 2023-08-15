Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 15 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 15 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 4-я серия
23:20 Большая игра
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 2-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Сын». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти». 3-я и 4-я серии
03:45 Семейный детектив. 45-я серия - «Грибное меню»
ТВЦ
04:40 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью
05:25 Мой герой. Елена Санаева
06:00 Настроение
08:15 Неслучайная встреча. 3-я - 4-я серии
10:30 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал
11:30 События
11:50 Стажёры. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Ян Цапник
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 3-я - 4-я серии
16:55 Хроники московского быта. Многомужницы
17:50 События
18:05 Гений. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 75-я серия
23:05 Страшно красивый
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
01:30 Из-под полы. Тайная империя дефицита
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Президент застрелился из «Калашникова»
02:50 Осторожно, мошенники! Жулье из интернета
03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 3-я серия
03:55 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах». 4-я серия
04:45 Олег Табаков. У меня всё получилось...
НТВ
04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Алиби
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Сетевой маркетинг
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 93-я - 95-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 5-я - 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Полицейское братство. 5-я - 8-я серии
00:45 Авторитеты
01:40 Братаны. 3-я - 6-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Я танцевать хочу
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Черная лестница. «Кумир». 1-я - 2-я части
07:20 Черная лестница. «Исчезнувшая». 1-я - 2-я части
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Черная лестница. «Исчезнувшая«. 2-я часть
10:00 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Снайпер. Оружие возмездия. 4-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Мертвый штиль
15:00 Морские дьяволы-4. Незваные гости
16:00 Морские дьяволы-4. Вирус
17:00 Известия
17:30 След. Труба
18:25 След. Смерть с начинкой
19:05 След. Рыжий ангел
19:55 След. Трус
20:40 След. АМОК
21:25 Свои-4. Из грязи в князи
22:20 Свои-4. Механик
23:10 Свои-4. Плацебо
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Ледяное сердце
01:15 Свои-4. Рандеву
02:00 След. Гниль
02:40 След. Вор у вора
03:15 Прокурорская проверка. Бездетная мать
04:10 Прокурорская проверка. Дворик
Домашний
02:35 Провинциалка. 5-я - 8-я серии
05:30 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Жить долго и счастливо». «Без права на любовь»
12:25 Порча. Лужа
12:55 Знахарка. Непутёвая
13:30 Верну любимого. Третий лишний
14:05 Голоса ушедших душ. Невредимый
14:40 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии
19:00 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Жить долго и счастливо». «Без права на любовь»
00:45 Порча. Лужа
01:15 Знахарка. Непутёвая
01:45 Верну любимого. Третий лишний
02:10 Голоса ушедших душ. Невредимый
02:35 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 118-я серия
05:10 Импровизация. Сезон 3. 57-я - 58-я серии
06:40 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 21-я - 22-я серии
09:00 Интерны. 58-я - 67-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 7. 242-я - 249-я серии
17:50 Шпион, который меня кинул
20:00 Падение Луны
22:30 Исходный код
00:20 «Проект «Анна Николаевна». 12-я - 13-я серии
02:15 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия
03:00 Импровизация. Команды. 21-я серия
03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 131-я - 132-я серии
СТС
04:50 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Барбоскины на даче
09:35 Потерянное звено
11:25 Кот под прикрытием
13:25 Каратэ-пацан
16:20 Шоу «Уральских пельменей»
18:35 Ухожу красиво. 1-я - 3-я серии
19:55 Бегущий в лабиринте
22:10 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
00:55 Другой мир
02:55 Папины дочки
04:55 6 кадров
Матч ТВ
05:00 География спорта. Камчатка
05:30 Здоровый образ
06:00 Кто кого?
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Специальный репортаж
09:55 Лучшие из лучших
10:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
13:00 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 География спорта. Камчатка
15:30 Вираж
17:35 Все на Матч!
18:10 Новости
18:15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Севилья» - «Рома»
20:35 Вы это видели
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:30 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Р. Дос Аньос
00:30 Все на Матч!
01:25 Лучшие из лучших
01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Куяба». Прямой эфир
04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» - «Енисей-СТМ»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 G.I. Joe: Бросок кобры-2
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 «Последний концерт группы «Кино»
00:30 Асса
03:10 Самые шокирующие гипотезы
04:00 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Когда растаял снег. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Дума о Ковпаке. Буран
13:00 Новости дня
13:25 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Транспортная авиация
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Дело о Каховской плотине: расследование с тремя неизвестными
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Под каменным небом
01:05 Дума о Ковпаке. Буран
02:40 Владимир Крючков. Последний председатель
03:25 Бой за берет
03:55 Когда растаял снег. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Особняки Морозовых
07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 2-я часть
07:35 Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Открытое письмо. Спорт на открытках ХХ века
08:50 Раннее, раннее утро... 2-я серия - «Лёнька»
10:00 Новости культуры
10:15 Гляди веселей. 2-я серия - «Игра в сто забот»
11:25 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
11:35 Энрико Карузо. Запретные воспоминания
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
14:05 Коллекция. Галерея Альбертина
14:35 Цыган. 1-я серия
16:15 Острова. Микаэл Таривердиев
17:00 Новости культуры
17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения
18:10 Запечатленное время. Смычка Турксиба
18:45 Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Станислав Ростоцкий «...А зори здесь тихие»
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 Спектакль «Город миллионеров»
23:15 Энрико Карузо. Запретные воспоминания
00:10 Стража. 2-я серия
00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения
01:45 Запечатленное время. Смычка Турксиба
02:15 Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 63-я - 64-я серии
06:30 Пятница News. 141-я серия
07:00 Чисто английское убийство. Сезон 7. 5-я серия - «Прекрасная дева»
09:00 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
10:00 Кулинарные детективы. Сезон 2. 2-я серия
11:00 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
12:10 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
13:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
15:30 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 2-я серия - «Торт для Светланы Пермяковой»
19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 9-я серия - «Торт для Кати Адушкиной»
20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 10-я серия - «Анита Цой и Анатолий Цой»
21:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
00:00 Последний герой
01:00 Пятница News. 143-я серия
01:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 63-я - 64-я серии
02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»
03:40 Пятница News. 142-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:20 Братаны-4. 6-я - 11-я серии
10:00 Новости
10:10 Братаны-4. 11-я - 13-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Китайский сервиз
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Стрелок. 1-я - 4-я серии
04:15 Новости
04:30 Специальный репортаж
04:40 [Не]Фантастика
04:50 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.