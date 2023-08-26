Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 26 августа 2023

Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос

11:10 «Поехали!». Анапа - Геленджик

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:15 Символы России

14:05 «Милосердие». Специальный репортаж

14:35 Благословите женщину

17:00 Роман Мадянов. С купеческим размахом

18:00 Вечерние новости

18:20 Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона в Кремле

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Байки от любимых артистов

23:20 Бокс. Ночь чемпионов IBA. Сборная России против Сборной мира. Прямой эфир. Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Хулио Ла Крус (Куба). Марк Петровский (Россия) - Хулио Кастильо (Эквадор)

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Экзотическая и далекая страна

09:00 Формула еды. Овсянка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! Душевные песни из кинофильмов.

20:00 Вести

21:00 Поворот на счастье

01:10 Расплата

04:30 Цена измены



ТВЦ



04:55 Дедушка

06:40 Православная энциклопедия. О почитании святынь. Продолжение разговора священника Алексия Уминского с гостями программы

07:05 «Смеёмся вместе«. Юмористический концерт

07:55 Под прицелом любви

10:05 Сержант милиции. 1-я серия

11:30 События

11:45 Сержант милиции. 2-я - 3-я серии

14:30 События

14:45 Его любовь. 1-я - 2-я серии

18:20 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Русские тайны. Товарищ Ванга

23:05 Тайная комната. Семейка Бушей

23:55 Прощание. Михаил Горбачёв

00:40 Хроники московского быта. Дети кремлевских небожителей

01:20 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье

02:05 Леонид Филатов. Искупление грехов

02:45 Анна Герман. Страх нищеты

03:25 Актёрские драмы. Старость не радость

04:05 Екатерина Васильева. На что способна любовь

04:50 Большое кино. Гардемарины, вперед!



НТВ



04:25 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина

05:15 Улицы разбитых фонарей-9. Японский городовой

06:05 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место

06:55 Улицы разбитых фонарей-9. Криминальные любовники

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Следствие вели...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Зимородок. 116-я - 118-я серии

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Зимородок. Финал

21:00 Секрет на миллион. Звездные дети

23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Дунаевский

01:35 Братаны - 2. 29-я - 32-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка



Пятый канал



05:00 Условный мент-3. Переходный возраст

05:40 Условный мент-2. Похищение

06:20 Условный мент-2. Welcome

07:05 Условный мент-2. Берегись автомобиля

07:55 Условный мент-2. Экстремальный спорт

08:40 Условный мент-2. Кайф на дом

09:30 Условный мент-2. Богиня правосудия

10:30 Условный мент-2. Любит - не любит

11:25 Условный мент-2. Конец игры

12:15 Условный мент-2. Молодые и борзые

13:15 Условный мент-2. Брачный аферист

14:10 Условный мент-2. Коварство и любовь

15:05 Условный мент-2. Мечта садовода

16:00 Условный мент-2. Участковая легкого поведения

16:55 Условный мент-2. Главная роль

17:45 След. Проклятие по женской линии

18:35 След. Возвращение домой

19:15 След. Проклятые деньги

20:00 След. Безопасная опасность

20:40 След. Понедельник, тринадцатое

21:35 След. Я тебя никогда не забуду

22:25 След. Разыскивается труп

23:10 След. На побывку едет пожилой маньяк

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Прокурорская проверка. Свадьба

03:00 Прокурорская проверка. Химия смерти

03:50 Прокурорская проверка. Поход

04:40 Прокурорская проверка. Цель



Домашний



02:25 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии

05:20 Истерзанная. 195-я и 200-я серии

10:00 Пять ужинов

10:15 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

14:05 Мама

22:40 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии

00:45 Любимая. 1-я и 2-я серии

02:25 Настоящая Ванга

04:40 Истерзанная. 201-я - 203-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. 13-я серия

05:10 Студия Союз. 17-я серия

05:55 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия

06:45 Импровизация. Сезон 4. 91-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 8. 293-я - 300-я серии

11:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я - 38-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 17-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 21-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 12-я серия

23:00 Женский стендап. 60-я серия

00:00 Такое кино! 447-я серия

00:35 Выжить в Дубае. 9-я серия

02:20 Импровизация. Команды. 42-я - 43-я серии

03:55 Студия Союз. 18-я - 19-я серии



СТС



04:50 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 271-я - 272-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 2-я серия

11:00 Inтуристы. Сезон 2. 3-я серия

11:40 Сила девяти богов

13:55 Чинк. Хвостатый детектив

15:40 Волк и лев

17:45 2012

21:00 Послезавтра

23:25 Знамение

01:50 Папины дочки

04:50 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Дж. Линдси. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Бокс. Чемпионат России. Финалы. Прямой эфир

12:20 Новости

12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив« - «Краснодар«. Прямой эфир

14:25 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ч.С. Джунга. Прямой эфир

18:00 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Ахмат». Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Профессиональный бокс. Алексей Олейник - Тагира Дзоблаева. Прямой эфир

01:45 Регби-7. Международный турнир

02:35 Вы это видели

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Гояс». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. На линии фронта: секреты выживания

18:00 Засекреченные списки. Министерство бреда: 7 пропагандистов Зеленского

19:00 Механик

20:50 Механик: Воскрешение

22:50 Цикада 3301: Квест для хакера

00:45 Антитела

02:25 Побег из Претории

04:05 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Мы, двое мужчин

06:05 Садко

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Москва - фронту

09:45 Трембита

11:40 Легенды музыки. Лора Квинт

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь нараспашку. Скучая по советским традициям

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Николай Гамалея

15:20 Время героев. Иван Додосов

15:50 В июне сорок четвертого. Герои Свирского десанта

16:50 Горячий снег

19:00 Новости дня

19:20 Крым

21:00 Легендарные матчи. «Хоккей. Серия 1982/83. Матч № 3. «Монреаль Канадиенс» - сборная клубов СССР»

23:30 Старшина

01:10 Дом, в котором я живу

02:50 Садко

04:20 Подкидыш



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Фридрих Дюрренматт «Авария»

07:05 Мультфильмы. «Грибок-теремок». «Заколдованный мальчик»

08:00 Ждите писем

09:30 Классная тема!

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Эпоха

10:40 Наш дом

12:15 Первые в мире. Телеграф Якоби

12:30 Неизвестные маршруты России. Тверская область. Из Торжка в Калязин

13:15 Серенгети. 6-я серия - «Расплата»

14:10 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок

14:40 Похождения зубного врача

16:00 «Встреча на Курской дуге». К 80-летию со дня разгрома фашистских войск в Курской битве

16:40 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма

17:25 Я - Альберто Сорди

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й

20:30 Пике Даля

21:10 «Женя, Женечка и «Катюша»

22:30 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок

23:00 Ансамбль «Аллегро» под управлением Николая Левиновского

23:55 Осенние сны

01:15 Серенгети. 6-я серия - «Расплата»

02:10 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 150-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:35 Простоквашино

07:10 Артур и война двух миров

09:10 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 1-я серия

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»

13:10 Четыре дачи. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург»

14:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»

15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 8-я серия - «Армянская свадьба VS Свадьба в стиле Звездных войн»

17:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

19:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 6-я серия - «Свадьба в Москве за 100 тыс: Миф или реальность?!»

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

22:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 15-я - 16-я серии

03:20 Пятница News. 150-я серия

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

04:40 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Все как у людей

06:15 Мультфильмы

08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:00 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Легенда о Тиле. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Легенда о Тиле. 4-я серия

16:50 Большая перемена. 1-я и 2-я серии

18:30 Новости

18:45 Большая перемена. 2-я - 4-я серии

22:50 Суета сует

00:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

01:35 Наше кино. История большой любви

02:00 Музыкальная история

03:20 Волга-Волга



Время начала передач - московское.



















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