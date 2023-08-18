Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 18 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 18 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 7-я серия
23:00 «И сердце девичье забьется...» Концерт Пелагеи
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 «Вторая мировая война. Операция «Багратион»
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Кремлевские тайны Валуева
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Лучшее
23:55 Стюардесса
01:40 Цветы от Лизы
ТВЦ
04:40 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал
05:20 Мой герой. Амаяк Акопян
06:00 Настроение
08:15 Преимущество двух слонов. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Преимущество двух слонов. 4-я серия
12:35 На одном дыхании. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 На одном дыхании. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Сиротская доля
17:50 События
18:10 Новый сосед. 1-я - 2-я серии
20:00 Взлом. 1-я - 2-я серии
22:10 Хорошие песни. Песни русской глубинки
23:35 За витриной универмага
01:10 Уснувший пассажир
02:30 Петровка, 38
02:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт
03:25 Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека
04:10 «Один весёлый день». Юмористический концерт
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Брачные узы». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 101-я - 103-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 17-я - 20-я серии
00:25 Авторитеты. 11-я - 12-я серии
02:05 Инфощит
02:30 Братаны. 15-я - 16-я серии
04:00 Агентство скрытых камер. Жених поневоле
04:35 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Черная лестница. «День рождения». 1-я - 2-я части
07:25 Черная лестница. «Последнее дело Макса». 1-я - 2-я части
09:00 Известия
09:30 Черная лестница. «Последнее дело Макса». 2-я часть
10:00 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Снайпер. Герой сопротивления. 4-я серия
14:00 Морские дьяволы-4. Наряд
15:00 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих
16:00 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски
17:00 Известия
17:30 След. Мы желаем счастья вам
18:20 След. Жизнь за стеклом
19:05 След. Сестренка
19:50 След. Мёртвые листья
20:40 След. Рыжий ангел
21:25 Свои-3. Нюхач
22:20 Свои-3. Шибари
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Двойная жизнь Валерия Золотухина
01:00 Они потрясли мир. Неизвестная жизнь Евгения Моргунова
01:45 Они потрясли мир. Двойная жизнь Георгия Вицина
02:30 Они потрясли мир. Татьяна Буланова. Ясный мой свет
03:05 Они потрясли мир. Юрий Никулин. С улыбкой по жизни
03:45 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста
04:25 Условный мент-3. Крабовая ловушка
Домашний
02:25 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
05:30 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Добытчик». «Неприглядный глянец»
12:30 Порча. Наследник
13:00 Знахарка. Защита наследства
13:35 Верну любимого. Полуночная пятница
14:10 Голоса ушедших душ. Виноватая я
14:45 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии
19:00 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Добытчик». «Неприглядный глянец»
00:45 Порча. Наследник
01:15 Знахарка. Защита наследства
01:45 Верну любимого. Полуночная пятница
02:10 Голоса ушедших душ. Виноватая я
02:35 Реабилитация. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:40 Импровизация. Команды. 25-я серия
05:30 «Студия «Союз». Сезон 4. 135-я серия
06:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 27-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 28-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 6. 216-я - 237-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 761-я - 763-я серии
23:00 Галустян плюс. 18-я - 19-я серии
00:00 Галустян плюс. 3-я - 4-я серии
01:00 Красная жара
02:45 Импровизация. Команды. 26-я - 27-я серии
04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия
СТС
04:55 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
12:35 Шоу «Уральских пельменей»
21:00 Kingsman. Начало
23:40 Револьвер
01:55 Папины дочки
04:40 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье»
06:00 Кто кого?
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Небесная грация
09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир
12:30 Лица страны. Виктория Комова
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Кто кого?
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Локомотив». Прямой эфир
19:15 Все на футбол! Динамо - ЦСКА, Спартак - Зенит
21:20 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Бавария». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
01:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Строгино»
02:40 Новости
02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - ЦСКА
04:00 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта«
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дикий
21:30 «Координаты «Цитадель»
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Дацик - О. Томпсон. Прямой эфир
00:40 Тройная угроза
02:20 Оружейный барон
04:15 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии
06:20 Следы на снегу
08:20 Берем все на себя
09:00 Новости дня
09:20 Берем все на себя
10:35 От Буга до Вислы
13:00 Новости дня
13:25 От Буга до Вислы
14:10 Командир корабля
15:00 Военные новости
15:05 Командир корабля
16:35 Кремень. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Кремень. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Кремень. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. «Влюбленный в жизнь «Старый рояль». Народный артист России Игорь Скляр
00:25 Здравствуй и прощай
02:05 Дорогой мальчик
03:25 Пирожки с картошкой
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва зоологическая
07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 5-я часть
07:35 Предки наших предков. Венгры. В поисках Magna Hungaria
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Открытое письмо. Православная открытка Российской империи
08:55 Капитан Соври-голова. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Примите вызов, синьоры! 2-я серия
11:25 Дороги старых мастеров. Мстерские голландцы
11:35 Елена Образцова. Жизнь как коррида
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
13:30 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
14:05 Коллекция. Музей Бельведер
14:35 Цыган. 4-я серия
16:00 Забытое ремесло. Телефонистка
16:15 «От Мозыря до Парижа». К юбилею Ирины Мазуркевич
17:00 Новости культуры
17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Юбилей Московского международного Дома музыки
19:00 Смехоностальгия
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Сокровища Хлудовых
20:30 Линия жизни. Людмила Хитяева
21:25 Обыкновенный человек
23:05 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
23:30 Я мечтаю о Джини, девушке с каштановыми волосами
01:00 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Юбилей Московского международного Дома музыки
02:40 «Канак и орлы». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 69-я - 70-я серии
06:20 Пятница News. 144-я серия
06:50 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:10 Черный список. Сезон 3. 3-я серия - «Няни»
09:00 Черный список. Сезон 3. 1-я серия - «Грузоперевозки»
09:50 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»
10:20 Вундеркинды. Сезон 3. 10-я серия - «Анита Цой и Анатолий Цой»
11:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
16:20 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия
18:30 Поющий офис. Сезон 1. 2-я серия - «Ярославль»
19:40 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
23:00 Ной
01:40 Отец
03:10 Пятница News. 146-я серия
03:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 69-я - 70-я серии
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:35 Знахарь
22:25 Ларец Марии Медичи
00:15 Новые амазонки
01:50 Наше кино. История большой любви
02:30 Весна
04:15 Девушка спешит на свидание
Время начала передач - московское.