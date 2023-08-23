Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 23 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 23 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 10-я серия

23:15 Большая игра

00:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 7-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Клятва Гиппократа». 1-я - 2-я серии

23:30 Курская дуга. 80 лет Победы. Концерт-посвящение

01:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым

03:50 Семейный детектив. 50-я серия - «Жаркое лето»



ТВЦ



04:40 Станислав Говорухин. Он много знал о любви

05:20 Мой герой. Игорь Ясулович

06:00 Настроение

08:25 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 2-я серии

10:25 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

11:30 События

11:50 Стажеры. 13-я - 14-я серии

13:40 Мой герой. Агриппина Стеклова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах». 1-я - 2-я серии

16:55 Леонид Филатов. Искупление грехов

17:50 События

18:10 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха. Образование

23:10 Курская битва. Фильм 1-й

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники перелома. Ельцин против Горбачева

01:25 Знак качества. Кофе

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Белый и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского

02:45 Осторожно, мошенники! Криминальный подряд

03:15 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах». 1-я - 2-я серии

04:45 Короли эпизода. Роман Филиппов



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Собачья работа

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Варя выходит замуж

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. 1-я - 4-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. 1-я - 4-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 108-я - 110-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 7-я - 9-я серии

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:30 Братаны - 2. 17-я - 20-я серии

04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Алеша. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Попутчица

10:25 Глухарь. Страх

11:25 Глухарь. Москва

12:30 Глухарь. Бородино

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Бородино

14:05 Глухарь. Отцы и дети

15:05 Глухарь. Запах лжи

16:10 След. Наследие девяностых

17:00 Известия

17:30 След. Проклятый старый дом

18:20 След. Маленькая балерина

19:05 След. Многостаночница

19:55 След. Средство от настроения

20:35 След. Мамонты-папонты

21:25 Свои-5. Благие намерения

22:20 Свои-3. Новая жизнь

23:10 Свои-3. Электро

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Лайкни меня

01:15 Свои-4. Тайна плюшевого мишки

02:05 Свои-4. Бусы короля Мгваны

02:40 След. Критический сбой

03:20 След. Давай кого-нибудь убьем

03:55 Прокурорская проверка. Грустный праздник



Домашний



02:30 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

05:30 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Маска». «Дедушка моей дочки»

12:25 Порча. Обреченная

12:55 Знахарка. С-спасибо

13:30 Верну любимого. Бесконечная зима

14:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом

14:40 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Маска». «Дедушка моей дочки»

00:35 Порча. Обреченная

01:05 Знахарка. С-спасибо

01:40 Верну любимого. Бесконечная зима

02:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом

02:30 Парижанка. 1-я и 2-я серии

04:00 Портрет второй жены. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. 5-я серия

05:30 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия

06:15 Импровизация. Дайджест. Сезон 4. 82-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 55-я - 56-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 7. 274-я - 281-я серии

13:00 Интерны. 105-я - 118-я серии

19:30 Телохранители. 2-я - 4-я серии

21:00 Беспринципные-3. 3-я серия

22:00 Робин Гуд: Начало

00:10 Перевозчик-3

02:00 Импровизация. Команды. 36-я - 37-я серии

04:00 Студия Союз. 7-я - 8-я серии



СТС



01:50 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:15 Смешарики. Начало

11:05 Царство против разбойников

12:25 Волк и лев

14:35 Без лица

17:25 Шоу «Уральских пельменей»

19:00 Ухожу красиво. 8-я - 9-я серии

20:00 Знамение

22:25 Помешанный на времени

00:35 Миссия невыполнима-2

02:45 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Енисей-СТМ»

06:00 Звёзды без правил

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Специальный репортаж

09:55 Бокс. Чемпионат России. Прямой эфир

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Звёзды без правил

14:55 Новости

15:00 Что по спорту? Тверь

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Вологда) - «Спартак» (Кострома). Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Кубок России. «Муром» - «2Drots». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Брага» - «Панатинаикос». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Мольде» - «Галатасарай»

02:55 Новости

03:00 География спорта. Минск

03:30 Магия большого спорта

04:00 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Металлург»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Кодекс вора

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 На грани безумия

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Белая стрела. Возмездие. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ожидание полковника Шалыгина

13:00 Новости дня

13:25 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Белая стрела. Возмездие. 9-я - 12-я серии

18:00 Курская битва. Ватутин. Время наступать

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Русские в Китае. Тайваньская карта Сталина

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Ты должен жить

01:05 Родная кровь

02:35 Живые строки войны

03:05 Перелом. Хроника Победы

03:35 Белая стрела. Возмездие. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Жолтовского

07:05 Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский

07:35 Репортажи из будущего. Перевороты в образовании

08:15 Жизнь и судьба

08:45 Рыжий, честный, влюбленный. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Случай Понтекорво

11:00 Стратегия риска. 3-я серия

12:15 Забытое ремесло. Ткач и пряха

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

14:20 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова

14:35 Возвращение Будулая. 3-я серия

15:45 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло

16:15 Репортажи из будущего. Перевороты в образовании

17:00 Новости культуры

17:15 Музыка эпохи барокко. Дмитрий Синьковский

17:50 Архипелаг Земля

18:45 Острова. Петр Тодоровский

19:30 Новости культуры

19:55 Письма из провинции. Курск

20:25 Спектакль «Обыкновенная история«

22:45 «Чистая победа». 80 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве

23:30 Курская дуга. 80 лет победы. Концерт-посвящение

01:15 Острова. Петр Тодоровский

01:55 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло

02:25 Запечатленное время. Юбилей Российской академии наук, 1925 год

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 75-я - 76-я серии

06:30 Пятница News. 147-я серия

07:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»

08:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

09:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

10:30 Кулинарные детективы. Сезон 2. 6-я серия

11:30 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

12:40 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

13:50 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

14:50 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»

16:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

17:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

18:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

19:00 Адский шеф. Сезон 2. 1-я серия

22:20 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

00:00 Неоконченная пьеса для механического пианино

01:40 Пятница News. 149-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 75-я - 76-я серии

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

04:10 Пятница News. 148-я серия

04:35 Простоквашино

04:50 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:35 Гардемарины, вперед! 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Гардемарины, вперед! 3-я и 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:15 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

00:15 Наше кино. История большой любви

01:05 Пятнадцатилетний капитан

02:25 Новости

02:40 Специальный репортаж

02:50 [Не]Фантастика

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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