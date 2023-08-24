Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 24 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 24 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 11-я серия

23:15 Большая игра

00:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 8-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. «Змеиное гнездо». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Чужой крест». 1-я - 2-я серии

03:55 Семейный детектив. 51-я серия - «Домик с доплатой»



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Роман Филиппов

05:20 Мой герой. Агриппина Стеклова

06:00 Настроение

08:25 Исправленному верить. Паутина. 3-я - 4-я серии

10:30 Екатерина Васильева. На что способна любовь

11:30 События

11:50 Стажеры. 15-я - 16-я серии

13:40 Мой герой. Александр Михайлов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало». 1-я - 2-я серии

16:55 Анна Герман. Страх нищеты

17:50 События

18:15 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха. Потребительский рынок

23:05 Курская битва. Фильм 2-й

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Муаммар Каддафи

01:25 Страшно красивый

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Ярославское восстание. Сожженный город

02:45 Осторожно, мошенники! И вас вылечат!

03:15 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало». 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Борис Новиков



НТВ



04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний

05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Последний бестселлер

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Шлюха». «Амнезия». «Артист». «Внутреннее расследование»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Шлюха». «Амнезия». «Артист». «Внутреннее расследование»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 111-я - 113-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 10-я - 12-я серии

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:15 Братаны - 2. 21-я - 25-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Сырное дело

10:25 Глухарь. Майские

11:25 Глухарь. Скорость

12:30 Глухарь. Настоящая работа

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Настоящая работа

14:05 Глухарь. Контроль

15:10 Глухарь. Опасный возраст

16:10 След. Ас

17:00 Известия

17:30 След. В поисках Харона

18:20 След. Из России с любовью

19:05 След. Бешеный Сенька

19:55 След. Снежная королева

20:35 След. Шприц

21:25 Свои-5. Торпеда

22:20 Свои-3. Дом стоит, свет горит

23:10 Свои-3. Пять лет в Тибете

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Попутчик

01:15 Свои-4. Первая любовь

02:05 Свои-4. Жертвоприношение

02:40 След. Тоненький ледок

03:20 След. Восстание машин

03:55 Прокурорская проверка. Мама, я боюсь



Домашний



04:00 Портрет второй жены. 1-я - 2-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Остановись, молодость!». «Бывшая жена»

12:25 Порча. Печать одиночества

12:55 Знахарка. Эхо

13:30 Верну любимого. По орбите

14:05 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

14:40 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии

19:00 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Остановись, молодость!». «Бывшая жена»

00:35 Порча. Печать одиночества

01:05 Знахарка. Эхо

01:40 Верну любимого. По орбите

02:05 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

02:30 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Студия Союз. 8-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 4. 83-я серия

06:30 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 57-я - 58-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 8. 282-я - 289-я серии

13:00 Интерны. 119-я - 131-я серии

19:30 Телохранители. 3-я - 5-я серии

21:00 Беспринципные-3. 4-я серия

22:00 Война невест

23:40 Робин Гуд: Начало

01:50 Импровизация. Команды. 38-я - 39-я серии

03:20 Студия Союз. 12-я серия

04:00 Студия Союз. 14-я серия



СТС



02:45 Папины дочки

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:05 Любовь с ограничениями

11:15 Бумеранг

13:35 Большая свадьба

15:20 Помешанный на времени

17:25 Шоу «Уральских пельменей»

19:00 Ухожу красиво. 9-я - 10-я серии

20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит

22:15 Вальдо

00:35 Патруль времени

02:20 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Металлург»

06:00 Звёзды без правил

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Бокс. Чемпионат России. 1/2 финала. Прямой эфир

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Звёзды без правил

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:40 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:20 Все на Матч!

22:15 Самбо. Кубок мира

23:15 Бокс. Чемпионат России. 1/2 финала

00:15 Все на Матч!

00:55 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при

01:55 «Динамо« Ленинград«

02:55 Новости

03:00 Регби-7. Международный турнир

03:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Родригес - К. Крист. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Гемини

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Дикий

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Белая стрела. Возмездие. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Над Тиссой

12:50 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 Дорогая. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Дорогая. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Дорогая. 1-я - 4-я серии

18:00 Курская битва. Конев. Поединок с Манштейном

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Трое вышли из леса

01:15 Над Тиссой

02:40 Ты должен жить

04:05 Путь к Победе



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва парковая

07:05 Легенды мирового кино. Фаина Раневская

07:35 Репортажи из будущего. Технологии чистоты

08:15 Жизнь и судьба

08:45 Рыжий, честный, влюбленный. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 «Чистая победа». 80 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве

11:00 Железные игры

12:15 Забытое ремесло. Кормилица

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

13:50 Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова

14:10 Эрмитаж

14:35 Возвращение Будулая. 4-я серия

15:45 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок

16:15 Репортажи из будущего. Технологии чистоты

17:00 Новости культуры

17:15 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice

18:30 Цвет времени. Анри Матисс

18:45 Острова. Маргарита Терехова

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Валдай

20:15 «Встреча на Курской дуге». К 80-летию со дня разгрома фашистских войск в Курской битве

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше«

23:45 Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова

00:00 Стража. 7-я серия

00:45 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice

01:55 Острова. Маргарита Терехова

02:40 Забытое ремесло. Мельник

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 77-я - 78-я серии

06:40 Пятница News. 148-я серия

07:10 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

08:40 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

09:40 Кулинарные детективы. Сезон 1. 4-я серия

11:00 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

12:00 Девичник. Сезон 1. 3-я серия

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия

21:40 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия - «Свадьбы в Казахстане»

00:00 Пять вечеров

01:40 Пятница News. 150-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 77-я - 78-я серии

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

04:20 Пятница News. 149-я серия

04:45 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:15 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Табор уходит в небо

00:55 Наше кино. История большой любви

01:35 Моя любовь

02:50 Новости

03:05 Дословно

03:15 [Не]Фантастика

03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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