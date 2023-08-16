Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 16 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 16 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 5-я серия

23:15 Большая игра

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 3-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Искуситель», 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии

03:55 Семейный детектив. 46-я серия - «Мальчишник»



ТВЦ



04:45 Олег Табаков. У меня всё получилось...

05:20 Мой герой. Ян Цапник

06:00 Настроение

08:20 Неслучайная встреча. 5-я - 6-я серии

10:35 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета

11:30 События

11:50 Стажеры. 5-я - 6-я серии

13:40 Мой герой. Лариса Лужина

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута». 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. Любовь без штампа

17:50 События

18:05 Гений. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 79-я серия

23:05 Прощание. Юрий Шатунов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Прощай, страна

01:25 Знак качества. Соль

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Укол зонтиком

02:45 Осторожно, мошенники! Бизнес ряженых

03:15 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута». 1-я - 2-я серии

04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Я танцевать хочу

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Карта смерти

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 96-я - 98-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 9-я - 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Полицейское братство. 9-я - 12-я серии

00:45 Авторитеты

01:35 Братаны. 7-я - 10-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Черная лестница. «Ботаник». 1-я - 2-я части

07:25 Черная лестница. «Родственные узы». 1-я - 2-я части

09:00 Известия

09:30 Черная лестница. «Родственные узы«, 2-я часть

10:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Снайпер-2. Тунгус. 4-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Уничтожить после прощения

15:00 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке

16:00 Морские дьяволы-4. Новички

17:00 Известия

17:30 След. Не пей!

18:20 След. Мистер Икс

19:05 След. Прокрустово ложе

19:55 След. Одноклассники

20:40 След. Цепные псы

21:25 Свои-4. Крупный улов

22:20 Свои-4. Счастливое завтра

23:10 Свои-4. Медиум

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Ника

01:15 Свои-4. Все они марионетки

02:00 След. Заложник

02:40 След. Очень странные тела

03:15 Прокурорская проверка. Аморальный бизнес

04:10 Прокурорская проверка. Страховка от жизни



Домашний



02:35 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

05:40 6 кадров

06:00 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Зверь». «Страх»

12:25 Порча. Только вдвоём

12:55 Знахарка. Закрытая дверь

13:30 Верну любимого. Одержимая

14:05 Голоса ушедших душ. Материнская забота

14:40 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии

19:00 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Зверь». «Страх»

00:35 Порча. Только вдвоём

01:05 Знахарка. Закрытая дверь

01:35 Верну любимого. Одержимая

02:05 Голоса ушедших душ. Материнская забота

02:30 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии

03:50 Исчезновение



ТНТ



04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 132-я серия

05:30 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 69-я серия

06:15 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 59-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 23-я - 24-я серии

09:00 Интерны. 69-я - 79-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 257-я серии

18:05 Исходный код

20:00 Джон Уик-2

22:20 Красная жара

00:30 «Проект «Анна Николаевна». 14-я - 15-я серии

02:45 Импровизация. Команды. 22-я - 23-я серии

04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 133-я серия



СТС



04:55 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:35 Кот под прикрытием

09:25 Стражи терракоты

11:40 Крутые яйца-2

13:25 Охотники за привидениями

15:50 Шоу «Уральских пельменей»

19:00 Ухожу красиво. 3-я - 4-я серии

20:00 Медальон

21:45 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

00:45 Толкин

02:35 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» - «Енисей-СТМ»

06:00 Кто кого?

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Специальный репортаж

09:55 Лучшие из лучших

10:55 Смешанные единоборства. М. Гасанов - С. Абдурахманов

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Австралия - Англия. Прямой эфир

14:55 Хоккей. Евро-Азиатский Кубок Дружбы. «Номад» (Казахстан) - «Сокол» (Россия). Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

18:10 Новости

18:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» - «Интер»

20:20 Все на Матч!

21:15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» - «Севилья». Прямой эфир

00:25 Все на Матч!

01:25 Лучшие из лучших

02:55 Новости

03:00 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва»

04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Стрела» - «Слава»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Безбашенные

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Индиана Джонс и храм Судьбы

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Когда растаял снег. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

12:50 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 Чужие крылья. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Чужие крылья. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Чужие крылья. 1-я - 4-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Мины

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Ближневосточный гамбит. Последний козырь Байдена

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Сын за отца...

00:55 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

02:15 Под каменным небом

03:50 Чужие крылья. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва барочная

07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 3-я часть

07:35 Предки наших предков. Болгары. Две судьбы одного народа

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Открытое письмо. Театр и кино на открытках Серебряного века

08:50 Раннее, раннее утро... 3-я серия - «Отец»

10:00 Новости культуры

10:15 Гляди веселей. 3-я серия - «Очарованный принц»

11:25 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка

11:35 Неразрешимые противоречия Марио Ланца

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

14:05 Коллекция. Художественно-исторический музей Вены

14:35 Цыган. 2-я серия

16:00 Цвет времени. Караваджо

16:15 Александр Вампилов

17:00 Новости культуры

17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Произведения В.А. Моцарта и Г. Канчели

18:15 Запечатленное время. Свадьбы

18:45 Предки наших предков. Болгары. Две судьбы одного народа

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Юрий Левитанский «Роковые глаголы»

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев»

23:15 Неразрешимые противоречия Марио Ланца

00:10 Стража. 3-я серия

00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Произведения В.А. Моцарта и Г. Канчели

01:50 Запечатленное время. Свадьбы

02:15 Предки наших предков. Болгары. Две судьбы одного народа

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

05:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 65-я - 66-я серии

07:10 Пятница News. 142-я серия

07:50 Чисто английское убийство. Сезон 7. 7-я серия - «Призраки того Рождества»

09:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

10:50 Кулинарные детективы. Сезон 1. 6-я серия

11:50 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

12:50 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

13:50 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

15:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

16:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

17:10 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

18:10 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

19:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

20:30 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

21:40 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»

23:00 Гастротур-4. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи»

00:00 Прогулка

01:20 Пятница News. 144-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 65-я - 66-я серии

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

04:00 Пятница News. 143-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:15 Братаны-4. 14-я - 19-я серии

10:00 Новости

10:10 Братаны-4. 19-я - 21-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Формула любви

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Стрелок-2. 1-я - 4-я серии

03:50 Новости

04:05 Специальный репортаж

04:15 [Не]Фантастика

04:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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