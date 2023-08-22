Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 22 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 22 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 9-я серия

23:25 Большая игра

00:25 «Вызов». О фильме, покорившем космос

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 6-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Я не видела внука 20 лет!» Последнее желание бабы Раи

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Крыса«. 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Женские слезы». 1-я - 2-я серии

03:55 Семейный детектив. 49-я серия - «Зря приехал»



ТВЦ



04:45 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

05:20 Мой герой. Валерий Сюткин

06:00 Настроение

08:20 Исправленному верить. 3-я - 4-я серии

10:35 Станислав Говорухин. Он много знал о любви

11:30 События

11:50 Стажеры. 11-я - 12-я серии

13:40 Мой герой. Владимир Долинский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 3-я - 4-я серии

16:55 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье

17:50 События

18:10 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха. Социальная политика

23:10 Месть брошенных жён

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната Бориса Джонсона

01:25 Прощание. Юрий Шатунов

02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского

02:50 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе

03:15 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 3-я - 4-я серии

04:40 Станислав Говорухин. Он много знал о любви



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар«. 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Братья». 1-я - 2-я серии. «Иноходец». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Братья». 1-я - 2-я серии. «Иноходец». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 106-я - 108-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 4-я - 6-я серии

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:10 Братаны - 2. 12-я - 16-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Кроссовки

10:25 Глухарь. Бампер

11:25 Глухарь. Кража века

12:25 Глухарь. Три товарища

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Три товарища

14:00 Глухарь. Бить или не бить?

15:00 Глухарь. Дела семейные

16:10 След. Ночь в музее

17:00 Известия

17:30 След. Ладья Харона

18:20 След. Белый танец

19:10 След. Перед смертью не надышишься

19:55 След. Дед

20:35 След. Грязный ствол

21:25 Свои-5. Насмешка судьбы

22:20 Свои-3. Плата по счетам

23:10 Свои-3. Кладоискатели

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Невидимый гость

01:15 Свои-4. Дефектоз

02:05 Свои-4. Оазис надежды

02:40 След. Мёртвые листья

03:20 След. Взаперти

03:55 Прокурорская проверка. Недетские войны



Домашний



02:30 Поздний срок. 5-я - 8-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:35 Понять. Простить. «Деловая женщина». «Просто любовь»

12:50 Порча. Позор рода

13:20 Знахарка. Тёща

13:55 Верну любимого. Нелюбовь

14:30 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

15:05 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии

19:00 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Деловая женщина». «Просто любовь»

00:35 Порча. Позор рода

01:05 Знахарка. Тёща

01:40 Верну любимого. Нелюбовь

02:05 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

02:30 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:55 Студия Союз. 2-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 4. 78-я - 79-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 53-я - 54-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 7. 266-я - 273-я серии

13:00 Интерны. 92-я - 104-я серии

19:30 Телохранители. 1-я - 3-я серии

21:00 Беспринципные-3. 2-я серия

22:00 Перевозчик-3

00:00 Джиперс Криперс-3

02:00 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии

03:50 Студия Союз. 3-я серия

04:40 Студия Союз. 5-я серия



СТС



02:30 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Полное погружение

10:40 Команда котиков

12:40 Сила девяти богов

14:55 Вспомнить всё

17:15 Шоу «Уральских пельменей»

18:30 Ухожу красиво. 6-я - 8-я серии

20:00 Без лица

23:00 Kingsman. Золотое кольцо

01:50 Папины дочки



Матч ТВ



06:00 Звёзды без правил

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Специальный репортаж

09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Звёзды без правил

14:55 Новости

15:00 География спорта. Минск

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. Кубок России. «Сахалинец» - «Леон Сатурн». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Кубок России. «Текстильщик» - «Амкал». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» - ПСВ. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

02:55 Новости

03:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

04:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Енисей-СТМ»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Элизиум: Рай не на Земле

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Президент Линкольн: Охотник на вампиров

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Белая стрела. Возмездие. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Родная кровь

13:00 Новости дня

13:25 Белая стрела. Возмездие. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белая стрела. Возмездие. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Белая стрела. Возмездие. 5-я - 8-я серии

18:00 Курская битва. Рокоссовский против Моделя

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. У стен Сталинграда

00:10 Путь к Победе

01:05 За облаками - небо

02:45 Выбор Филби

03:15 Москва - фронту

03:35 Белая стрела. Возмездие. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва лицедейская

07:05 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская

07:35 Репортажи из будущего. Кем работать мне тогда?

08:15 Жизнь и судьба

08:45 Проданный смех. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Цитаты из жизни

11:00 Стратегия риска. 2-я серия

12:15 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

13:40 Запечатленное время. Советскому кино - 20 лет

14:10 Эрмитаж

14:35 Возвращение Будулая. 2-я серия

16:00 Цвет времени. Владимир Татлин

16:15 Репортажи из будущего. Кем работать мне тогда?

17:00 Новости культуры

17:15 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии

18:15 Рассекреченная история. Танковый Армагеддон

18:45 Анатолий Папанов. Тайники души

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Томск

20:15 Абсолютный слух

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Спектакль «Крейцерова соната»

23:10 Случай Понтекорво

00:00 Стража. 6-я серия

00:45 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии

01:40 Анатолий Папанов. Тайники души

02:20 Запечатленное время. Советскому кино - 20 лет

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 73-я - 74-я серии

07:00 Пятница News. 146-я серия

07:30 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»

09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 3-я серия

11:10 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

13:30 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

15:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 9-я серия - «Торт для Кати Адушкиной»

19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 10-я серия - «Финал»

20:20 Вундеркинды. Сезон 3. 11-я серия - «Татьяна Морозова и Светлана Пермякова»

22:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

00:00 Раба любви

01:30 Пятница News. 148-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 73-я - 74-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»

04:10 Пятница News. 147-я серия

04:35 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:50 Братаны-4. 27-я - 30-я серии

10:00 Новости

10:10 Братаны-4. 30-я - 32-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:15 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Дамы приглашают кавалеров

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 «Схватка разведок». К 80-летию Победы в Курской битве

01:20 Близнецы

02:50 Новости

03:05 Сделано в Евразии

03:15 [Не]Фантастика

03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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