Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 27 августа 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:25 «Одиноким предоставляется общежитие». К юбилею Натальи Гундаревой
15:05 Наталья Гундарева. «О том, что не сбылось»
16:05 Сладкая женщина
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 «Пласт»
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
04:30 Цена измены
06:09 Перерыв в вещании
06:10 Фото на недобрую память
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Юрий Поляков
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Фото на недобрую память
ТВЦ
04:50 Большое кино. Гардемарины, вперед!
05:15 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
08:30 Барс и лялька. 1-я - 2-я серии
10:35 Медовый месяц
11:30 События
11:45 Медовый месяц
12:45 Самая обаятельная и привлекательная
14:30 События
14:45 «Смотри и смейся». Юмористический концерт
15:55 Дедушка
18:10 Будет светлым день. 1-я - 2-я серии
21:55 Тот, кто рядом. 1-я - 3-я серии
00:40 События
00:55 Тот, кто рядом. 4-я серия
01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:55 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии
04:50 Большое кино. Доживем до понедельника
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Райская птица
06:30 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Звезды сошлись
23:00 Основано на реальных событиях
02:40 Братаны-3. 1-я - 3-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Цель
05:30 Прокурорская проверка. Вы умрёте через месяц
06:20 Прокурорская проверка. За твой счет
07:10 Чужое лицо. «Золотая молодежь». 1-я - 2-я части
09:15 Чужое лицо. «Виртуальные деньги». 1-я - 2-я части
11:20 Чужое лицо. «Последний заезд». 1-я - 2-я части
13:30 Чужое лицо. «Частная собственность». 1-я - 2-я части
15:40 Чужое лицо. «На круги своя». 1-я - 2-я части
17:45 Чужой район. Внучок
18:40 Чужой район. Без жертв
19:40 Чужой район. Совесть
20:35 Чужой район. Выбор
21:35 Чужой район. Копейка
22:30 Чужой район. Возмездие
23:30 Каменская. «Не мешайте палачу». 15-я - 16-я серии
01:30 Непокорная. 5-я - 8-я серии
Домашний
04:40 Истерзанная. 201-я - 207-я серии
10:40 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии
14:40 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии
19:00 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии
23:15 Воспитание и выгул собак и мужчин. 1-я и 2-я серии
01:20 Мама. 1-я - 4-я серии
04:35 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:45 Студия Союз. 19-я серия
05:30 Импровизация. Сезон 4. 92-я - 93-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 26-я - 27-я серии
09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я - 42-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 10-я серия
21:00 Шоу Воли. 20-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 20-я серия
23:00 Годзилла против Конга
01:30 Я тебе не верю. 12-я - 13-я серии
03:10 Импровизация. Команды. 44-я - 45-я серии
04:45 Студия Союз. 20-я серия
СТС
04:50 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов в городе
10:00 Смешарики. Начало
11:55 Чинк. Хвостатый детектив
13:35 Щелкунчик и волшебная флейта
15:25 Мальчик-дельфин
17:15 Кот в сапогах
19:00 Вперёд
21:00 Вышка
23:10 Отмель
00:55 Ограбление на Бейкер-Стрит
02:50 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала
06:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ч.С. Джунга
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Утенок, который не умел играть в футбол
09:45 Кто получит приз?
09:55 Бильярд. Снукер. Кубок мира. 1/2 финала. Прямой эфир
12:20 Новости
12:25 Все на Матч!
13:25 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Слава». Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Финал. Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
18:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург». Прямой эфир
20:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Флуминенсе». Прямой эфир
02:35 Лица страны. Владислав Ларин
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Финалы
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Книга Илая
14:40 Библиотекарь
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:20 Подкидыш
05:40 Постарайся остаться живым
07:00 Горячий снег
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Борис Шер
13:15 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Галерея Звезд. Валентина Леонтьева
21:25 Ступени Победы
23:55 Трембита
01:40 По данным уголовного розыска...
02:50 Старшина
04:20 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Храбрый портняжка». «Оранжевое горлышко». «Межа». «Молодильные яблоки»
08:10 Похождения зубного врача
09:30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
10:10 Тайны старого чердака. Странные художники
10:40 «Женя, Женечка и «Катюша»
12:00 Пике Даля
12:40 Человеческий фактор. Музей работает круглосуточно
13:10 Страна птиц. Лето с вертишейкой
13:50 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Человек в футляре»
14:30 Человек в футляре
16:05 «Космическая одиссея 1991 год». 65 лет Сергею Крикалеву
16:45 Пешком... Музей-заповедник «Коломенское»
17:15 Я очень люблю эту жизнь...
17:55 Сладкая женщина
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й
20:30 Марлен. Прощание с шестидесятыми
21:20 Июльский дождь
23:05 Запечатленное время. ВГИК. Кино - наша профессия
23:35 Наш дом
01:10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01:50 Искатели. Титаник
02:35 Мультфильмы для взрослых. Как один мужик двух генералов прокормил
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Пятница News. 150-я серия
05:35 Ну, погоди! Каникулы
05:50 Тайны Медовой долины
06:20 Пятница News. 151-я серия
06:45 Простоквашино
07:20 Дети шпионов 4: Армагеддон
09:10 Зовите шефа. Сезон 2. 8-я серия - «Сочи. Toni Vecher»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 9-я серия - «Сочи. У Ра»
11:00 Гастротур. Сезон 4. 3-я серия - «Якутия»
12:00 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
13:20 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
14:20 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
15:30 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
16:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
17:40 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
18:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
19:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
20:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
22:00 Адский шеф. Сезон 2. 1-я серия
01:20 Обитель проклятых
03:10 Пятница News. 151-я серия
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»
04:20 Пятница News. 151-я серия
04:45 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Наше кино. История большой любви. Табор уходит в небо
06:25 Табор уходит в небо
08:20 Независимость. Миссия выполнима. Молдова
08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Н. Гундаревой
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Вас ожидает гражданка Никанорова
11:55 Однажды двадцать лет спустя
13:30 Не может быть!
15:30 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
16:00 Новости
16:15 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
17:40 Классные мужики. 1-я - 8-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви
01:55 Сельская учительница
03:35 Любимая девушка
Время начала передач - московское.