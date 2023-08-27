Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 27 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 27 августа 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 50 мгновений весны

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:25 «Одиноким предоставляется общежитие». К юбилею Натальи Гундаревой

15:05 Наталья Гундарева. «О том, что не сбылось»

16:05 Сладкая женщина

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 «Пласт»

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



04:30 Цена измены

06:09 Перерыв в вещании

06:10 Фото на недобрую память

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Юрий Поляков

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Фото на недобрую память



ТВЦ



04:50 Большое кино. Гардемарины, вперед!

05:15 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

08:30 Барс и лялька. 1-я - 2-я серии

10:35 Медовый месяц

11:30 События

11:45 Медовый месяц

12:45 Самая обаятельная и привлекательная

14:30 События

14:45 «Смотри и смейся». Юмористический концерт

15:55 Дедушка

18:10 Будет светлым день. 1-я - 2-я серии

21:55 Тот, кто рядом. 1-я - 3-я серии

00:40 События

00:55 Тот, кто рядом. 4-я серия

01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:55 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии

04:50 Большое кино. Доживем до понедельника



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Райская птица

06:30 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Звезды сошлись

23:00 Основано на реальных событиях

02:40 Братаны-3. 1-я - 3-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Цель

05:30 Прокурорская проверка. Вы умрёте через месяц

06:20 Прокурорская проверка. За твой счет

07:10 Чужое лицо. «Золотая молодежь». 1-я - 2-я части

09:15 Чужое лицо. «Виртуальные деньги». 1-я - 2-я части

11:20 Чужое лицо. «Последний заезд». 1-я - 2-я части

13:30 Чужое лицо. «Частная собственность». 1-я - 2-я части

15:40 Чужое лицо. «На круги своя». 1-я - 2-я части

17:45 Чужой район. Внучок

18:40 Чужой район. Без жертв

19:40 Чужой район. Совесть

20:35 Чужой район. Выбор

21:35 Чужой район. Копейка

22:30 Чужой район. Возмездие

23:30 Каменская. «Не мешайте палачу». 15-я - 16-я серии

01:30 Непокорная. 5-я - 8-я серии



Домашний



04:40 Истерзанная. 201-я - 207-я серии

10:40 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии

14:40 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии

19:00 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии

23:15 Воспитание и выгул собак и мужчин. 1-я и 2-я серии

01:20 Мама. 1-я - 4-я серии

04:35 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:45 Студия Союз. 19-я серия

05:30 Импровизация. Сезон 4. 92-я - 93-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 26-я - 27-я серии

09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я - 42-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 10-я серия

21:00 Шоу Воли. 20-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 20-я серия

23:00 Годзилла против Конга

01:30 Я тебе не верю. 12-я - 13-я серии

03:10 Импровизация. Команды. 44-я - 45-я серии

04:45 Студия Союз. 20-я серия



СТС



04:50 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов в городе

10:00 Смешарики. Начало

11:55 Чинк. Хвостатый детектив

13:35 Щелкунчик и волшебная флейта

15:25 Мальчик-дельфин

17:15 Кот в сапогах

19:00 Вперёд

21:00 Вышка

23:10 Отмель

00:55 Ограбление на Бейкер-Стрит

02:50 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала

06:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ч.С. Джунга

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Утенок, который не умел играть в футбол

09:45 Кто получит приз?

09:55 Бильярд. Снукер. Кубок мира. 1/2 финала. Прямой эфир

12:20 Новости

12:25 Все на Матч!

13:25 Регби. Чемпионат России. «Химик» - «Слава». Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Финал. Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург». Прямой эфир

20:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Флуминенсе». Прямой эфир

02:35 Лица страны. Владислав Ларин

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Финалы



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Книга Илая

14:40 Библиотекарь

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:20 Подкидыш

05:40 Постарайся остаться живым

07:00 Горячий снег

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Борис Шер

13:15 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Галерея Звезд. Валентина Леонтьева

21:25 Ступени Победы

23:55 Трембита

01:40 По данным уголовного розыска...

02:50 Старшина

04:20 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Храбрый портняжка». «Оранжевое горлышко». «Межа». «Молодильные яблоки»

08:10 Похождения зубного врача

09:30 Диалоги о животных. Московский зоопарк

10:10 Тайны старого чердака. Странные художники

10:40 «Женя, Женечка и «Катюша»

12:00 Пике Даля

12:40 Человеческий фактор. Музей работает круглосуточно

13:10 Страна птиц. Лето с вертишейкой

13:50 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Человек в футляре»

14:30 Человек в футляре

16:05 «Космическая одиссея 1991 год». 65 лет Сергею Крикалеву

16:45 Пешком... Музей-заповедник «Коломенское»

17:15 Я очень люблю эту жизнь...

17:55 Сладкая женщина

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й

20:30 Марлен. Прощание с шестидесятыми

21:20 Июльский дождь

23:05 Запечатленное время. ВГИК. Кино - наша профессия

23:35 Наш дом

01:10 Диалоги о животных. Московский зоопарк

01:50 Искатели. Титаник

02:35 Мультфильмы для взрослых. Как один мужик двух генералов прокормил

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Пятница News. 150-я серия

05:35 Ну, погоди! Каникулы

05:50 Тайны Медовой долины

06:20 Пятница News. 151-я серия

06:45 Простоквашино

07:20 Дети шпионов 4: Армагеддон

09:10 Зовите шефа. Сезон 2. 8-я серия - «Сочи. Toni Vecher»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 9-я серия - «Сочи. У Ра»

11:00 Гастротур. Сезон 4. 3-я серия - «Якутия»

12:00 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

13:20 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

14:20 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

15:30 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

16:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

17:40 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

18:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

19:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

20:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

22:00 Адский шеф. Сезон 2. 1-я серия

01:20 Обитель проклятых

03:10 Пятница News. 151-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»

04:20 Пятница News. 151-я серия

04:45 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Наше кино. История большой любви. Табор уходит в небо

06:25 Табор уходит в небо

08:20 Независимость. Миссия выполнима. Молдова

08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Н. Гундаревой

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Вас ожидает гражданка Никанорова

11:55 Однажды двадцать лет спустя

13:30 Не может быть!

15:30 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

16:00 Новости

16:15 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

17:40 Классные мужики. 1-я - 8-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви

01:55 Сельская учительница

03:35 Любимая девушка



Время начала передач - московское.



















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