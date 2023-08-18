Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 18 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 18 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 7-я серия

23:00 «И сердце девичье забьется...» Концерт Пелагеи

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 «Вторая мировая война. Операция «Багратион»

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Кремлевские тайны Валуева

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Лучшее

23:55 Стюардесса

01:40 Цветы от Лизы



ТВЦ



04:40 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал

05:20 Мой герой. Амаяк Акопян

06:00 Настроение

08:15 Преимущество двух слонов. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Преимущество двух слонов. 4-я серия

12:35 На одном дыхании. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 На одном дыхании. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Сиротская доля

17:50 События

18:10 Новый сосед. 1-я - 2-я серии

20:00 Взлом. 1-я - 2-я серии

22:10 Хорошие песни. Песни русской глубинки

23:35 За витриной универмага

01:10 Уснувший пассажир

02:30 Петровка, 38

02:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт

03:25 Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека

04:10 «Один весёлый день». Юмористический концерт



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Брачные узы». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 101-я - 103-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 17-я - 20-я серии

00:25 Авторитеты. 11-я - 12-я серии

02:05 Инфощит

02:30 Братаны. 15-я - 16-я серии

04:00 Агентство скрытых камер. Жених поневоле

04:35 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Черная лестница. «День рождения». 1-я - 2-я части

07:25 Черная лестница. «Последнее дело Макса». 1-я - 2-я части

09:00 Известия

09:30 Черная лестница. «Последнее дело Макса». 2-я часть

10:00 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Снайпер. Герой сопротивления. 4-я серия

14:00 Морские дьяволы-4. Наряд

15:00 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих

16:00 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски

17:00 Известия

17:30 След. Мы желаем счастья вам

18:20 След. Жизнь за стеклом

19:05 След. Сестренка

19:50 След. Мёртвые листья

20:40 След. Рыжий ангел

21:25 Свои-3. Нюхач

22:20 Свои-3. Шибари

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Двойная жизнь Валерия Золотухина

01:00 Они потрясли мир. Неизвестная жизнь Евгения Моргунова

01:45 Они потрясли мир. Двойная жизнь Георгия Вицина

02:30 Они потрясли мир. Татьяна Буланова. Ясный мой свет

03:05 Они потрясли мир. Юрий Никулин. С улыбкой по жизни

03:45 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста

04:25 Условный мент-3. Крабовая ловушка



Домашний



02:25 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

05:30 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Добытчик». «Неприглядный глянец»

12:30 Порча. Наследник

13:00 Знахарка. Защита наследства

13:35 Верну любимого. Полуночная пятница

14:10 Голоса ушедших душ. Виноватая я

14:45 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии

19:00 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Добытчик». «Неприглядный глянец»

00:45 Порча. Наследник

01:15 Знахарка. Защита наследства

01:45 Верну любимого. Полуночная пятница

02:10 Голоса ушедших душ. Виноватая я

02:35 Реабилитация. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:40 Импровизация. Команды. 25-я серия

05:30 «Студия «Союз». Сезон 4. 135-я серия

06:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 27-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 28-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 6. 216-я - 237-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 761-я - 763-я серии

23:00 Галустян плюс. 18-я - 19-я серии

00:00 Галустян плюс. 3-я - 4-я серии

01:00 Красная жара

02:45 Импровизация. Команды. 26-я - 27-я серии

04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия



СТС



04:55 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

12:35 Шоу «Уральских пельменей»

21:00 Kingsman. Начало

23:40 Револьвер

01:55 Папины дочки

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье»

06:00 Кто кого?

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Небесная грация

09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир

12:30 Лица страны. Виктория Комова

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Кто кого?

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Локомотив». Прямой эфир

19:15 Все на футбол! Динамо - ЦСКА, Спартак - Зенит

21:20 Новости

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Бавария». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

01:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Строгино»

02:40 Новости

02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - ЦСКА

04:00 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта«



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дикий

21:30 «Координаты «Цитадель»

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Дацик - О. Томпсон. Прямой эфир

00:40 Тройная угроза

02:20 Оружейный барон

04:15 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Чужие крылья. 5-я и 6-я серии

06:20 Следы на снегу

08:20 Берем все на себя

09:00 Новости дня

09:20 Берем все на себя

10:35 От Буга до Вислы

13:00 Новости дня

13:25 От Буга до Вислы

14:10 Командир корабля

15:00 Военные новости

15:05 Командир корабля

16:35 Кремень. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Кремень. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Кремень. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. «Влюбленный в жизнь «Старый рояль». Народный артист России Игорь Скляр

00:25 Здравствуй и прощай

02:05 Дорогой мальчик

03:25 Пирожки с картошкой



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва зоологическая

07:05 Театральная летопись. Олег Табаков. 5-я часть

07:35 Предки наших предков. Венгры. В поисках Magna Hungaria

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Открытое письмо. Православная открытка Российской империи

08:55 Капитан Соври-голова. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Примите вызов, синьоры! 2-я серия

11:25 Дороги старых мастеров. Мстерские голландцы

11:35 Елена Образцова. Жизнь как коррида

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

13:30 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

14:05 Коллекция. Музей Бельведер

14:35 Цыган. 4-я серия

16:00 Забытое ремесло. Телефонистка

16:15 «От Мозыря до Парижа». К юбилею Ирины Мазуркевич

17:00 Новости культуры

17:15 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Юбилей Московского международного Дома музыки

19:00 Смехоностальгия

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Сокровища Хлудовых

20:30 Линия жизни. Людмила Хитяева

21:25 Обыкновенный человек

23:05 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

23:30 Я мечтаю о Джини, девушке с каштановыми волосами

01:00 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Юбилей Московского международного Дома музыки

02:40 «Канак и орлы». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 69-я - 70-я серии

06:20 Пятница News. 144-я серия

06:50 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»

08:10 Черный список. Сезон 3. 3-я серия - «Няни»

09:00 Черный список. Сезон 3. 1-я серия - «Грузоперевозки»

09:50 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»

10:20 Вундеркинды. Сезон 3. 10-я серия - «Анита Цой и Анатолий Цой»

11:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

14:10 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

16:20 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия

18:30 Поющий офис. Сезон 1. 2-я серия - «Ярославль»

19:40 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

23:00 Ной

01:40 Отец

03:10 Пятница News. 146-я серия

03:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 69-я - 70-я серии



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:35 Знахарь

22:25 Ларец Марии Медичи

00:15 Новые амазонки

01:50 Наше кино. История большой любви

02:30 Весна

04:15 Девушка спешит на свидание



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 августа 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



