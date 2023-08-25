Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 25 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 25 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро«

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Семнадцать мгновений весны». К 50-летию легендарного фильма. 12-я серия

23:00 Гала-концерт международного конкурса песен на русском языке «Автора!»

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Годунов. Продолжение. 9-я серия

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Ожила через 30 лет

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Хитровка. Знак четырех

23:55 Белый тигр

02:00 Анна Каренина. История Вронского



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Борис Новиков

05:20 Мой герой. Александр Михайлов

06:00 Настроение

08:25 Колодец забытых желаний. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Колодец забытых желаний. 4-я серия

12:35 Селфи с судьбой. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Селфи с судьбой. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Старость не радость

17:50 События

18:10 Под прицелом любви

20:25 Барс и лялька. 1-я - 2-я серии

22:25 Хорошие песни. Песни из кино

23:55 Самая обаятельная и привлекательная

01:20 Петровка, 38

01:35 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии

04:30 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов

04:55 Дедушка



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Бои без правил

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Бессонница». «Украденное оружие». «Водобоязнь». «Купюра»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Бессонница». «Украденное оружие». «Водобоязнь». «Купюра»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 113-я - 115-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ. 1-я - 4-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:50 Инфощит

02:20 Братаны - 2. 26-я - 28-я серии

04:25 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Танкист. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Авария

10:30 Глухарь. Герой

11:30 Глухарь. Сестра

12:40 Глухарь. Сутки

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Сутки

14:10 Глухарь. Корпоратив

15:10 Глухарь. Прах к праху

16:10 След. Изгои

17:00 Известия

17:30 След. Метка цвета ночи

18:20 След. Мужская дружба

19:00 След. Отвергнутый убийца

19:45 След. Наш любимый тренер

20:35 След. Ментальный барьер

21:25 Свои-5. Танец Шивы

22:20 Свои-3. Черный танцор

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Анатолий Папанов. Любовь на старость отложить нельзя

01:00 Они потрясли мир. Двойная жизнь Валерия Золотухина

01:45 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

02:30 Свои-4. Жар-птица из глубинки

03:05 Свои-4. Убить любой ценой

03:45 Свои-2. Человек рассеянный

04:20 Условный мент-3. Два ствола



Домашний



02:30 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

05:30 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Ради матери». «Судья»

12:30 Порча. Непосильная ноша

13:00 Знахарка. Ты меня слышишь

13:35 Верну любимого. Папа починит

14:10 Голоса ушедших душ. В тихом омуте

14:45 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии

19:00 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Ради матери». «Судья»

00:30 Порча. Непосильная ноша

01:00 Знахарка. Ты меня слышишь

01:35 Верну любимого. Папа починит

02:00 Голоса ушедших душ. В тихом омуте

02:25 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 4. 86-я - 88-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 2-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 8. 290-я - 297-я серии

13:00 Интерны. 132-я - 145-я серии

20:00 Комеди Клаб. 776-я - 778-я серии

23:00 Галустян плюс. 19-я - 20-я серии

00:00 Галустян плюс. 5-я - 6-я серии

01:00 Война невест

02:45 Импровизация. Команды. 40-я - 41-я серии

04:20 «Студия «Союз». 13-я серия



СТС



02:20 Папины дочки

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Смешарики. Легенда о золотом драконе

09:35 Смешарики. Дежавю

11:20 Уральские пельмени. Смехbook

13:45 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 Новая игрушка

00:45 Любовь с ограничениями

02:40 Папины дочки

04:50 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Родригес - К. Крист. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Небесная грация

09:35 Бокс. Чемпионат России. Финалы. Прямой эфир

11:45 Вы это видели

12:30 Лица страны. Владислав Ларин

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:25 Звёзды без правил

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» - «Лекс». Прямой эфир

19:10 Все на Матч!

19:25 Мини-футбол. Суперкубок России. КПРФ - «Синара». Прямой эфир

21:10 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Штутгарт». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 РецепТура

00:55 Гольф. Кубок Лиги Ставок

02:55 Новости

03:00 Регби-7. Международный турнир

03:30 Матч! Парад

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Дж. Линдси. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Тёмная башня

21:50 Дитя робота

00:00 Соль. Вадяра Блюз

01:20 Кодекс вора

03:05 Подарок

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Дорогая. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 «Проект «Альфа«

11:20 Кремень. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Кремень. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Кремень. 1-я - 4-я серии

16:25 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. «Музыка для Донбасса. Вероника Кожухарова (саксофон) и победитель конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» Дмитрий Клычков»

00:45 Человек с бульвара Капуцинов

02:25 День счастья

04:05 Легендарные самолеты. . Ан-2. Большая легенда малой авиации

04:45 Мы, двое мужчин



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Наталии Сац

07:05 Легенды мирового кино. Борис Чирков

07:35 Репортажи из будущего. Секреты долголетия

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Цвет времени. Анри Матисс

08:50 Приключения маленького Мука

10:00 Новости культуры

10:15 «Весёлые ребята». Мы будем петь и смеяться, как дети!»

10:55 Веселые ребята

12:30 Новости культуры

12:45 Рассказы из русской истории

13:40 Запечатленное время. Юбилей Российской академии наук, 1925 год

14:10 Эрмитаж

14:35 Осенние сны

16:00 Цвет времени. Леон Бакст

16:15 Репортажи из будущего. Бионические полеты

17:00 Новости культуры

17:15 Музыка эпохи барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum Integrum

18:05 Билет в Большой

18:45 Острова. 85 лет Александру Антипенко

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. К 75-летию Льва Зеленого

20:40 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра

21:25 Острова. К 100-летию со Дня рождения Юлия Карасика

22:05 Ждите писем

23:35 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи

00:00 Стража. 8-я серия

00:45 Музыка эпохи барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum Integrum

01:35 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра

02:20 Мультфильмы для взрослых. «История одного преступления». «Банкет»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 79-я - 80-я серии

06:40 Пятница News. 149-я серия

07:10 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»

08:20 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»

09:10 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»

10:00 Вундеркинды. Сезон 3. 11-я серия - «Татьяна Морозова и Светлана Пермякова»

11:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

13:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

16:00 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

18:20 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия

20:40 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия

22:50 Поющий офис. Сезон 1. 3-я серия - «Кострома»

00:00 Урга: Территория любви

01:50 Пятница News. 151-я серия

02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 79-я - 80-я серии

03:50 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

04:20 Пятница News. 150-я серия

04:45 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:35 Суета сует

21:25 Не может быть!

23:25 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

01:05 Наше кино. История большой любви

01:55 Сердца четырех

03:30 Веселые ребята



Время начала передач - московское.



















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