Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 23 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 23 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 10-я серия
23:15 Большая игра
00:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 7-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Клятва Гиппократа». 1-я - 2-я серии
23:30 Курская дуга. 80 лет Победы. Концерт-посвящение
01:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
03:50 Семейный детектив. 50-я серия - «Жаркое лето»
ТВЦ
04:40 Станислав Говорухин. Он много знал о любви
05:20 Мой герой. Игорь Ясулович
06:00 Настроение
08:25 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 2-я серии
10:25 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
11:30 События
11:50 Стажеры. 13-я - 14-я серии
13:40 Мой герой. Агриппина Стеклова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах». 1-я - 2-я серии
16:55 Леонид Филатов. Искупление грехов
17:50 События
18:10 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха. Образование
23:10 Курская битва. Фильм 1-й
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники перелома. Ельцин против Горбачева
01:25 Знак качества. Кофе
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Белый и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского
02:45 Осторожно, мошенники! Криминальный подряд
03:15 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах». 1-я - 2-я серии
04:45 Короли эпизода. Роман Филиппов
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Варя выходит замуж
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. 1-я - 4-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 108-я - 110-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 7-я - 9-я серии
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
01:30 Братаны - 2. 17-я - 20-я серии
04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Алеша. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Попутчица
10:25 Глухарь. Страх
11:25 Глухарь. Москва
12:30 Глухарь. Бородино
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Бородино
14:05 Глухарь. Отцы и дети
15:05 Глухарь. Запах лжи
16:10 След. Наследие девяностых
17:00 Известия
17:30 След. Проклятый старый дом
18:20 След. Маленькая балерина
19:05 След. Многостаночница
19:55 След. Средство от настроения
20:35 След. Мамонты-папонты
21:25 Свои-5. Благие намерения
22:20 Свои-3. Новая жизнь
23:10 Свои-3. Электро
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Лайкни меня
01:15 Свои-4. Тайна плюшевого мишки
02:05 Свои-4. Бусы короля Мгваны
02:40 След. Критический сбой
03:20 След. Давай кого-нибудь убьем
03:55 Прокурорская проверка. Грустный праздник
Домашний
02:30 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
05:30 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Маска». «Дедушка моей дочки»
12:25 Порча. Обреченная
12:55 Знахарка. С-спасибо
13:30 Верну любимого. Бесконечная зима
14:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом
14:40 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Маска». «Дедушка моей дочки»
00:35 Порча. Обреченная
01:05 Знахарка. С-спасибо
01:40 Верну любимого. Бесконечная зима
02:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом
02:30 Парижанка. 1-я и 2-я серии
04:00 Портрет второй жены. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:40 Студия Союз. 5-я серия
05:30 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия
06:15 Импровизация. Дайджест. Сезон 4. 82-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 55-я - 56-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 7. 274-я - 281-я серии
13:00 Интерны. 105-я - 118-я серии
19:30 Телохранители. 2-я - 4-я серии
21:00 Беспринципные-3. 3-я серия
22:00 Робин Гуд: Начало
00:10 Перевозчик-3
02:00 Импровизация. Команды. 36-я - 37-я серии
04:00 Студия Союз. 7-я - 8-я серии
СТС
01:50 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:15 Смешарики. Начало
11:05 Царство против разбойников
12:25 Волк и лев
14:35 Без лица
17:25 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 Ухожу красиво. 8-я - 9-я серии
20:00 Знамение
22:25 Помешанный на времени
00:35 Миссия невыполнима-2
02:45 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Енисей-СТМ»
06:00 Звёзды без правил
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Специальный репортаж
09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Звёзды без правил
14:55 Новости
15:00 Что по спорту? Тверь
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Вологда) - «Спартак» (Кострома). Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Кубок России. «Муром» - «2Drots». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Брага» - «Панатинаикос». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Мольде» - «Галатасарай»
02:55 Новости
03:00 География спорта. Минск
03:30 Магия большого спорта
04:00 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Металлург»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Кодекс вора
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 На грани безумия
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Белая стрела. Возмездие. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ожидание полковника Шалыгина
13:00 Новости дня
13:25 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии
18:00 Курская битва. Ватутин. Время наступать
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Русские в Китае. Тайваньская карта Сталина
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Ты должен жить
01:05 Родная кровь
02:35 Живые строки войны
03:05 Перелом. Хроника Победы
03:35 Белая стрела. Возмездие. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Жолтовского
07:05 Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский
07:35 Репортажи из будущего. Перевороты в образовании
08:15 Жизнь и судьба
08:45 Рыжий, честный, влюбленный. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Случай Понтекорво
11:00 Стратегия риска. 3-я серия
12:15 Забытое ремесло. Ткач и пряха
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
14:20 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова
14:35 Возвращение Будулая. 3-я серия
15:45 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло
16:15 Репортажи из будущего. Перевороты в образовании
17:00 Новости культуры
17:15 Музыка эпохи барокко. Дмитрий Синьковский
17:50 Архипелаг Земля
18:45 Острова. Петр Тодоровский
19:30 Новости культуры
19:55 Письма из провинции. Курск
20:25 Спектакль «Обыкновенная история«
22:45 «Чистая победа». 80 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве
23:30 Курская дуга. 80 лет победы. Концерт-посвящение
01:15 Острова. Петр Тодоровский
01:55 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло
02:25 Запечатленное время. Юбилей Российской академии наук, 1925 год
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 75-я - 76-я серии
06:30 Пятница News. 147-я серия
07:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
08:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
09:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
10:30 Кулинарные детективы. Сезон 2. 6-я серия
11:30 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
12:40 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
13:50 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
14:50 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»
16:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
17:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
18:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
19:00 Адский шеф. Сезон 2. 1-я серия
22:20 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
00:00 Неоконченная пьеса для механического пианино
01:40 Пятница News. 149-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 75-я - 76-я серии
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
04:10 Пятница News. 148-я серия
04:35 Простоквашино
04:50 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:35 Гардемарины, вперед! 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Гардемарины, вперед! 3-я и 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:15 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
00:15 Наше кино. История большой любви
01:05 Пятнадцатилетний капитан
02:25 Новости
02:40 Специальный репортаж
02:50 [Не]Фантастика
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.