Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 20 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 20 августа 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 «Лучший голос Земли». Ко дню рождения Муслима Магомаева
13:25 Концерт к 80-летию Муслима Магомаева
14:50 Муслим Магомаев. Ты моя мелодия...
16:55 «Штирлиц навсегда». Рождение легенды»
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 8-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
04:10 Дочь баяниста
05:52 Перерыв в вещании
06:10 Любви все возрасты...
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Роберт Фомин
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Моё сердце с тобой
15:10 Петросян-шоу
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Человек неунывающий
02:20 Любви все возрасты...
ТВЦ
04:45 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
08:00 Новый сосед. 1-я - 2-я серии
09:50 Уснувший пассажир
11:30 События
11:45 За витриной универмага
13:40 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 7-я серия - «Дурное дело - нехитрое»
15:50 Всё о его бывшей. 1-я - 2-я серии
17:50 Исправленному верить. 1-я - 4-я серии
22:00 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 3-я серии
00:40 События
00:55 Исправленному верить. Паутина. 4-я серия
01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:55 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии
04:55 Из-под полы. Тайная империя дефицита
НТВ
04:20 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает
05:30 Улицы разбитых фонарей-8. Картошка в мундире
06:40 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта». 1-я - 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Чёрный пёс-4
00:30 «Жара Music Awards». Лучшее
02:15 Братаны - 2. 4-я - 6-я серии
04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Сюрприз для невесты
05:35 Прокурорская проверка. Похитители колясок
06:25 Прокурорская проверка. Млечный путь
07:25 Чужое лицо. «Против правил». 1-я - 2-я части
09:25 Чужое лицо. «Незваный гость». 1-я - 2-я части
11:35 Чужое лицо. «Тихий час». 1-я - 2-я части
13:40 Чужое лицо. «Разрешающая способность». 1-я - 2-я части
15:50 Чужое лицо. «Замок с секретом». 1-я - 2-я части
18:00 След. Цепные псы
18:45 След. Убийственное домино
19:35 След. Смертельная наживка
20:20 След. Дед Мороз
21:00 След. Проклятие по женской линии
21:45 След. День донора
22:30 След. Благими намерениями
23:05 След. Свинья номер три
23:55 Каменская. «Чужая маска». 13-я - 14-я серии
01:45 Непокорная. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:40 Настоящая Ванга
05:30 6 кадров
05:40 Истерзанная. 189-я и 194-я серии
10:25 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии
14:40 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии
19:00 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии
23:15 Портрет второй жены. 1-я и 2-я серии
01:30 Поздний срок. 1-я - 4-я серии
04:45 Настоящая Ванга
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 142-я серия
05:10 Импровизация. Сезон 3. 71-я - 73-я серии
07:00 СашаТаня. Сезон 7. 242-я - 250-я серии
11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5-я серия
13:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 8-я серия
14:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 11-я серия
16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 27-я серия
17:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 34-я серия
19:00 Выжить в Дубае. 9-я серия
21:00 Шоу Воли. 19-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 18-я серия
23:00 Джон Уик-3
01:30 Я тебе не верю. 10-я - 11-я серии
03:10 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии
04:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я серия
СТС
03:20 Папины дочки
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Рогов в городе
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
11:25 Полное погружение
13:05 Команда котиков
15:00 Царство против разбойников
16:25 Бриллиантовый полицейский
18:20 Kingsman: Секретная служба
21:00 Kingsman. Золотое кольцо
23:55 Kingsman. Начало
02:20 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Стерлинг - Ш. О'Мэлли. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Необыкновенный матч
09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир
12:30 Все на Матч!
12:50 Футбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Испания - Англия. Прямой эфир
15:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Прямой эфир
16:05 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир
17:40 Новости
17:45 Все на Матч!
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Historic Touring Cup
01:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Краснодар-ЮМР»
02:40 Новости
02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Крылья Советов»
04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Три богатыря и Морской царь
14:25 Три богатыря и принцесса Египта
15:55 Три богатыря и наследница престола
17:30 Конь Юлий и большие скачки
19:00 Три богатыря и конь на троне
20:45 Гемини
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:30 Здравствуй и прощай
05:05 Москва - фронту
05:30 Командир корабля
07:05 Цель вижу
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа. Война за будущее России. Тайны редкоземельных металлов
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Борисов
13:05 Фейерверк
15:00 Торжественное закрытие Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023»
16:30 Битва оружейников
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Галерея Звезд. Игорь Кириллов
21:25 Ступени Победы
23:50 Дело было в Пенькове
01:35 «Юнга со шхуны «Колумб»
02:50 Живи и помни
04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Новоселье у Братца Кролика». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
08:05 Клад
09:25 Диалоги о животных. 8-я серия - «Московский зоопарк»
10:05 Тайны старого чердака. Форма имеет содержание
10:35 Квартет Гварнери
13:00 Человеческий фактор. Найти человека
13:25 Страна птиц. Огненные птицы
14:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Сергей Аксаков. «Аленький цветочек»
14:50 Аленький цветочек
15:30 «Путь к вершине». Концерт хореографических колледжей города Москвы
17:15 Пешком... Москва Врубеля
17:45 «Рецепты нашей жизни». 100 лет со дня рождения Вильяма Похлебкина
18:35 Романтика романса. Сохраняя традиции
19:30 Новости культуры
19:45 Виктор Розов. Пьеса без правил
20:25 Шумный день
22:00 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
22:30 Балет «Ромео и Джульетта»
00:20 Жуковский
01:45 Диалоги о животных. 8-я серия - «Московский зоопарк»
02:25 «Прометей». «Охота»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 145-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы
05:35 Тайны Медовой долины
06:00 Пятница News. 146-я серия
06:25 Тайны Медовой долины
06:40 Простоквашино
07:10 Артур и война двух миров
09:00 Зовите шефа. Сезон 2. 7-я серия - «Муром. Точка»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 12-я серия - «Зеленоград. Анкор»
11:00 Гастротур-4. Сезон 1. 2-я серия
12:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
13:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
14:20 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
15:20 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
16:20 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»
17:30 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
18:30 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
19:40 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
20:40 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
21:50 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия
01:50 Отец
03:20 Пятница News. 146-я серия
03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»
04:30 Пятница News. 146-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:05 Рожденные в СССР. Ко Дню гражданской авиации
07:30 Змеелов
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Вокзал для двоих
13:00 Дамы приглашают кавалеров
14:30 Гардемарины, вперед!
16:00 Новости
16:15 Гардемарины, вперед!
20:35 Знахарь
23:15 Новые амазонки
01:00 Стрелок-3. 1-я - 3-я серии
03:40 Первая перчатка
Время начала передач - московское.