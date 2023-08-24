Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 24 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 24 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 11-я серия
23:15 Большая игра
00:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 8-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. «Змеиное гнездо». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Чужой крест». 1-я - 2-я серии
03:55 Семейный детектив. 51-я серия - «Домик с доплатой»
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Роман Филиппов
05:20 Мой герой. Агриппина Стеклова
06:00 Настроение
08:25 Исправленному верить. Паутина. 3-я - 4-я серии
10:30 Екатерина Васильева. На что способна любовь
11:30 События
11:50 Стажеры. 15-я - 16-я серии
13:40 Мой герой. Александр Михайлов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало». 1-я - 2-я серии
16:55 Анна Герман. Страх нищеты
17:50 События
18:15 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха. Потребительский рынок
23:05 Курская битва. Фильм 2-й
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Муаммар Каддафи
01:25 Страшно красивый
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Ярославское восстание. Сожженный город
02:45 Осторожно, мошенники! И вас вылечат!
03:15 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало». 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Борис Новиков
НТВ
04:40 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Последний бестселлер
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. «Шлюха». «Амнезия». «Артист». «Внутреннее расследование»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Шлюха». «Амнезия». «Артист». «Внутреннее расследование»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 111-я - 113-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 10-я - 12-я серии
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
01:15 Братаны - 2. 21-я - 25-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Сырное дело
10:25 Глухарь. Майские
11:25 Глухарь. Скорость
12:30 Глухарь. Настоящая работа
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Настоящая работа
14:05 Глухарь. Контроль
15:10 Глухарь. Опасный возраст
16:10 След. Ас
17:00 Известия
17:30 След. В поисках Харона
18:20 След. Из России с любовью
19:05 След. Бешеный Сенька
19:55 След. Снежная королева
20:35 След. Шприц
21:25 Свои-5. Торпеда
22:20 Свои-3. Дом стоит, свет горит
23:10 Свои-3. Пять лет в Тибете
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Попутчик
01:15 Свои-4. Первая любовь
02:05 Свои-4. Жертвоприношение
02:40 След. Тоненький ледок
03:20 След. Восстание машин
03:55 Прокурорская проверка. Мама, я боюсь
Домашний
04:00 Портрет второй жены. 1-я - 2-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Остановись, молодость!». «Бывшая жена»
12:25 Порча. Печать одиночества
12:55 Знахарка. Эхо
13:30 Верну любимого. По орбите
14:05 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
14:40 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии
19:00 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Остановись, молодость!». «Бывшая жена»
00:35 Порча. Печать одиночества
01:05 Знахарка. Эхо
01:40 Верну любимого. По орбите
02:05 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
02:30 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Студия Союз. 8-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 4. 83-я серия
06:30 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 57-я - 58-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 8. 282-я - 289-я серии
13:00 Интерны. 119-я - 131-я серии
19:30 Телохранители. 3-я - 5-я серии
21:00 Беспринципные-3. 4-я серия
22:00 Война невест
23:40 Робин Гуд: Начало
01:50 Импровизация. Команды. 38-я - 39-я серии
03:20 Студия Союз. 12-я серия
04:00 Студия Союз. 14-я серия
СТС
02:45 Папины дочки
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:05 Любовь с ограничениями
11:15 Бумеранг
13:35 Большая свадьба
15:20 Помешанный на времени
17:25 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 Ухожу красиво. 9-я - 10-я серии
20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит
22:15 Вальдо
00:35 Патруль времени
02:20 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Металлург»
06:00 Звёзды без правил
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Бокс. Чемпионат России. 1/2 финала. Прямой эфир
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Звёзды без правил
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:40 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:20 Все на Матч!
22:15 Самбо. Кубок мира
23:15 Бокс. Чемпионат России. 1/2 финала
00:15 Все на Матч!
00:55 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
01:55 «Динамо« Ленинград«
02:55 Новости
03:00 Регби-7. Международный турнир
03:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Родригес - К. Крист. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гемини
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Дикий
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Белая стрела. Возмездие. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Над Тиссой
12:50 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 Дорогая. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Дорогая. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Дорогая. 1-я - 4-я серии
18:00 Курская битва. Конев. Поединок с Манштейном
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Трое вышли из леса
01:15 Над Тиссой
02:40 Ты должен жить
04:05 Путь к Победе
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва парковая
07:05 Легенды мирового кино. Фаина Раневская
07:35 Репортажи из будущего. Технологии чистоты
08:15 Жизнь и судьба
08:45 Рыжий, честный, влюбленный. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 «Чистая победа». 80 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве
11:00 Железные игры
12:15 Забытое ремесло. Кормилица
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
13:50 Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова
14:10 Эрмитаж
14:35 Возвращение Будулая. 4-я серия
15:45 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок
16:15 Репортажи из будущего. Технологии чистоты
17:00 Новости культуры
17:15 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice
18:30 Цвет времени. Анри Матисс
18:45 Острова. Маргарита Терехова
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Валдай
20:15 «Встреча на Курской дуге». К 80-летию со дня разгрома фашистских войск в Курской битве
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше«
23:45 Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова
00:00 Стража. 7-я серия
00:45 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice
01:55 Острова. Маргарита Терехова
02:40 Забытое ремесло. Мельник
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 77-я - 78-я серии
06:40 Пятница News. 148-я серия
07:10 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
08:40 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
09:40 Кулинарные детективы. Сезон 1. 4-я серия
11:00 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
12:00 Девичник. Сезон 1. 3-я серия
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия
21:40 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия - «Свадьбы в Казахстане»
00:00 Пять вечеров
01:40 Пятница News. 150-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 77-я - 78-я серии
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
04:20 Пятница News. 149-я серия
04:45 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:15 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Табор уходит в небо
00:55 Наше кино. История большой любви
01:35 Моя любовь
02:50 Новости
03:05 Дословно
03:15 [Не]Фантастика
03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.