Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 17 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 17 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». В день 50-летия легендарного фильма. 6-я серия
23:15 Большая игра
00:20 «Вызов«. О фильме, покорившем космос
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 4-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Легендарная Терехова возвращается
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Роковая любовь». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 3-я и 4-я серии
03:55 Семейный детектив. 47-я серия - «Долг чести»
ТВЦ
04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета
05:20 Мой герой. Лариса Лужина
06:00 Настроение
08:25 Неслучайная встреча. 7-я - 8-я серии
10:35 Олег Табаков. У меня всё получилось...
11:30 События
11:50 Стажеры. 7-я - 8-я серии
13:40 Мой герой. Амаяк Акопян
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц». 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. Последняя рюмка
17:50 События
18:05 Гений. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 84-я серия
23:05 Актёрские драмы. В шкуре маньяка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Власть без любви
01:30 Прощание. Борис Моисеев
02:10 Герои и жертвы холодной войны. Последние залпы
02:55 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц». 1-я - 2-я серии
04:40 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Расширенный поиск
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 98-я - 100-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 13-я - 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Полицейское братство. 13-я - 16-я серии
00:45 Авторитеты
01:30 Братаны. 11-я - 14-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Невесту украли
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Брачные узы». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Черная лестница. «Манкурт». 1-я - 2-я части
07:15 Черная лестница. «Камера». 1-я - 2-я части
09:00 Известия
09:30 Черная лестница. «Камера». 2-я часть
09:45 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 4-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Брешь в защите
15:00 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков
16:00 Морские дьяволы-4. Враждебная среда
17:00 Известия
17:30 След. Давай кого-нибудь убьем
18:20 След. Блондинка
19:05 След. Свинья номер три
19:55 След. Место встречи
20:40 След. Лес попутал
21:25 Свои-4. Бритва Оккама
22:20 Свои-4. Последний дубль
23:10 Свои-4. Гендер Пати
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Кофе со льдом
01:15 Свои-4. Внутренний голос
02:00 След. Лесной олень
02:40 След. Сытый голодного не разумеет
03:15 Прокурорская проверка. Звонки с того света
04:10 Прокурорская проверка. Замечательный сосед
Домашний
03:50 Исчезновение
05:25 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
11:00 Понять. Простить. «Мой папусюлечка». «Шарики цвета моря»
12:15 Порча. Любовь по принуждению
12:45 Знахарка. Пропасть
13:20 Верну любимого. В шкаф
13:55 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
14:30 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии
19:00 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Мой папусюлечка». «Шарики цвета моря»
00:30 Порча. Любовь по принуждению
01:00 Знахарка. Пропасть
01:30 Верну любимого. В шкаф
02:00 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
02:25 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 «Студия «Союз«. Сезон 4. 133-я - 134-я серии
06:00 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия
06:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 70-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 26-я серии
09:00 Интерны. 80-я - 91-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 7. 258-я - 264-я серии
17:30 Падение Луны
20:00 Джон Уик-3
22:30 Джон Уик-2
01:00 «Проект «Анна Николаевна». 16-я - 17-я серии
02:50 «Проект «Анна Николаевна». 9-я серия
03:50 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии
СТС
05:00 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Крутые яйца-2
10:45 Брахмастра, часть 1: Шива
14:05 Медальон
15:55 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 Ухожу красиво. 4-я - 5-я серии
20:00 РЭД
22:15 Взрывная игра
00:20 Миссия невыполнима-2
02:35 Папины дочки
04:55 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Стрела» - «Слава»
06:00 Кто кого?
06:30 География спорта. Камчатка
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Специальный репортаж
09:55 Лучшие из лучших
10:25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» - «Севилья»
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта». Прямой эфир
18:10 Все на Матч!
18:40 Хоккей. Евро-Азиатский Кубок Дружбы. «Неман» (Белоруссия) - «Сокол» (Россия). Прямой эфир
21:00 Смешанные единоборства. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 Вы это видели
01:25 Лучшие из лучших
02:55 Новости
03:00 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва»
04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
22:25 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Индиана Джонс и последний крестовый поход
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:30 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Чужие крылья. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
12:40 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии
15:35 Берем все на себя
17:00 Новости дня
17:15 Берем все на себя
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Торпедоносцы
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Следы на снегу
00:55 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
02:10 От Буга до Вислы
04:30 Москва - фронту
04:50 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва новомосковская
07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 4-я часть
07:35 Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Открытое письмо. Портрет эпохи. Истории, рассказанные фотооткрыткой
08:55 Капитан Соври-голова. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Примите вызов, синьоры! 1-я серия
11:25 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
11:35 Скучная жизнь Марио Дель Монако
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
13:50 Первые в мире. Ледокол Неганова
14:05 Коллекция. Музей Леопольд
14:35 Цыган. 3-я серия
16:00 Забытое ремесло. Шарманщик
16:15 Эпизоды. 85 лет со дня рождения Валерия Левенталя
17:00 Новости культуры
17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»
18:10 Запечатленное время. Тени на тротуарах
18:45 Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа
19:30 Новости культуры
19:45 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 Спектакль «Юбилей ювелира«
22:55 Скучная жизнь Марио Дель Монако
23:50 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
00:10 Стража. 4-я серия
00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»
01:50 Запечатленное время. Тени на тротуарах
02:15 Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 67-я - 68-я серии
07:00 Пятница News. 143-я серия
07:30 Кондитер. Сезон 1. 2-я серия
09:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 8-я серия
11:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
12:00 Девичник. Сезон 1. 2-я серия
13:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»
19:00 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия
21:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 62-я серия - «Свадьбы в Турции»
00:00 Край
02:00 Пятница News. 145-я серия
02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 67-я - 68-я серии
03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»
04:40 Пятница News. 144-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Вокзал для двоих
01:30 Наше кино. История большой любви
01:55 Рожденные в СССР. Спортивное общество «Динамо»
02:20 Антон Иванович сердится
03:40 Новости
03:55 Евразия. Регионы
04:10 [Не] Фантастика
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.