Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 22 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 9-я серия
23:25 Большая игра
00:25 «Вызов». О фильме, покорившем космос
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 6-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Я не видела внука 20 лет!» Последнее желание бабы Раи
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Крыса«. 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Женские слезы». 1-я - 2-я серии
03:55 Семейный детектив. 49-я серия - «Зря приехал»
ТВЦ
04:45 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
05:20 Мой герой. Валерий Сюткин
06:00 Настроение
08:20 Исправленному верить. 3-я - 4-я серии
10:35 Станислав Говорухин. Он много знал о любви
11:30 События
11:50 Стажеры. 11-я - 12-я серии
13:40 Мой герой. Владимир Долинский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 3-я - 4-я серии
16:55 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье
17:50 События
18:10 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха. Социальная политика
23:10 Месть брошенных жён
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната Бориса Джонсона
01:25 Прощание. Юрий Шатунов
02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского
02:50 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе
03:15 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 3-я - 4-я серии
04:40 Станислав Говорухин. Он много знал о любви
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. «Ответный удар«. 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Братья». 1-я - 2-я серии. «Иноходец». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Братья». 1-я - 2-я серии. «Иноходец». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 106-я - 108-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 4-я - 6-я серии
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
01:10 Братаны - 2. 12-я - 16-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Кроссовки
10:25 Глухарь. Бампер
11:25 Глухарь. Кража века
12:25 Глухарь. Три товарища
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Три товарища
14:00 Глухарь. Бить или не бить?
15:00 Глухарь. Дела семейные
16:10 След. Ночь в музее
17:00 Известия
17:30 След. Ладья Харона
18:20 След. Белый танец
19:10 След. Перед смертью не надышишься
19:55 След. Дед
20:35 След. Грязный ствол
21:25 Свои-5. Насмешка судьбы
22:20 Свои-3. Плата по счетам
23:10 Свои-3. Кладоискатели
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Невидимый гость
01:15 Свои-4. Дефектоз
02:05 Свои-4. Оазис надежды
02:40 След. Мёртвые листья
03:20 След. Взаперти
03:55 Прокурорская проверка. Недетские войны
Домашний
02:30 Поздний срок. 5-я - 8-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:35 Понять. Простить. «Деловая женщина». «Просто любовь»
12:50 Порча. Позор рода
13:20 Знахарка. Тёща
13:55 Верну любимого. Нелюбовь
14:30 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
15:05 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии
19:00 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Деловая женщина». «Просто любовь»
00:35 Порча. Позор рода
01:05 Знахарка. Тёща
01:40 Верну любимого. Нелюбовь
02:05 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
02:30 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:55 Студия Союз. 2-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 4. 78-я - 79-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 53-я - 54-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 7. 266-я - 273-я серии
13:00 Интерны. 92-я - 104-я серии
19:30 Телохранители. 1-я - 3-я серии
21:00 Беспринципные-3. 2-я серия
22:00 Перевозчик-3
00:00 Джиперс Криперс-3
02:00 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии
03:50 Студия Союз. 3-я серия
04:40 Студия Союз. 5-я серия
СТС
02:30 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Полное погружение
10:40 Команда котиков
12:40 Сила девяти богов
14:55 Вспомнить всё
17:15 Шоу «Уральских пельменей»
18:30 Ухожу красиво. 6-я - 8-я серии
20:00 Без лица
23:00 Kingsman. Золотое кольцо
01:50 Папины дочки
Матч ТВ
06:00 Звёзды без правил
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Специальный репортаж
09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Звёзды без правил
14:55 Новости
15:00 География спорта. Минск
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Кубок России. «Сахалинец» - «Леон Сатурн». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Кубок России. «Текстильщик» - «Амкал». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» - ПСВ. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
02:55 Новости
03:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
04:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Енисей-СТМ»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Элизиум: Рай не на Земле
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Президент Линкольн: Охотник на вампиров
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Белая стрела. Возмездие. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Родная кровь
13:00 Новости дня
13:25 Белая стрела. Возмездие. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белая стрела. Возмездие. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Белая стрела. Возмездие. 5-я - 8-я серии
18:00 Курская битва. Рокоссовский против Моделя
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. У стен Сталинграда
00:10 Путь к Победе
01:05 За облаками - небо
02:45 Выбор Филби
03:15 Москва - фронту
03:35 Белая стрела. Возмездие. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва лицедейская
07:05 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская
07:35 Репортажи из будущего. Кем работать мне тогда?
08:15 Жизнь и судьба
08:45 Проданный смех. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Цитаты из жизни
11:00 Стратегия риска. 2-я серия
12:15 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
13:40 Запечатленное время. Советскому кино - 20 лет
14:10 Эрмитаж
14:35 Возвращение Будулая. 2-я серия
16:00 Цвет времени. Владимир Татлин
16:15 Репортажи из будущего. Кем работать мне тогда?
17:00 Новости культуры
17:15 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии
18:15 Рассекреченная история. Танковый Армагеддон
18:45 Анатолий Папанов. Тайники души
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Томск
20:15 Абсолютный слух
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Спектакль «Крейцерова соната»
23:10 Случай Понтекорво
00:00 Стража. 6-я серия
00:45 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии
01:40 Анатолий Папанов. Тайники души
02:20 Запечатленное время. Советскому кино - 20 лет
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 73-я - 74-я серии
07:00 Пятница News. 146-я серия
07:30 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»
09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 3-я серия
11:10 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
13:30 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
15:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
17:40 Кондитер. Дети. Сезон 2. 9-я серия - «Торт для Кати Адушкиной»
19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 10-я серия - «Финал»
20:20 Вундеркинды. Сезон 3. 11-я серия - «Татьяна Морозова и Светлана Пермякова»
22:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
00:00 Раба любви
01:30 Пятница News. 148-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 73-я - 74-я серии
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»
04:10 Пятница News. 147-я серия
04:35 Тайны Медовой долины
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:50 Братаны-4. 27-я - 30-я серии
10:00 Новости
10:10 Братаны-4. 30-я - 32-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:15 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Дамы приглашают кавалеров
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 «Схватка разведок». К 80-летию Победы в Курской битве
01:20 Близнецы
02:50 Новости
03:05 Сделано в Евразии
03:15 [Не]Фантастика
03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.