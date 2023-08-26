Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 26 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 26 августа 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Вызов». О фильме, покорившем космос
11:10 «Поехали!». Анапа - Геленджик
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:15 Символы России
14:05 «Милосердие». Специальный репортаж
14:35 Благословите женщину
17:00 Роман Мадянов. С купеческим размахом
18:00 Вечерние новости
18:20 Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона в Кремле
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Байки от любимых артистов
23:20 Бокс. Ночь чемпионов IBA. Сборная России против Сборной мира. Прямой эфир. Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Хулио Ла Крус (Куба). Марк Петровский (Россия) - Хулио Кастильо (Эквадор)
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Экзотическая и далекая страна
09:00 Формула еды. Овсянка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! Душевные песни из кинофильмов.
20:00 Вести
21:00 Поворот на счастье
01:10 Расплата
04:30 Цена измены
ТВЦ
04:55 Дедушка
06:40 Православная энциклопедия. О почитании святынь. Продолжение разговора священника Алексия Уминского с гостями программы
07:05 «Смеёмся вместе«. Юмористический концерт
07:55 Под прицелом любви
10:05 Сержант милиции. 1-я серия
11:30 События
11:45 Сержант милиции. 2-я - 3-я серии
14:30 События
14:45 Его любовь. 1-я - 2-я серии
18:20 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Русские тайны. Товарищ Ванга
23:05 Тайная комната. Семейка Бушей
23:55 Прощание. Михаил Горбачёв
00:40 Хроники московского быта. Дети кремлевских небожителей
01:20 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье
02:05 Леонид Филатов. Искупление грехов
02:45 Анна Герман. Страх нищеты
03:25 Актёрские драмы. Старость не радость
04:05 Екатерина Васильева. На что способна любовь
04:50 Большое кино. Гардемарины, вперед!
НТВ
04:25 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина
05:15 Улицы разбитых фонарей-9. Японский городовой
06:05 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место
06:55 Улицы разбитых фонарей-9. Криминальные любовники
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Следствие вели...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Зимородок. 116-я - 118-я серии
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Зимородок. Финал
21:00 Секрет на миллион. Звездные дети
23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Дунаевский
01:35 Братаны - 2. 29-я - 32-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка
Пятый канал
05:00 Условный мент-3. Переходный возраст
05:40 Условный мент-2. Похищение
06:20 Условный мент-2. Welcome
07:05 Условный мент-2. Берегись автомобиля
07:55 Условный мент-2. Экстремальный спорт
08:40 Условный мент-2. Кайф на дом
09:30 Условный мент-2. Богиня правосудия
10:30 Условный мент-2. Любит - не любит
11:25 Условный мент-2. Конец игры
12:15 Условный мент-2. Молодые и борзые
13:15 Условный мент-2. Брачный аферист
14:10 Условный мент-2. Коварство и любовь
15:05 Условный мент-2. Мечта садовода
16:00 Условный мент-2. Участковая легкого поведения
16:55 Условный мент-2. Главная роль
17:45 След. Проклятие по женской линии
18:35 След. Возвращение домой
19:15 След. Проклятые деньги
20:00 След. Безопасная опасность
20:40 След. Понедельник, тринадцатое
21:35 След. Я тебя никогда не забуду
22:25 След. Разыскивается труп
23:10 След. На побывку едет пожилой маньяк
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Прокурорская проверка. Свадьба
03:00 Прокурорская проверка. Химия смерти
03:50 Прокурорская проверка. Поход
04:40 Прокурорская проверка. Цель
Домашний
02:25 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии
05:20 Истерзанная. 195-я и 200-я серии
10:00 Пять ужинов
10:15 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
14:05 Мама
22:40 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии
00:45 Любимая. 1-я и 2-я серии
02:25 Настоящая Ванга
04:40 Истерзанная. 201-я - 203-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. 13-я серия
05:10 Студия Союз. 17-я серия
05:55 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия
06:45 Импровизация. Сезон 4. 91-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 8. 293-я - 300-я серии
11:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я - 38-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 17-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 21-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 12-я серия
23:00 Женский стендап. 60-я серия
00:00 Такое кино! 447-я серия
00:35 Выжить в Дубае. 9-я серия
02:20 Импровизация. Команды. 42-я - 43-я серии
03:55 Студия Союз. 18-я - 19-я серии
СТС
04:50 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 271-я - 272-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 2-я серия
11:00 Inтуристы. Сезон 2. 3-я серия
11:40 Сила девяти богов
13:55 Чинк. Хвостатый детектив
15:40 Волк и лев
17:45 2012
21:00 Послезавтра
23:25 Знамение
01:50 Папины дочки
04:50 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Дж. Линдси. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Бокс. Чемпионат России. Финалы. Прямой эфир
12:20 Новости
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив« - «Краснодар«. Прямой эфир
14:25 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ч.С. Джунга. Прямой эфир
18:00 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Ахмат». Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Профессиональный бокс. Алексей Олейник - Тагира Дзоблаева. Прямой эфир
01:45 Регби-7. Международный турнир
02:35 Вы это видели
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Гояс». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. На линии фронта: секреты выживания
18:00 Засекреченные списки. Министерство бреда: 7 пропагандистов Зеленского
19:00 Механик
20:50 Механик: Воскрешение
22:50 Цикада 3301: Квест для хакера
00:45 Антитела
02:25 Побег из Претории
04:05 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Мы, двое мужчин
06:05 Садко
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Москва - фронту
09:45 Трембита
11:40 Легенды музыки. Лора Квинт
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь нараспашку. Скучая по советским традициям
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Николай Гамалея
15:20 Время героев. Иван Додосов
15:50 В июне сорок четвертого. Герои Свирского десанта
16:50 Горячий снег
19:00 Новости дня
19:20 Крым
21:00 Легендарные матчи. «Хоккей. Серия 1982/83. Матч № 3. «Монреаль Канадиенс» - сборная клубов СССР»
23:30 Старшина
01:10 Дом, в котором я живу
02:50 Садко
04:20 Подкидыш
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Фридрих Дюрренматт «Авария»
07:05 Мультфильмы. «Грибок-теремок». «Заколдованный мальчик»
08:00 Ждите писем
09:30 Классная тема!
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Эпоха
10:40 Наш дом
12:15 Первые в мире. Телеграф Якоби
12:30 Неизвестные маршруты России. Тверская область. Из Торжка в Калязин
13:15 Серенгети. 6-я серия - «Расплата»
14:10 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
14:40 Похождения зубного врача
16:00 «Встреча на Курской дуге». К 80-летию со дня разгрома фашистских войск в Курской битве
16:40 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма
17:25 Я - Альберто Сорди
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й
20:30 Пике Даля
21:10 «Женя, Женечка и «Катюша»
22:30 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
23:00 Ансамбль «Аллегро» под управлением Николая Левиновского
23:55 Осенние сны
01:15 Серенгети. 6-я серия - «Расплата»
02:10 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 150-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:35 Простоквашино
07:10 Артур и война двух миров
09:10 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 1-я серия
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»
13:10 Четыре дачи. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург»
14:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»
15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 8-я серия - «Армянская свадьба VS Свадьба в стиле Звездных войн»
17:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
19:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 6-я серия - «Свадьба в Москве за 100 тыс: Миф или реальность?!»
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
22:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 15-я - 16-я серии
03:20 Пятница News. 150-я серия
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
04:40 Тайны Медовой долины
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Все как у людей
06:15 Мультфильмы
08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:00 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Легенда о Тиле. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Легенда о Тиле. 4-я серия
16:50 Большая перемена. 1-я и 2-я серии
18:30 Новости
18:45 Большая перемена. 2-я - 4-я серии
22:50 Суета сует
00:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
01:35 Наше кино. История большой любви
02:00 Музыкальная история
03:20 Волга-Волга
Время начала передач - московское.