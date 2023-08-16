Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 16 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 16 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 5-я серия
23:15 Большая игра
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 3-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Искуситель», 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии
03:55 Семейный детектив. 46-я серия - «Мальчишник»
ТВЦ
04:45 Олег Табаков. У меня всё получилось...
05:20 Мой герой. Ян Цапник
06:00 Настроение
08:20 Неслучайная встреча. 5-я - 6-я серии
10:35 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета
11:30 События
11:50 Стажеры. 5-я - 6-я серии
13:40 Мой герой. Лариса Лужина
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута». 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. Любовь без штампа
17:50 События
18:05 Гений. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 79-я серия
23:05 Прощание. Юрий Шатунов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Прощай, страна
01:25 Знак качества. Соль
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Укол зонтиком
02:45 Осторожно, мошенники! Бизнес ряженых
03:15 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута». 1-я - 2-я серии
04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Я танцевать хочу
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Карта смерти
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 96-я - 98-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 9-я - 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Полицейское братство. 9-я - 12-я серии
00:45 Авторитеты
01:35 Братаны. 7-я - 10-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Черная лестница. «Ботаник». 1-я - 2-я части
07:25 Черная лестница. «Родственные узы». 1-я - 2-я части
09:00 Известия
09:30 Черная лестница. «Родственные узы«, 2-я часть
10:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Снайпер-2. Тунгус. 4-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Уничтожить после прощения
15:00 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке
16:00 Морские дьяволы-4. Новички
17:00 Известия
17:30 След. Не пей!
18:20 След. Мистер Икс
19:05 След. Прокрустово ложе
19:55 След. Одноклассники
20:40 След. Цепные псы
21:25 Свои-4. Крупный улов
22:20 Свои-4. Счастливое завтра
23:10 Свои-4. Медиум
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Ника
01:15 Свои-4. Все они марионетки
02:00 След. Заложник
02:40 След. Очень странные тела
03:15 Прокурорская проверка. Аморальный бизнес
04:10 Прокурорская проверка. Страховка от жизни
Домашний
02:35 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
05:40 6 кадров
06:00 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Зверь». «Страх»
12:25 Порча. Только вдвоём
12:55 Знахарка. Закрытая дверь
13:30 Верну любимого. Одержимая
14:05 Голоса ушедших душ. Материнская забота
14:40 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии
19:00 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Зверь». «Страх»
00:35 Порча. Только вдвоём
01:05 Знахарка. Закрытая дверь
01:35 Верну любимого. Одержимая
02:05 Голоса ушедших душ. Материнская забота
02:30 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии
03:50 Исчезновение
ТНТ
04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 132-я серия
05:30 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 69-я серия
06:15 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 59-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 23-я - 24-я серии
09:00 Интерны. 69-я - 79-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 257-я серии
18:05 Исходный код
20:00 Джон Уик-2
22:20 Красная жара
00:30 «Проект «Анна Николаевна». 14-я - 15-я серии
02:45 Импровизация. Команды. 22-я - 23-я серии
04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 133-я серия
СТС
04:55 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:35 Кот под прикрытием
09:25 Стражи терракоты
11:40 Крутые яйца-2
13:25 Охотники за привидениями
15:50 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 Ухожу красиво. 3-я - 4-я серии
20:00 Медальон
21:45 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
00:45 Толкин
02:35 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» - «Енисей-СТМ»
06:00 Кто кого?
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Специальный репортаж
09:55 Лучшие из лучших
10:55 Смешанные единоборства. М. Гасанов - С. Абдурахманов
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Австралия - Англия. Прямой эфир
14:55 Хоккей. Евро-Азиатский Кубок Дружбы. «Номад» (Казахстан) - «Сокол» (Россия). Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
18:10 Новости
18:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» - «Интер»
20:20 Все на Матч!
21:15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» - «Севилья». Прямой эфир
00:25 Все на Матч!
01:25 Лучшие из лучших
02:55 Новости
03:00 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва»
04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Стрела» - «Слава»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Безбашенные
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Индиана Джонс и храм Судьбы
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Когда растаял снег. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
12:50 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 Чужие крылья. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Чужие крылья. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Чужие крылья. 1-я - 4-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Мины
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Ближневосточный гамбит. Последний козырь Байдена
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Сын за отца...
00:55 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
02:15 Под каменным небом
03:50 Чужие крылья. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва барочная
07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 3-я часть
07:35 Предки наших предков. Болгары. Две судьбы одного народа
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Открытое письмо. Театр и кино на открытках Серебряного века
08:50 Раннее, раннее утро... 3-я серия - «Отец»
10:00 Новости культуры
10:15 Гляди веселей. 3-я серия - «Очарованный принц»
11:25 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка
11:35 Неразрешимые противоречия Марио Ланца
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
14:05 Коллекция. Художественно-исторический музей Вены
14:35 Цыган. 2-я серия
16:00 Цвет времени. Караваджо
16:15 Александр Вампилов
17:00 Новости культуры
17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Произведения В.А. Моцарта и Г. Канчели
18:15 Запечатленное время. Свадьбы
18:45 Предки наших предков. Болгары. Две судьбы одного народа
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Юрий Левитанский «Роковые глаголы»
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев»
23:15 Неразрешимые противоречия Марио Ланца
00:10 Стража. 3-я серия
00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Произведения В.А. Моцарта и Г. Канчели
01:50 Запечатленное время. Свадьбы
02:15 Предки наших предков. Болгары. Две судьбы одного народа
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
05:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 65-я - 66-я серии
07:10 Пятница News. 142-я серия
07:50 Чисто английское убийство. Сезон 7. 7-я серия - «Призраки того Рождества»
09:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
10:50 Кулинарные детективы. Сезон 1. 6-я серия
11:50 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
12:50 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
13:50 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»
15:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
16:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
17:10 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
18:10 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
19:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
20:30 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
21:40 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»
23:00 Гастротур-4. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи»
00:00 Прогулка
01:20 Пятница News. 144-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 65-я - 66-я серии
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
04:00 Пятница News. 143-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:15 Братаны-4. 14-я - 19-я серии
10:00 Новости
10:10 Братаны-4. 19-я - 21-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Формула любви
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Стрелок-2. 1-я - 4-я серии
03:50 Новости
04:05 Специальный репортаж
04:15 [Не]Фантастика
04:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.