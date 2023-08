Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 19 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 19 августа 2023



Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос»

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Осведомленный источник в Москве

15:15 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию фильма

17:25 «Юбилейный вернисаж». Концерт Ильи Резника

18:00 Вечерние новости

18:20 «Юбилейный вернисаж». Концерт Ильи Резника

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Наш любимый Штирлиц. К 95-летию Вячеслава Тихонова

23:40 Эвита

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Грузия

09:00 Формула еды. Голландский сыр

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников. Здоровье суставов, в каком виде есть овощи, холестерин

12:55 По ту сторону счастья

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! Песни для души по вашим просьбам!

20:00 Вести

21:00 Отдай свою жизнь

00:40 Заклятые подруги

04:10 Дочь баяниста



ТВЦ



04:10 «Один весёлый день». Юмористический концерт

05:10 Всё о его бывшей. 1-я - 2-я серии

06:50 Православная энциклопедия. О почитании святынь. Путешествие в Дмитров. Радикальные движения в протестантизме

07:15 Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский

07:55 Взлом. 1-я - 2-я серии

09:55 Колье Шарлотты. 1-я серия

11:30 События

11:45 Колье Шарлотты. 2-я - 3-я серии

14:30 События

14:45 Два плюс два. 1-я - 4-я серии

18:25 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Хроники перелома. Ельцин против Горбачева

23:05 Тайная комната Бориса Джонсона

23:55 90-е. Кремлёвская кухня

00:40 Удар властью. Муаммар Каддафи

01:20 Хроники московского быта. Последняя рюмка

02:00 Хроники московского быта. Любовь без штампа

02:40 Хроники московского быта. Многомужницы

03:20 Хватит слухов! 75-я серия

03:50 Хватит слухов! 79-я серия

04:15 Хватит слухов! 84-я серия

04:45 Колье Шарлотты. 1-я серия



НТВ



04:35 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Высокие технологии

06:45 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день». 1-я - 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Основано на реальных событиях

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:25 Пёс-6. Ворожея

20:25 Пёс-6. Жучок

21:25 Пёс-6. Потрошитель

22:30 Жара Music Awards-2023

01:10 Дачный ответ

02:00 Братаны - 2. 1-я - 3-я серии

04:20 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает



Пятый канал



05:00 Условный мент-3. Крабовая ловушка

05:05 Условный мент-3. Жадность не порок

05:45 Условный мент-3. Танго втроем

06:25 Условный мент-3. Офисное привидение

07:10 Условный мент-3. Тайные агенты

08:00 Условный мент-3. Опасные связи

08:45 Условный мент-3. Колдовская любовь

09:40 Условный мент-3. Бабуля

10:35 Условный мент-2. Сны и грезы

11:30 Условный мент-2. Последний путь

12:25 Условный мент-2. Снова в погонах

13:20 Условный мент-2. Собачья жизнь

14:15 Условный мент-2. Красота в кредит

15:10 Условный мент-2. Знакомство по объявлению

16:10 Условный мент-2. Фортуна переменчива

17:05 Условный мент-2. Опасный клад

18:00 След. АМОК

18:45 След. Кто кого

19:25 След. Макарыч

20:10 След. Наш любимый тренер

21:00 След. Петля из дыма

21:40 След. Метка цвета ночи

22:35 След. Закат цивилизации

23:10 След. Прокрустово ложе

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Прокурорская проверка. Будущий труп

02:55 Прокурорская проверка. Врачи без тормозов

03:50 Прокурорская проверка. Ночной сеанс

04:40 Прокурорская проверка. Сюрприз для невесты



Домашний



02:35 Реабилитация. 1-я - 4-я серии

05:50 Истерзанная. 183-я - 188-я серии

10:40 Пять ужинов

10:55 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

15:00 Поздний срок. 1-я - 8-я серии

23:30 Парижанка. 1-я и 2-я серии

01:25 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии

04:40 Настоящая Ванга



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия

05:10 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия

05:55 Импровизация. Сезон 3. 61-я - 62-я серии

07:00 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 241-я серии

09:00 Новая битва экстрасенсов. 11-я - 16-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 20-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 15-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 11-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 59-я серия

00:00 Выжить в Дубае. 8-я серия

01:55 Импровизация. Команды. 28-я - 29-я серии

03:30 «Студия «Союз». Сезон 4. 141-я - 142-я серии



СТС



04:40 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:40 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 270-я - 271-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 1-я серия

11:00 Inтуристы. Сезон 2. 2-я серия

11:40 Уральские пельмени. Смехbook

12:05 Знакомство с родителями

14:20 Знакомство с Факерами-2

16:20 Охотники за привидениями

18:40 РЭД

21:00 Kingsman: Секретная служба

23:35 Взрывная игра

01:35 Толкин

03:20 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта»

06:00 Кто кого?

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Баба Яга против!

09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир

12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир

13:40 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта». Прямой эфир

15:15 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг». Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Монца». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Куяба» - «Палмейрас». Прямой эфир

02:35 Новости

02:40 Вы это видели

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Коринтианс». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: охота на беспилотники

18:00 Засекреченные списки. Наёмники Зеленского: 5 самых опасных

19:00 Элизиум: Рай не на Земле

21:05 Тёмная башня

23:00 Президент Линкольн: Охотник на вампиров

01:00 Охотники за разумом

02:50 «Координаты «Цитадель»

04:10 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:25 Пирожки с картошкой

05:25 Подарок черного колдуна

06:30 «Юнга со шхуны «Колумб»

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:35 Дело было в Пенькове

11:40 Легенды музыки. Роберт Рождественский

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Юрий Белов

15:20 Время героев

15:45 Сталинградская битва

19:00 Новости дня

19:25 Цель вижу

21:20 «Проект «Альфа»

22:50 Правда лейтенанта Климова

00:20 Живи и помни

02:05 Мы, двое мужчин

03:30 Здравствуй и прощай



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Лето Господне. Преображение

07:05 «Пятачок». «Царевна-лягушка»

07:55 Обыкновенный человек

09:30 Классная тема! Эффект бабочки или хаос?

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Гравюра

10:45 Шумный день

12:20 Воображаемый музей Михаила Шемякина: 60 лет исследований

13:00 Неизвестные маршруты России. Тверская область. От Твери до Торопца

13:40 Серенгети. 5-я серия - «Власть»

14:35 Большой балет. 7-я серия

16:35 Тамара Лисициан. Непобежденная

17:20 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова

17:35 Задержанный в ожидании суда

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й

20:30 Квартет Гварнери

22:55 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

23:25 Интермеццо

00:55 Искатели. Сокровища Хлудовых

01:40 Серенгети. 5-я серия - «Власть»

02:35 «Выкрутасы». «Бескрылый гусенок»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 145-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы

05:35 Тайны Медовой долины

06:00 Пятница News. 145-я серия

06:25 Простоквашино

06:50 Артур и месть Урдалака

08:30 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»

09:20 Четыре жены. Сезон 1. 10-я серия

12:00 Четыре дачи. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

13:40 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия - «Свадьбы в Казахстане»

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»

18:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия - «Свадьба за 250 тысяч VS Свадьба за 600 тысяч рублей»

19:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 3-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба на природе»

22:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия

01:40 Ной

03:40 Пятница News. 145-я серия

04:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»



МИР



05:00 Девушка спешит на свидание

05:15 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:40 Формула любви

08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:00 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Ларец Марии Медичи

12:00 Братаны-4. 22-я - 25-я серии

16:00 Новости

16:15 Братаны-4. 25-я - 28-я серии

18:30 Новости

18:45 Братаны-4. 28-я - 32-я серии

23:20 Стрелок-3. 1-я - 3-я серии

02:05 Остров сокровищ

03:35 Вратарь

04:45 Мультфильмы



Время начала передач - московское.