Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 21 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 21 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма«. 8-я серия

23:15 Большая игра

00:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос»

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 5-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Валерий Кустов: «Я знаю тайну рождения детей Джуны!»

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Проклятое золото». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Странности Алисы». 1-я - 2-я серии

03:55 Семейный детектив. 48-я серия - «Сирота Вознесенская»



ТВЦ



04:55 Из-под полы. Тайная империя дефицита

05:35 Хватит слухов! 80-я серия

06:00 Настроение

08:25 Исправленному верить. 1-я - 2-я серии

10:35 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

11:30 События

11:50 Стажеры. 9-я - 10-я серии

13:40 Мой герой. Валерий Сюткин

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха. Благоустройство

23:10 Знак качества. Говядина

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Кремлёвская кухня

01:25 Назад в СССР. Космическая мечта

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Офицеры против комиссаров

02:45 Осторожно, мошенники! Операция «Аренда»

03:15 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 1-я - 2-я серии

04:45 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай



НТВ



04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Благие намерения

05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Финальный аккорд

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 103-я - 105-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 1-я - 3-я серии

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:00 Братаны - 2. 7-я - 11-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

08:20 Контуженный. Предел верности

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Контуженный. Предел верности

09:55 Контуженный. Предел верности

10:50 Контуженный. Отцы и дети

11:50 Контуженный. Отцы и дети

12:45 Контуженный. Холод

13:00 Известия

13:30 Контуженный. Холод

14:10 Контуженный. Холод

15:10 Контуженный. Дура Лекс

16:00 Контуженный. Дура Лекс

17:00 Известия

17:30 След. На побывку едет пожилой маньяк

18:20 След. Казанова

19:05 След. Гамбит по-турецки

19:55 След. Сослуживцы

20:35 След. Счастливый билет

21:25 Свои-5. Девы подземелья

22:20 Свои-3. Свидание со смертью

23:10 Свои-3. Синие гранаты

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Утопленница в музее

01:15 Свои-4. Мужское воспитание

02:00 Свои-4. Выкуп

02:40 След. Лес попутал

03:20 След. Папа СИЗО

03:55 Прокурорская проверка. Убийственное имя



Домашний



04:45 Настоящая Ванга

06:20 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Как дети». «Подарок для любимого человека»

12:30 Порча. Запах костра

13:00 Знахарка. Фигура умолчания

13:35 Верну любимого. Кузница счастья

14:10 Голоса ушедших душ. Сестрица

14:45 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

19:00 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Как дети». «Подарок для любимого человека»

00:35 Порча. Запах костра

01:05 Знахарка. Фигура умолчания

01:40 Верну любимого. Кузница счастья

02:05 Голоса ушедших душ. Сестрица

02:30 Поздний срок. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я - 144-я серии

06:20 Импровизация. Дайджест. Сезон 3. 74-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 13 выпусков

20:00 Телохранители. 1-я - 2-я серии

21:00 Беспринципные-3. 1-я серия

22:00 Годзилла против Конга

00:10 100 вещей и ничего лишнего

02:10 Импровизация

03:00 Импровизация

04:05 «Студия «Союз».



СТС



02:20 Папины дочки

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:40 Inтуристы. Сезон 2. 2-я серия

09:20 100 мест, где поесть. Сезон 2. 1-я серия

10:25 Знакомство с родителями

12:40 Знакомство с Факерами-2

14:35 Бриллиантовый полицейский

16:35 Ухожу красиво. 1-я - 5-я серии

19:00 Ухожу красиво. 6-я - 7-я серии

20:00 Вспомнить всё

22:20 Патруль времени

00:20 Револьвер

02:30 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо»

06:00 Звёзды без правил

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Специальный репортаж

09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Металлург». Прямой эфир

16:25 Все на Матч!

16:55 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «Арсенал». Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Кальяри». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

01:35 Специальный репортаж

01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир

04:00 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Локомотив-Пенза»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Охотники за разумом

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Стриптизёрши

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Москва - фронту

05:25 Фейерверк

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Найти и обезвредить

13:00 Новости дня

13:25 Белая стрела. Возмездие. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белая стрела. Возмездие. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Белая стрела. Возмездие. 1-я - 4-я серии

18:00 Курская битва. Стальная оборона Василевского

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 «Загадки века« с Сергеем Медведевым. «История «Шпионского моста»

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 За облаками - небо

01:20 Найти и обезвредить

02:50 Калашников

03:15 Москва - фронту

03:35 Белая стрела. Возмездие. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва музыкальная

07:05 Легенды мирового кино. Марк Бернес

07:35 Репортажи из будущего. «Ангелы и демоны «умного дома»

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Цвет времени. Караваджо

08:55 Проданный смех. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни

11:00 Стратегия риска. 1-я серия

12:15 Забытое ремесло. Скоморох

12:30 Новости культуры

12:45 Линия жизни. Юрий Энтин

13:40 Запечатленное время. Твои книжки

14:10 Эрмитаж

14:35 Возвращение Будулая. 1-я серия

16:00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

16:15 Репортажи из будущего. «Ангелы и демоны «умного дома»

17:00 Новости культуры

17:15 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert de la Loge

18:15 Рассекреченная история. Разведка перед боем

18:45 Виктор Розов. Пьеса без правил

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Алексеевка (Белгородская область)

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Спектакль «Вишневый сад»

23:10 «Кинескоп« с Петром Шепотинником. Вторые режиссеры

00:00 Стража. 5-я серия

00:45 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert de la Loge

01:45 Виктор Розов. Пьеса без правил

02:30 Запечатленное время. Твои книжки

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 71-я - 72-я серии

06:30 Пятница News. 145-я серия

07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

08:40 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»

09:40 Кулинарные детективы. Сезон 2. 8-я серия

10:40 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

11:40 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

12:50 Четыре дачи. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

14:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

15:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

16:40 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

17:50 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

19:00 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

23:00 Гастротур 4. Сезон 4. 2-я серия

00:00 Свой среди чужих, чужой среди своих

01:30 Пятница News. 147-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 71-я - 72-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

04:10 Пятница News. 146-я серия

04:35 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Таинственный остров

06:30 Наше кино. История большой любви

08:00 Братаны-4. 22-я - 24-я серии

10:00 Новости

10:10 Братаны-4. 24-я - 26-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума. К юбилею Н. Валуева

23:05 Змеелов

00:50 Исторический детектив с Николаем Валуевым. К юбилею Н. Валуева

02:30 Новости

02:45 Специальный репортаж

03:00 [Не]Фантастика

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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