Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 20 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 20 августа 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 «Лучший голос Земли». Ко дню рождения Муслима Магомаева

13:25 Концерт к 80-летию Муслима Магомаева

14:50 Муслим Магомаев. Ты моя мелодия...

16:55 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды»

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 8-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



04:10 Дочь баяниста

05:52 Перерыв в вещании

06:10 Любви все возрасты...

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Роберт Фомин

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Моё сердце с тобой

15:10 Петросян-шоу

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Человек неунывающий

02:20 Любви все возрасты...



ТВЦ



04:45 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

08:00 Новый сосед. 1-я - 2-я серии

09:50 Уснувший пассажир

11:30 События

11:45 За витриной универмага

13:40 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 7-я серия - «Дурное дело - нехитрое»

15:50 Всё о его бывшей. 1-я - 2-я серии

17:50 Исправленному верить. 1-я - 4-я серии

22:00 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 3-я серии

00:40 События

00:55 Исправленному верить. Паутина. 4-я серия

01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:55 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии

04:55 Из-под полы. Тайная империя дефицита



НТВ



04:20 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает

05:30 Улицы разбитых фонарей-8. Картошка в мундире

06:40 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта». 1-я - 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Чёрный пёс-4

00:30 «Жара Music Awards». Лучшее

02:15 Братаны - 2. 4-я - 6-я серии

04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Сюрприз для невесты

05:35 Прокурорская проверка. Похитители колясок

06:25 Прокурорская проверка. Млечный путь

07:25 Чужое лицо. «Против правил». 1-я - 2-я части

09:25 Чужое лицо. «Незваный гость». 1-я - 2-я части

11:35 Чужое лицо. «Тихий час». 1-я - 2-я части

13:40 Чужое лицо. «Разрешающая способность». 1-я - 2-я части

15:50 Чужое лицо. «Замок с секретом». 1-я - 2-я части

18:00 След. Цепные псы

18:45 След. Убийственное домино

19:35 След. Смертельная наживка

20:20 След. Дед Мороз

21:00 След. Проклятие по женской линии

21:45 След. День донора

22:30 След. Благими намерениями

23:05 След. Свинья номер три

23:55 Каменская. «Чужая маска». 13-я - 14-я серии

01:45 Непокорная. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:40 Настоящая Ванга

05:30 6 кадров

05:40 Истерзанная. 189-я и 194-я серии

10:25 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии

14:40 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии

19:00 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии

23:15 Портрет второй жены. 1-я и 2-я серии

01:30 Поздний срок. 1-я - 4-я серии

04:45 Настоящая Ванга



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 142-я серия

05:10 Импровизация. Сезон 3. 71-я - 73-я серии

07:00 СашаТаня. Сезон 7. 242-я - 250-я серии

11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5-я серия

13:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 8-я серия

14:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 11-я серия

16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 27-я серия

17:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 34-я серия

19:00 Выжить в Дубае. 9-я серия

21:00 Шоу Воли. 19-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 18-я серия

23:00 Джон Уик-3

01:30 Я тебе не верю. 10-я - 11-я серии

03:10 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии

04:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я серия



СТС



03:20 Папины дочки

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Рогов в городе

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

11:25 Полное погружение

13:05 Команда котиков

15:00 Царство против разбойников

16:25 Бриллиантовый полицейский

18:20 Kingsman: Секретная служба

21:00 Kingsman. Золотое кольцо

23:55 Kingsman. Начало

02:20 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Стерлинг - Ш. О'Мэлли. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Необыкновенный матч

09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир

12:30 Все на Матч!

12:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Испания - Англия. Прямой эфир

15:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Прямой эфир

16:05 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир

17:40 Новости

17:45 Все на Матч!

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Historic Touring Cup

01:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Краснодар-ЮМР»

02:40 Новости

02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Крылья Советов»

04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Три богатыря и Морской царь

14:25 Три богатыря и принцесса Египта

15:55 Три богатыря и наследница престола

17:30 Конь Юлий и большие скачки

19:00 Три богатыря и конь на троне

20:45 Гемини

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:30 Здравствуй и прощай

05:05 Москва - фронту

05:30 Командир корабля

07:05 Цель вижу

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. Война за будущее России. Тайны редкоземельных металлов

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Борисов

13:05 Фейерверк

15:00 Торжественное закрытие Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023»

16:30 Битва оружейников

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Галерея Звезд. Игорь Кириллов

21:25 Ступени Победы

23:50 Дело было в Пенькове

01:35 «Юнга со шхуны «Колумб»

02:50 Живи и помни

04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Новоселье у Братца Кролика». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»

08:05 Клад

09:25 Диалоги о животных. 8-я серия - «Московский зоопарк»

10:05 Тайны старого чердака. Форма имеет содержание

10:35 Квартет Гварнери

13:00 Человеческий фактор. Найти человека

13:25 Страна птиц. Огненные птицы

14:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Сергей Аксаков. «Аленький цветочек»

14:50 Аленький цветочек

15:30 «Путь к вершине». Концерт хореографических колледжей города Москвы

17:15 Пешком... Москва Врубеля

17:45 «Рецепты нашей жизни». 100 лет со дня рождения Вильяма Похлебкина

18:35 Романтика романса. Сохраняя традиции

19:30 Новости культуры

19:45 Виктор Розов. Пьеса без правил

20:25 Шумный день

22:00 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

22:30 Балет «Ромео и Джульетта»

00:20 Жуковский

01:45 Диалоги о животных. 8-я серия - «Московский зоопарк»

02:25 «Прометей». «Охота»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 145-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы

05:35 Тайны Медовой долины

06:00 Пятница News. 146-я серия

06:25 Тайны Медовой долины

06:40 Простоквашино

07:10 Артур и война двух миров

09:00 Зовите шефа. Сезон 2. 7-я серия - «Муром. Точка»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 12-я серия - «Зеленоград. Анкор»

11:00 Гастротур-4. Сезон 1. 2-я серия

12:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

13:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

14:20 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

15:20 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

16:20 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»

17:30 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

18:30 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

19:40 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

20:40 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

21:50 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия

01:50 Отец

03:20 Пятница News. 146-я серия

03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»

04:30 Пятница News. 146-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:05 Рожденные в СССР. Ко Дню гражданской авиации

07:30 Змеелов

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Вокзал для двоих

13:00 Дамы приглашают кавалеров

14:30 Гардемарины, вперед!

16:00 Новости

16:15 Гардемарины, вперед!

20:35 Знахарь

23:15 Новые амазонки

01:00 Стрелок-3. 1-я - 3-я серии

03:40 Первая перчатка



Время начала передач - московское.



















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