Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 19 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 19 августа 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос»
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Осведомленный источник в Москве
15:15 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию фильма
17:25 «Юбилейный вернисаж». Концерт Ильи Резника
18:00 Вечерние новости
18:20 «Юбилейный вернисаж». Концерт Ильи Резника
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Наш любимый Штирлиц. К 95-летию Вячеслава Тихонова
23:40 Эвита
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Грузия
09:00 Формула еды. Голландский сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Доктор Мясников. Здоровье суставов, в каком виде есть овощи, холестерин
12:55 По ту сторону счастья
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! Песни для души по вашим просьбам!
20:00 Вести
21:00 Отдай свою жизнь
00:40 Заклятые подруги
04:10 Дочь баяниста
ТВЦ
04:10 «Один весёлый день». Юмористический концерт
05:10 Всё о его бывшей. 1-я - 2-я серии
06:50 Православная энциклопедия. О почитании святынь. Путешествие в Дмитров. Радикальные движения в протестантизме
07:15 Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский
07:55 Взлом. 1-я - 2-я серии
09:55 Колье Шарлотты. 1-я серия
11:30 События
11:45 Колье Шарлотты. 2-я - 3-я серии
14:30 События
14:45 Два плюс два. 1-я - 4-я серии
18:25 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Хроники перелома. Ельцин против Горбачева
23:05 Тайная комната Бориса Джонсона
23:55 90-е. Кремлёвская кухня
00:40 Удар властью. Муаммар Каддафи
01:20 Хроники московского быта. Последняя рюмка
02:00 Хроники московского быта. Любовь без штампа
02:40 Хроники московского быта. Многомужницы
03:20 Хватит слухов! 75-я серия
03:50 Хватит слухов! 79-я серия
04:15 Хватит слухов! 84-я серия
04:45 Колье Шарлотты. 1-я серия
НТВ
04:35 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Высокие технологии
06:45 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день». 1-я - 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Основано на реальных событиях
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:25 Пёс-6. Ворожея
20:25 Пёс-6. Жучок
21:25 Пёс-6. Потрошитель
22:30 Жара Music Awards-2023
01:10 Дачный ответ
02:00 Братаны - 2. 1-я - 3-я серии
04:20 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает
Пятый канал
05:00 Условный мент-3. Крабовая ловушка
05:05 Условный мент-3. Жадность не порок
05:45 Условный мент-3. Танго втроем
06:25 Условный мент-3. Офисное привидение
07:10 Условный мент-3. Тайные агенты
08:00 Условный мент-3. Опасные связи
08:45 Условный мент-3. Колдовская любовь
09:40 Условный мент-3. Бабуля
10:35 Условный мент-2. Сны и грезы
11:30 Условный мент-2. Последний путь
12:25 Условный мент-2. Снова в погонах
13:20 Условный мент-2. Собачья жизнь
14:15 Условный мент-2. Красота в кредит
15:10 Условный мент-2. Знакомство по объявлению
16:10 Условный мент-2. Фортуна переменчива
17:05 Условный мент-2. Опасный клад
18:00 След. АМОК
18:45 След. Кто кого
19:25 След. Макарыч
20:10 След. Наш любимый тренер
21:00 След. Петля из дыма
21:40 След. Метка цвета ночи
22:35 След. Закат цивилизации
23:10 След. Прокрустово ложе
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Прокурорская проверка. Будущий труп
02:55 Прокурорская проверка. Врачи без тормозов
03:50 Прокурорская проверка. Ночной сеанс
04:40 Прокурорская проверка. Сюрприз для невесты
Домашний
02:35 Реабилитация. 1-я - 4-я серии
05:50 Истерзанная. 183-я - 188-я серии
10:40 Пять ужинов
10:55 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
15:00 Поздний срок. 1-я - 8-я серии
23:30 Парижанка. 1-я и 2-я серии
01:25 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии
04:40 Настоящая Ванга
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия
05:10 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия
05:55 Импровизация. Сезон 3. 61-я - 62-я серии
07:00 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 241-я серии
09:00 Новая битва экстрасенсов. 11-я - 16-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 20-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 15-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 11-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 59-я серия
00:00 Выжить в Дубае. 8-я серия
01:55 Импровизация. Команды. 28-я - 29-я серии
03:30 «Студия «Союз». Сезон 4. 141-я - 142-я серии
СТС
04:40 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:40 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 270-я - 271-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 1-я серия
11:00 Inтуристы. Сезон 2. 2-я серия
11:40 Уральские пельмени. Смехbook
12:05 Знакомство с родителями
14:20 Знакомство с Факерами-2
16:20 Охотники за привидениями
18:40 РЭД
21:00 Kingsman: Секретная служба
23:35 Взрывная игра
01:35 Толкин
03:20 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта»
06:00 Кто кого?
06:30 РецепТура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Баба Яга против!
09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир
12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир
13:40 Лёгкая атлетика. «Королева российского спорта». Прямой эфир
15:15 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг». Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Монца». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Куяба» - «Палмейрас». Прямой эфир
02:35 Новости
02:40 Вы это видели
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Коринтианс». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: охота на беспилотники
18:00 Засекреченные списки. Наёмники Зеленского: 5 самых опасных
19:00 Элизиум: Рай не на Земле
21:05 Тёмная башня
23:00 Президент Линкольн: Охотник на вампиров
01:00 Охотники за разумом
02:50 «Координаты «Цитадель»
04:10 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:25 Пирожки с картошкой
05:25 Подарок черного колдуна
06:30 «Юнга со шхуны «Колумб»
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:35 Дело было в Пенькове
11:40 Легенды музыки. Роберт Рождественский
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Юрий Белов
15:20 Время героев
15:45 Сталинградская битва
19:00 Новости дня
19:25 Цель вижу
21:20 «Проект «Альфа»
22:50 Правда лейтенанта Климова
00:20 Живи и помни
02:05 Мы, двое мужчин
03:30 Здравствуй и прощай
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Лето Господне. Преображение
07:05 «Пятачок». «Царевна-лягушка»
07:55 Обыкновенный человек
09:30 Классная тема! Эффект бабочки или хаос?
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Гравюра
10:45 Шумный день
12:20 Воображаемый музей Михаила Шемякина: 60 лет исследований
13:00 Неизвестные маршруты России. Тверская область. От Твери до Торопца
13:40 Серенгети. 5-я серия - «Власть»
14:35 Большой балет. 7-я серия
16:35 Тамара Лисициан. Непобежденная
17:20 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова
17:35 Задержанный в ожидании суда
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й
20:30 Квартет Гварнери
22:55 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
23:25 Интермеццо
00:55 Искатели. Сокровища Хлудовых
01:40 Серенгети. 5-я серия - «Власть»
02:35 «Выкрутасы». «Бескрылый гусенок»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 145-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы
05:35 Тайны Медовой долины
06:00 Пятница News. 145-я серия
06:25 Простоквашино
06:50 Артур и месть Урдалака
08:30 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»
09:20 Четыре жены. Сезон 1. 10-я серия
12:00 Четыре дачи. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
13:40 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия - «Свадьбы в Казахстане»
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»
18:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия - «Свадьба за 250 тысяч VS Свадьба за 600 тысяч рублей»
19:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 3-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба на природе»
22:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия
01:40 Ной
03:40 Пятница News. 145-я серия
04:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»
МИР
05:00 Девушка спешит на свидание
05:15 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:40 Формула любви
08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:00 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Ларец Марии Медичи
12:00 Братаны-4. 22-я - 25-я серии
16:00 Новости
16:15 Братаны-4. 25-я - 28-я серии
18:30 Новости
18:45 Братаны-4. 28-я - 32-я серии
23:20 Стрелок-3. 1-я - 3-я серии
02:05 Остров сокровищ
03:35 Вратарь
04:45 Мультфильмы
Время начала передач - московское.