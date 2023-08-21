Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 21 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 21 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма«. 8-я серия
23:15 Большая игра
00:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос»
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 5-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Валерий Кустов: «Я знаю тайну рождения детей Джуны!»
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Проклятое золото». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Странности Алисы». 1-я - 2-я серии
03:55 Семейный детектив. 48-я серия - «Сирота Вознесенская»
ТВЦ
04:55 Из-под полы. Тайная империя дефицита
05:35 Хватит слухов! 80-я серия
06:00 Настроение
08:25 Исправленному верить. 1-я - 2-я серии
10:35 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
11:30 События
11:50 Стажеры. 9-я - 10-я серии
13:40 Мой герой. Валерий Сюткин
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха. Благоустройство
23:10 Знак качества. Говядина
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Кремлёвская кухня
01:25 Назад в СССР. Космическая мечта
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Офицеры против комиссаров
02:45 Осторожно, мошенники! Операция «Аренда»
03:15 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 1-я - 2-я серии
04:45 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
НТВ
04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Финальный аккорд
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 103-я - 105-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 1-я - 3-я серии
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
01:00 Братаны - 2. 7-я - 11-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
08:20 Контуженный. Предел верности
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Контуженный. Предел верности
09:55 Контуженный. Предел верности
10:50 Контуженный. Отцы и дети
11:50 Контуженный. Отцы и дети
12:45 Контуженный. Холод
13:00 Известия
13:30 Контуженный. Холод
14:10 Контуженный. Холод
15:10 Контуженный. Дура Лекс
16:00 Контуженный. Дура Лекс
17:00 Известия
17:30 След. На побывку едет пожилой маньяк
18:20 След. Казанова
19:05 След. Гамбит по-турецки
19:55 След. Сослуживцы
20:35 След. Счастливый билет
21:25 Свои-5. Девы подземелья
22:20 Свои-3. Свидание со смертью
23:10 Свои-3. Синие гранаты
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Утопленница в музее
01:15 Свои-4. Мужское воспитание
02:00 Свои-4. Выкуп
02:40 След. Лес попутал
03:20 След. Папа СИЗО
03:55 Прокурорская проверка. Убийственное имя
Домашний
04:45 Настоящая Ванга
06:20 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Как дети». «Подарок для любимого человека»
12:30 Порча. Запах костра
13:00 Знахарка. Фигура умолчания
13:35 Верну любимого. Кузница счастья
14:10 Голоса ушедших душ. Сестрица
14:45 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
19:00 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Как дети». «Подарок для любимого человека»
00:35 Порча. Запах костра
01:05 Знахарка. Фигура умолчания
01:40 Верну любимого. Кузница счастья
02:05 Голоса ушедших душ. Сестрица
02:30 Поздний срок. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я - 144-я серии
06:20 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 74-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 13 выпусков
20:00 Телохранители. 1-я - 2-я серии
21:00 Беспринципные-3. 1-я серия
22:00 Годзилла против Конга
00:10 100 вещей и ничего лишнего
02:10 Импровизация
03:00 Импровизация
04:05 «Студия «Союз».
СТС
02:20 Папины дочки
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:40 Inтуристы. Сезон 2. 2-я серия
09:20 100 мест, где поесть. Сезон 2. 1-я серия
10:25 Знакомство с родителями
12:40 Знакомство с Факерами-2
14:35 Бриллиантовый полицейский
16:35 Ухожу красиво. 1-я - 5-я серии
19:00 Ухожу красиво. 6-я - 7-я серии
20:00 Вспомнить всё
22:20 Патруль времени
00:20 Револьвер
02:30 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо»
06:00 Звёзды без правил
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Специальный репортаж
09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Металлург». Прямой эфир
16:25 Все на Матч!
16:55 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «Арсенал». Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Кальяри». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
01:35 Специальный репортаж
01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
04:00 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Локомотив-Пенза»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Охотники за разумом
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Стриптизёрши
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Москва - фронту
05:25 Фейерверк
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Найти и обезвредить
13:00 Новости дня
13:25 Белая стрела. Возмездие. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белая стрела. Возмездие. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Белая стрела. Возмездие. 1-я - 4-я серии
18:00 Курская битва. Стальная оборона Василевского
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 «Загадки века« с Сергеем Медведевым. «История «Шпионского моста»
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 За облаками - небо
01:20 Найти и обезвредить
02:50 Калашников
03:15 Москва - фронту
03:35 Белая стрела. Возмездие. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва музыкальная
07:05 Легенды мирового кино. Марк Бернес
07:35 Репортажи из будущего. «Ангелы и демоны «умного дома»
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Цвет времени. Караваджо
08:55 Проданный смех. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни
11:00 Стратегия риска. 1-я серия
12:15 Забытое ремесло. Скоморох
12:30 Новости культуры
12:45 Линия жизни. Юрий Энтин
13:40 Запечатленное время. Твои книжки
14:10 Эрмитаж
14:35 Возвращение Будулая. 1-я серия
16:00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
16:15 Репортажи из будущего. «Ангелы и демоны «умного дома»
17:00 Новости культуры
17:15 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert de la Loge
18:15 Рассекреченная история. Разведка перед боем
18:45 Виктор Розов. Пьеса без правил
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Алексеевка (Белгородская область)
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Спектакль «Вишневый сад»
23:10 «Кинескоп« с Петром Шепотинником. Вторые режиссеры
00:00 Стража. 5-я серия
00:45 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert de la Loge
01:45 Виктор Розов. Пьеса без правил
02:30 Запечатленное время. Твои книжки
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 71-я - 72-я серии
06:30 Пятница News. 145-я серия
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
08:40 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»
09:40 Кулинарные детективы. Сезон 2. 8-я серия
10:40 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
11:40 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
12:50 Четыре дачи. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
14:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
15:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
16:40 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
17:50 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
19:00 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
23:00 Гастротур 4. Сезон 4. 2-я серия
00:00 Свой среди чужих, чужой среди своих
01:30 Пятница News. 147-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 71-я - 72-я серии
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
04:10 Пятница News. 146-я серия
04:35 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Таинственный остров
06:30 Наше кино. История большой любви
08:00 Братаны-4. 22-я - 24-я серии
10:00 Новости
10:10 Братаны-4. 24-я - 26-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума. К юбилею Н. Валуева
23:05 Змеелов
00:50 Исторический детектив с Николаем Валуевым. К юбилею Н. Валуева
02:30 Новости
02:45 Специальный репортаж
03:00 [Не]Фантастика
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.