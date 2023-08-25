Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 25 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 25 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро«
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 12-я серия
23:00 Гала-концерт международного конкурса песен на русском языке «Автора!»
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Годунов. Продолжение. 9-я серия
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Ожила через 30 лет
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Хитровка. Знак четырех
23:55 Белый тигр
02:00 Анна Каренина. История Вронского
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Борис Новиков
05:20 Мой герой. Александр Михайлов
06:00 Настроение
08:25 Колодец забытых желаний. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Колодец забытых желаний. 4-я серия
12:35 Селфи с судьбой. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Селфи с судьбой. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Старость не радость
17:50 События
18:10 Под прицелом любви
20:25 Барс и лялька. 1-я - 2-я серии
22:25 Хорошие песни. Песни из кино
23:55 Самая обаятельная и привлекательная
01:20 Петровка, 38
01:35 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
04:30 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов
04:55 Дедушка
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Бои без правил
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. «Бессонница». «Украденное оружие». «Водобоязнь». «Купюра»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Бессонница». «Украденное оружие». «Водобоязнь». «Купюра»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 113-я - 115-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ. 1-я - 4-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:50 Инфощит
02:20 Братаны - 2. 26-я - 28-я серии
04:25 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Танкист. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Авария
10:30 Глухарь. Герой
11:30 Глухарь. Сестра
12:40 Глухарь. Сутки
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Сутки
14:10 Глухарь. Корпоратив
15:10 Глухарь. Прах к праху
16:10 След. Изгои
17:00 Известия
17:30 След. Метка цвета ночи
18:20 След. Мужская дружба
19:00 След. Отвергнутый убийца
19:45 След. Наш любимый тренер
20:35 След. Ментальный барьер
21:25 Свои-5. Танец Шивы
22:20 Свои-3. Черный танцор
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Анатолий Папанов. Любовь на старость отложить нельзя
01:00 Они потрясли мир. Двойная жизнь Валерия Золотухина
01:45 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
02:30 Свои-4. Жар-птица из глубинки
03:05 Свои-4. Убить любой ценой
03:45 Свои-2. Человек рассеянный
04:20 Условный мент-3. Два ствола
Домашний
02:30 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
05:30 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Ради матери». «Судья»
12:30 Порча. Непосильная ноша
13:00 Знахарка. Ты меня слышишь
13:35 Верну любимого. Папа починит
14:10 Голоса ушедших душ. В тихом омуте
14:45 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии
19:00 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Ради матери». «Судья»
00:30 Порча. Непосильная ноша
01:00 Знахарка. Ты меня слышишь
01:35 Верну любимого. Папа починит
02:00 Голоса ушедших душ. В тихом омуте
02:25 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 4. 86-я - 88-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 2-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 8. 290-я - 297-я серии
13:00 Интерны. 132-я - 145-я серии
20:00 Комеди Клаб. 776-я - 778-я серии
23:00 Галустян плюс. 19-я - 20-я серии
00:00 Галустян плюс. 5-я - 6-я серии
01:00 Война невест
02:45 Импровизация. Команды. 40-я - 41-я серии
04:20 «Студия «Союз». 13-я серия
СТС
02:20 Папины дочки
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Смешарики. Легенда о золотом драконе
09:35 Смешарики. Дежавю
11:20 Уральские пельмени. Смехbook
13:45 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 Новая игрушка
00:45 Любовь с ограничениями
02:40 Папины дочки
04:50 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Родригес - К. Крист. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Небесная грация
09:35 Бокс. Чемпионат России. Финалы. Прямой эфир
11:45 Вы это видели
12:30 Лица страны. Владислав Ларин
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:25 Звёзды без правил
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» - «Лекс». Прямой эфир
19:10 Все на Матч!
19:25 Мини-футбол. Суперкубок России. КПРФ - «Синара». Прямой эфир
21:10 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Штутгарт». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 РецепТура
00:55 Гольф. Кубок Лиги Ставок
02:55 Новости
03:00 Регби-7. Международный турнир
03:30 Матч! Парад
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Дж. Линдси. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Тёмная башня
21:50 Дитя робота
00:00 Соль. Вадяра Блюз
01:20 Кодекс вора
03:05 Подарок
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Дорогая. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 «Проект «Альфа«
11:20 Кремень. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Кремень. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Кремень. 1-я - 4-я серии
16:25 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. «Музыка для Донбасса. Вероника Кожухарова (саксофон) и победитель конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» Дмитрий Клычков»
00:45 Человек с бульвара Капуцинов
02:25 День счастья
04:05 Легендарные самолеты. . Ан-2. Большая легенда малой авиации
04:45 Мы, двое мужчин
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Наталии Сац
07:05 Легенды мирового кино. Борис Чирков
07:35 Репортажи из будущего. Секреты долголетия
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Цвет времени. Анри Матисс
08:50 Приключения маленького Мука
10:00 Новости культуры
10:15 «Весёлые ребята». Мы будем петь и смеяться, как дети!»
10:55 Веселые ребята
12:30 Новости культуры
12:45 Рассказы из русской истории
13:40 Запечатленное время. Юбилей Российской академии наук, 1925 год
14:10 Эрмитаж
14:35 Осенние сны
16:00 Цвет времени. Леон Бакст
16:15 Репортажи из будущего. Бионические полеты
17:00 Новости культуры
17:15 Музыка эпохи барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum Integrum
18:05 Билет в Большой
18:45 Острова. 85 лет Александру Антипенко
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. К 75-летию Льва Зеленого
20:40 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра
21:25 Острова. К 100-летию со Дня рождения Юлия Карасика
22:05 Ждите писем
23:35 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи
00:00 Стража. 8-я серия
00:45 Музыка эпохи барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum Integrum
01:35 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра
02:20 Мультфильмы для взрослых. «История одного преступления». «Банкет»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 79-я - 80-я серии
06:40 Пятница News. 149-я серия
07:10 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»
08:20 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»
09:10 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»
10:00 Вундеркинды. Сезон 3. 11-я серия - «Татьяна Морозова и Светлана Пермякова»
11:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
13:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
16:00 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
18:20 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия
20:40 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия
22:50 Поющий офис. Сезон 1. 3-я серия - «Кострома»
00:00 Урга: Территория любви
01:50 Пятница News. 151-я серия
02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 79-я - 80-я серии
03:50 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
04:20 Пятница News. 150-я серия
04:45 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:35 Суета сует
21:25 Не может быть!
23:25 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
01:05 Наше кино. История большой любви
01:55 Сердца четырех
03:30 Веселые ребята
Время начала передач - московское.