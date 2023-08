Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 17 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 17 августа 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». В день 50-летия легендарного фильма. 6-я серия

23:15 Большая игра

00:20 «Вызов«. О фильме, покорившем космос

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 4-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Легендарная Терехова возвращается

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Роковая любовь». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 3-я и 4-я серии

03:55 Семейный детектив. 47-я серия - «Долг чести»



ТВЦ



04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета

05:20 Мой герой. Лариса Лужина

06:00 Настроение

08:25 Неслучайная встреча. 7-я - 8-я серии

10:35 Олег Табаков. У меня всё получилось...

11:30 События

11:50 Стажеры. 7-я - 8-я серии

13:40 Мой герой. Амаяк Акопян

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц». 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. Последняя рюмка

17:50 События

18:05 Гений. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 84-я серия

23:05 Актёрские драмы. В шкуре маньяка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Власть без любви

01:30 Прощание. Борис Моисеев

02:10 Герои и жертвы холодной войны. Последние залпы

02:55 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц». 1-я - 2-я серии

04:40 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Расширенный поиск

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 98-я - 100-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 13-я - 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Полицейское братство. 13-я - 16-я серии

00:45 Авторитеты

01:30 Братаны. 11-я - 14-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Невесту украли

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Брачные узы». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Черная лестница. «Манкурт». 1-я - 2-я части

07:15 Черная лестница. «Камера». 1-я - 2-я части

09:00 Известия

09:30 Черная лестница. «Камера». 2-я часть

09:45 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 4-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Брешь в защите

15:00 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков

16:00 Морские дьяволы-4. Враждебная среда

17:00 Известия

17:30 След. Давай кого-нибудь убьем

18:20 След. Блондинка

19:05 След. Свинья номер три

19:55 След. Место встречи

20:40 След. Лес попутал

21:25 Свои-4. Бритва Оккама

22:20 Свои-4. Последний дубль

23:10 Свои-4. Гендер Пати

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Кофе со льдом

01:15 Свои-4. Внутренний голос

02:00 След. Лесной олень

02:40 След. Сытый голодного не разумеет

03:15 Прокурорская проверка. Звонки с того света

04:10 Прокурорская проверка. Замечательный сосед



Домашний



03:50 Исчезновение

05:25 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

11:00 Понять. Простить. «Мой папусюлечка». «Шарики цвета моря»

12:15 Порча. Любовь по принуждению

12:45 Знахарка. Пропасть

13:20 Верну любимого. В шкаф

13:55 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

14:30 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии

19:00 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Мой папусюлечка». «Шарики цвета моря»

00:30 Порча. Любовь по принуждению

01:00 Знахарка. Пропасть

01:30 Верну любимого. В шкаф

02:00 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

02:25 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 «Студия «Союз«. Сезон 4. 133-я - 134-я серии

06:00 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия

06:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 70-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 26-я серии

09:00 Интерны. 80-я - 91-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 7. 258-я - 264-я серии

17:30 Падение Луны

20:00 Джон Уик-3

22:30 Джон Уик-2

01:00 «Проект «Анна Николаевна». 16-я - 17-я серии

02:50 «Проект «Анна Николаевна». 9-я серия

03:50 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии



СТС



05:00 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Крутые яйца-2

10:45 Брахмастра, часть 1: Шива

14:05 Медальон

15:55 Шоу «Уральских пельменей»

19:00 Ухожу красиво. 4-я - 5-я серии

20:00 РЭД

22:15 Взрывная игра

00:20 Миссия невыполнима-2

02:35 Папины дочки

04:55 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Стрела» - «Слава»

06:00 Кто кого?

06:30 География спорта. Камчатка

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Специальный репортаж

09:55 Лучшие из лучших

10:25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» - «Севилья»

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта». Прямой эфир

18:10 Все на Матч!

18:40 Хоккей. Евро-Азиатский Кубок Дружбы. «Неман» (Белоруссия) - «Сокол» (Россия). Прямой эфир

21:00 Смешанные единоборства. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 Вы это видели

01:25 Лучшие из лучших

02:55 Новости

03:00 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Вечерняя Москва»

04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

22:25 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Индиана Джонс и последний крестовый поход

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Чужие крылья. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

12:40 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии

15:35 Берем все на себя

17:00 Новости дня

17:15 Берем все на себя

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Торпедоносцы

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Следы на снегу

00:55 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

02:10 От Буга до Вислы

04:30 Москва - фронту

04:50 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва новомосковская

07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 4-я часть

07:35 Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Открытое письмо. Портрет эпохи. Истории, рассказанные фотооткрыткой

08:55 Капитан Соври-голова. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Примите вызов, синьоры! 1-я серия

11:25 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка

11:35 Скучная жизнь Марио Дель Монако

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

13:50 Первые в мире. Ледокол Неганова

14:05 Коллекция. Музей Леопольд

14:35 Цыган. 3-я серия

16:00 Забытое ремесло. Шарманщик

16:15 Эпизоды. 85 лет со дня рождения Валерия Левенталя

17:00 Новости культуры

17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»

18:10 Запечатленное время. Тени на тротуарах

18:45 Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа

19:30 Новости культуры

19:45 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 Спектакль «Юбилей ювелира«

22:55 Скучная жизнь Марио Дель Монако

23:50 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

00:10 Стража. 4-я серия

00:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»

01:50 Запечатленное время. Тени на тротуарах

02:15 Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 67-я - 68-я серии

07:00 Пятница News. 143-я серия

07:30 Кондитер. Сезон 1. 2-я серия

09:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 8-я серия

11:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

12:00 Девичник. Сезон 1. 2-я серия

13:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»

19:00 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия

21:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 62-я серия - «Свадьбы в Турции»

00:00 Край

02:00 Пятница News. 145-я серия

02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 67-я - 68-я серии

03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»

04:40 Пятница News. 144-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Вокзал для двоих

01:30 Наше кино. История большой любви

01:55 Рожденные в СССР. Спортивное общество «Динамо»

02:20 Антон Иванович сердится

03:40 Новости

03:55 Евразия. Регионы

04:10 [Не] Фантастика

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.